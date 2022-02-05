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Чернов — в «Спартаке», Дзюба может покинуть «Зенит», «Антальяспор» подписал Адриано

«Фенербахче» интересуется форвардом «Зенита» Дзюбой, Чернов подписал контракт со «Спартаком»
Матвей Морозов
Корреспондент
Артем Дзюба.
Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Трансферные новости и слухи прошедшего дня.

«Спартак» взял Чернова

Защитник «Крыльев Советов» Никита Чернов подписал контракт со «Спартаком». Соглашение рассчитано до 2026 года. До конца мая футболист продолжит играть за самарцев, после чего переберется в московский клуб. До этого 26-летний игрок выступал за ЦСКА, «Урал» и «Енисей». В нынешнем сезоне Чернов принял участие в 14 матчах РПЛ и забил один мяч.

«Фенербахче» ведет Дзюбу

По информации Takvim, нападающий «Зенита» Артем Дзюба попал в сферу интересов «Фенербахче». Россиянин является приоритетной целью для турецкого клуба. 33-летний форвард уже встречался с представителями «жёлтых канареек». Контракт Дзюбы рассчитан до конца этого сезона. Transfermarkt оценивает его в девять миллионов евро.

Адриано — в «Антальяспоре»

Нападающий Луис Адриано стал игроком «Антальяспора». Соглашение рассчитано на 1,5 года. Последним клубом 34-летнего игрока был «Палмейрас», с которым он недавно расторг договор. Ранее бразилец выступал за «Шахтер» и «Милан». Transfermarkt оценивает футболиста в 800 тысяч евро.

За Костой следят в МЛС

По информации Фабрицио Романо, нападающий «Гремио» Дуглас Коста в ближайшее время перейдет в «Лос-Анджелес Гэлакси» на правах аренды. Соглашение будет рассчитано до конца сезона. Летом, когда у бразильца закончится контракт с «мушкетерами», он подпишет договор с американцами на два года. До этого 31-летний футболист выступал за «Шахтёр», «Баварию» и «Ювентус». В этом сезоне Коста провел в чемпионате Бразилии 26 матчей, забил три гола и отдал две голевые передачи.

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Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

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  • keepscore.ru
⚽ Футбол. Италия. Серия А
Интер
Милан

П1

24%

1.82

Обе забьют - да

20%

1.71

ТБ 2.5

16%

1.73
⚽ Футбол. Германия. Бундеслига
Бавария
РБ Лейпциг

П1

28%

1.42

Ф1 (-1.0)

19%

1.60

П1 и ТМ (5.5) - Да

14%

1.60
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Барселона
Атлетико

ТБ 2.0

21%

1.53

X2

17%

1.66

Обе забьют - да

11%

1.86
Артем Дзюба
Никита Чернов
Футбол
ФК Зенит
ФК Крылья Советов (Самара)
ФК Спартак (Москва)
ФК Фенербахче
0
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Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 18 11 5 2 44-20 38
2
 Динамо 18 11 3 4 33-20 36
3
 Сочи 18 10 1 7 30-21 31
4
 ЦСКА 18 9 3 6 21-16 30
5
 Краснодар 18 8 5 5 29-18 29
6
 Локомотив 18 7 7 4 24-19 28
7
 Ахмат 18 9 0 9 24-24 27
8
 Кр. Советов 18 8 3 7 22-18 27
9
 Спартак 18 6 5 7 20-26 23
10
 Рубин 18 6 4 8 23-27 22
11
 Урал 18 4 7 7 12-18 19
12
 Арсенал 18 5 4 9 21-35 19
13
 Н. Новгород 18 5 4 9 18-30 19
14
 Ростов 18 4 6 8 30-35 18
15
 Уфа 18 3 7 8 17-26 16
16
 Химки 18 2 8 8 16-31 14
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24 тур
25 тур
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27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
26.02 14:00
Н. Новгород – Урал
 - : -
26.02 14:00
Химки – Динамо
 - : -
26.02 16:30
Сочи – Арсенал
 - : -
26.02 19:00
Спартак – ЦСКА
 - : -
27.02 14:00
Ростов – Кр. Советов
 - : -
27.02 17:00
Краснодар – Локомотив
 - : -
27.02 19:00
Ахмат – Уфа
 - : -
28.02 19:00
Зенит – Рубин
 - : -
Все результаты / календарь
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ЖК
Г
Гамид Агаларов

Гамид Агаларов

Уфа

 13
Артем Дзюба

Артем Дзюба

Зенит

 10
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Сочи

 8
П
Реми Кабелла

Реми Кабелла

Краснодар

 6
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 5
Себастьян Шиманьски

Себастьян Шиманьски

Динамо

 5
И К Ж
Максимилиано Кофрие

Максимилиано Кофрие

Спартак

 10 1 2
Гжегож Крыховяк

Гжегож Крыховяк

Краснодар

 15 1 0
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 16 1 7
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