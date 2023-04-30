Эмоции и характер «Спартака» — украшение РПЛ. Но ими не решить большие задачи

Абаскаль запутался в экспериментах.

Этой весной мы увидели, как барахлит «Спартак», когда в составе нет Промеса, Соболева, Джикии или Зобнина. К «Ростову» Гильермо Абаскаль наконец-то получил в распоряжение всех сильнейших (в заявку вернулся даже Виктор Мозес), но в очередной раз попытался нас запутать со схемой и перемещением игроков.

Хорошая новость — это получилось. Плохая — проблемы с пониманием стартового плана, кажется, возникли не только на трибунах, но и на поле.

Первые минуты главной загадкой была роль Дуарте (не говоря уже о самом факте его появления в старте после провала в прошлом матче). «Спартак» начал играть в гибридной расстановке, где при атаке парагваец был правым защитником в схеме с четырьмя игроками сзади, а при обороне становился правым центральным в тройке (схема трансформировалась в пять игроков в линию — добавлялся Денисов).

С «Краснодаром» аналогичный эксперимент привел к тактической катастрофе в первом тайме, когда красно-белые не знали, как выходить из обороны, ошибались впереди и проваливались сзади. Да, с «Ростовом» таких проблем уже не возникало (в первую очередь за счет исполнителей другого уровня), но выглядело непривычно: команда, которая осенью всех покорила ярким стилем, понятными комбинациями и простотой их исполнения, теперь мудрит с составом, перестраивается по ходу матчей и страдает. Вместо того чтобы творить.

Никто не спорит: характер — очень важный фактор. И то, что у «Спартака» он один из самых крепких в РПЛ, стало понятно еще по камбэку с «Краснодаром». Уйти с 0:2, когда вообще ничего не получается, может только ментально сильная команда. Не обратить внимания на третий мяч, сравнять и вырвать победу (хотя на это объективно минимум сил) — там, где есть еще и топ-исполнители.

То, что в «Спартаке» таких много, было понятно давно. Наличие ментальных лидеров тоже не открытие: Соболев и Джикия вытащили не один матч за счет психологического воздействия на партнеров. И здорово, когда такие вещи дополняют качество игры. Но у нынешнего «Спартака» все наоборот: он спасается за счет эмоций, которые окончательно вытеснили систему.

Новая реальность Абаскаля — та, в которой красно-белые адаптируются к сложным схемам (после осенних 4-3-3 был переход на 4-4-2 и пять защитников) и непривычным ролям, но в итоге откатываются к базовым настройкам, максимально упрощают игру и эффектно вытаскивают концовки. Так было с «Уралом», когда отменили чистый гол Соболева. И с «Краснодаром». И даже с «Факелом».

Поиск нестандартных решений — правильный и необходимый шаг. Без него не добиться прогресса. В том же ЦСКА из Медины сделали латераля, Карраскаля вообще убрали в запас, а еще раскрыли на новой позиции Облякова и поменяли местами Чалова с Заболотным. Перестановок очень много, но, во-первых, все они — в рамках единой схемы; во-вторых, эффект ведь совсем другой: команда доминирует и лидирует по очкам после рестарта.

Снова вырвать ничью в последней атаке — отличный исход локальной истории. «Ростов» Карпина действительно очень крепкий соперник, и так ярко спасти игру — точно позитивный исход. Но есть нюанс: с помощью подобных шоу не решить глобальную задачу.

Эмоции и характер — важнейшие факторы топ-клуба, но регулярно выезжать только на них — первый сигнал того, что со структурой и игрой что-то случилось.

«Зенит» эти проблемы вскроет — у Абаскаля есть неделя, чтобы все исправить. И наконец-то перестать усложнять игру.