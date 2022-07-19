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Памяти Ярцева. История семилетней ссоры и примирения с Романцевым

Игорь Рабинер
Обозреватель
Читать «СЭ» в
Георгий Ярцев и Олег Романцев.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
Георгий Ярцев и Олег Романцев.
Фото Алексей Иванов, архив «СЭ»
Георгий Ярцев и Олег Романцев.
Фото Александр Вильф, архив «СЭ»
Прощание с тренером Георгием Ярцевым.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
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Москва простилась с Георгием Ярцевым.

В спартаковском манеже, где провожали Николая Старостина, Федора Черенкова и многих других легенд клуба, сегодня простились с Ярцевым. В этот скорбный день расскажу вам еще о Георгии Александровиче — тренере, приведшем красно-белых к чемпионству в 1996-м.

Георгий Ярцев и&nbsp;Олег Романцев. «Невозможно поверить... Еще вчера мы разговаривали по телефону!» Романцев — о Ярцеве

Их счастливому объединению в штабе «Спартака» с Олегом Романцевым в 1994 году предшествовала долгая — лет на семь — размолвка. Два друга поссорились, работая вместе в «Красной Пресне». Ярцев рассказывал мне для «Спартаковских исповедей»:

«Олег работой с «Красной Пресней» загорелся — она была для него первой, и он хотел самому себе кое-что доказать. У меня же интереса не было.

Георгий Ярцев и Олег Романцев. Фото Александр Вильф, архив «СЭ»
Георгий Ярцев и Олег Романцев.
Александр Вильф, Фото архив «СЭ»

Потому мы и разошлись. Он на меня обиделся, что где-то на выезде я не встретил команду. А зачем ее встречать, если все для нее приготовлено? Они прилетели очень поздно, поскольку самолет задержался, и я в аэропорт действительно не поехал. Впрочем, понимал, что все равно не вписываюсь в эту работу. Дурацкие слухи о том, что якобы Романцев меня уволил на партсобрании, были чепухой хотя бы потому, что я никогда не был членом КПСС.

Но на какое-то время мы разошлись. Не общались, а вот жены наши и дети — продолжали. Поэтому прекрасно знали, как друг у друга дела. Когда Олег возглавил «Спартак» и сразу же стал с ним чемпионом, я абсолютно не завидовал, а наоборот, радовался, что у него дело пошло».

Ярцев играл за ветеранов, ездил по богатым сибирским регионам, где знаменитых футболистов прошлого (среди них был и Эдуард Стрельцов) принимали со всей щедростью. Это была веселая жизнь, но расти в ней было некуда.

Георгий Ярцев. Поехал в Москву «за апельсинами и колбасой», встретил Бескова и стал легендой. Памяти Георгия Ярцева

Потом, к счастью, не остался незамеченным его дар красноречия, и Ярцева позвали работать на телевидение. Именно из комментаторского отрезка его жизни берет истоки восстановление отношений с Романцевым и приглашение в его штаб уже в «Спартаке».

«На ЧМ-94 в США поехал комментатором. Открою тайну: когда садился к микрофону, в перерыве всегда звонил Николаю Николаевичу Озерову — что да как. В большинстве случаев он меня хвалил, критика звучала очень редко.

Мне предстояло вести репортаж о матче сборной России, и тут кто-то сказал, что в «Спартаке» большие перемены, команда едва ли не разваливается. А поскольку из «Спартака» в той сборной было 10-11 человек, а сколько людей за нее болеют, вы и сами знаете, люди обратились с просьбой до эфира позвонить Олегу Ивановичу.

Конечно, у меня был его домашний номер — и я его набрал. Он ничуть не удивился, хотя мы несколько лет не встречались. Спросил: «Ты уже приехал в Москву?» «Да нет, — говорю, — сейчас иду на репортаж». Ответив на все вопросы, Романцев сказал, что на следующий день после моего приезда из США хочет встретиться.

Георгий Ярцев и Олег Романцев. Фото Алексей Иванов, архив «СЭ»
Георгий Ярцев и Олег Романцев.
Алексей Иванов, Фото архив «СЭ»

Олег забрал меня на машине — мы рядом жили. Поехали в Тарасовку. А по дороге он выразил желание, чтобы я работал с ним в «Спартаке» (его прежний помощник Александр Тарханов возглавил ЦСКА). Я тут же согласился. На следующий день приступил к работе, которую вспоминаю с огромным удовольствием. А наше расставание в «Красной Пресне» вспоминали без обид: ну что поделаешь, если ему там было интересно, а мне — нет?»

Романцев моложе Ярцева на шесть лет, и к 40 он уже был тренером — чемпионом СССР, двукратным чемпионом России, обладателем Кубка СССР, СНГ и России, полуфиналистом Кубка чемпионов и Кубка кубков, человеком, прошедшим «Наполи», «Реал» и «Ливерпуль». Ярцев в 46 в профессии только начинал. И то как второй.

Но Олег Иванович угадал с Ярцевым-тренером на все сто. Их воссоединение случилось потрясающе вовремя для «Спартака». До незабываемого 1996-го оставалось всего полтора года...

Прощание с тренером Георгием Ярцевым. Фото Дарья Исаева, "СЭ"
Прощание с тренером Георгием Ярцевым.
Дарья Исаева, Фото «СЭ»
Олег Романцев
Футбол
ФК Спартак (Москва)
Георгий Ярцев
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