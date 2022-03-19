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Сегодня, 16:10

«Спартак» не смог обыграть «Нижний» и судью Иванова. Такое судейство вредит РПЛ

«Спартак» сыграл вничью с «Нижним Новгородом» в матче чемпионата России по футболу
Максим Алланазаров
Заместитель главного редактора
Читать «СЭ» в
Сергей Иванов.
Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Реплика Максима Алланазарова.

«Спартак» имеет все основания быть недовольным судейством во втором матче премьер-лиги подряд.

Прямо перед перерывом арбитр Сергей Иванов не удалил Кирилла Гоцука за грязный фол на Айртоне и принял несколько спорных решений. После фола нижегородца бразилец не смог продолжить матч, а вот Иванов, по всей видимости, продолжит работать на матчах РПЛ и дальше.

При этом он не в первый раз грубо ошибается в матчах с участием «Спартака». В 2016 году Иванов не увидел удаления Кришито в скандальном матче с «Зенитом». Ошибочно удалил Понсе в дерби с ЦСКА в 2020-м — и в том же году проигнорировал сразу два пенальти на Соболеве в полуфинале Кубка с «Зенитом».

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Эмоциональные выступления и критика судей со стороны супруги владельца «Спартака» Заремы Салиховой уже не кажутся просто эмоциями, правда? Представьте себя на месте боссов клуба. Вы бы смогли спокойно смотреть на столь откровенные ошибки, которые повторяются из раза в раз? Видимо, «Спартаку» действительно нужно подарить некоторым арбитрам очки — Иванову и Кукуляку они бы точно пригодились.

Работа Иванова и Кукуляка обнуляет любые реформы, которые проводит РФС в судейском корпусе. Если в отношении арбитра из Ростова не последуют санкции и он не будет отстранён, это будет не просто странно, а необъяснимо. Такое судейство вредит не только «Спартаку», а всей лиге.

Россия. Тинькофф Премьер-лига. 22-й тур
19 мар, 14:00. Нижний Новгород (Нижний Новгород)
Нижний Новгород
1:1
Спартак
Голы
Мартинс, 72 (0:1), Юлдошев, 73 (1:1)
Нижний Новгород
Нигматуллин Масоэро Юлдошев Каккоев (Кечкеш, 62) Гоцук Кравцов Шарипов Калинский Стоцкий (Александров, 87) Эннин Сулейманов (Горбунов, 71)
Спартак
Селихов Жиго Айртон (Мозес, 46) Джикия Литвинов (Соболев, 87) Бакаев (Умяров, 65) Мартинс Хлусевич Зобнин (Игнатов, 65) Николсон Промес
Предупреждения
Эннин 43’, Сулейманов 56’, Стоцкий 75’, Кравцов 88’, Нигматуллин 90+4’  -  Мартинс 83’, Игнатов 90+3’
Судьи
Иванов (Ростов-на-Дону) Ширяев (Ставрополь) Образко (Ставрополь)
ВАР
Сиденков (Санкт-Петербург) Демешко (Химки)

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

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  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Footboom
  • Stavka.tv
  • Bet ring
  • Bet n bet
  • Bet24 online
  • Bet on mobile
  • Odds.ru
  • Online-prognoz.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • betonsuccess.ru
  • bk news
  • TopPari
  • Live Sport
  • PointBet
  • Alvin Almazov
  • vprognoze.ru
  • Sport Prediction
  • Sport and bets
  • keepscore.ru
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
ЦСКА
Рубин

П1

21%

1.39

Ф1 (-1.0)

16%

1.63

П1 и ТМ 4.5 - Да

13%

1.59
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Динамо
Ростов

П1

23%

1.41

ТБ 2.5

18%

1.87

Обе забьют - нет

12%

1.73
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Нижний Новгород 1
Спартак 1
Матч завершен

П2

24%

1.74

Обе забьют - да

19%

2.02

ТБ 1.5

15%

1.33
Футбол
РПЛ
Сергей Иванов (судья)
ФК Нижний Новгород
ФК Спартак (Москва)
91
107
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И В Н П +/- О
1
 Зенит 21 13 6 2 50-23 45
2
 Динамо 21 13 3 5 40-23 42
3
 ЦСКА 21 12 3 6 26-17 39
4
 Сочи 21 12 2 7 33-21 38
5
 Краснодар 20 10 5 5 33-20 35
6
 Ахмат 21 10 1 10 27-27 31
7
 Локомотив 20 8 7 5 28-23 31
8
 Кр. Советов 20 8 5 7 25-21 29
9
 Спартак 22 7 6 9 24-31 27
10
 Рубин 21 7 4 10 28-33 25
11
 Н. Новгород 22 6 6 10 20-32 24
12
 Ростов 20 5 6 9 32-37 21
13
 Арсенал 21 5 5 11 24-43 20
14
 Урал 22 4 8 10 13-22 20
15
 Химки 22 3 9 10 19-37 18
16
 Уфа 21 3 8 10 18-30 17
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19.03 12:00
Урал – Химки
 0 : 1
19.03 14:00
Н. Новгород – Спартак
 1 : 1
19.03 16:30
Ахмат – Локомотив
 - : -
19.03 19:30
Зенит – Арсенал
 - : -
20.03 14:00
Уфа – Краснодар
 - : -
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 - : -
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 - : -
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Динамо

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