Футбол
Премьер-лига (РПЛ)
Статьи
Таблица Календарь Статистика Новости Фото
Видео
Все материалы
Таблица переходов
Зимний Кубок РПЛ 2026
Уведомления
Главная
Футбол
РПЛ
Зенит обратился в РФС из-за гостевой квоты на матч с Краснодаром 10 октября 2026

Битва началась до матча. «Зенит» обратился к Дюкову и Алаеву из-за проблем с гостевыми билетами на игру с «Краснодаром»

Отдел футбола «СЭ»
Фото Александр Федоров, «СЭ»
Петербургский клуб считает, что хозяева ограничивают гостевую квоту. В «Краснодаре» свою позицию объясняют вопросами безопасности.
Чемпионат России. Премьер-лига. 10-й тур.
10 октября, 19:30. Ozon Арена (Краснодар)
Краснодар
Зенит

До одного из главных матчей осени в РПЛ еще неделя, но «Краснодар» и «Зенит» уже вступили в серьезный спор.

10 октября команды встретятся на «OZON Арене». А сейчас предмет конфликта — билеты для болельщиков петербургского клуба. «Зенит» рассчитывает получить до 3000 мест на гостевых секторах, однако пока ему доступна продажа только 1000 билетов.

Ситуация дошла до руководства российского футбола. По информации «СЭ», «Зенит» направил официальное письмо президенту РФС Александру Дюкову и главе РПЛ Александру Алаеву с просьбой разобраться в вопросе распределения гостевой квоты.

Теперь — подробнее.

Согласно данным официального сайта «Краснодара», вместимость «OZON Арены» составляет 33 тысячи зрителей. Пункт 11.4. регламента РПЛ предусматривает для клуба-гостя квоту до 10 процентов вместимости стадиона — в данном случае это 3300 билетов.

По нашим данным, еще в конце сентября «Зенит» обратился к «Краснодару» с просьбой выделить 3000 билетов для своих болельщиков. Петербуржцы предлагали организовать продажу как по закрытым ссылкам, так и через гостевую кассу в день матча.

Позже клуб направил еще одно письмо — уже с предложением напрямую выкупить 1000 билетов из своей квоты и самостоятельно распространить их среди болельщиков.

По состоянию на 2 октября ответа на эти обращения, по информации «СЭ», «Зенит» не получил. При этом клубу была направлена закрытая ссылка на покупку 1000 билетов в двух гостевых секторах.

Фото Александр Федоров, «СЭ»

Есть и еще один нюанс: для приобретения каждого билета требуется отдельный аккаунт на сайте «Краснодара». В «Зените», по нашим данным, предлагали другой механизм — индивидуальные промокоды с возможностью купить два-четыре билета. В том числе это упростило бы посещение матча семьям с детьми.

Открытие гостевой кассы непосредственно перед игрой на данный момент также не подтверждено.

В «Краснодаре», по информации «СЭ», свою позицию связывают прежде всего с вопросами безопасности на гостевых секторах. Эту аргументацию представители клуба озвучили 29 сентября на совещании с участием обеих команд и РПЛ.

При этом пункт 11.4.2. регламента предусматривает, что клуб-гость самостоятельно реализует билеты в гостевой сектор и несет ответственность за поведение своих болельщиков.

В «Зените» ситуацию оценивают иначе. По нашим данным, в петербургском клубе считают, что выбранный «Краснодаром» порядок продажи фактически ограничивает количество болельщиков гостей, которые смогут попасть на матч.

И подобный спор между клубами возникает не впервые.

Еще в 2024 году «Зенит» обращался в РПЛ по поводу реализации гостевой квоты на матче в Краснодаре. Тогда лига в ответе петербургскому клубу указала на ряд нарушений со стороны хозяев положений регламента, связанных с обеспечением безопасности и распространением билетов, и сообщила о проведении разъяснительной работы с «Краснодаром».

Теперь вопрос о гостевой квоте вновь дошел до руководителей РФС и РПЛ. До матча — неделя.

Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте Max
РПЛ
ФК Зенит
ФК Краснодар
Читайте также
«Реал» торопит УЕФА с делом Негрейры. Могут ли «Барселону» отстранить от Лиги чемпионов?
Головин больше не против перехода, Жедсон рискует уйти, Барко и Литвинов вышли из лазарета. Что происходит в «Спартаке» во время паузы на матчи сборных
Кузнецов не прижился и в «Сибири». Что теперь делать звездному форварду?
Популярное видео
Дания — Португалия: Лига наций, 3-й тур, видеообзор матча
Дания — Португалия: Лига наций, 3-й тур, видеообзор матча
Греция — Нидерланды: Лига наций, 3-й тур, видеообзор матча
Греция — Нидерланды: Лига наций, 3-й тур, видеообзор матча
Германия — Сербия: Лига наций, 3-й тур, видеообзор матча
Германия — Сербия: Лига наций, 3-й тур, видеообзор матча
Уэльс — Норвегия: Лига наций, 3-й тур, видеообзор матча
Уэльс — Норвегия: Лига наций, 3-й тур, видеообзор матча
Батраков: «Во время гимна ЛЧ чуть не прослезился»
Батраков: «Во время гимна ЛЧ чуть не прослезился»
Испания — Хорватия: Лига наций, 2-й тур, видеообзор матча
Испания — Хорватия: Лига наций, 2-й тур, видеообзор матча
Чехия — Англия: Лига наций, 2-й тур, видеообзор матча
Чехия — Англия: Лига наций, 2-й тур, видеообзор матча
Бельгия — Франция: Лига наций, 2-й тур, видеообзор матча
Бельгия — Франция: Лига наций, 2-й тур, видеообзор матча
Турция — Италия: Лига наций, 2-й тур, видеообзор матча
Турция — Италия: Лига наций, 2-й тур, видеообзор матча
Норвегия — Португалия: Лига наций, 2-й тур, видеообзор матча
Норвегия — Португалия: Лига наций, 2-й тур, видеообзор матча
Германия — Греция: Лига наций, 2-й тур, видеообзор матча
Германия — Греция: Лига наций, 2-й тур, видеообзор матча
Сербия — Нидерланды: Лига наций, 2-й тур, видеообзор матча
Сербия — Нидерланды: Лига наций, 2-й тур, видеообзор матча
Дания — Уэльс: Лига наций, 2-й тур, видеообзор матча
Дания — Уэльс: Лига наций, 2-й тур, видеообзор матча
«Шинник» — «СКА-Хабаровск»: ФНЛ, 7-й тур, видеообзор матча
«Шинник» — «СКА-Хабаровск»: ФНЛ, 7-й тур, видеообзор матча
«Уфа» — «Торпедо»: ФНЛ, 7-й тур, видеообзор матча
«Уфа» — «Торпедо»: ФНЛ, 7-й тур, видеообзор матча
Англия — Испания: Лига наций, 1-й тур, видеообзор матча
Англия — Испания: Лига наций, 1-й тур, видеообзор матча
Чехия — Хорватия: Лига наций, 1-й тур, видеообзор матча
Чехия — Хорватия: Лига наций, 1-й тур, видеообзор матча
«Волга» — «Ленинградец»: ФНЛ, 7-й тур, видеообзор матча
«Волга» — «Ленинградец»: ФНЛ, 7-й тур, видеообзор матча
«Спартак» Кс — «Урал»: ФНЛ, 7-й тур, видеообзор матча
«Спартак» Кс — «Урал»: ФНЛ, 7-й тур, видеообзор матча
«Челябинск» — «Енисей»: ФНЛ, 7-й тур, видеообзор матча
«Челябинск» — «Енисей»: ФНЛ, 7-й тур, видеообзор матча
Италия — Бельгия: Лига наций, 1-й тур, видеообзор матча
Италия — Бельгия: Лига наций, 1-й тур, видеообзор матча
Турция — Франция: Лига наций, 1-й тур, видеообзор матча
Турция — Франция: Лига наций, 1-й тур, видеообзор матча
Нидерланды — Германия: Лига наций, 1-й тур, видеообзор матча
Нидерланды — Германия: Лига наций, 1-й тур, видеообзор матча
Португалия — Уэльс: Лига наций, 1-й тур, видеообзор матча
Португалия — Уэльс: Лига наций, 1-й тур, видеообзор матча
Норвегия — Дания: Лига наций, 1-й тур, видеообзор матча
Норвегия — Дания: Лига наций, 1-й тур, видеообзор матча
Сербия — Греция: Лига наций, 1-й тур, видеообзор матча
Сербия — Греция: Лига наций, 1-й тур, видеообзор матча
Материалы сюжета: РПЛ, 10-й тур: «Краснодар» — «Зенит», «Крылья» — «Спартак» и все матчи
«Зенит» конфликтует с «Краснодаром». Дошло до письма Дюкову и Алаеву
«Крылья Советов» разгромили «Акрон» в товарищеском матче
Семак о дебюте защитника «Зенита» Веги за сборную Аргентины: «Он сыграл хороший матч, поздравил его»
Тренер «Зенита» Семак рассказал, как проходит восстановление Вендела
В «Пафосе» уверены, что «Спартак» выиграет РПЛ
Источник: «Ростов» погасил задолженность по зарплате перед футболистами
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

«Лобановский сказал: «Жди место в составе, работай. Что ты обижаешься? У меня лучшая команда в Европе!»
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 9 6 3 0 14-7 21
2
 Спартак 9 6 1 2 16-7 19
3
 Динамо 9 6 1 2 14-8 19
4
 ЦСКА 9 5 4 0 15-9 19
5
 Зенит 9 6 0 3 19-9 18
6
 Динамо Мх 9 4 0 5 15-16 12
7
 Рубин 9 2 6 1 12-11 12
8
 Балтика 9 3 2 4 14-12 11
9
 Крылья Советов 9 2 5 2 13-14 11
10
 Ахмат 9 2 4 3 13-13 10
11
 Оренбург 9 1 6 2 7-10 9
12
 Ростов 9 2 2 5 10-17 8
13
 Акрон 9 1 5 3 11-18 8
14
 Локомотив 9 1 4 4 8-11 7
15
 Родина 9 1 2 6 10-22 5
16
 Факел 9 0 3 6 6-13 3
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
9.10 19:30 Ростов – Акрон - : -
10.10 13:00 Оренбург – Динамо Мх - : -
10.10 15:15 Факел – Локомотив - : -
10.10 17:30 Крылья Советов – Спартак - : -
10.10 19:30 Краснодар – Зенит - : -
11.10 14:00 Ахмат – Балтика - : -
11.10 16:30 ЦСКА – Родина - : -
11.10 19:30 Рубин – Динамо - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Александр Соболев
Александр Соболев

Зенит

 7
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 6
Гамид Агаларов
Гамид Агаларов

Динамо Мх

 5
П
Педро
Педро

Зенит

 4
Маркиньос
Маркиньос

Спартак

 4
Юрий Горшков
Юрий Горшков

Крылья Советов

 3
И К Ж
Георгий Мелкадзе
Георгий Мелкадзе

Ахмат

 8 1 3
Илья Рожков
Илья Рожков

Рубин

 8 1 2
Матеус Рейс
Матеус Рейс

ЦСКА

 3 1 1
Вся статистика
Новости
RSS RSS
Все новости