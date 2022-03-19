Жуткий ляп Промеса с пенальти: гол отменили из-за двух касаний мяча. Так «Спартак» лишился победы в Нижнем

Эпизод, в котором засбоил даже ВАР.

Лидер «Спартака» Квинси Промес в матче 22-го тура РПЛ против «Нижнего Новгорода» не смог реализовать пенальти, который мог бы стать победным для красно-белых.

При счете 1:1 Мозес заработал 11-метровый, который отправился исполнять голландец. Квинси пробил максимально неудачно: нанес удар правой, попал мячом в левую ногу — и только после этого он отскочил в ворота.

19 марта. Нижний Новгород. «Нижний Новгород» — «Спартак» — 1:1. Квинси Промес неудачно исполнил 11-метровый удар.

По правилам такой гол засчитывать нельзя: при исполнении пенальти разрешено только одно касание мяча бьющим. Сначала Сергей Иванов засчитал гол, не увидев два касания Промеса, но после вмешательства ВАР пошел смотреть эпизод на экране и отменил взятие ворот.

При этом судья тоже допустил ошибку: Иванову не нужно было идти к монитору, потому что эпизод не требовал его оценки — достаточно было подсказки видеоассистентов.

19 марта. Нижний Новгород. «Нижний Новгород» — «Спартак» — 1:1. Квинси Промес неудачно исполнил 11-метровый удар.

Случай с двумя касаниями при исполнении пенальти — редкость, особенно для РПЛ. Но такое уже случалось даже в этом сезоне. В Кубке Германии Флориан Кайнц исполнил похожий удар в серии пенальти матча 1/8 финала «Гамбурга» против «Кельна». У австрийца поехала опорная нога, и он также пробил по мячу, сделав два касания. Судья отменил гол, а «Кельн» вылетел из турнира — не хватило как раз этого удара.

«Я заметил, что поскользнулся ногой и что мяч как-то странно влетел. Подумал, что это может оказаться подозрительным, и сразу посмотрел на рефери. Тут нельзя ничего поделать», — рассказывал Кайнц в послематчевом интервью Sky.

Теперь ждем объяснений от Квинси, который в этом году забил уже четыре мяча и мог отметиться пятым, но сам себя лишил победного гола.

«Спартак» же с 27 очками остался на 9-м месте в таблице.