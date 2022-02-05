Чернов — в «Спартаке», Дзюба может покинуть «Зенит», «Антальяспор» подписал Адриано
«Спартак» взял Чернова
Защитник «Крыльев Советов» Никита Чернов подписал контракт со «Спартаком». Соглашение рассчитано до 2026 года. До конца мая футболист продолжит играть за самарцев, после чего переберется в московский клуб. До этого 26-летний игрок выступал за ЦСКА, «Урал» и «Енисей». В нынешнем сезоне Чернов принял участие в 14 матчах РПЛ и забил один мяч.
«Фенербахче» ведет Дзюбу
По информации Takvim, нападающий «Зенита» Артем Дзюба попал в сферу интересов «Фенербахче». Россиянин является приоритетной целью для турецкого клуба. 33-летний форвард уже встречался с представителями «жёлтых канареек». Контракт Дзюбы рассчитан до конца этого сезона. Transfermarkt оценивает его в девять миллионов евро.
Адриано — в «Антальяспоре»
Нападающий Луис Адриано стал игроком «Антальяспора». Соглашение рассчитано на 1,5 года. Последним клубом 34-летнего игрока был «Палмейрас», с которым он недавно расторг договор. Ранее бразилец выступал за «Шахтер» и «Милан». Transfermarkt оценивает футболиста в 800 тысяч евро.
За Костой следят в МЛС
По информации Фабрицио Романо, нападающий «Гремио» Дуглас Коста в ближайшее время перейдет в «Лос-Анджелес Гэлакси» на правах аренды. Соглашение будет рассчитано до конца сезона. Летом, когда у бразильца закончится контракт с «мушкетерами», он подпишет договор с американцами на два года. До этого 31-летний футболист выступал за «Шахтёр», «Баварию» и «Ювентус». В этом сезоне Коста провел в чемпионате Бразилии 26 матчей, забил три гола и отдал две голевые передачи.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|18
|11
|5
|2
|44-20
|38
|
2
|Динамо
|18
|11
|3
|4
|33-20
|36
|
3
|Сочи
|18
|10
|1
|7
|30-21
|31
|
4
|ЦСКА
|18
|9
|3
|6
|21-16
|30
|
5
|Краснодар
|18
|8
|5
|5
|29-18
|29
|
6
|Локомотив
|18
|7
|7
|4
|24-19
|28
|
7
|Ахмат
|18
|9
|0
|9
|24-24
|27
|
8
|Кр. Советов
|18
|8
|3
|7
|22-18
|27
|
9
|Спартак
|18
|6
|5
|7
|20-26
|23
|
10
|Рубин
|18
|6
|4
|8
|23-27
|22
|
11
|Урал
|18
|4
|7
|7
|12-18
|19
|
12
|Арсенал
|18
|5
|4
|9
|21-35
|19
|
13
|Н. Новгород
|18
|5
|4
|9
|18-30
|19
|
14
|Ростов
|18
|4
|6
|8
|30-35
|18
|
15
|Уфа
|18
|3
|7
|8
|17-26
|16
|
16
|Химки
|18
|2
|8
|8
|16-31
|14
|26.02
|14:00
|
Н. Новгород – Урал
|- : -
|26.02
|14:00
|
Химки – Динамо
|- : -
|26.02
|16:30
|
Сочи – Арсенал
|- : -
|26.02
|19:00
|
Спартак – ЦСКА
|- : -
|27.02
|14:00
|
Ростов – Кр. Советов
|- : -
|27.02
|17:00
|
Краснодар – Локомотив
|- : -
|27.02
|19:00
|
Ахмат – Уфа
|- : -
|28.02
|19:00
|
Зенит – Рубин
|- : -
|Г
|
|
Гамид Агаларов
Уфа
|13
|
|
Артем Дзюба
Зенит
|10
|
|
Матео Кассьерра
Сочи
|8
|П
|
|
Реми Кабелла
Краснодар
|6
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|5
|
|
Себастьян Шиманьски
Динамо
|5
|И
|К
|Ж
|
|
Максимилиано Кофрие
Спартак
|10
|1
|2
|
|
Гжегож Крыховяк
Краснодар
|15
|1
|0
|
|
Александр Соболев
Спартак
|16
|1
|7