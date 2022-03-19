«Спартак» не смог обыграть «Нижний» и судью Иванова. Такое судейство вредит РПЛ

Реплика Максима Алланазарова.

«Спартак» имеет все основания быть недовольным судейством во втором матче премьер-лиги подряд.

Прямо перед перерывом арбитр Сергей Иванов не удалил Кирилла Гоцука за грязный фол на Айртоне и принял несколько спорных решений. После фола нижегородца бразилец не смог продолжить матч, а вот Иванов, по всей видимости, продолжит работать на матчах РПЛ и дальше.

При этом он не в первый раз грубо ошибается в матчах с участием «Спартака». В 2016 году Иванов не увидел удаления Кришито в скандальном матче с «Зенитом». Ошибочно удалил Понсе в дерби с ЦСКА в 2020-м — и в том же году проигнорировал сразу два пенальти на Соболеве в полуфинале Кубка с «Зенитом».

Эмоциональные выступления и критика судей со стороны супруги владельца «Спартака» Заремы Салиховой уже не кажутся просто эмоциями, правда? Представьте себя на месте боссов клуба. Вы бы смогли спокойно смотреть на столь откровенные ошибки, которые повторяются из раза в раз? Видимо, «Спартаку» действительно нужно подарить некоторым арбитрам очки — Иванову и Кукуляку они бы точно пригодились.

Работа Иванова и Кукуляка обнуляет любые реформы, которые проводит РФС в судейском корпусе. Если в отношении арбитра из Ростова не последуют санкции и он не будет отстранён, это будет не просто странно, а необъяснимо. Такое судейство вредит не только «Спартаку», а всей лиге.