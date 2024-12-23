Футбол
FONBET Кубок России
Новости
Сетка плей-офф Календарь Статьи Фото Видео
Все материалы
Главная
Футбол
Кубок России

Сегодня, 10:20

Анохин — о критике формата Кубка России: «Пока нас не вернули в еврокубки, он должен работать»

Дмитрий Барулев
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Генеральный директор букмекерской компании FONBET Сергей Анохин в комментарии для «СЭ» отреагировал на критику формата Кубка России.

«Не вижу массовой критики формата Кубка. Бывают лишь некоторые высказывания. В любом деле всегда должна быть критика и конкуренция. Это нормальная, обычная работа. Я считаю, что формат принципиально сильный, и пока нас не вернули в еврокубки, он должен работать», — сказал Анохин «СЭ».

В нынешнем сезоне титул обладателя Кубка России защищает «Зенит».

Сергей Анохин
Читайте также
В США отозван закон о трансгендерах
Офтальмолог предупредила об опасности при использовании гирлянд и пиротехники
Определились все победители чемпионата России по фигурному катанию 2025
Путин запустил движение по новым участкам в Московской и Ленинградской областях
В Италии объяснили учащение нервных срывов Зеленского отчаянием
«Спартак» заберет игрока у ЦСКА, «Динамо» теряет лидеров. Трансферные слухи РПЛ за 23 декабря
Популярное видео
«Челси» — «Шэмрок Роверс»: видеообзор матча
«Астана» — «Челси»: Лига конференций, 5-й тур, видеообзор матча
«Рома» — «Брага»: Лига Европы, 6-й тур, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Тоттенхэм»: Лига Европы, 6-й тур, видеообзор матча
«Буде-Глимт» — «Бешикташ»: Лига Европы, 6-й тур, видеообзор матча
«Аякс» — «Лацио»: Лига Европы, 6-й тур, видеообзор матча
«Виктория» — «МЮ»: Лига Европы, 6-й тур, видеообзор матча
ПАОК — «Ференцварош»: Лига Европы, 6-й тур, видеообзор матча
«Арсенал» — «Монако»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Ювентус» — «Манчестер Сити»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Боруссия» — «Барселона»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Милан» — «Црвена Звезда»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Атлетико» — «Слован»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Аталанта» — «Реал»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Байер» — «Интер»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Зальцбург» — «ПСЖ»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Жирона» — «Ливерпуль»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Локомотив»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Оренбург»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Факел» — ЦСКА: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Москва) — «Химки»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — «Рубин»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Акрон»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Ростов» — «Крылья Советов»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Пари НН»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
Дубль Тюкавина, победный мяч Мусаева: все голы дня
Материалы сюжета: Кубок России: группы РПЛ и путь регионов — лето и осень-2024
«Спартак» обратился в ЭСК по двум моментам с неназначенными пенальти в ворота «Ростова»
Дасаев заявил, что ему не нравится нынешний формат Кубка России
«Сочи» — «Спартак» Кострома: видеообзор матча Кубка России
«Шинник» — «Чайка»: видеообзор матча Кубка России
Определились все четвертьфиналисты пути регионов FONBET Кубка России
Костромской «Спартак» уступил «Сочи» по пенальти, в Кубке больше не осталось команд второй лиги
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

Кубковое дерби ЦСКА — «Динамо» состоится 12 марта

Анохин рассказал о росте посещаемости и просмотров матчей Кубка России

Olimpbet awards

КХЛ на Кинопоиске

Новости
RSS RSS
Все новости