«Мы показываем, что можно играть без Соболева». Тренер «Спартака» после победы в дерби
В связи с удалением главного тренера «Спартака» Деяна Станковича в матче пятого тура группового этапа FONBET Кубка России против «Динамо» (3:2) выполнять его обязанности пришлось помощнику — Ненаду Сакичу. По итогам встречи «СЭ» узнал у специалиста мнение о текущем составе команды, ушедшем в «Зенит» нападающем Александре Соболеве, а также о давлении при работе с красно-белыми.
«Победа над «Динамо» позволит нам выдохнуть»
— Многие считают «Динамо» удобным соперником для «Спартака». Согласны?
— Мы знали, что «Динамо» — большой клуб. Уже три раза за сезон сыграли с ними. Это был четвертый (включая товарищеский. — Прим. «СЭ»). Так что мы понимали, как они действуют, равно как и они все знали. Хорошая игра. Команда показала дух. Дважды пропускали, но в итоге сумели победить.
Это крутая победа, которая позволит нам немного выдохнуть и даст возможность спокойно подготовиться к следующим матчам.
— Во время матчей вы крайне эмоциональны, даже больше, чем Станкович.
— У меня такая роль. Когда тебя переполняют эмоции, это нормально. Бывает, что ведешь себя так.
— Даже в раздевалке?
— Там спокойнее. Но во время игры накал страстей становится выше. Поэтому, возможно, где-то перегибаю. Но что касается Станковича, никогда не видел его настолько спокойным, как в матче с «Динамо». Он ничего не говорил, но его удалили. Мне жаль, что так получилось.
«Барко важен для нас так же, как и Жозе»
— Вы довольны составом «Спартака»?
— У нас есть своя философия. Иногда мы рискуем, но это часть нашего стиля. Каждый игрок важен для нас. Барко для нас важен так же, как и Жозе. Посмотрите, какой красивый гол он забил. Принес нам победу. Здесь важен каждый. Главное, что мы показали характер.
— Было не совсем понятно, как «Спартак» будет играть без Соболева. Сейчас вы решили эту проблему?
— Играть без него можно. Мы это показываем: тот же Угальде забил уже шесть мячей. Плюс у нас есть Шамар, Жозе, который восстановился. Сезон долгий, поэтому нам важны все.
— Как вы попрощались с Александром?
— Это уже прошлое. Не хочу говорить об этих старых вещах. Он захотел уйти. Хорошо.
— Отмечаем, что у вас в команде два футболиста «Ференцвароша»: Маркиньос и Абена, которые пришли под тренера...
— Конечно, мы знали, что они могут нам дать, и они это делают. Но также им потребуется больше времени на интеграцию в состав. Чемпионат Венгрии все же отличается от российского. Но в любом случае и Маркиньос, и Абена — отличные футболисты, которые помогут нам, протянут руку помощи в будущем.
«Комментарии? Нас это не интересует»
— Как «Спартаку» бороться с «Зенитом», «Краснодаром» и другими командами?
— Мы уже показали, что можем играть со всеми. Заслуживали победу в матче с «Зенитом», но, к сожалению, сыграли 0:0. Против «Динамо» справились на отлично: две победы и ничья. Мы можем играть со всеми! Да, есть болезненное поражение от «Локомотива». Но такое бывает, что иногда уступаешь сильным соперникам.
— «Спартак» — самый обсуждаемый клуб России. Вы чувствуете давление, работая здесь?
— Да, мы знали перед приездом сюда, что «Спартак» — большой клуб с уникальной историей. Здесь все говорит о том, что у нас огромная поддержка.
— Как вам в Москве, адаптировались?
— Прекрасно! Люблю Москву. Уже адаптировался, мне все нравится.
— Вы читаете комментарии или реплики экс-футболистов «Спартака»?
— Нет, потому что мой русский еще не настолько хорош, чтобы все понимать. Нас это не интересует. У нас есть своя философия. Мы идем своей дорогой и будем продолжать в том же духе.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Краснодар
|10
|7
|3
|0
|18-5
|24
|
2
|Локомотив
|10
|8
|0
|2
|25-14
|24
|
3
|Зенит
|10
|7
|2
|1
|22-4
|23
|
4
|Динамо
|10
|6
|2
|2
|18-10
|20
|
5
|ЦСКА
|10
|5
|2
|3
|19-6
|17
|
6
|Спартак
|10
|4
|4
|2
|14-9
|16
|
7
|Рубин
|10
|3
|3
|4
|12-15
|12
|
8
|Ростов
|10
|3
|3
|4
|13-17
|12
|
9
|Акрон
|10
|3
|2
|5
|14-18
|11
|
10
|Кр. Советов
|10
|3
|2
|5
|9-14
|11
|
11
|Пари НН
|10
|3
|1
|6
|9-19
|10
|
12
|Динамо Мх
|10
|2
|4
|4
|4-8
|10
|
13
|Химки
|10
|1
|5
|4
|9-16
|8
|
14
|Оренбург
|10
|1
|4
|5
|12-19
|7
|
15
|Факел
|10
|1
|3
|6
|4-17
|6
|
16
|Ахмат
|10
|0
|6
|4
|7-18
|6
|5.10
|14:00
|
Акрон – Пари НН
|- : -
|5.10
|16:30
|
Зенит – Оренбург
|- : -
|5.10
|19:00
|
Спартак – Ростов
|- : -
|5.10
|19:00
|
Рубин – Ахмат
|- : -
|6.10
|14:00
|
Факел – Динамо Мх
|- : -
|6.10
|16:30
|
Локомотив – Кр. Советов
|- : -
|6.10
|19:00
|
Краснодар – Химки
|- : -
|6.10
|19:00
|
Динамо – ЦСКА
|- : -
|Г
|
|
Максим Глушенков
Зенит
|7
|
|
Алексей Батраков
Локомотив
|7
|
|
Манфред Угальде
Спартак
|6
|П
|
|
Маркус Вендел
Зенит
|8
|
|
Алексей Батраков
Локомотив
|6
|
|
Бителло
Динамо
|5
|И
|К
|Ж
|
|
Муталип Алибеков
Динамо Мх
|5
|1
|0
|
|
Даниил Фомин
Динамо
|7
|1
|2
|
|
Бутта Магомедов
Химки
|8
|1
|1