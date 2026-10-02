Битва началась до матча. «Зенит» обратился к Дюкову и Алаеву из-за проблем с гостевыми билетами на игру с «Краснодаром»

Петербургский клуб считает, что хозяева ограничивают гостевую квоту. В «Краснодаре» свою позицию объясняют вопросами безопасности.

Чемпионат России. Премьер-лига. 10-й тур.

10 октября, 19:30. Ozon Арена (Краснодар)

До одного из главных матчей осени в РПЛ еще неделя, но «Краснодар» и «Зенит» уже вступили в серьезный спор.

10 октября команды встретятся на «OZON Арене». А сейчас предмет конфликта — билеты для болельщиков петербургского клуба. «Зенит» рассчитывает получить до 3000 мест на гостевых секторах, однако пока ему доступна продажа только 1000 билетов.

Ситуация дошла до руководства российского футбола. По информации «СЭ», «Зенит» направил официальное письмо президенту РФС Александру Дюкову и главе РПЛ Александру Алаеву с просьбой разобраться в вопросе распределения гостевой квоты.

Теперь — подробнее.

Согласно данным официального сайта «Краснодара», вместимость «OZON Арены» составляет 33 тысячи зрителей. Пункт 11.4. регламента РПЛ предусматривает для клуба-гостя квоту до 10 процентов вместимости стадиона — в данном случае это 3300 билетов.

По нашим данным, еще в конце сентября «Зенит» обратился к «Краснодару» с просьбой выделить 3000 билетов для своих болельщиков. Петербуржцы предлагали организовать продажу как по закрытым ссылкам, так и через гостевую кассу в день матча.

Позже клуб направил еще одно письмо — уже с предложением напрямую выкупить 1000 билетов из своей квоты и самостоятельно распространить их среди болельщиков.

По состоянию на 2 октября ответа на эти обращения, по информации «СЭ», «Зенит» не получил. При этом клубу была направлена закрытая ссылка на покупку 1000 билетов в двух гостевых секторах.

Фото Александр Федоров, «СЭ»

Есть и еще один нюанс: для приобретения каждого билета требуется отдельный аккаунт на сайте «Краснодара». В «Зените», по нашим данным, предлагали другой механизм — индивидуальные промокоды с возможностью купить два-четыре билета. В том числе это упростило бы посещение матча семьям с детьми.

Открытие гостевой кассы непосредственно перед игрой на данный момент также не подтверждено.

В «Краснодаре», по информации «СЭ», свою позицию связывают прежде всего с вопросами безопасности на гостевых секторах. Эту аргументацию представители клуба озвучили 29 сентября на совещании с участием обеих команд и РПЛ.

При этом пункт 11.4.2. регламента предусматривает, что клуб-гость самостоятельно реализует билеты в гостевой сектор и несет ответственность за поведение своих болельщиков.

В «Зените» ситуацию оценивают иначе. По нашим данным, в петербургском клубе считают, что выбранный «Краснодаром» порядок продажи фактически ограничивает количество болельщиков гостей, которые смогут попасть на матч.

И подобный спор между клубами возникает не впервые.

Еще в 2024 году «Зенит» обращался в РПЛ по поводу реализации гостевой квоты на матче в Краснодаре. Тогда лига в ответе петербургскому клубу указала на ряд нарушений со стороны хозяев положений регламента, связанных с обеспечением безопасности и распространением билетов, и сообщила о проведении разъяснительной работы с «Краснодаром».

Теперь вопрос о гостевой квоте вновь дошел до руководителей РФС и РПЛ. До матча — неделя.