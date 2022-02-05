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Ваноли экспериментирует и снова не побеждает. Ничью «Спартаку» принесли Бакаев и Соболев

«Спартак» сыграл вничью с малайзийским «Джохором» в товарищеском матче
Андрей Кузичев
Корреспондент
«Спартак» — «Джохор» — 1:1. Зелимхан Бакаев и Александр Соболев.
Фото ФК «Спартак»
Красно-белые свели вничью третий матч на сборах.
Товарищеские матчи. Клубы.
05 февр, 16:00. ()
Спартак
1:1
Джохор
Голы
Бергсон, 23 (0:1), Соболев, 71 (1:1)
Спартак
Свинов (Максименко, 46 ) Кофрие Айртон Гапонов Литвинов Бакаев Пруцев (Мартинс, 55 ) Умяров Игнатов Хлусевич Соболев

Понятно, что матчи на сборах — это просто матчи на сборах. Вещь в себе в большей степени для внутреннего пользования и последующего анализа. Однако в случае со «Спартаком» в массовом сознании данное правило не работает, потому что для болельщиков не существует полутонов — либо черное, либо белое.

Паоло Ваноли (слева). Ваноли строит новый «Спартак», но работают пока старые идеи. Чего ждать от команды весной?

Амплитуда колебаний настроения публики напоминает мгновенный переход от состояния штиля до цунами. А для смены повестки порой достаточно нескольких часов, которые разделили выход содержательного, в целом позитивно принятого интервью Луки Каттани и появление новости о подписании контракта с имеющим армейское прошлое защитником «Крыльев Советов» Черновым.

Так и со спаррингами на сборах, и после трех ничьих и отсутствия побед вопросы к Паоло Ваноли неизбежны. Только все это эмоции, а в реальности итальянец продолжает знакомиться с командой, пробуя разные схемы и сочетания. Против малазийского «Джохора» эксперименты, естественно, продолжились, а в стартовом составе было всего два легионера.

Одна из особенностей — Литвинов снова в тройке центральных защитников, но не вместо, а вместе с Кофрие и еще с Гапоновым. Плюс Свинов в воротах, Хлусевич на правом фланге, получивший капитанскую повязку Умяров в паре с Пруцевым в центре поля и Соболев на острие, которого должны были поддерживать Игнатов с Бакаевым. И в целом игра спартаковцев в первом тайме получилась неоднозначной и словно сотканной из лоскутов.

Самый активный — бесспорно, Бакаев. Он постоянно брал инициативу на себя, старался обострять игру и приложил руку практически ко всем опасным атакам. Если что и смазало впечатление от его действий, то это недовольство судейскими решениями ближе к перерыву, апогеем чего стало предупреждение за симуляцию после падения в штрафной. Соболев, отметившись рядом интересных действий, тоже порой растрачивал эмоции на общение с арбитром, а после его фола соперник спровоцировал потасовку, и гасить страсти пришлось даже выбежавшим на поле Джикии и Артему Реброву.

Солидно смотрелся Умяров. Хорошие отрезки выдавали Игнатов и неплохо включавшийся в атаки вторым темпом Пруцев. Пожалуй, именно у него был лучший шанс забить, однако мяч после удара из штрафной прошел над перекладиной. Что до пропущенного гола, то это индивидуальная ошибка Кофрие, который снес соперника в штрафной, несмотря на наличие страховки со стороны партнеров по обороне.

Свинов, в дебюте выручивший при выходе один на один после обреза Литвинова, и тут едва не спас, угадав направление удара с пенальти. Ошибка Литвинова — несчастный случай. В целом же в его игре на новой позиции гораздо больше плюсов. Особенно в ситуациях, когда он высоко поднимался в центр при переходе в атаку и своими передачами задавал направление наступления.

Замена вратаря — единственная в перерыве. Звездный десант с Промесом, Мозесом и Ларссоном высадился на поле на последние двадцать минут. К этому времени «Спартак» отыгрался, когда Бакаев выполнил подачу с углового, а переставший отвлекаться на посторонние вещи Соболев с лета при помощи рикошета от ноги соперника отправил мяч под перекладину.

Про премьеру появившегося на поле на 55-й минуте Мартинса много не скажешь. Ему еще нужно найти общий язык с новыми партнерами. В плане объема работы Умяров смотрелся на порядок активнее, тогда как люксембуржец старался действовать разумно. Перекрывал зоны, дорожил мячом, регулярно приходил на помощь обороне, опускаясь в штрафную при фланговых атаках соперника, и несколько раз по ситуации пытался поддержать атаку. Поиски Ваноли продолжаются, а побед у «Спартака» этой зимой по-прежнему нет.

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Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

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24%

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Обе забьют - да

20%

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16%

1.73
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Бавария
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1.42

Ф1 (-1.0)

19%

1.60

П1 и ТМ (5.5) - Да

14%

1.60
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Барселона
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ТБ 2.0

21%

1.53

X2

17%

1.66

Обе забьют - да

11%

1.86
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2
 Динамо 18 11 3 4 33-20 36
3
 Сочи 18 10 1 7 30-21 31
4
 ЦСКА 18 9 3 6 21-16 30
5
 Краснодар 18 8 5 5 29-18 29
6
 Локомотив 18 7 7 4 24-19 28
7
 Ахмат 18 9 0 9 24-24 27
8
 Кр. Советов 18 8 3 7 22-18 27
9
 Спартак 18 6 5 7 20-26 23
10
 Рубин 18 6 4 8 23-27 22
11
 Урал 18 4 7 7 12-18 19
12
 Арсенал 18 5 4 9 21-35 19
13
 Н. Новгород 18 5 4 9 18-30 19
14
 Ростов 18 4 6 8 30-35 18
15
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16
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