Ваноли строит новый «Спартак», но работают пока старые идеи. Чего ждать от команды весной?

Итоги наблюдений за двумя контрольными матчами красно-белых.

Под руководством тренера Паоло Ваноли «Спартак» находится всего второй сбор. За это время красно-белые сыграли два товарищеских матчах и только начали привыкать к требованиям итальянского коуча. Встречи со «Слованом» и «Ригой», конечно, не позволяют делать далекоидущие выводы, потому что те идеи, которые тренер пробует реализовывать в неофициальных матчах, могут кардинально отличаться от того, что мы на самом деле увидим после рестарта чемпионата России. Однако основные принципы игры, которые Ваноли предлагает команде, уже видны, и, возможно, именно они станут фундаментом в построении Паоло новой команды.

Оборона

В отличие от игры со «Слованом», на которую «Спартак» вышел с расстановкой 4-2-3-1, с «Ригой» Ваноли выставил схему 3-5-2. Возможно, итальянцу не понравились два пропущенных гола в первом матче. В одном случае, скажем, Литвинов был ответственен за контроль зоны между Зобниным и Денисовым, но у него не было подстраховки. Против «Риги» плотность в обороне за счет лишнего защитника возросла, а Литвинов исполнял роль правого центрального.

Левым центральным расположился Джикия. В первом тайме он не выдвигался вперед, но зато во второй половине встречи его роль изменилась — защитник смещался на одну линию с латералем и оттуда выполнял передачи в финальную треть. В первые 45 минут Ваноли рассчитывал в этом плане на Жиго: француз хорошо видит поле и обладает дальней передачей, поэтому именно через него планировался выход в атаку. Однако «Рига» накрывала «Спартак» после лонгболлов и легко продавливала полузащиту красно-белых.

Из флангов активнее выглядел Мозес. Было видно, что Виктор в хорошей форме, по несколько раз за тайм он совершал слаломные проходы по всей бровке, нередко теряя, но периодически и обостряя ситуацию. Однако частые ошибки в подстраховке (в чемпионате за фолы Умярова и Мозеса им были бы даны желтые) вынудили Ваноли задействовать левый край. Во вторые 45 минут мяч стал выводиться и через Айртона: показателен обводящий удар бразильца на 59-й минуте, когда Игнатов выполнил на него скидку.

Роман Зобнин. Фото ФК «Спартак»

Полузащита

Средняя линия «Спартака» заточена на развитие специального блока в центре, вокруг которого будут создаваться связки из работоспособных игроков. Не зря в переходной фазе красно-белые распрямлялись в 4-3-2-1 и превращались в команду, в игре которой будут задействованы абсолютно все футболисты. На первой пресс-конференции в статусе главного тренера москвичей Ваноли говорил: «Мой «Спартак» должен очень много работать и до конца выкладываться. Атаковать должны все, обороняться — тоже все».

Основная идея — подключения полузащитников и вывод их на удар во время второй волны атаки. Однако ни Зобнин (был шанс с «Ригой», но Роман долго готовился и в итоге нормально не попал по мячу), ни Денисов, ни Пруцев не справлялись с этой задачей. Вероятно, для отработки новых взаимодействий потребуется гораздо больше времени, пока же «Спартак» во втором тайме положился на старые козыри — креатив отдельных игроков. Бакаев и Хлусевич доводили атаки до моментов через подачи и дальние выстрелы.

Шамар Николсон (слева). Фото ФК «Спартак»

Атака

Главное разочарование на данный момент в нападении «Спартака» — Шамар Николсон. Ваноли хочет задействовать форварда в игре низом, но в такой формации он на данном этапе бесполезен. Возможно, ямаец не до конца привык к партнерам по команде в условиях тяжелых физических нагрузок, но план использовать Николсона и Ларссона как равноценную пару нападающих не сработал.

В первом тайме матча с «Ригой» до Шамара практически не доводился мяч. После перерыва он стал уходить во фланг, получать передачи в борьбе (при помощи забросов Джикии) и выигрывать ее. Благодаря хорошей работе руками и корпусом, ямаец несколько раз удачно скидывал мяч игрокам группы атаки и смотрелся достаточно мобильно.

Ларссону же все время не хватало последнего паса. Но старый прием работает: старт со своей половины поля, постепенный набор скорости и выход к воротам по диагонали. Ларссон, кстати, и провел самую опасную атаку в матче: принял мяч на грани офсайда, оббежал вратаря, но не попал по пустым воротам. Но это не проблема, ведь главное, что он впервые за долгое время сам придумал себе момент.

В первые месяцы в «Спартаке» Ваноли делает ставку на быстрое расставание с мячом и коллективный отбор — хочет видеть команду агрессивной, но одновременно действующей эффективно. Москвичи используют широкие позиции вингеров при 5-1-2-2, где Мозес, Хлусевич, Игнатов и Бакаев стараются проделывать огромный объем работы на флангах, что дает хавбекам дополнительное время на перестроения. Вот только креатива от центральных хавбеков пока маловато.

Плюс тренер не мог задействовать в матчах одного из самых опытных и звездных футболистов — Квинси Промеса. Остается надеяться, что с возвращением голландца в строй красно-белые станут более вариативными и разнообразными.