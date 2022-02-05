Ваноли экспериментирует и снова не побеждает. Ничью «Спартаку» принесли Бакаев и Соболев
Понятно, что матчи на сборах — это просто матчи на сборах. Вещь в себе в большей степени для внутреннего пользования и последующего анализа. Однако в случае со «Спартаком» в массовом сознании данное правило не работает, потому что для болельщиков не существует полутонов — либо черное, либо белое.
Амплитуда колебаний настроения публики напоминает мгновенный переход от состояния штиля до цунами. А для смены повестки порой достаточно нескольких часов, которые разделили выход содержательного, в целом позитивно принятого интервью Луки Каттани и появление новости о подписании контракта с имеющим армейское прошлое защитником «Крыльев Советов» Черновым.
Так и со спаррингами на сборах, и после трех ничьих и отсутствия побед вопросы к Паоло Ваноли неизбежны. Только все это эмоции, а в реальности итальянец продолжает знакомиться с командой, пробуя разные схемы и сочетания. Против малазийского «Джохора» эксперименты, естественно, продолжились, а в стартовом составе было всего два легионера.
Одна из особенностей — Литвинов снова в тройке центральных защитников, но не вместо, а вместе с Кофрие и еще с Гапоновым. Плюс Свинов в воротах, Хлусевич на правом фланге, получивший капитанскую повязку Умяров в паре с Пруцевым в центре поля и Соболев на острие, которого должны были поддерживать Игнатов с Бакаевым. И в целом игра спартаковцев в первом тайме получилась неоднозначной и словно сотканной из лоскутов.
Самый активный — бесспорно, Бакаев. Он постоянно брал инициативу на себя, старался обострять игру и приложил руку практически ко всем опасным атакам. Если что и смазало впечатление от его действий, то это недовольство судейскими решениями ближе к перерыву, апогеем чего стало предупреждение за симуляцию после падения в штрафной. Соболев, отметившись рядом интересных действий, тоже порой растрачивал эмоции на общение с арбитром, а после его фола соперник спровоцировал потасовку, и гасить страсти пришлось даже выбежавшим на поле Джикии и Артему Реброву.
Солидно смотрелся Умяров. Хорошие отрезки выдавали Игнатов и неплохо включавшийся в атаки вторым темпом Пруцев. Пожалуй, именно у него был лучший шанс забить, однако мяч после удара из штрафной прошел над перекладиной. Что до пропущенного гола, то это индивидуальная ошибка Кофрие, который снес соперника в штрафной, несмотря на наличие страховки со стороны партнеров по обороне.
Свинов, в дебюте выручивший при выходе один на один после обреза Литвинова, и тут едва не спас, угадав направление удара с пенальти. Ошибка Литвинова — несчастный случай. В целом же в его игре на новой позиции гораздо больше плюсов. Особенно в ситуациях, когда он высоко поднимался в центр при переходе в атаку и своими передачами задавал направление наступления.
Замена вратаря — единственная в перерыве. Звездный десант с Промесом, Мозесом и Ларссоном высадился на поле на последние двадцать минут. К этому времени «Спартак» отыгрался, когда Бакаев выполнил подачу с углового, а переставший отвлекаться на посторонние вещи Соболев с лета при помощи рикошета от ноги соперника отправил мяч под перекладину.
Про премьеру появившегося на поле на 55-й минуте Мартинса много не скажешь. Ему еще нужно найти общий язык с новыми партнерами. В плане объема работы Умяров смотрелся на порядок активнее, тогда как люксембуржец старался действовать разумно. Перекрывал зоны, дорожил мячом, регулярно приходил на помощь обороне, опускаясь в штрафную при фланговых атаках соперника, и несколько раз по ситуации пытался поддержать атаку. Поиски Ваноли продолжаются, а побед у «Спартака» этой зимой по-прежнему нет.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|18
|11
|5
|2
|44-20
|38
|
2
|Динамо
|18
|11
|3
|4
|33-20
|36
|
3
|Сочи
|18
|10
|1
|7
|30-21
|31
|
4
|ЦСКА
|18
|9
|3
|6
|21-16
|30
|
5
|Краснодар
|18
|8
|5
|5
|29-18
|29
|
6
|Локомотив
|18
|7
|7
|4
|24-19
|28
|
7
|Ахмат
|18
|9
|0
|9
|24-24
|27
|
8
|Кр. Советов
|18
|8
|3
|7
|22-18
|27
|
9
|Спартак
|18
|6
|5
|7
|20-26
|23
|
10
|Рубин
|18
|6
|4
|8
|23-27
|22
|
11
|Урал
|18
|4
|7
|7
|12-18
|19
|
12
|Арсенал
|18
|5
|4
|9
|21-35
|19
|
13
|Н. Новгород
|18
|5
|4
|9
|18-30
|19
|
14
|Ростов
|18
|4
|6
|8
|30-35
|18
|
15
|Уфа
|18
|3
|7
|8
|17-26
|16
|
16
|Химки
|18
|2
|8
|8
|16-31
|14
|26.02
|14:00
|
Н. Новгород – Урал
|- : -
|26.02
|14:00
|
Химки – Динамо
|- : -
|26.02
|16:30
|
Сочи – Арсенал
|- : -
|26.02
|19:00
|
Спартак – ЦСКА
|- : -
|27.02
|14:00
|
Ростов – Кр. Советов
|- : -
|27.02
|17:00
|
Краснодар – Локомотив
|- : -
|27.02
|19:00
|
Ахмат – Уфа
|- : -
|28.02
|19:00
|
Зенит – Рубин
|- : -
|Г
|
|
Гамид Агаларов
Уфа
|13
|
|
Артем Дзюба
Зенит
|10
|
|
Матео Кассьерра
Сочи
|8
|П
|
|
Реми Кабелла
Краснодар
|6
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|5
|
|
Себастьян Шиманьски
Динамо
|5
|И
|К
|Ж
|
|
Максимилиано Кофрие
Спартак
|10
|1
|2
|
|
Гжегож Крыховяк
Краснодар
|15
|1
|0
|
|
Александр Соболев
Спартак
|16
|1
|7