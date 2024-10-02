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Биография Алексея Батракова: история новой звезды «Локомотива»

Лев Тарасов
редактор интернет отдела
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Полузащитник «Локомотива» Алексей Батраков
Алексей Батраков.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
Путь яркого воспитанника железнодорожников.

Алексей Батраков
Дата рождения: 9 июня 2005 года
Место рождения: Орехово-Зуево (Московская область, Россия)
Рост: 168 см
Вид спорта: футбол
Амплуа: атакующий полузащитник
Команда: «Локомотив» (Москва)

Детство и юность Алексея Батракова

Будущий футболист родился в подмосковном городе Орехово-Зуево. Его отец Андрей — владелец строительной фирмы. Именно с ним маленький Алексей играл во дворе в футбол и смотрел матчи по телевизору.

На футбольные тренировки мальчик попал еще в дошкольном возрасте и играл на равных с семилетними ребятами в мини-футбольной школе «Восток». Первый тренер Батракова в «Локомотиве» Андрей Нагибин вспоминал, что талант полузащитника был виден сразу.

«Я уже работал в «Локомотиве». Мне кто-то из товарищей сказал, что в местной мини-футбольной команде за 2002 или 2003 год играет мальчик 2005-го, — рассказывал Нагибин «Чемпионату». — Заинтересовался: кто такой? Пришел на игру — и сразу впечатлился. Леша удивил совсем не детским принятием решений. Это что-то врожденное, ни один тренер так научить не может. Я взял контакт родителей и пригласил их в Москву».

Нагибин тоже жил в Орехово-Зуево, поэтому на первые тренировки они с подопечным ездили вместе на электричке. Затем родители ежедневно возили Алексея в Москву вплоть до шестого класса, а после он стал жить в интернате железнодорожников.

«Первое время ездили в Москву вместе. На электричке от станции Орехово-Зуево до Курского [вокзала] - 1 час 40 минут, плюс на метро еще 40 минут, — говорил тренер. — На машинке было намного удобней: за полтора часа проскакивали по шоссе до МКАД, а там уже не так далеко. Едем на тренировку: Лешка спит, потому что утро, едем обратно — тоже спит уставший».

Алексей Батраков — капитан юношеской команды «Локомотива» 2005 года рождения.
Фото ФК «Локомотив»

В академию «Локомотива» Батраков попал в 6 лет. Его определили в состав 2006 года (на год младше), так как по физическим данным он был слабее сверстников. Однако игровой интеллект, старание и техника помогли футболисту изменить мнение тренеров — и мальчика перевели в состав своего, 2005 года.

«Леша всегда был самым маленьким, в какие-то годы вообще был на две головы ниже всех сверстников, но никогда его место в составе не вызывало сомнений, — рассказывал в интервью «СЭ» бывший директор академии «Локомотива» Владимир Кузьмичев. — Правда, многие специалисты действительно говорили: да, на детском уровне парень еще тянет, но в РПЛ с такими физическими данными делать нечего. Но я всегда знал, что Батраков будет на ведущих ролях в премьер-лиге. Здесь и техника, и светлая голова, и характер. Леша был самым маленьким с огромным отрывом, но при этом всегда с капитанской повязкой. О чем-то это говорит, верно? И всех скептиков он в итоге посрамил».

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На первом для себя детском турнире в составе «Локо» Батраков оказался в числе самых результативных игроков и получил награду лучшему полузащитнику. В 14 лет Алексей дошел с командой до финала молодежного турнира UTLC Cup, где юные москвичи уступили «Барселоне» в серии послематчевых пенальти.

«По своему году они в Москве обыгрывали практически всех, поэтому товарищеские игры мы старались проводить со старшими детьми — с 2004, 2003 годом, — рассказывал Нагибин. — Часто выезжали в Европу: то первым составом, то вторым, то смешанным. В Италии практически со всеми топами серии А сыграли, в Вене — с «Ливерпулем». Были в Германии, Португалии».

Со слов первого тренера Батракова, в команде 2005 года рождения 15 из 24 игроков доросли до взрослого профессионального футбола, что является редкостью. В других возрастах и академиях от детского уровня до взрослого в каждой команде доходит не больше двух человек.

В сезоне-2020/21 полузащитник в составе «Локомотива» стал победителем ЮФЛ-2. Спустя два года — Молодежной футбольной лиги. Батраков по итогам чемпионата стал MVP турнира и поделил первое-второе места по системе «гол + пас» (9 голов и 12 передач).

Полузащитник «Локомотива» Алексей Батраков
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Клубная карьера Алексея Батракова

Алексея начали привлекать к тренировкам основного состава «Локомотива» летом 2023 года. Он участвовал в предсезонных матчах и отметился голом в ворота «Волгаря».

Зимой 2024-го полузащитник продлил соглашение с клубом до 2027 года и отправился на сборы в ОАЭ. В матчах с «Аль-Ухдудом» и «Гульф Юнайтед» юноша забил по голу, а во встрече с саудовским клубом еще и сделал голевую передачу.

«Постараюсь сделать все, что в моих силах, чтобы закрепиться в основном составе, — говорил Батраков перед сборами. — Мне было важно завершить сезон в МФЛ золотом, и только потом я ждал предложения от клуба и благополучно переподписал контракт».

«Отступных в договоре Леши не прописано, — рассказал Кузьмичев осенью 2024 года. — Сумма в 20 миллионов евро действительно фигурирует, но это не отступные, а штраф за досрочный разрыв соглашения. Разница хотя бы в том, что при разрыве футболисту угрожает дисквалификация. Но не только поэтому я бы сейчас не говорил о возможности ухода. Для Батракова название «Локомотив» — не пустой звук. У него особенное отношение к клубу, он ему благодарен за воспитание и не собирается покидать».

Батраков дебютировал в РПЛ 31 марта 2024 года в матче 22-го тура против «Краснодара» в Москве (1:1). Полузащитник вышел на замену на 55-й минуте вместо Марио Митая. 6 мая главный тренер красно-зеленых Михаил Галактионов доверил юноше место в стартовом составе в домашней игре с «Ростовом» (1:0).

Дебютный матч в Кубке России Батраков провел 2 апреля. Начав встречу с «Уралом» (0:1) в стартовом составе, хавбек отыграл все 90 минут.

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Свой первый мяч в «Локомотиве» новичок забил 12 мая в матче чемпионата против «Оренбурга» в гостях (2:0) с передачи Максима Глушенкова. Всего в сезоне-2023/24 Батраков сыграл 6 матчей (5 — в лиге, 1 — в Кубке) и провел один гол.

В первой трети сезона-2024/25 Батраков принял участие в каждой из десяти игр «Локомотива» в чемпионате и трех встречах Кубка, в лиге забил 7 голов и сделал 6 передач. CIES Football Observatory (Международный центр спортивных исследований) включил полузащитника в топ-100 лучших молодых футболистов мира, которым еще не исполнилось 20 лет. Россиянин расположился на 67-й строчке.

Трансферная стоимость Батракова на начало октября 2024 года по данным специализированного портала Transfermarkt составляет 5 миллионов евро.

Полузащитник «Локомотива» Алексей Батраков в молодежной сборной России.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Карьера Алексея Батракова в сборной

Батраков дебютировал в молодежной сборной России (футболисты до 21 года) 8 сентября 2023 года в матче против Узбекистана (3:3). Футболист поучаствовал в двух из трех голов своей команды.

В конце сентября 2024 года Батраков вошел в расширенный список из 42 футболистов на октябрьский сбор национальной команды.

Личная жизнь Алексея Батракова

Юноша — активный пользователь соцсетей. Он регулярно делится с подписчиками контентом своей повседневной рутины, фотографиями футбольных матчей, но о личной жизни не распространяется.

Полузащитник «Локомотива» Алексей Батраков
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Интересные факты об Алексее Батракове

Кумирами футболиста являются Андрес Иньеста и Лука Модрич. «Мне очень нравился Андрес Иньеста, его стиль игры. Еще Лука Модрич — ему уже далеко за 30, а он за счет интеллекта показывает потрясающий футбол», — отметил игрок «Локомотива».

Батраков является самым молодым игроком железнодорожников XXI века, отметившимся дублем в одной игре (19 лет и 97 дней, 14 сентября 2024 года в гостевом матче РПЛ против «Оренбурга» — 4:2). Ранее это достижение принадлежало Динияру Билялетдинову (19 лет и 169 дней).

Соцсети Алексея Батракова

  • Instagram* (соцсеть принадлежит корпорации Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ)
ФК Локомотив (Москва)
Алексей Батраков
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