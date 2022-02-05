Ваноли экспериментирует и снова не побеждает. Ничью «Спартаку» принесли Бакаев и Соболев

Красно-белые свели вничью третий матч на сборах.

Понятно, что матчи на сборах — это просто матчи на сборах. Вещь в себе в большей степени для внутреннего пользования и последующего анализа. Однако в случае со «Спартаком» в массовом сознании данное правило не работает, потому что для болельщиков не существует полутонов — либо черное, либо белое.

Амплитуда колебаний настроения публики напоминает мгновенный переход от состояния штиля до цунами. А для смены повестки порой достаточно нескольких часов, которые разделили выход содержательного, в целом позитивно принятого интервью Луки Каттани и появление новости о подписании контракта с имеющим армейское прошлое защитником «Крыльев Советов» Черновым.

Так и со спаррингами на сборах, и после трех ничьих и отсутствия побед вопросы к Паоло Ваноли неизбежны. Только все это эмоции, а в реальности итальянец продолжает знакомиться с командой, пробуя разные схемы и сочетания. Против малазийского «Джохора» эксперименты, естественно, продолжились, а в стартовом составе было всего два легионера.

Наш стартовый на матч #СпартакДжохор ?



Начинаем через час ??? pic.twitter.com/fwdqvJERPR — ФК «Спартак-Москва» (@fcsm_official) February 5, 2022

Одна из особенностей — Литвинов снова в тройке центральных защитников, но не вместо, а вместе с Кофрие и еще с Гапоновым. Плюс Свинов в воротах, Хлусевич на правом фланге, получивший капитанскую повязку Умяров в паре с Пруцевым в центре поля и Соболев на острие, которого должны были поддерживать Игнатов с Бакаевым. И в целом игра спартаковцев в первом тайме получилась неоднозначной и словно сотканной из лоскутов.

Самый активный — бесспорно, Бакаев. Он постоянно брал инициативу на себя, старался обострять игру и приложил руку практически ко всем опасным атакам. Если что и смазало впечатление от его действий, то это недовольство судейскими решениями ближе к перерыву, апогеем чего стало предупреждение за симуляцию после падения в штрафной. Соболев, отметившись рядом интересных действий, тоже порой растрачивал эмоции на общение с арбитром, а после его фола соперник спровоцировал потасовку, и гасить страсти пришлось даже выбежавшим на поле Джикии и Артему Реброву.

Перерыв в матче. Пока уступаем после гола с пенальти.#СпартакДжохор | ?? 0:1 ? pic.twitter.com/iKsmcF7rwg — ФК «Спартак-Москва» (@fcsm_official) February 5, 2022

Солидно смотрелся Умяров. Хорошие отрезки выдавали Игнатов и неплохо включавшийся в атаки вторым темпом Пруцев. Пожалуй, именно у него был лучший шанс забить, однако мяч после удара из штрафной прошел над перекладиной. Что до пропущенного гола, то это индивидуальная ошибка Кофрие, который снес соперника в штрафной, несмотря на наличие страховки со стороны партнеров по обороне.

Свинов, в дебюте выручивший при выходе один на один после обреза Литвинова, и тут едва не спас, угадав направление удара с пенальти. Ошибка Литвинова — несчастный случай. В целом же в его игре на новой позиции гораздо больше плюсов. Особенно в ситуациях, когда он высоко поднимался в центр при переходе в атаку и своими передачами задавал направление наступления.

Второй тайм начался. Одна замена у нас: Максименко вместо Свинова.#СпартакДжохор | ?? 0:1 ? pic.twitter.com/7dLACKqKVY — ФК «Спартак-Москва» (@fcsm_official) February 5, 2022

Замена вратаря — единственная в перерыве. Звездный десант с Промесом, Мозесом и Ларссоном высадился на поле на последние двадцать минут. К этому времени «Спартак» отыгрался, когда Бакаев выполнил подачу с углового, а переставший отвлекаться на посторонние вещи Соболев с лета при помощи рикошета от ноги соперника отправил мяч под перекладину.

Про премьеру появившегося на поле на 55-й минуте Мартинса много не скажешь. Ему еще нужно найти общий язык с новыми партнерами. В плане объема работы Умяров смотрелся на порядок активнее, тогда как люксембуржец старался действовать разумно. Перекрывал зоны, дорожил мячом, регулярно приходил на помощь обороне, опускаясь в штрафную при фланговых атаках соперника, и несколько раз по ситуации пытался поддержать атаку. Поиски Ваноли продолжаются, а побед у «Спартака» этой зимой по-прежнему нет.