Эмоции и характер «Спартака» — украшение РПЛ. Но ими не решить большие задачи
Этой весной мы увидели, как барахлит «Спартак», когда в составе нет Промеса, Соболева, Джикии или Зобнина. К «Ростову» Гильермо Абаскаль наконец-то получил в распоряжение всех сильнейших (в заявку вернулся даже Виктор Мозес), но в очередной раз попытался нас запутать со схемой и перемещением игроков.
Хорошая новость — это получилось. Плохая — проблемы с пониманием стартового плана, кажется, возникли не только на трибунах, но и на поле.
Первые минуты главной загадкой была роль Дуарте (не говоря уже о самом факте его появления в старте после провала в прошлом матче). «Спартак» начал играть в гибридной расстановке, где при атаке парагваец был правым защитником в схеме с четырьмя игроками сзади, а при обороне становился правым центральным в тройке (схема трансформировалась в пять игроков в линию — добавлялся Денисов).
С «Краснодаром» аналогичный эксперимент привел к тактической катастрофе в первом тайме, когда красно-белые не знали, как выходить из обороны, ошибались впереди и проваливались сзади. Да, с «Ростовом» таких проблем уже не возникало (в первую очередь за счет исполнителей другого уровня), но выглядело непривычно: команда, которая осенью всех покорила ярким стилем, понятными комбинациями и простотой их исполнения, теперь мудрит с составом, перестраивается по ходу матчей и страдает. Вместо того чтобы творить.
Никто не спорит: характер — очень важный фактор. И то, что у «Спартака» он один из самых крепких в РПЛ, стало понятно еще по камбэку с «Краснодаром». Уйти с 0:2, когда вообще ничего не получается, может только ментально сильная команда. Не обратить внимания на третий мяч, сравнять и вырвать победу (хотя на это объективно минимум сил) — там, где есть еще и топ-исполнители.
То, что в «Спартаке» таких много, было понятно давно. Наличие ментальных лидеров тоже не открытие: Соболев и Джикия вытащили не один матч за счет психологического воздействия на партнеров. И здорово, когда такие вещи дополняют качество игры. Но у нынешнего «Спартака» все наоборот: он спасается за счет эмоций, которые окончательно вытеснили систему.
Новая реальность Абаскаля — та, в которой красно-белые адаптируются к сложным схемам (после осенних 4-3-3 был переход на 4-4-2 и пять защитников) и непривычным ролям, но в итоге откатываются к базовым настройкам, максимально упрощают игру и эффектно вытаскивают концовки. Так было с «Уралом», когда отменили чистый гол Соболева. И с «Краснодаром». И даже с «Факелом».
Поиск нестандартных решений — правильный и необходимый шаг. Без него не добиться прогресса. В том же ЦСКА из Медины сделали латераля, Карраскаля вообще убрали в запас, а еще раскрыли на новой позиции Облякова и поменяли местами Чалова с Заболотным. Перестановок очень много, но, во-первых, все они — в рамках единой схемы; во-вторых, эффект ведь совсем другой: команда доминирует и лидирует по очкам после рестарта.
Снова вырвать ничью в последней атаке — отличный исход локальной истории. «Ростов» Карпина действительно очень крепкий соперник, и так ярко спасти игру — точно позитивный исход. Но есть нюанс: с помощью подобных шоу не решить глобальную задачу.
Эмоции и характер — важнейшие факторы топ-клуба, но регулярно выезжать только на них — первый сигнал того, что со структурой и игрой что-то случилось.
«Зенит» эти проблемы вскроет — у Абаскаля есть неделя, чтобы все исправить. И наконец-то перестать усложнять игру.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|25
|19
|4
|2
|65-13
|61
|
2
|Ростов
|25
|14
|8
|3
|44-32
|50
|
3
|Спартак
|25
|14
|7
|4
|55-32
|49
|
4
|ЦСКА
|25
|14
|6
|5
|46-23
|48
|
5
|Ахмат
|25
|12
|4
|9
|36-33
|40
|
6
|Краснодар
|25
|11
|6
|8
|53-41
|39
|
7
|Динамо
|25
|11
|6
|8
|43-35
|39
|
8
|Оренбург
|25
|12
|3
|10
|48-48
|39
|
9
|Сочи
|25
|10
|4
|11
|35-45
|34
|
10
|Локомотив
|25
|9
|5
|11
|42-42
|32
|
11
|Урал
|25
|7
|5
|13
|27-41
|26
|
12
|Кр. Советов
|25
|6
|7
|12
|25-40
|25
|
13
|Пари НН
|25
|6
|4
|15
|27-49
|22
|
14
|Факел
|25
|3
|12
|10
|31-45
|21
|
15
|Химки
|25
|4
|5
|16
|24-57
|17
|
16
|Торпедо
|25
|3
|4
|18
|19-44
|13
|28.04
|20:00
|
Динамо – Факел
|0 : 2
|29.04
|14:00
|
Кр. Советов – Зенит
|1 : 5
|29.04
|16:30
|
Ахмат – ЦСКА
|1 : 3
|29.04
|19:00
|
Краснодар – Урал
|1 : 1
|29.04
|19:30
|
Спартак – Ростов
|1 : 1
|30.04
|14:00
|
Оренбург – Пари НН
|1 : 0
|30.04
|16:30
|
Сочи – Торпедо
|3 : 1
|30.04
|19:00
|
Локомотив – Химки
|5 : 1
|Г
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|22
|
|
Квинси Промес
Спартак
|17
|
|
Владимир Писарский
Крылья Советов
|14
|П
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|10
|
|
Александр Соболев
Спартак
|9
|
|
Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо
Зенит
|8
|И
|К
|Ж
|
|
Гленн Бейл
Крылья Советов
|24
|1
|4
|
|
Максим Ненахов
Локомотив
|15
|1
|2
|
|
Илья Кутепов
Торпедо М
|9
|1
|5