Арбитр Иванов ошибочно не удалил игрока «Нижнего Новгорода» в матче со «Спартаком»

В конце первого тайма матча 22-го тура Тинькофф чемпионата России «Нижний Новгород» — «Спартак» ошибся арбитр Сергей Иванов.

Эпизод матча «Нижний Новгород» — «Спартак».

В том эпизоде защитник нижегородцев Кирилл Гоцук применил чрезмерную силу и с риском нанесения травмы сопернику вступил в единоборство с Айртоном. Спартаковец получил удар шипами в область голеностопа.

Эпизод матча «Нижний Новгород» — «Спартак».

Эпизод матча «Нижний Новгород» — «Спартак».

Судье не следовало завершать игру и давать свисток на перерыв. Фол Гоцука заслуживал удаления.