Жуткий ляп Промеса с пенальти: гол отменили из-за двух касаний мяча. Так «Спартак» лишился победы в Нижнем
Лидер «Спартака» Квинси Промес в матче 22-го тура РПЛ против «Нижнего Новгорода» не смог реализовать пенальти, который мог бы стать победным для красно-белых.
При счете 1:1 Мозес заработал 11-метровый, который отправился исполнять голландец. Квинси пробил максимально неудачно: нанес удар правой, попал мячом в левую ногу — и только после этого он отскочил в ворота.
По правилам такой гол засчитывать нельзя: при исполнении пенальти разрешено только одно касание мяча бьющим. Сначала Сергей Иванов засчитал гол, не увидев два касания Промеса, но после вмешательства ВАР пошел смотреть эпизод на экране и отменил взятие ворот.
При этом судья тоже допустил ошибку: Иванову не нужно было идти к монитору, потому что эпизод не требовал его оценки — достаточно было подсказки видеоассистентов.
Случай с двумя касаниями при исполнении пенальти — редкость, особенно для РПЛ. Но такое уже случалось даже в этом сезоне. В Кубке Германии Флориан Кайнц исполнил похожий удар в серии пенальти матча 1/8 финала «Гамбурга» против «Кельна». У австрийца поехала опорная нога, и он также пробил по мячу, сделав два касания. Судья отменил гол, а «Кельн» вылетел из турнира — не хватило как раз этого удара.
«Я заметил, что поскользнулся ногой и что мяч как-то странно влетел. Подумал, что это может оказаться подозрительным, и сразу посмотрел на рефери. Тут нельзя ничего поделать», — рассказывал Кайнц в послематчевом интервью Sky.
Теперь ждем объяснений от Квинси, который в этом году забил уже четыре мяча и мог отметиться пятым, но сам себя лишил победного гола.
«Спартак» же с 27 очками остался на 9-м месте в таблице.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|21
|13
|6
|2
|50-23
|45
|
2
|Динамо
|21
|13
|3
|5
|40-23
|42
|
3
|ЦСКА
|21
|12
|3
|6
|26-17
|39
|
4
|Сочи
|21
|12
|2
|7
|33-21
|38
|
5
|Краснодар
|20
|10
|5
|5
|33-20
|35
|
6
|Ахмат
|21
|10
|1
|10
|27-27
|31
|
7
|Локомотив
|20
|8
|7
|5
|28-23
|31
|
8
|Кр. Советов
|20
|8
|5
|7
|25-21
|29
|
9
|Спартак
|22
|7
|6
|9
|24-31
|27
|
10
|Рубин
|21
|7
|4
|10
|28-33
|25
|
11
|Н. Новгород
|22
|6
|6
|10
|20-32
|24
|
12
|Ростов
|20
|5
|6
|9
|32-37
|21
|
13
|Арсенал
|21
|5
|5
|11
|24-43
|20
|
14
|Урал
|22
|4
|8
|10
|13-22
|20
|
15
|Химки
|22
|3
|9
|10
|19-37
|18
|
16
|Уфа
|21
|3
|8
|10
|18-30
|17
|19.03
|12:00
|
Урал – Химки
|0 : 1
|19.03
|14:00
|
Н. Новгород – Спартак
|1 : 1
|19.03
|16:30
|
Ахмат – Локомотив
|- : -
|19.03
|19:30
|
Зенит – Арсенал
|- : -
|20.03
|14:00
|
Уфа – Краснодар
|- : -
|20.03
|14:00
|
ЦСКА – Рубин
|- : -
|20.03
|16:30
|
Сочи – Кр. Советов
|- : -
|20.03
|20:00
|
Динамо – Ростов
|- : -
|Г
|
|
Гамид Агаларов
Уфа
|13
|
|
Артем Дзюба
Зенит
|10
|
|
Дмитрий Полоз
Ростов
|9
|П
|
|
Реми Кабелла
Краснодар
|6
|
|
Себастьян Шиманьски
Динамо
|6
|
|
Артем Дзюба
Зенит
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Максимилиано Кофрие
Спартак
|12
|1
|3
|
|
Гжегож Крыховяк
Краснодар
|15
|1
|0
|
|
Александр Соболев
Спартак
|19
|1
|7