«Нижний Новгород» — «Спартак»: гол Промеса правильно не засчитан, судью ошибочно позвали к монитору
Арбитр верно не считал пенальти Промеса в матче «Нижний Новгород» — «Спартак»
На 79-й минуте матча 22-го тура Тинькофф чемпионата России «Нижний Новгород» — «Спартак» был правильно отменен гол красно-белых.
Это произошло потому, что Квинси Промес при выполнении 11-метрового удара дважды коснулся мяча.
При этом бригада арбитров допустила ошибку. Судье Сергею Иванову не требовалось идти к монитору и проверять видеозапись. В данной ситуации решение фактическое, не требующее оценки самого рефери. Вердикт должны были вынести сами видеоассистенты Иван Сиденков и Игорь Демешко.
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|3
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|19.03
|12:00
|
Урал – Химки
|0 : 1
|19.03
|14:00
|
Н. Новгород – Спартак
|1 : 1
|19.03
|16:30
|
Ахмат – Локомотив
|- : -
|19.03
|19:30
|
Зенит – Арсенал
|- : -
|20.03
|14:00
|
Уфа – Краснодар
|- : -
|20.03
|14:00
|
ЦСКА – Рубин
|- : -
|20.03
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|
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|
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Уфа
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|
|
Артем Дзюба
Зенит
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|
|
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Краснодар
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|
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