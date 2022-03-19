Футбол
Тинькофф РПЛ
Статьи
Таблица Календарь Статистика Новости Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
ТИНЬКОФФ РПЛ

Сегодня, 16:45

Жуткий ляп Промеса с пенальти: гол отменили из-за двух касаний мяча. Так «Спартак» лишился победы в Нижнем

Судья отменил гол Промеса с пенальти в матче «Спартака» с «Нижним Новгородом»
Владислав Зимагулов
Корреспондент
Читать «СЭ» в
19 марта. Нижний Новгород. «Нижний Новгород» — «Спартак» — 1:1. Квинси Промес.
Фото ФК «Спартак»
19 марта. Нижний Новгород. «Нижний Новгород» — «Спартак» — 1:1. Квинси Промес неудачно исполнил 11-метровый удар.
19 марта. Нижний Новгород. «Нижний Новгород» — «Спартак» — 1:1. Квинси Промес неудачно исполнил 11-метровый удар.
1/3
Эпизод, в котором засбоил даже ВАР.

Лидер «Спартака» Квинси Промес в матче 22-го тура РПЛ против «Нижнего Новгорода» не смог реализовать пенальти, который мог бы стать победным для красно-белых.

19&nbsp;марта. Нижний Новгород. &laquo;Нижний Новгород&raquo;&nbsp;&mdash; &laquo;Спартак&raquo;&nbsp;&mdash; 1:1. Футболисты московской команды празднуют забитый гол. «Спартак» в Нижнем: без победы и с новым судейским скандалом

При счете 1:1 Мозес заработал 11-метровый, который отправился исполнять голландец. Квинси пробил максимально неудачно: нанес удар правой, попал мячом в левую ногу — и только после этого он отскочил в ворота.

19 марта. Нижний Новгород. "Нижний Новгород" - "Спартак" - 1:1. Квинси Промес неудачно исполнил 11-метровый удар.
19 марта. Нижний Новгород. «Нижний Новгород» — «Спартак» — 1:1. Квинси Промес неудачно исполнил 11-метровый удар.

По правилам такой гол засчитывать нельзя: при исполнении пенальти разрешено только одно касание мяча бьющим. Сначала Сергей Иванов засчитал гол, не увидев два касания Промеса, но после вмешательства ВАР пошел смотреть эпизод на экране и отменил взятие ворот.

При этом судья тоже допустил ошибку: Иванову не нужно было идти к монитору, потому что эпизод не требовал его оценки — достаточно было подсказки видеоассистентов.

19 марта. Нижний Новгород. "Нижний Новгород" - "Спартак" - 1:1. Квинси Промес неудачно исполнил 11-метровый удар.
19 марта. Нижний Новгород. «Нижний Новгород» — «Спартак» — 1:1. Квинси Промес неудачно исполнил 11-метровый удар.

Случай с двумя касаниями при исполнении пенальти — редкость, особенно для РПЛ. Но такое уже случалось даже в этом сезоне. В Кубке Германии Флориан Кайнц исполнил похожий удар в серии пенальти матча 1/8 финала «Гамбурга» против «Кельна». У австрийца поехала опорная нога, и он также пробил по мячу, сделав два касания. Судья отменил гол, а «Кельн» вылетел из турнира — не хватило как раз этого удара.

«Я заметил, что поскользнулся ногой и что мяч как-то странно влетел. Подумал, что это может оказаться подозрительным, и сразу посмотрел на рефери. Тут нельзя ничего поделать», — рассказывал Кайнц в послематчевом интервью Sky.

Сергей Иванов. «Спартак» не смог обыграть «Нижний» и судью Иванова. Такое судейство вредит РПЛ

Теперь ждем объяснений от Квинси, который в этом году забил уже четыре мяча и мог отметиться пятым, но сам себя лишил победного гола.

«Спартак» же с 27 очками остался на 9-м месте в таблице.

Россия. Тинькофф Премьер-лига. 22-й тур
19 мар, 14:00. Нижний Новгород (Нижний Новгород)
Нижний Новгород
1:1
Спартак
Голы
Мартинс, 72 (0:1), Юлдошев, 74 (1:1)
Нижний Новгород
Нигматуллин Масоэро Юлдошев Каккоев (Кечкеш, 62) Гоцук Кравцов Шарипов Калинский Стоцкий (Александров, 86) Эннин Сулейманов (Горбунов, 71)
Спартак
Селихов Жиго Айртон (Мозес, 46) Джикия Литвинов (Соболев, 87) Бакаев (Умяров, 65) Мартинс Хлусевич Зобнин (Игнатов, 65) Николсон Промес
Предупреждения
Эннин 43’, Сулейманов 55’, Стоцкий 75’, Кравцов 88’, Нигматуллин 90+4’  -  Мартинс 83’, Игнатов 90+3’
Судьи
Иванов (Ростов-на-Дону) Ширяев (Ставрополь) Образко (Ставрополь)
ВАР
Сиденков (Санкт-Петербург) Демешко (Химки)

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

  • БЕТСИТИ
  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Footboom
  • Stavka.tv
  • Bet ring
  • Bet n bet
  • Bet24 online
  • Bet on mobile
  • Odds.ru
  • Online-prognoz.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • betonsuccess.ru
  • bk news
  • TopPari
  • Live Sport
  • PointBet
  • Alvin Almazov
  • vprognoze.ru
  • Sport Prediction
  • Sport and bets
  • keepscore.ru
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
ЦСКА
Рубин

П1

21%

1.39

Ф1 (-1.0)

16%

1.63

П1 и ТМ 4.5 - Да

13%

1.59
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Динамо
Ростов

П1

23%

1.41

ТБ 2.5

18%

1.87

Обе забьют - нет

12%

1.73
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Нижний Новгород 1
Спартак 1
Матч завершен

П2

24%

1.74

Обе забьют - да

19%

2.02

ТБ 1.5

15%

1.33
Квинси Промес
Футбол
РПЛ
Сергей Иванов (судья)
ФК Нижний Новгород
ФК Спартак (Москва)
6
14
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
«Формула-1» снова стартует скандально: отрезают россиян и призывают допустить болеющих ковидом
Лесбиянка ростом 206 см, подрабатывающая в России. Кто такая звезда баскетбола Бриттни Грайнер из США, задержанная в Шереметьево за перевозку наркотиков
Материалы сюжета: РПЛ-2021/22, 22-й тур: все матчи перед международной паузой
Футболист «НН» Гоцук: «С Айртоном был игровой момент, это не удаление»
Кристофер Мартинс Перейра: «Промес не тот человек, который нуждается в нашей поддержке»
Полузащитник «Спартака» Мартинс Перейра прокомментировал ничью с «Нижним Новгородом»
Андрей Червиченко: «Спартак» создал всего три-четыре момента против «Нижнего» Мало!»
«Ахмат» — «Локомотив»: Кухта вывел гостей вперед
Экс-врач «Спартака» рассказал о сроках восстановления Айртона после травмы в матче с «Нижним Новгородом»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

«Спартак» вправе жаловаться на судейство. Что происходит с видеоарбитрами?

«Я не справляюсь? Если «Спартак» поменял тренера, то проблемы были и раньше». Ваноли — после ничьей с «Нижним Новгородом»
Реклама
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 21 13 6 2 50-23 45
2
 Динамо 21 13 3 5 40-23 42
3
 ЦСКА 21 12 3 6 26-17 39
4
 Сочи 21 12 2 7 33-21 38
5
 Краснодар 20 10 5 5 33-20 35
6
 Ахмат 21 10 1 10 27-27 31
7
 Локомотив 20 8 7 5 28-23 31
8
 Кр. Советов 20 8 5 7 25-21 29
9
 Спартак 22 7 6 9 24-31 27
10
 Рубин 21 7 4 10 28-33 25
11
 Н. Новгород 22 6 6 10 20-32 24
12
 Ростов 20 5 6 9 32-37 21
13
 Арсенал 21 5 5 11 24-43 20
14
 Урал 22 4 8 10 13-22 20
15
 Химки 22 3 9 10 19-37 18
16
 Уфа 21 3 8 10 18-30 17
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
19.03 12:00
Урал – Химки
 0 : 1
19.03 14:00
Н. Новгород – Спартак
 1 : 1
19.03 16:30
Ахмат – Локомотив
 - : -
19.03 19:30
Зенит – Арсенал
 - : -
20.03 14:00
Уфа – Краснодар
 - : -
20.03 14:00
ЦСКА – Рубин
 - : -
20.03 16:30
Сочи – Кр. Советов
 - : -
20.03 20:00
Динамо – Ростов
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Гамид Агаларов

Гамид Агаларов

Уфа

 13
Артем Дзюба

Артем Дзюба

Зенит

 10
Дмитрий Полоз

Дмитрий Полоз

Ростов

 9
П
Реми Кабелла

Реми Кабелла

Краснодар

 6
Себастьян Шиманьски

Себастьян Шиманьски

Динамо

 6
Артем Дзюба

Артем Дзюба

Зенит

 6
И К Ж
Максимилиано Кофрие

Максимилиано Кофрие

Спартак

 12 1 3
Гжегож Крыховяк

Гжегож Крыховяк

Краснодар

 15 1 0
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 19 1 7
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости