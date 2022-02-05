Трансферные новости и слухи прошедшего дня.

Защитник «Крыльев Советов» Никита Чернов подписал контракт со «Спартаком». Соглашение рассчитано до 2026 года. До конца мая футболист продолжит играть за самарцев, после чего переберется в московский клуб. До этого 26-летний игрок выступал за ЦСКА, «Урал» и «Енисей». В нынешнем сезоне Чернов принял участие в 14 матчах РПЛ и забил один мяч.

По информации Takvim, нападающий «Зенита» Артем Дзюба попал в сферу интересов «Фенербахче». Россиянин является приоритетной целью для турецкого клуба. 33-летний форвард уже встречался с представителями «жёлтых канареек». Контракт Дзюбы рассчитан до конца этого сезона. Transfermarkt оценивает его в девять миллионов евро.

Нападающий Луис Адриано стал игроком «Антальяспора». Соглашение рассчитано на 1,5 года. Последним клубом 34-летнего игрока был «Палмейрас», с которым он недавно расторг договор. Ранее бразилец выступал за «Шахтер» и «Милан». Transfermarkt оценивает футболиста в 800 тысяч евро.

За Костой следят в МЛС

По информации Фабрицио Романо, нападающий «Гремио» Дуглас Коста в ближайшее время перейдет в «Лос-Анджелес Гэлакси» на правах аренды. Соглашение будет рассчитано до конца сезона. Летом, когда у бразильца закончится контракт с «мушкетерами», он подпишет договор с американцами на два года. До этого 31-летний футболист выступал за «Шахтёр», «Баварию» и «Ювентус». В этом сезоне Коста провел в чемпионате Бразилии 26 матчей, забил три гола и отдал две голевые передачи.