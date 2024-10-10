В «Динамо» Махачкала назвали справедливым наказание Гаджиева за неприличный жест в адрес болельщиков «Факела»

Генеральный директор махачкалинского «Динамо» Шамиль Газизов в разговоре с «СЭ» прокомментировал итоги заседания КДК РФС по делу полузащитника клуба Абакара Гаджиева.

В выездом матче 11-го тура РПЛ против «Факела» Гаджиев, уходя с поля, показал средний палец в сторону болельщиков хозяев, сидевших на центральной трибуне стадиона. КДК РФС оштрафовал 20-летнего игрока на 250 тысяч рублей.

«Наказание адекватное, деньги мы заплатим. Считаю наказание Гаджиева справедливым. Надеюсь, что данный инцидент будет его первым и последним разом», — сказал Газизов «СЭ».

«Динамо» после 11-го тура занимает одиннадцатое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 11 очков.