«Спартак» в Нижнем: без победы и с новым судейским скандалом
Недели не прошло с матча «Спартака» против «Краснодара», а появившихся за это время инфоповодов вокруг красно-белых хватило бы на месяц. Касались они всего на свете — и судейства, и взаимоотношений с телевидением, и обустройства нашего футбола в целом. Про саму игру разговоров было минимум.
В Нижний «Спартак» приехал играть с соседом по таблице, причем по нижней ее части: перед матчем команды разделяли всего три очка. Паоло Ваноли сделал три изменения по сравнению с предыдущим туром. В запасе остались Кофрие и Умяров, которые находятся в одной карточке от дисквалификации, а инертного в последнее время Мозеса заменил Хлусевич. Вместо Умярова в центре вышел Зобнин, и эта перестановка поставила вопрос: кто в этом составе будет вести игру «Спартака»? Что касается Кофрие, то, возможно, в «Спартаке» учли еще и то, что обе красные карточки взрывоопасному бельгийцу в РПЛ показал как раз арбитр матча в Нижнем — Сергей Иванов.
Впрочем, рефери оказался в центре внимания и без Кофрие. Повод вспомнить о сложных отношениях Иванова и «Спартака» (еще в 2016 году после поражения в Питере Леонид Федун усомнился в компетенции судьи) возник на последних секундах первого тайма. Эпизод выглядел жутко: Гоцук наступил на голеностоп Айртону, однако реакцией Иванова оказался свисток на перерыв. Бразилец покинул поле на носилках и на второй тайм уже не вышел. Гоцук же спокойно продолжил игру.
Если говорить о самом матче, то оказались правы те, кто не относил «Спартак» к фаворитам этой встречи. Аргументы были очевидны: у Александра Кержакова организованная команда, хорошо играющая в обороне, а «Спартак» Ваноли пока еще очень сырой. Хотя и играли красно-белые фактически дома. Даже несмотря на то, что организованные фанаты бойкотируют игры: «стихийные» спартаковцы создали на стадионе ощутимое большинство.
«Спартак» был невнятен в позиционной игре, хотя поначалу красно-белые гораздо больше владели мячом. Опасность возникала только при быстрых выходах — атаки разгоняли Зобнин, Промес и Бакаев. Но каждый раз не хватало последнего паса. Да и вообще сами игроки двигались лучше, чем им удавалось двигать мяч. На этом фоне «Нижний» выглядел даже конкретнее в завершении.
Во втором тайме ничего не поменялось. «Спартак» неплохо смотрелся на контратаках, регулярно доходил до ворот Нигматуллина, но в последний момент атакующие игроки красно-белых раз за разом принимали неверное решение. До того момента, пока Мартинс не замкнул прострел Николсона. Во время празднования обоих даже как-то по-отечески приобнял Промес. Сразу вспомнилось, что именно голландец собрал всех спартаковских легионеров и убедил их никуда из России не уезжать.
Забив, «Спартак» моментально напожарил в обороне и пропустил. За «Нижний» головой забил Юлдошев, рост которого — 170 см. Впрочем, уже в следующей атаке Мозес заработал пенальти для красно-белых. И тут случилась настоящая трагикомедия. Промес отправил мяч в сетку, но умудрился при этом пробить через свою же опорную ногу. Двойное касание, гол не засчитан — тут нет никаких вопросов к Иванову.
«Спартак» не расклеился после такого курьеза, и еще несколько раз вскрыл оборону «Нижнего». Но победу не добыл. Опять осталось впечатление, что красно-белые недобрали очков, как уже много раз было в этом сезоне. Но наверняка главной темой этого матча станет ошибка Иванова, и он станет очередным арбитром, которому в «Спартаке» выпишут очки.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|21
|13
|6
|2
|50-23
|45
|
2
|Динамо
|21
|13
|3
|5
|40-23
|42
|
3
|ЦСКА
|21
|12
|3
|6
|26-17
|39
|
4
|Сочи
|21
|12
|2
|7
|33-21
|38
|
5
|Краснодар
|20
|10
|5
|5
|33-20
|35
|
6
|Ахмат
|21
|10
|1
|10
|27-27
|31
|
7
|Локомотив
|20
|8
|7
|5
|28-23
|31
|
8
|Кр. Советов
|20
|8
|5
|7
|25-21
|29
|
9
|Спартак
|22
|7
|6
|9
|24-31
|27
|
10
|Рубин
|21
|7
|4
|10
|28-33
|25
|
11
|Н. Новгород
|22
|6
|6
|10
|20-32
|24
|
12
|Ростов
|20
|5
|6
|9
|32-37
|21
|
13
|Арсенал
|21
|5
|5
|11
|24-43
|20
|
14
|Урал
|22
|4
|8
|10
|13-22
|20
|
15
|Химки
|22
|3
|9
|10
|19-37
|18
|
16
|Уфа
|21
|3
|8
|10
|18-30
|17
|19.03
|12:00
|
Урал – Химки
|0 : 1
|19.03
|14:00
|
Н. Новгород – Спартак
|1 : 1
|19.03
|16:30
|
Ахмат – Локомотив
|- : -
|19.03
|19:30
|
Зенит – Арсенал
|- : -
|20.03
|14:00
|
Уфа – Краснодар
|- : -
|20.03
|14:00
|
ЦСКА – Рубин
|- : -
|20.03
|16:30
|
Сочи – Кр. Советов
|- : -
|20.03
|20:00
|
Динамо – Ростов
|- : -
|Г
|
|
Гамид Агаларов
Уфа
|13
|
|
Артем Дзюба
Зенит
|10
|
|
Дмитрий Полоз
Ростов
|9
|П
|
|
Реми Кабелла
Краснодар
|6
|
|
Себастьян Шиманьски
Динамо
|6
|
|
Артем Дзюба
Зенит
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Максимилиано Кофрие
Спартак
|12
|1
|3
|
|
Гжегож Крыховяк
Краснодар
|15
|1
|0
|
|
Александр Соболев
Спартак
|19
|1
|7