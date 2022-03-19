Футбол
Тинькофф РПЛ
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
ТИНЬКОФФ РПЛ

Сегодня, 15:00

«Нижний Новгород» — «Спартак»: судья ошибочно завершил тайм и не удалил Гоцука

Арбитр Иванов ошибочно не удалил игрока «Нижнего Новгорода» в матче со «Спартаком»
Александр Бобров
Шеф-редактор
Читать «СЭ» в
Эпизод матча «Нижний Новгород» — «Спартак».
Эпизод матча «Нижний Новгород» — «Спартак».
Эпизод матча «Нижний Новгород» — «Спартак».
1/3

В конце первого тайма матча 22-го тура Тинькофф чемпионата России «Нижний Новгород» — «Спартак» ошибся арбитр Сергей Иванов.

Эпизод матча «Нижний Новгород» — «Спартак».
Эпизод матча «Нижний Новгород» — «Спартак».

В том эпизоде защитник нижегородцев Кирилл Гоцук применил чрезмерную силу и с риском нанесения травмы сопернику вступил в единоборство с Айртоном. Спартаковец получил удар шипами в область голеностопа.

Эпизод матча «Нижний Новгород» — «Спартак».
Эпизод матча «Нижний Новгород» — «Спартак».
Эпизод матча «Нижний Новгород» — «Спартак».
Эпизод матча «Нижний Новгород» — «Спартак».

Судье не следовало завершать игру и давать свисток на перерыв. Фол Гоцука заслуживал удаления.

Россия. Тинькофф Премьер-лига. 22-й тур
19 мар, 14:00. Нижний Новгород (Нижний Новгород)
Нижний Новгород
Спартак

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

  • БЕТСИТИ
  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Footboom
  • Stavka.tv
  • Bet ring
  • Bet n bet
  • Bet24 online
  • Bet on mobile
  • Odds.ru
  • Online-prognoz.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • betonsuccess.ru
  • bk news
  • TopPari
  • Live Sport
  • PointBet
  • Alvin Almazov
  • vprognoze.ru
  • Sport Prediction
  • Sport and bets
  • keepscore.ru
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Нижний Новгород 0
Спартак 0
2-й тайм

П2

24%

1.74

Обе забьют - да

19%

2.02

ТБ 1.5

15%

1.33
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
ЦСКА
Рубин

П1

21%

1.39

Ф1 (-1.0)

16%

1.63

П1 и ТМ 4.5 - Да

13%

1.59
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Динамо
Ростов

П1

23%

1.41

ТБ 2.5

18%

1.87

Обе забьют - нет

12%

1.73
Футбол
РПЛ
ФК Нижний Новгород
ФК Спартак (Москва)
5
5
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
«Формула-1» снова стартует скандально: отрезают россиян и призывают допустить болеющих ковидом
Лесбиянка ростом 206 см, подрабатывающая в России. Кто такая звезда баскетбола Бриттни Грайнер из США, задержанная в Шереметьево за перевозку наркотиков
Материалы сюжета: РПЛ-2021/22, 22-й тур: все матчи перед международной паузой
«ВАР?» «Спартак» отреагировал на фол против Айртона в матче с «Нижним Новгородом»
«Нижний Новгород» — «Спартак»: Гоцук наступил Айртону на голеностоп прямой ногой
Карпин и «Ростов» приехали в Москву на поезде
«Ахмат» — «Локомотив»: смотреть прямую трансляцию матча чемпионата России
Глебов: «Карпин? Такое чувство, будто бы он не уходил никуда»
Хавбек «Ростова» Глебов рассказал, как играл в поезде с одноклубниками в карты на щелбаны
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

«ВАР?» «Спартак» отреагировал на фол против Айртона в матче с «Нижним Новгородом»

«Нижний Новгород» — «Спартак»: Мозес заменил Айртона
Реклама
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 21 13 6 2 50-23 45
2
 Динамо 21 13 3 5 40-23 42
3
 ЦСКА 21 12 3 6 26-17 39
4
 Сочи 21 12 2 7 33-21 38
5
 Краснодар 20 10 5 5 33-20 35
6
 Ахмат 21 10 1 10 27-27 31
7
 Локомотив 20 8 7 5 28-23 31
8
 Кр. Советов 20 8 5 7 25-21 29
9
 Спартак 21 7 5 9 23-30 26
10
 Рубин 21 7 4 10 28-33 25
11
 Н. Новгород 21 6 5 10 19-31 23
12
 Ростов 20 5 6 9 32-37 21
13
 Арсенал 21 5 5 11 24-43 20
14
 Урал 22 4 8 10 13-22 20
15
 Химки 22 3 9 10 19-37 18
16
 Уфа 21 3 8 10 18-30 17
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
19.03 12:00
Урал – Химки
 0 : 1
19.03 14:00
Н. Новгород – Спартак
 - : -
19.03 16:30
Ахмат – Локомотив
 - : -
19.03 19:30
Зенит – Арсенал
 - : -
20.03 14:00
Уфа – Краснодар
 - : -
20.03 14:00
ЦСКА – Рубин
 - : -
20.03 16:30
Сочи – Кр. Советов
 - : -
20.03 20:00
Динамо – Ростов
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Гамид Агаларов

Гамид Агаларов

Уфа

 13
Артем Дзюба

Артем Дзюба

Зенит

 10
Дмитрий Полоз

Дмитрий Полоз

Ростов

 9
П
Реми Кабелла

Реми Кабелла

Краснодар

 6
Себастьян Шиманьски

Себастьян Шиманьски

Динамо

 6
Артем Дзюба

Артем Дзюба

Зенит

 6
И К Ж
Максимилиано Кофрие

Максимилиано Кофрие

Спартак

 12 1 3
Гжегож Крыховяк

Гжегож Крыховяк

Краснодар

 15 1 0
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 18 1 7
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости