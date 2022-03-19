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«Нижний Новгород» — «Спартак»: руководители департамента судейства не будут комментировать решение арбитра

В РФС не будут комментировать решение арбитра не удалять Гоцука в матче «Нижний Новгород» — «Спартак»
Александр Бобров
Шеф-редактор
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Руководители департамента судейства РФС не будут комментировать сегодня решение арбитра Сергея Иванова, который в конце первого тайма матча 22-го тура Тинькофф чемпионата России «Нижний Новгород» — «Спартак» не удалил защитника нижегородцев Кирилла Гоцука.

Есть вероятность, что красно-белые обратятся в экспертно-судейскую комиссию при президенте РФС (ЭСК) и попросят дать оценку этому вердикту рефери. Соответственно, нужно дождаться решения ЭСК.

Эпизод матча &laquo;Нижний Новгород&raquo;&nbsp;&mdash; &laquo;Спартак&raquo;. «Нижний Новгород» — «Спартак»: судья ошибочно завершил тайм и не удалил Гоцука

В том эпизоде защитник нижегородцев Кирилл Гоцук применил чрезмерную силу и с риском нанесения травмы сопернику вступил в единоборство с Айртоном. Спартаковец получил удар шипами в область голеностопа.

По мнению экспертов «СЭ», судье не следовало завершать игру и давать свисток на перерыв. Фол Гоцука заслуживал удаления.

Россия. Тинькофф Премьер-лига. 22-й тур
19 мар, 14:00. Нижний Новгород (Нижний Новгород)
Нижний Новгород
Спартак

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⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Нижний Новгород 1
Спартак 1
2-й тайм

П2

24%

1.74

Обе забьют - да

19%

2.02

ТБ 1.5

15%

1.33
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
ЦСКА
Рубин

П1

21%

1.39

Ф1 (-1.0)

16%

1.63

П1 и ТМ 4.5 - Да

13%

1.59
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Динамо
Ростов

П1

23%

1.41

ТБ 2.5

18%

1.87

Обе забьют - нет

12%

1.73
Футбол
РПЛ
ФК Нижний Новгород
ФК Спартак (Москва)
0
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И В Н П +/- О
1
 Зенит 21 13 6 2 50-23 45
2
 Динамо 21 13 3 5 40-23 42
3
 ЦСКА 21 12 3 6 26-17 39
4
 Сочи 21 12 2 7 33-21 38
5
 Краснодар 20 10 5 5 33-20 35
6
 Ахмат 21 10 1 10 27-27 31
7
 Локомотив 20 8 7 5 28-23 31
8
 Кр. Советов 20 8 5 7 25-21 29
9
 Спартак 21 7 5 9 23-30 26
10
 Рубин 21 7 4 10 28-33 25
11
 Н. Новгород 21 6 5 10 19-31 23
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 Ростов 20 5 6 9 32-37 21
13
 Арсенал 21 5 5 11 24-43 20
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 Урал 22 4 8 10 13-22 20
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 Химки 22 3 9 10 19-37 18
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Урал – Химки
 0 : 1
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 - : -
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