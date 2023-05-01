«Второе место разыграют ЦСКА и «Ростов». «Спартак» останется без медалей». Корнаухов — о гонке за серебро и проблемах красно-белых
Судейство
— Что вас удивило в этом туре?
— Разве что покер Малкома в Самаре. В остальном — без особых сюрпризов. А вот к безобразному судейству уже начинаешь привыкать. Весь сезон — непонятные решения, странные трактовки... Катастрофа!
— Если говорить о матчах 25-го тура — с какими судейскими решениями вы не согласны?
— Возьмем матч в Самаре. Бедные «Крылышки»! Они и неделю назад от арбитров пострадали, и сейчас...
— Вы о пенальти за фол Бейла на Кузяеве?
— В том числе. На мой взгляд, о-о-очень сомнительный 11-метровый! Ладно, назначили. Но зачем же еще защитнику «Крыльев» желтую показывать? И почему судьи не посмотрели эпизод с нарушением правил на Писарском?
— Кстати, на нем и в прошлом туре в Нижнем Новгороде пенальти не дали.
— Ну, там вообще был стопроцентный фол, даже спорить не о чем! Вся страна это видела. Кроме арбитра и его коллег видеоассистентов... В матче с «Зенитом» на Писарском тоже сфолили в штрафной. Но вместо того чтобы позвать Иванова к монитору, момент быстренько заиграли.
— После матча «Спартак» — «Ростов» серьезные претензии к Левникову возникли у Валерия Карпина. Вы его понимаете?
— Разумеется. В концовке арбитр принял несколько не бесспорных решений. Какие-то фолы не свистнул, зато назначил штрафной, который привел к двум угловым, и со второго Соболев сравнял счет... К сожалению, работа наших арбитров как в поле, так и в комнате ВАР не способствует тому, чтобы мы больше говорили о футболе, а не о судействе.
— Покер Малкома окончательно и бесповоротно закрыл вопрос о лучшем игроке чемпионата?
— Думаю, да. Вендел с Клаудиньо тоже хороши, но Малком уж очень мощно проводит этот сезон, проявляет себя и как голеадор, и как распасовщик. Все идет к тому, что еще и бомбардирскую гонку выиграет. Промеса он теперь опережает на пять мячей, Писарского и Чалова — на восемь. Вряд ли кто-то из них в оставшихся турах начнет штамповать хет-трики и обгонит Малкома. Квинси к тому же только-только восстановился после травмы и пока далек от оптимальных кондиций.
Абаскаль
— У «Спартака» все в порядке с характером и бойцовскими качествами. А с игрой?
— Вот тут проблемы очевидны. Повлияли травмы ведущих игроков — Промеса и Джикии. Плюс надолго вылетел Мозес. В Кубке весной еще и Соболев с Николсоном не могли выходить на поле из-за дисквалификации. А молодые футболисты, которых в «Спартаке» очень много, пока не готовы взвалить на себя бремя лидерства. Поэтому командная игра и просела.
— К Гильермо Абаскалю есть вопросы?
— Мне кажется — нет. В данной ситуации тренер делает все что может. С помощью разных схем ищет варианты усиления игры. То выпускает трех центральных защитников, то двух. Фирменный ромб в середине поля при обороне трансформируется в 4-4-2 или 4-3-3... Впрочем, в матче с «Ростовом» успех «Спартаку» принесли не тактические перестановки, а обыкновенный навал, с которым соперник не справился на последних минутах.
— Абаскаль на пресс-конференции сказал: «Если бы мы сегодня проиграли — это было бы нечестно». Прав?
— Ну... В целом-то результат закономерен. Хотя «Ростов» почти весь матч контролировал игру, спокойно сдерживал спартаковские атаки. Приятным бонусом для гостей стал красивый гол Селявы. В какой-то момент показалось, что они увезут из Москвы три очка. Но чуть-чуть не дотерпели. В концовке «Спартак» встрепенулся, зажег, и Соболев благодаря стандарту спас команду от поражения.
— Кто же в медальной гонке окажется третьим лишним?
— Полагаю, второе место разыграют ЦСКА и «Ростов». А решится все в последнем туре, когда эти команды сойдутся на «ВЭБ Арене».
— Значит, «Спартак» останется без медалей?
— Получается, так.
— Аргументы?
— Если отталкиваться от качества игры, ЦСКА и «Ростов» смотрятся сейчас предпочтительнее. У армейцев одна проблема — слабая реализация моментов. Отсюда и упущенная победа с «Локомотивом». Да и в Грозном пришлось понервничать.
Обляков
— Когда Владимир Федотов с «Ахматом» выпустил во втором тайме 17-летнего Глебова, 20-летних Ермакова и Носкова, были опасения, что повторится сценарий предыдущего тура?
— Нет. Федотов доверяет этим ребятам, поскольку хорошо знает их возможности, все трое давно тренируются с основой. С «Локомотивом» те же Глебов и Ермаков неплохо вошли в игру. Просто ЦСКА немножко не повезло в концовке. А в Грозном при счете 2:1 команда не дрогнула, в добавленное время еще и третий мяч забила. Армейцы в каждом матче создают много моментов. Если не будут их транжирить, с попаданием в тройку призеров трудностей вообще не возникнет.
— Глебов, Ермаков и Носков — воспитанники цеэсковской академии, которую вы возглавляете пятый год. Вот и расскажите об этих мальчишках.
— В основной обойме первым из них закрепился Никита Ермаков. Федотов часто выпускает его на замену. Парень техничный, умный, способен сыграть нестандартно. В полузащите всегда занимает позицию ближе к атаке, причем ему без разницы, где выходить — в центре, слева или справа. Единственное, чего пока не хватает, — физической мощи. Но это дело наживное.
Егора Носкова мы взяли из «Торпедо». В академии он пробыл недолго — около года. Потом перешел в молодежную команду, а минувшей зимой отправился на сборы с основой и приглянулся тренерскому штабу. Парень выносливый, трудолюбивый. В системе с тремя центральными защитниками играет левого латераля. Ну и дополнительный штришок — с детства болеет за ЦСКА!
Кирилл Глебов — взрывной мальчишка. И скорость великолепная, и дриблинг. Этими качествами напоминает Пиняева. Из академии практически сразу попал в главную команду, минуя молодежку. На зимних сборах здорово себя проявил, очень понравился тренерам. Сейчас играет правого латераля, хотя в академии его использовали на позиции левого нападающего.
— Глебов — левша?
— Нет. Но на левом фланге чувствовал себя комфортно, часто смещался в центр, убирая мяч как раз под правую ногу. Теперь у Кирилла немного другой функционал. Ничего страшного. Пусть привыкает.
Ну и пару слов еще об одном воспитаннике академии — 19-летнем вратаре Славе Торопе. С учетом Кубка России за ЦСКА он сыграл уже матчей десять и выглядел достойно. Надеюсь, все четверо будут прибавлять и станут футболистами высокого уровня.
— Обляков проводит лучший сезон в карьере. Есть объяснение?
— Начнем с того, что Иван — футболист, который нравится любому тренеру.
— Это почему же?
— Да потому что универсал с приставкой «супер»! Может спокойно выйти и в опорной зоне, и левым латералем, и инсайдом. В последних матчах ему отводят роль крайнего нападающего. Вот ближе к атаке он и любит играть. Неслучайно после ухода из ЦСКА Дзагоева его 10-й номер забрал именно Обляков.
— Так в чем конкретно прибавил Иван за последний год?
— В принятии решений. Теперь все делает настолько быстро, что соперники за ним не успевают. У Облякова с техникой порядок, шикарная левая нога. Поэтому и сам забивает, и партнерам выкладывает мяч как на блюдечке.
Отставки
— Вы обмолвились, что сюрпризов в 25-м туре не было. А победа «Факела» в Москве?
— Это лишь на первый взгляд неожиданность. Если вспомнить, как «Динамо» играет всю весну, начинаешь понимать, что даже 0:2 дома с «Факелом» — не сенсация. Воронежцы отчаянно сражаются за выживание, команда у них дружная, сплоченная. Звезд с неба не хватают, но за счет самоотдачи и организации игры набирают очки. Всегда бьются до конца, не разваливаются!
А «Динамо» при Йокановиче слишком уж нестабильно. Лидеры не в лучшем состоянии. Сбалансированной командной игры не просматривается. Неудачные отрезки сменяются целыми провальными матчами...
— Перефразируя Аленичева, можно сказать, что Славиша Йоканович — тупик для «Динамо»?
— Ну, тупик — это перебор. Просто, когда «Динамо» тренировал Шварц, было понятно, во что играет команда. Да, весной забуксовала, уступила «Сочи» серебро, а «Спартаку» — Кубок. Тем не менее мы видели развитие футболистов, все прибавляли на глазах.
— Это правда.
— Мне кажется, главная проблема Йокановича в том, что от стиля Шварца он отошел, а свой так и не создал. В итоге ни результата, ни выстроенной игры. Сплошные качели! В каких-то матчах выезжали только благодаря индивидуальному мастерству отдельных футболистов.
— Домашнее поражение от «Факела» предопределило судьбу Йокановича?
— Не исключено. Выше пятого места «Динамо» уже не поднимется, из Кубка вылетели...
— Пока народ гадает, кто может сменить Йокановича, на тренерские перестановки внезапно отважились в Воронеже.
— Похоже, решение было принято до матча с «Динамо». И все-таки странно, что после такой победы Дмитрию Пятибратову указали на дверь.
— Приход Вадима Евсеева повышает шансы «Факела» в борьбе за выживание?
— Честно? Не знаю! Но «Химкам» будет сложно спастись от вылета хотя бы потому, что от «Факела» они теперь отстают на четыре очка.
— Нынешний сезон побил рекорд по тренерским отставкам. Увольнение Пятибратова — 17-е в РПЛ. Что подсказывает интуиция — это не предел?
— Да, мы же видим, что с тренерами в России сейчас не церемонятся. Быстрые увольнения становятся нормой. Как в таких случаях говорил Юрий Розанов, «это входит в цену купленного билета». Если за оставшиеся пять туров еще кого-то уберут, я совершенно не удивлюсь.
— На «Крылья» намекаете? Или на «Динамо»?
— Я о «Динамо», где всё в подвешенном состоянии. Да и в каком-нибудь другом клубе может полыхнуть. Но не в «Крыльях». Там-то зачем тренера менять?
— Команда валится, до стыковых матчей всего три очка.
— Ну, какие претензии к Игорю Осинькину — если он из года в год теряет лидеров?! Сергеев, Зиньковский, Сарвели, Глушенков, Пиняев... Остались бы эти ребята в Самаре, и «Крылья» бы точно не боролись за выживание. Да и судейские ошибки подкосили команду. Впрочем, она не вылетит!
— Откуда уверенность?
— Даже если самарцы вдруг попадут в стыковые матчи, там их ждет «Алания», «Енисей» или «Волгарь». По подбору исполнителей и уровню командной игры «Крылья» на голову сильнее. Осинькин — классный специалист, умеет работать с молодыми футболистами, делает из них звезд. В Самаре должны быть счастливы, что у них такой тренер.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|25
|19
|4
|2
|65-13
|61
|
2
|Ростов
|25
|14
|8
|3
|44-32
|50
|
3
|Спартак
|25
|14
|7
|4
|55-32
|49
|
4
|ЦСКА
|25
|14
|6
|5
|46-23
|48
|
5
|Ахмат
|25
|12
|4
|9
|36-33
|40
|
6
|Краснодар
|25
|11
|6
|8
|53-41
|39
|
7
|Динамо
|25
|11
|6
|8
|43-35
|39
|
8
|Оренбург
|25
|12
|3
|10
|48-48
|39
|
9
|Сочи
|25
|10
|4
|11
|35-45
|34
|
10
|Локомотив
|25
|9
|5
|11
|42-42
|32
|
11
|Урал
|25
|7
|5
|13
|27-41
|26
|
12
|Кр. Советов
|25
|6
|7
|12
|25-40
|25
|
13
|Пари НН
|25
|6
|4
|15
|27-49
|22
|
14
|Факел
|25
|3
|12
|10
|31-45
|21
|
15
|Химки
|25
|4
|5
|16
|24-57
|17
|
16
|Торпедо
|25
|3
|4
|18
|19-44
|13
|6.05
|14:00
|
Химки – Динамо
|- : -
|6.05
|16:30
|
Торпедо – Ахмат
|- : -
|6.05
|19:00
|
Ростов – Факел
|- : -
|7.05
|14:00
|
Пари НН – Урал
|- : -
|7.05
|16:30
|
ЦСКА – Оренбург
|- : -
|7.05
|18:00
|
Зенит – Спартак
|- : -
|7.05
|19:00
|
Краснодар – Кр. Советов
|- : -
|8.05
|17:00
|
Локомотив – Сочи
|- : -
|Г
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|22
|
|
Квинси Промес
Спартак
|17
|
|
Владимир Писарский
Крылья Советов
|14
|П
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|10
|
|
Александр Соболев
Спартак
|9
|
|
Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо
Зенит
|8
|И
|К
|Ж
|
|
Гленн Бейл
Крылья Советов
|24
|1
|4
|
|
Максим Ненахов
Локомотив
|15
|1
|2
|
|
Илья Кутепов
Торпедо М
|9
|1
|5