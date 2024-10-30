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Определились все четвертьфиналисты пути регионов FONBET Кубка России

Алина Савинова
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В среду, 30 октября, завершились все матчи 6-го раунда пути регионов FONBET Кубка России.

«Шинник» в серии пенальти обыграл «Чайку» (0:0, 4:2), а «Сочи» победил костромской «Спартак» (2:2, 4:3 по пенальти).

По итогам этих встреч стали известны все участники плей-офф пути регионов. В 1/4 финала сыграют: «Тюмень», «Урал», «Шинник» и «Сочи» (как победители 6-го раунда), а также махачкалинское «Динамо», «Химки», «Краснодар» и «Акрон», которые заняли 3-е места в пути РПЛ.

Пары четвертьфиналистов будут определены позднее в результате дополнительной жеребьевки.

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