«Оренбург» отправил Деограсию в отставку! На его место уже очередь
«Оренбург» объявил об отставке Давида Деограсии. 51-летний специалист возглавлял команду с августа 2023 года. До назначения нового специалиста исполнять обязанности главного тренера будет Ильшан Айткулов.
«В 2023 году Давид возглавил академию нашего клуба и за короткий срок смог внести существенные положительные изменения в работе академии ФК «Оренбург» с молодыми футболистами. В августе 2023-го Деограсия принял главную команду в очень сложный период, «Оренбург» к тому моменту находился на последнем месте в турнирной таблице. Благодаря в том числе его стараниям команда сохранила прописку в премьер-лиге в сезоне-2023/24. Коллектив ФК «Оренбург» благодарит специалиста за проделанную работу, желает удачи и всего самого хорошего», — сказано в заявлении клуба.
Старт сезона — ужас
Несмотря на действительно впечатляющую работу в прошлом сезоне, в нынешнем чемпионате выступление «Оренбурга» под руководством Деограсии никого явно не впечатляло. Хотя начиналось все с победы над «Спартаком» (2:0), это стало последним существенным успехом коллектива к 11-му туру чемпионата России.
Дальше во всех турнирах команда не побеждала вообще — негативная серия растянулась на 14 матчей и включила в себя четыре ничьи и 10 поражений. В Кубке России «Оренбург» стал единственной командой, набравшей к пятому туру 0 очков на групповом этапе.
В РПЛ ситуация не лучше — на счету «Оренбурга» всего семь баллов, три из которых были набраны еще в июле благодаря победе над красно-белыми. Только поэтому команда пока не идет в зоне прямого вылета — хотя до идущих последними «Факела» и «Ахмата» всего одно очко.
Болельщики требовали отставку
Если открыть комментарии в социальных сетях «Оренбурга», там будет праздник — люди массово пишут: «Ура!» и лишь изредка благодарят испанца за работу, проделанную в прошлом сезоне. Болельщики так устали от негативных результатов, что это даже заканчивалось публичными призывами к отставке.
Так, в матче 10-го тура РПЛ (теперь уже последнего, проведенного Деограсией в этой команде) «Оренбург» уступил прямому конкуренту «Пари НН» (1:2). По ходу встречи болельщики хозяев кричали: «Давид, уходи!» Последней игрой для испанца стал кубковый матч против «Локомотива», тоже проигранный 1:2.
При этом в «Оренбурге» не сообщили об окончательном расставании — в тексте, опубликованном пресс-службой, есть информация только об отставке. Не исключено, что Деограсия вернется в академию клуба, где когда-то работал.
Шанс для Слишковича?
Тем временем уже известны фамилии потенциальных сменщиков испанца. По данным Sport24, агенты предлагали клубу Владимира Федотова (уже работал в «Оренбурге» ранее, летом покинул ЦСКА) и Магомеда Адиева (также недавно был уволен из «Ахмата»). Кроме того, среди претендентов на пост главного тренера есть и Массимо Каррера. Итальянец заявил, что с удовольствием бы возглавил «Оренбург».
«Я бы поговорил с этим клубом, чтобы понять ситуацию и цели, которые они ставят», — сказал специалист Sport24.
При этом, как стало известно «СЭ», клуб уже договорился с боснийцем Владимиром Слишковичем. Сторонам осталось согласовать мелкие детали. И если не возникнет разногласий, то специалист наконец станет главным тренером без приставки и.о., как это было в «Спартаке».
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Краснодар
|10
|7
|3
|0
|18-5
|24
|
2
|Локомотив
|10
|8
|0
|2
|25-14
|24
|
3
|Зенит
|10
|7
|2
|1
|22-4
|23
|
4
|Динамо
|10
|6
|2
|2
|18-10
|20
|
5
|ЦСКА
|10
|5
|2
|3
|19-6
|17
|
6
|Спартак
|10
|4
|4
|2
|14-9
|16
|
7
|Рубин
|10
|3
|3
|4
|12-15
|12
|
8
|Ростов
|10
|3
|3
|4
|13-17
|12
|
9
|Акрон
|10
|3
|2
|5
|14-18
|11
|
10
|Кр. Советов
|10
|3
|2
|5
|9-14
|11
|
11
|Пари НН
|10
|3
|1
|6
|9-19
|10
|
12
|Динамо Мх
|10
|2
|4
|4
|4-8
|10
|
13
|Химки
|10
|1
|5
|4
|9-16
|8
|
14
|Оренбург
|10
|1
|4
|5
|12-19
|7
|
15
|Факел
|10
|1
|3
|6
|4-17
|6
|
16
|Ахмат
|10
|0
|6
|4
|7-18
|6
|5.10
|14:00
|
Акрон – Пари НН
|- : -
|5.10
|16:30
|
Зенит – Оренбург
|- : -
|5.10
|19:00
|
Спартак – Ростов
|- : -
|5.10
|19:00
|
Рубин – Ахмат
|- : -
|6.10
|14:00
|
Факел – Динамо Мх
|- : -
|6.10
|16:30
|
Локомотив – Кр. Советов
|- : -
|6.10
|19:00
|
Краснодар – Химки
|- : -
|6.10
|19:00
|
Динамо – ЦСКА
|- : -
|Г
|
|
Максим Глушенков
Зенит
|7
|
|
Алексей Батраков
Локомотив
|7
|
|
Манфред Угальде
Спартак
|6
|П
|
|
Маркус Вендел
Зенит
|8
|
|
Алексей Батраков
Локомотив
|6
|
|
Бителло
Динамо
|5
|И
|К
|Ж
|
|
Муталип Алибеков
Динамо Мх
|5
|1
|0
|
|
Даниил Фомин
Динамо
|7
|1
|2
|
|
Бутта Магомедов
Химки
|8
|1
|1