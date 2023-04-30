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Сегодня, 00:10

«Много претензий к судейству. Пишите, поднимайте шум». Абаскаль и Карпин — о матче «Спартака» и «Ростова»

Дарья Алексеева
Корреспондент
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Гильермо Абаскаль.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
Валерий Карпин.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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Что сказали тренеры на пресс-конференции.

В матче 25-го тура РПЛ «Спартак» и «Ростов» сыграли вничью 1:1. В составе гостей отличился белорусский полузащитник Александр Селява, красно-белые же спаслись от поражения в последней атаке. После матча Гильермо Абаскаль и Валерий Карпин ответили на вопросы журналистов. Первым к прессе вышел тренер «Ростова».

Буду говорить про судей — меня еще дисквалифицируют

— Довольны тем, как действовала команда?

— Если не брать результат, то доволен. Горжусь футболистами. Счастлив. Горжусь игроками, которые вышли сегодня на поле. Две абсолютно равные команды, при том, что состав наш сами видите и знаете.

Кейта Бальде обнимает Александра Соболева после гола &laquo;Ростову&raquo;. Гол Соболева в последней атаке сохранил серебряную интригу. «Спартак» валидольно спасся в матче с «Ростовом»

— Ожидали ли, что Селява может так пробить?

— Не ожидал. Не помню, схватился ли я за голову.

— О чем разговаривали с судьями после финального свистка?

— Про футбол.

— А если конкретней?

—  Без конкретики. Сколько можно говорить про судей? Все видно.

— Какая главная претензия к арбитру после матча?

— Много претензий. Главная — что человек бежит к мячу, ему не дают к мячу подобраться, и на наши ворота идет атака. Почему вы спрашиваете какую-то хрень? Сами не видите, что ли? Ну, так вы про это говорите, а не я. Почему вы нас про это спрашиваете? Вам ничего за это не будет. Я сейчас про них буду говорить, меня еще дисквалифицируют. Вы пишите про то, что происходит, шум поднимайте.

— В самом начале «Спартак» применял высокий прессинг и «Ростов» испытывал трудности. Это связано с дальней дорогой?

— С «физикой» это не связано. Было бы связано, если бы [футболисты «Ростова» ] устали во втором тайме. Дело в нервозности, большом желании. Но горжусь, что играли на выезде со «Спартаком» вот так. Даже при том, что не получалось многое из того, что хотелось.

Валерий Карпин.
Александр Федоров, Фото «СЭ»

Промес поймет, для чего его заменили

— Нельзя было проигрывать в такой ситуации в таком матче, — начинает Абаскаль. — Мы заслуживали большего, чем соперники. Мы не тянули время. Нам забили гол с 25 метров. Кто бьет — тот забивает. Если бы мы сегодня проиграли — это было бы нечестно. Справедливость в этом матче восторжествовала, и наши старания были вознаграждены.

Важно отметить, что «Ростов» прессингует выше всех в чемпионате. При их прессинге даже не могу сказать, сколько у нас было моментов, чтобы выводить игру 1 на 1 с вратарем. Где-то, конечно, не везло. Ребята старались, но где-то слишком торопились.

В очередной раз мы показали характер. Команда не сдавалась, шла до конца, до последней минуты. Хочу поздравить игроков и отметить тех, кто вышел на замену — очень быстро вошли в игру.

Александр Соболев забивает гол в&nbsp;ворота &laquo;Ростова&raquo;. «Ну какой Соболев герой? Воспользовался подарком судьи...» Червиченко — о матче «Спартак» — «Ростов»

— Дуарте досталось много критики в последних матчах. Сегодня он провел хорошую игру — 12 выигранных единоборств из 12. Поддерживала ли его команда?

— Я персонально его поддержал. Если мы не дадим спортсмену второй шанс, то никогда не узнаем, на что он способен. Все могут делать ошибки, потому мы должны поддерживать наших футболистов. Мы понимали, что Дуарте хорош при открытой игре. Мы должны давать возможности игрокам и не «убивать» их после одной ошибки.

— С чем связана замена Промеса?

— Он недавно восстановился после травмы. Мы не могли рисковать, оставляя его на поле. Квинси Промес — важный футболист для команды. Он поймет, для чего произошла эта замена. Конечно, он мог оставаться на поле. У нас был еще и Бальде, который был голоден до игры. Я рад, что в составе есть игроки, которые вышли на замену и позволили завоевать ничью.

Тренеры &laquo;Ростова&raquo; Виктор Онопко и&nbsp;Валерий Карпин беседуют с&nbsp;судьей Кириллом Левниковом после матча.

— В конце первого тайма Джикия схватился за спину. У него какая-то травма?

— У него мышечное повреждение. Мы еще не знаем точно. Завтра будет обследование.

— Кто в случае чего будет готов заменить Джикию в матче следующего тура с «Зенитом»?

— У нас есть Чернов, Маслов, Рыбус. Есть и Хлусевич, который готов помочь в обороне. Если не сможет один, значит, на поле выйдут другие. Мы полностью в них уверены.

Валерий Карпин
ФК Ростов
ФК Спартак (Москва)
Гильермо Абаскаль
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 25 19 4 2 65-13 61
2
 Ростов 25 14 8 3 44-32 50
3
 Спартак 25 14 7 4 55-32 49
4
 ЦСКА 25 14 6 5 46-23 48
5
 Ахмат 25 12 4 9 36-33 40
6
 Краснодар 25 11 6 8 53-41 39
7
 Динамо 25 11 6 8 43-35 39
8
 Оренбург 25 12 3 10 48-48 39
9
 Сочи 25 10 4 11 35-45 34
10
 Локомотив 25 9 5 11 42-42 32
11
 Урал 25 7 5 13 27-41 26
12
 Кр. Советов 25 6 7 12 25-40 25
13
 Пари НН 25 6 4 15 27-49 22
14
 Факел 25 3 12 10 31-45 21
15
 Химки 25 4 5 16 24-57 17
16
 Торпедо 25 3 4 18 19-44 13
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30 тур
28.04 20:00
Динамо – Факел
 0 : 2
29.04 14:00
Кр. Советов – Зенит
 1 : 5
29.04 16:30
Ахмат – ЦСКА
 1 : 3
29.04 19:00
Краснодар – Урал
 1 : 1
29.04 19:30
Спартак – Ростов
 1 : 1
30.04 14:00
Оренбург – Пари НН
 1 : 0
30.04 16:30
Сочи – Торпедо
 3 : 1
30.04 19:00
Локомотив – Химки
 5 : 1
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Ассистенты
ЖК
Г
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 22
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 17
Владимир Писарский

Владимир Писарский

Крылья Советов

 14
П
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 10
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 9
Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо

Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо

Зенит

 8
И К Ж
Гленн Бейл

Гленн Бейл

Крылья Советов

 24 1 4
Максим Ненахов

Максим Ненахов

Локомотив

 15 1 2
Илья Кутепов

Илья Кутепов

Торпедо М

 9 1 5
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