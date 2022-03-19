На 79-й минуте матча 22-го тура Тинькофф чемпионата России «Нижний Новгород» — «Спартак» был правильно отменен гол красно-белых.

Это произошло потому, что Квинси Промес при выполнении 11-метрового удара дважды коснулся мяча.

При этом бригада арбитров допустила ошибку. Судье Сергею Иванову не требовалось идти к монитору и проверять видеозапись. В данной ситуации решение фактическое, не требующее оценки самого рефери. Вердикт должны были вынести сами видеоассистенты Иван Сиденков и Игорь Демешко.