В РФС не будут комментировать решение арбитра не удалять Гоцука в матче «Нижний Новгород» — «Спартак»

Руководители департамента судейства РФС не будут комментировать сегодня решение арбитра Сергея Иванова, который в конце первого тайма матча 22-го тура Тинькофф чемпионата России «Нижний Новгород» — «Спартак» не удалил защитника нижегородцев Кирилла Гоцука.

Есть вероятность, что красно-белые обратятся в экспертно-судейскую комиссию при президенте РФС (ЭСК) и попросят дать оценку этому вердикту рефери. Соответственно, нужно дождаться решения ЭСК.

В том эпизоде защитник нижегородцев Кирилл Гоцук применил чрезмерную силу и с риском нанесения травмы сопернику вступил в единоборство с Айртоном. Спартаковец получил удар шипами в область голеностопа.

По мнению экспертов «СЭ», судье не следовало завершать игру и давать свисток на перерыв. Фол Гоцука заслуживал удаления.