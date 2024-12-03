«Спартак» обратился в ЭСК по двум моментам с неназначенными пенальти в ворота «Ростова»

«Спартак» обратился в ЭСК РФС по итогам ответного матча 1/4 финала Пути РПЛ FONBET Кубка России против «Ростова» (1:2). Об этом сообщили «СЭ» в службе коммуникаций РФС.

Красно-белые попросили разобрать эпизоды с непоставленными в ворота «Ростова» пенальти на 48-й и 53-й минутах матча.

«Ростов» обыграл «Спартак» по сумме двух встреч (3:1) и вышел в полуфинал Пути РПЛ турнира, где встретится с «Зенитом» в 2-матчевом противостоянии.

Московский клуб отправился во второй этап 1/4 финала Пути регионов, где сыграет с «Акроном».