Анохин — о критике формата Кубка России: «Пока нас не вернули в еврокубки, он должен работать»

Генеральный директор букмекерской компании FONBET Сергей Анохин в комментарии для «СЭ» отреагировал на критику формата Кубка России.

«Не вижу массовой критики формата Кубка. Бывают лишь некоторые высказывания. В любом деле всегда должна быть критика и конкуренция. Это нормальная, обычная работа. Я считаю, что формат принципиально сильный, и пока нас не вернули в еврокубки, он должен работать», — сказал Анохин «СЭ».

В нынешнем сезоне титул обладателя Кубка России защищает «Зенит».