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«Спартак» в Нижнем: без победы и с новым судейским скандалом

«Спартак» сыграл вничью с «Нижним Новгородом» в матче РПЛ
Олег Кошелев
Редактор видеоотдела
Читать «СЭ» в
19 марта. Нижний Новгород. «Нижний Новгород» — «Спартак» — 1:1. Футболисты московской команды празднуют забитый гол.
Фото ФК «Спартак»
Гоцук сломал Айртона и не получил красную, а Промес начудил при исполнении пенальти.

Недели не прошло с матча «Спартака» против «Краснодара», а появившихся за это время инфоповодов вокруг красно-белых хватило бы на месяц. Касались они всего на свете — и судейства, и взаимоотношений с телевидением, и обустройства нашего футбола в целом. Про саму игру разговоров было минимум.

В Нижний «Спартак» приехал играть с соседом по таблице, причем по нижней ее части: перед матчем команды разделяли всего три очка. Паоло Ваноли сделал три изменения по сравнению с предыдущим туром. В запасе остались Кофрие и Умяров, которые находятся в одной карточке от дисквалификации, а инертного в последнее время Мозеса заменил Хлусевич. Вместо Умярова в центре вышел Зобнин, и эта перестановка поставила вопрос: кто в этом составе будет вести игру «Спартака»? Что касается Кофрие, то, возможно, в «Спартаке» учли еще и то, что обе красные карточки взрывоопасному бельгийцу в РПЛ показал как раз арбитр матча в Нижнем — Сергей Иванов.

Сергей Иванов. «Спартак» не смог обыграть «Нижний» и судью Иванова. Такое судейство вредит РПЛ

Впрочем, рефери оказался в центре внимания и без Кофрие. Повод вспомнить о сложных отношениях Иванова и «Спартака» (еще в 2016 году после поражения в Питере Леонид Федун усомнился в компетенции судьи) возник на последних секундах первого тайма. Эпизод выглядел жутко: Гоцук наступил на голеностоп Айртону, однако реакцией Иванова оказался свисток на перерыв. Бразилец покинул поле на носилках и на второй тайм уже не вышел. Гоцук же спокойно продолжил игру.

Если говорить о самом матче, то оказались правы те, кто не относил «Спартак» к фаворитам этой встречи. Аргументы были очевидны: у Александра Кержакова организованная команда, хорошо играющая в обороне, а «Спартак» Ваноли пока еще очень сырой. Хотя и играли красно-белые фактически дома. Даже несмотря на то, что организованные фанаты бойкотируют игры: «стихийные» спартаковцы создали на стадионе ощутимое большинство.

«Спартак» был невнятен в позиционной игре, хотя поначалу красно-белые гораздо больше владели мячом. Опасность возникала только при быстрых выходах — атаки разгоняли Зобнин, Промес и Бакаев. Но каждый раз не хватало последнего паса. Да и вообще сами игроки двигались лучше, чем им удавалось двигать мяч. На этом фоне «Нижний» выглядел даже конкретнее в завершении.

Во втором тайме ничего не поменялось. «Спартак» неплохо смотрелся на контратаках, регулярно доходил до ворот Нигматуллина, но в последний момент атакующие игроки красно-белых раз за разом принимали неверное решение. До того момента, пока Мартинс не замкнул прострел Николсона. Во время празднования обоих даже как-то по-отечески приобнял Промес. Сразу вспомнилось, что именно голландец собрал всех спартаковских легионеров и убедил их никуда из России не уезжать.

Забив, «Спартак» моментально напожарил в обороне и пропустил. За «Нижний» головой забил Юлдошев, рост которого — 170 см. Впрочем, уже в следующей атаке Мозес заработал пенальти для красно-белых. И тут случилась настоящая трагикомедия. Промес отправил мяч в сетку, но умудрился при этом пробить через свою же опорную ногу. Двойное касание, гол не засчитан — тут нет никаких вопросов к Иванову.

«Спартак» не расклеился после такого курьеза, и еще несколько раз вскрыл оборону «Нижнего». Но победу не добыл. Опять осталось впечатление, что красно-белые недобрали очков, как уже много раз было в этом сезоне. Но наверняка главной темой этого матча станет ошибка Иванова, и он станет очередным арбитром, которому в «Спартаке» выпишут очки.

Футболисты &laquo;Спартака&raquo; перед матчем. РПЛ: «Нижний Новгород» сыграл вничью со «Спартаком», ЦСКА — «Рубин» и другие матчи 22-го тура

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Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

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ЦСКА
Рубин

П1

21%

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Ф1 (-1.0)

16%

1.63

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13%

1.59
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