«Спартак» оштрафовали за кричалку болельщиков про «Зенит»

Контрольно-дисциплинарный комитет РФС оштрафовал «Спартак» по итогам матча 11-го тура РПЛ против «Ростова» (3:0).

Московский клуб оштрафован на 40 тысяч рублей за скандирование фанатами кричалки «Зенит — позор российского футбола». Ранее «Спартак» уже получал штраф за поведение болельщиков.

«Спартак» после 11 туров занимает шестое место в турнирной таблице, имея в активе 19 очков. В следующем матче красно-белые 19 октября примут «Краснодар».