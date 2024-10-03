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Сегодня, 09:00

«Мы показываем, что можно играть без Соболева». Тренер «Спартака» после победы в дерби

Тренер «Спартака» Сакич заявил, что команда может играть без Соболева
Микеле Антонов
Корреспондент
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Ненад Сакич и Срджан Бабич.
Фото ФК «Спартак»
Ненад Сакич — помощник главного тренера красно-белых Деяна Станковича — ответил на вопросы «СЭ».

В связи с удалением главного тренера «Спартака» Деяна Станковича в матче пятого тура группового этапа FONBET Кубка России против «Динамо» (3:2) выполнять его обязанности пришлось помощнику — Ненаду Сакичу. По итогам встречи «СЭ» узнал у специалиста мнение о текущем составе команды, ушедшем в «Зенит» нападающем Александре Соболеве, а также о давлении при работе с красно-белыми.

Удар полузащитника &laquo;Спартака&raquo; Тео Бонгонды привел к&nbsp;назначению пенальти в&nbsp;ворота &laquo;Динамо&raquo; (3:2). «Спартак» вновь бьет «Динамо» в дерби. Победный гол Виллиана Жозе в сумасшедшей концовке

«Победа над «Динамо» позволит нам выдохнуть»

— Многие считают «Динамо» удобным соперником для «Спартака». Согласны?

— Мы знали, что «Динамо» — большой клуб. Уже три раза за сезон сыграли с ними. Это был четвертый (включая товарищеский. — Прим. «СЭ»). Так что мы понимали, как они действуют, равно как и они все знали. Хорошая игра. Команда показала дух. Дважды пропускали, но в итоге сумели победить.

Это крутая победа, которая позволит нам немного выдохнуть и даст возможность спокойно подготовиться к следующим матчам.

— Во время матчей вы крайне эмоциональны, даже больше, чем Станкович.

— У меня такая роль. Когда тебя переполняют эмоции, это нормально. Бывает, что ведешь себя так.

— Даже в раздевалке?

— Там спокойнее. Но во время игры накал страстей становится выше. Поэтому, возможно, где-то перегибаю. Но что касается Станковича, никогда не видел его настолько спокойным, как в матче с «Динамо». Он ничего не говорил, но его удалили. Мне жаль, что так получилось.

Эсекьель Барко.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

«Барко важен для нас так же, как и Жозе»

— Вы довольны составом «Спартака»?

— У нас есть своя философия. Иногда мы рискуем, но это часть нашего стиля. Каждый игрок важен для нас. Барко для нас важен так же, как и Жозе. Посмотрите, какой красивый гол он забил. Принес нам победу. Здесь важен каждый. Главное, что мы показали характер.

— Было не совсем понятно, как «Спартак» будет играть без Соболева. Сейчас вы решили эту проблему?

— Играть без него можно. Мы это показываем: тот же Угальде забил уже шесть мячей. Плюс у нас есть Шамар, Жозе, который восстановился. Сезон долгий, поэтому нам важны все.

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— Как вы попрощались с Александром?

— Это уже прошлое. Не хочу говорить об этих старых вещах. Он захотел уйти. Хорошо.

— Отмечаем, что у вас в команде два футболиста «Ференцвароша»: Маркиньос и Абена, которые пришли под тренера...

— Конечно, мы знали, что они могут нам дать, и они это делают. Но также им потребуется больше времени на интеграцию в состав. Чемпионат Венгрии все же отличается от российского. Но в любом случае и Маркиньос, и Абена — отличные футболисты, которые помогут нам, протянут руку помощи в будущем.

Ненад Сакич.
Фото ФК «Спартак»

«Комментарии? Нас это не интересует»

— Как «Спартаку» бороться с «Зенитом», «Краснодаром» и другими командами?

— Мы уже показали, что можем играть со всеми. Заслуживали победу в матче с «Зенитом», но, к сожалению, сыграли 0:0. Против «Динамо» справились на отлично: две победы и ничья. Мы можем играть со всеми! Да, есть болезненное поражение от «Локомотива». Но такое бывает, что иногда уступаешь сильным соперникам.

— «Спартак» — самый обсуждаемый клуб России. Вы чувствуете давление, работая здесь?

— Да, мы знали перед приездом сюда, что «Спартак» — большой клуб с уникальной историей. Здесь все говорит о том, что у нас огромная поддержка.

Ненад Сакич, Деян Станкович, арбитр Виталий Мешков (справа налево). «Перед штрафным сказал, что Виллиан Жозе сейчас забьет». Тренеры «Динамо» и «Спартака» — о дерби

— Как вам в Москве, адаптировались?

— Прекрасно! Люблю Москву. Уже адаптировался, мне все нравится.

— Вы читаете комментарии или реплики экс-футболистов «Спартака»?

— Нет, потому что мой русский еще не настолько хорош, чтобы все понимать. Нас это не интересует. У нас есть своя философия. Мы идем своей дорогой и будем продолжать в том же духе.

Александр Соболев
Деян Станкович
Футбол
ФК Динамо (Москва)
ФК Спартак (Москва)
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3
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4
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5
 ЦСКА 10 5 2 3 19-6 17
6
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7
 Рубин 10 3 3 4 12-15 12
8
 Ростов 10 3 3 4 13-17 12
9
 Акрон 10 3 2 5 14-18 11
10
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11
 Пари НН 10 3 1 6 9-19 10
12
 Динамо Мх 10 2 4 4 4-8 10
13
 Химки 10 1 5 4 9-16 8
14
 Оренбург 10 1 4 5 12-19 7
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Динамо Мх

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