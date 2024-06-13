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Константин Тюкавин: «Когда обыграли «Балтику», Овечкин прислал голосовое сообщение: «Давай, Тюка! Мы давно ждем чемпионства...»

Тюкавин отреагировал на то, что футболисты РПЛ признали его лучшим игроком сезона
Александр Кружков
Обозреватель
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Константин Тюкавин и Александр Овечкин на базе «Динамо».
Константин Тюкавин и Александр Овечкин.
Фото из соцсетей Константина Тюкавина
Лучшим футболистом чемпионата по опросу 176 игроков 16 клубов РПЛ стал 21-летний нападающий «Динамо» и сборной России. Эксклюзивное интервью Константина и его жены Алены.

Свадьба

В студию на фотосессию «СЭ» Константин и Алена Тюкавины добирались порознь. Она — из дома, он — из Новогорска, где к матчу с Белоруссией готовилась наша сборная.

Юная супруга динамовского форварда приехала на полчаса раньше. «Кто может рассказать о герое лучше, чем его вторая половина?» — подумал я и, вооружившись вопросами, ринулся на штурм.

— Алена, когда ждать новостей? — кивнул на округлившийся животик.

— В августе. Уже известно — будет девочка.

— С именем определились?

— Пока выбираем. Есть два-три варианта.

— Ваш папа Сергей Шабуров — шестикратный чемпион мира по хоккею с мячом. Александр Тюкавин, отец Кости, — восьмикратный. Много лет они играли за сборную России. Там и сдружились?

— Да. А в 2014-м оказались в одном клубе — московском «Динамо». На первый матч папы в ледовый дворец «Крылатское» мы пошли всей семьей. На трибуне сидели рядом с Костей и его мамой. Вот так и познакомились.

Константин Тюкавин, Квинси Промес. Transfermarkt обновил цены в РПЛ. Тюкавин — в топе, Промес — «бесценен»

— Каким был юный Костя?

— Довольно смешным. Маленького роста, хрипловатый голос... Помню, я еще подумала — может, простудился? Лет до шестнадцати он мне до уха едва доставал. Подружки смеялись — да-а, Алена, с таким кавалером каблуки не наденешь. Но потом за год резко вымахал. Для мальчиков — обычная история.

— Ну и как все у вас развивалось? Ступенчато?

— Сначала мы просто общались. Переписывались в соцсетях, пару раз сходили погулять. Плюс регулярно пересекались в «Крылатском» на играх и тренировках «Динамо»... Как-то под Новый год разъехались по городам. Я отправилась к родным в Киров, Костя — в Котлас. Поняли, что друг по другу скучаем. Вскоре в Москве встретились — и все, больше не расставались.

— Костя — ваша первая любовь?

— Да.

— Она редко заканчивается браком. Могли за эти годы разбежаться?

— Нет. Мне с Костей почему легко? Многие не могут смириться с тем, что муж подолгу отсутствует дома. А для меня это в порядке вещей. Я ведь выросла в спортивной среде, в игровые времена папа тоже постоянно сидел на сборах.

Я знаю, что такое режим, прекрасно понимаю, когда Косте нужно отдохнуть. Спокойно подстраиваю свои дела под его график. А для некоторых девушек это проблема. Отсюда слезы, ссоры, скандалы.

Алена и Константин Тюкавины.
Фото из соцсетей Константина Тюкавина

— Когда в прошлом году решили расписаться, часто слышали: «А не рановато? В 20-то лет!»

— Косте в команде об этом говорили. Даже Личка пошутил, помните? На первой пресс-конференции его спросили: «Как относитесь к тому, что 20-летний Тюкавин женился?» Марцел хохотнул: «Он что, дурак?»

Но вообще, где написано, что в 20 свадьба — это рано, а в 25 или 30 — в самый раз? Все индивидуально. Если вам хорошо вдвоем, дальше по жизни готовы идти вместе — зачем искусственные барьеры ставить?

— Как предложение делал?

— А никак. В январе 2023-го сели, переглянулись: «Ну что, в этом году?» — «Давай». И поехали в загс подавать заявление. В июне, когда футбольный сезон закончился, расписались.

— Отметили масштабно?

— Нет-нет, узким кругом. В ресторане собралось человек пятнадцать. Только родственники.

— Ни одного динамовца?

— Не-а. Тут как? Либо звать всех игроков, либо никого. Выбрали второй вариант.

— А Захарян?

— Заха — близкий друг. Но в тот момент был уже не в России. А теперь из «Динамо» Костя больше всего общается с вратарем Ильей Купцовым, который играет за вторую команду. Они с академии не разлей вода.

— Что Костя на свадьбе пил?

— Бокальчик шампанского. Он не злоупотребляет.

Фотосессия Алены и Константина Тюкавиных для «СЭ».
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Домосед

— О Косте говорят — домосед. В самом деле?

— Да! После девяти вечера мы из квартиры не выходим.

— Даже на каникулах?

— Ой, там вообще распорядок дня как у пенсионеров, ха-ха. Вот сейчас на пять дней летали в Турцию. Кто-то в отпуске отрывается на полную катушку, дрыхнет до двенадцати... А у Кости подъем в восемь утра. Завтрак, тренажерный зал, обед, тихий час. Потом немножечко погреется на солнышке, поплавает, поиграет в теннис и волейбол. Дальше ужин, свободное время — и все, в кровать.

— Образцово.

— Если мы в Москве и дали выходной, Костя все равно поздно не ложится. В одиннадцать вечера уже железно спит. Поэтому и встает рано. Пока гуляет с собакой, я готовлю завтрак. Затем можем куда-то поехать, повидаться с родителями или друзьями. Вечером снова прогулка с собакой, ну и перед сном иногда фильмы смотрим.

— Какие?

— Сериалы про полицейских, детективы, боевики, триллеры... Здесь наши вкусы совпадают. Правда, однажды после тренировки пошел со мной в кино на американскую мелодраму «Звезда родилась». Фильм интересный, музыкальный, меня сразу захватил. А Костя был такой уставший, что в какой-то момент сморило, закемарил.

— Разбудили?

— Зачем? Подумала: «Пусть поспит».

— Что за собака у вас?

— Английский бульдог по кличке Рони. Костя давно о такой собаке мечтал. Когда два года назад улетел на сборы, я договорилась с заводчиком, поехала, забрала щенка. Костя домой возвращается — и тут сюрприз!

Константин Тюкавин. «Как это у «Динамо» нет цели стать чемпионом? Этого хотим и мы, и болельщики». Интервью Тюкавина

— Хоть раз были с мужем в ночном клубе?

— Ну раз-то каждый был... Но вообще ему это малоинтересно. Мне тоже. Что мы там не видели? Да вы и сами знаете — проблемы в таких заведениях порой возникают на ровном месте. Уж лучше держаться от них подальше. Костя и рестораны не очень любит. Предпочитает домашнюю кухню.

— Какое блюдо ему никогда не надоест?

— Гуляш с пюре.

— Вы можете это приготовить?

— Конечно!

— А он?

— Не-е-ет. Максимум — яичницу с колбасой. Вот недавно был случай. Я рано утром уехала по делам, Костя проснулся, решил позавтракать. Набрал мне по видеосвязи: «Так, рассказывай, что нужно делать...» Потом фото скинул — вроде нормально получилось.

— Гвоздь забить может?

— Ну... Когда-то он купил набор инструментов. Этим волшебным чемоданчиком жутко гордится. Но, по-моему, ни разу его не открывал.

— Он неряха? Или аккуратист?

— Второе. Чистюля невероятный. Даже если чуть-чуть походил в майке по улице — больше не наденет, закидывает в стирку. В его комнате неизменно порядок, все по полочкам разложено. Если увидит, что какая-то вещь не на своем месте, начнет возмущаться.

Фото из соцсетей Константина Тюкавина

Лучик

— Когда последний раз на мужа злились?

— Да на него невозможно злиться! Он же Лучик!

— Кто-кто?

— Лучик! Я его так называю. Посмотришь на Костю — и настроение поднимается. Человек-улыбка. Всегда на позитиве. Светлый, искренний, веселый, добродушный, отзывчивый. Он даже в самых сложных ситуациях не загоняется, не паникует. Наоборот, повторяет: «Ничего страшного, все решим». Есть у него еще одна любимая фраза.

— Это какая же?

— «Все, что ни делается — к лучшему». Благодаря Косте я и сама стала спокойнее к любым трудностям относиться, набралась от него вот этой расслабленности.

— А он что от вас перенял?

— Раньше не пил кофе и не ел роллы. Со временем полюбил и то и другое. У нас теперь прямо ритуал...

— Какой?

— Выходя из дома, сначала покупаем по стаканчику кофе с молоком и уже потом отправляемся по делам.

— Что в характере Кости оказалось для вас самым неожиданным?

— Для него дружба — понятие святое. Неважно, как человек себя повел — он все равно останется его другом. Вот я устроена иначе. Если кто-то поступил непорядочно или, не дай бог, предал — дальше никаких отношений. Я просто не смогу с человеком общаться. У Кости такого нет. За друга всегда горой.

— У него наверняка постоянно просят в долг. Дает?

— Только самым близким. В ком уверен на сто процентов. Пока никто не подводил.

— 25 мая вы были на игре в Краснодаре?

— Нет, смотрела дома, по телевизору. Последние минуты — уже сквозь слезы...

— Костя в раздевалке тоже не сдержал слез?

— Зная его — допускаю. Но мне об этом ничего не говорил.

— Из-за футбола может всплакнуть?

— На моей памяти такое было один раз. Два года назад, когда в Лужниках в финале Кубка проиграли «Спартаку». Первый упущенный трофей. Я ждала Костю в машине. Он подошел, сел и... Я не помню, что тогда говорила, как успокаивала. Мне кажется, просто взяла за его руку и мы поехали домой.

— Правильно понимаю, что лучший отдых для Кости — это рыбалка?

— Да! Обожает! И летнюю, и зимнюю. Вот сейчас оставшиеся полторы недели до сборов проведем в Кирове. Я родственников навещу, а Костя целыми днями будет сидеть с удочкой на берегу. В команде над нами уже посмеиваются: «У вас что, опять рыбалка вместо отпуска?»

— С друзьями ловит?

— В Кирове своя компания — мой папа, крестный, еще несколько человек... Одни мужчины. Даже ввели традицию — каждый раз скидываются и заказывают майки с веселыми надписями. Например: «Без баб», ха-ха. В них и рыбачат.

Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Смолов

После этих слов скрипнула дверь, и в студии появился Константин Тюкавин. Как всегда улыбчивый. Чуть смущенный.

Приобнял жену. Осмотрелся, быстренько сменил футболку и шорты на черный костюм, белоснежную рубашку и бабочку. Повертел в руках бутафорский пистолет, удостоверился, что не заряжен, — и с облегчением произнес: «Я готов!»

А когда фотоссесия в образе Джеймса Бонда завершилась, мы поговорили.

— «Зенит» снова взял золото. Кассьерра — главный снайпер чемпионата, забил на шесть мячей больше, чем вы. При этом вас признали лучшим футболистом сезона и на премии Winline Герои РПЛ, и по опросу 176 игроков лиги. Сюрприз?

— Отчасти. Спасибо всем, кто за меня голосовал. Когда тебя выделяют не только эксперты, но и футболисты, против которых выходишь на поле, приятно вдвойне.

— Объясните, почему на первое место в опросе вы поставили Смолова?

— Федор — великолепный нападающий, два года подряд выигрывал в РПЛ бомбардирскую гонку.

— Это когда было!

— Ну да, еще в «Краснодаре». И что? Мастерство-то никуда не делось. Когда каждый день тренируешься рядом с таким игроком, многому учишься. Смотришь, как он принимает мяч, как открывается, как прессингует вратаря... Два с половиной года мы конкурируем. Федор мне реально помог. Поэтому и назвал его первым.

Густаво Мантуан в&nbsp;матче &laquo;Факел&raquo;&nbsp;&mdash; &laquo;Зенит&raquo;. «Тюкавин создает гол из ничего, играет с улыбкой! А в «Зените» никто лишние 50 метров не пробежит». Орлов — о проблемах Питера

— Вы сразу поладили?

— Да. Я к Феде хорошо отношусь. Думаю, как и он ко мне. Хотя поначалу, когда только-только вернулся в «Динамо», у него наверняка разные мысли проскакивали. Мол, я-то опытный, забивал «Барсе», «Реалу», а тут какой-то Тюкавин. Впрочем, на наших отношениях это не сказывалось.

— Раньше в «Динамо» на вторых ролях были вы, теперь — Смолов. Почувствовали холодок с его стороны?

— Нет-нет, все нормально. Мы постоянно общаемся, в раздевалке сидим рядышком. Весной за несколько туров до финиша Федя сказал: «Костик, это твой сезон! Молодец!»

— Смолов и в опросе вас на первое место поставил.

— Я не сомневался, что в футболе он разбирается, ха-ха.

— Последний футболист, который вас восхитил?

— Винисиус. Видели, как в финале Лиги чемпионов с «Боруссией» на фланге обыграл защитника, пяткой прокинув ему мяч между ног? Шикарный финт.

— А в РПЛ кто восхищает?

— Не считаю правильным называть кого-то из «Динамо». Если брать всю нашу лигу, особо ни за кем не слежу. Но легионеры «Зенита», конечно, выделяются техникой и пониманием игры. Я о Венделе, Клаудиньо, Дугласе Сантосе, Барриосе.

Футболист "Динамо" Константин Тюкавин.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Пенальти

— По собственным ощущениям — в чем вы сегодня сильнее, чем год назад?

— Я прибавил физически. Весь сезон отлично себя чувствовал.

— Лучше, чем в прошлом?

— Да. Раньше были сплошные качели — то я в основе, то выхожу на замену. Когда стабильной практики нет, это влияет и на «физику», и на игровой тонус. Присутствует нервозность. А сейчас стало больше уверенности. Все-таки первый полноценный сезон, сыгранный от и до!

— Еще в чем прибавили?

— В реализации моментов. Наверное, поэтому и забил 15 мячей. С удовольствием остаюсь после тренировки минут на пятнадцать. Мне это действительно в радость, люблю побить по воротам. Когда главным был Сандро Шварц, со мной много работал индивидуально Андрей Воронин.

— Над чем конкретно?

— Над открываниями, завершением атак. Теперь остаюсь с Роланом Гусевым, который любит навешивать с фланга в штрафную, и Марио Личкой, братом Марцела. Отрабатываю удары с разной дистанции. Но в основном из пределов штрафной, потому что там и в игре провожу больше времени.

— Александр Кержаков считает, что нападающий должен быть эгоистом. Согласны?

— Каждому свое. Я точно не эгоист. Ни в жизни, ни на поле. У меня нет дриблинга, я не люблю возиться с мячом. Не могу взять его, пробежать сорок метров, накрутив несколько человек, и забить. Лучше сыграю в одно-два касания и откроюсь либо освобожу зону для партнера. Если вижу, что он в выгодной позиции, всегда отдам пас. Не пожадничаю.

Константин Тюкавин. Тюкавин «продлил» контракт с «Динамо» и вошел в десятку лучших бомбардиров в истории клуба. Утихнут ли слухи о переходе в «Зенит»?

— Почему вы не бьете пенальти?

— Я хочу! Очень! Пока не дают.

— С чего бы? Ладно, Фомин раньше щелкал их как орешки. Но потом три 11-метровых загубил.

— После этого исполнять стал Федор Михайлович. Кстати, в минувшем чемпионате мы всего три пенальти заработали. Два реализовал Смолов, один Чавес.

— Мексиканец пошел к «точке» в апрельском матче со «Спартаком», когда Смолов находился в запасе.

— Совершенно верно. Изначально бить должен был я. Но прямо перед игрой Личка сказал в раздевалке: «Если будет пенальти, мяч берет Чавес».

— В новом сезоне к роли пенальтиста готовы?

— Разумеется! На сборах последний год регулярно бил пенальти. Я и на тренировках их отрабатываю. Так что, надеюсь, скоро и в официальном матче пробью.

— С каким защитником особенно намучались?

— С Осипенко. Когда весной встречались с «Ростовом», Макс выиграл у меня все — и вверху, и внизу. Я ничего не мог сделать. Ни убежать, ни принять. А в сборной по матчу с Сербией запомнился Павлович. Высокий, мощный. В одном эпизоде, когда боролись за мяч, так плечом двинул, что я чуть за бровку не улетел.

Константин Тюкавин и Марцел Личка.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Личка

— Личка — третий тренер-иностранец в вашей карьере. Чем отличается от двух предыдущих?

— Если со Шварцем и Йокановичем общение шло через переводчика, то Марцел прекрасно говорит по-русски. Это здорово упрощает жизнь. Плюс знает испанский, так что и с нашими латиноамериканскими легионерами языкового барьера нет. Другой важный момент — акцент на атаку. Там нет жестких рамок, Личка позволяет импровизировать. Дошли до чужих ворот — и дальше делайте, что хотите.

— Какой он вне поля?

— Открытый, доброжелательный. В Новогорске с каждым сотрудником базы обязательно поздоровается, перекинется парой слов. Мы с Марцелом и в хоккей на приставке играем...

— Йоканович и приставка абсолютно не монтируются.

— Да с ним за год в «Динамо» даже ни разу не пообщались один на один. Вот Шварц по менталитету похож на Личку. Ко мне тепло относился. Мы до сих пор на связи, переписываемся по WhatsApp.

— Что писал вам после «Краснодара»?

— Ничего. Зато перед игрой прислал памятную фотографию трехлетней давности. Когда как раз в Краснодаре при счете 0:2 выпустил меня на замену, я сделал дубль, и мы выиграли 3:2. Под снимком, где вся команда поздравляет с победным голом, Сандро по-английски написал: «Постарайся завтра так же». К сожалению, не получилось.

— У кого-то из игроков ЦСКА Леонид Слуцкий ассоциировался с фразой: «Сопли не жуем!» А Личка у вас — с какой?

— Ха! «Тюка, курва!» Сразу слышу это с бровки, если момент запорол или рывок не сделал. «Курва» — любимое ругательство Марцела. Но я не обижаюсь.

— Как полагаете, почему при Йокановиче редко появлялись в основе?

— Может, не так тренировался? Или по мячу не попадал? Если серьезно, версии у меня нет. Я молча пахал, терпел, пытался переломить тренерское недоверие. Но он продолжал делать ставку на других игроков.

— Вам что-нибудь говорил?

— Ничего. Да у меня и не возникало желания подходить к нему, что-то выяснять.

— При сербе в домашнем матче с «Краснодаром» приключилась странная история. Во втором тайме отправил вас разминаться. Через полчаса, на 90-й минуте, наконец подозвал. Собрался выпустить вместо Захаряна — и тут судья дал свисток...

— Было.

— Многие восприняли бы как унижение.

— Ну опытный футболист в подобной ситуации мог бы сорваться, наговорить бог знает что. А мне-то куда лезть? К тому же запомнились слова папы: «Не надо показывать тренеру недовольство. Это бессмысленно, все равно ничего не докажешь». Конечно, внутри я кипел. Но не подавал виду. Пошел к трибунам, похлопал динамовским болельщикам, в раздевалке быстренько переоделся — и домой. На следующий день с улыбкой как ни в чем не бывало приехал на тренировку.

Футболист "Динамо" Константин Тюкавин.
Фото ФК «Динамо»

«Краснодар»

— Вы как-то обмолвились, что страдаете аэрофобией. Самый тяжелый полет?

— В прошлом году со сборной — в Тегеран. При посадке был такой ветер, что казалось, самолет падает. Хорошо, сидел рядом с доктором Моденовым, он успокаивал: «Да все нормально, не переживай». Ему можно верить.

— Это почему же?

— Константин Сергеевич — полковник медицинской службы ВВС России. Еще до сборной в его жизни было столько полетов, что ничего не боится.

— Последняя цифра, от которой пришли в шок?

— Ценник на «Ламборгини». Космический! Самая дешевая модель стоит 30 миллионов рублей. Самая дорогая — 115.

— Господи, зачем вам такая машина?

— «Ламборгини» мне не нужна, «Мерседес» вполне устраивает. Просто глянул цены и обалдел. Выложить 115 миллионов за автомобиль — безумие! Уж лучше купить несколько квартир в Москве.

— Последний фильм, который зацепил?

— Ох... Давненько ничего интересного не попадалось. Я и в кино сто лет не был.

— Есть фильм, который можете пересматривать снова и снова?

— «Форсаж». Все девять частей — на одном дыхании.

— Смолов месяц назад открыл свой YouTube-канал, приглашает гостей...

— Да, я в курсе, видел интервью с Ильей Ковальчуком.

— Впечатление?

— Прикольно. Федя любит поговорить, камеры не боится. Думаю, у него все получится. Ждем новых выпусков!

— Себя в этой роли представляете?

— В ближайшее время точно нет. Я не люблю быть в центре внимания, давать интервью. Меня неоднократно звали в разные шоу на YouTube. Но пока идти не хочу.

— Давайте пофантазируем. Вы запускаете там подкаст. Первые два гостя, которых приглашаете?

— Овечкин. И... Кокорин.

— Занятный выбор. С Овечкиным познакомились, когда он за ваше «Динамо» против «Амкала» сыграл?

— Да. Потом на пляже в Дубае встретились. Иногда переписываемся. Когда «Балтику» обыграли, Овечкин прислал мне голосовое сообщение: «Давай, Тюка! Сейчас все в ваших руках, вы уж постарайтесь. Мы давно ждем чемпионства...»

Бителло, Луис Чавес и&nbsp;Константин Тюкавин. Новый контракт Тюкавина как доказательство амбиций «Динамо». Почему команда идет вверх. Колонка Казакова

— После матча с «Краснодаром» тоже писал?

— Нет.

— Третью неделю динамовские болельщики ломают голову — чего же не хватило команде, чтобы стать чемпионом. Ваше мнение?

— Отвернулась удача. Она была с нами в играх с «Сочи» и «Балтикой», когда забивали победные голы на последних секундах. А в Краснодаре...

— Что?

— Конечно, мы не сыграли так, как в предыдущих матчах. Полтора тайма не могли выйти из обороны, завязать игру в центре поля. Разве что у Карраскаля был один момент. Но в концовке, когда соперник подустал и мы большими силами пошли вперед, едва не сравняли счет, дважды попали в штангу.

— Ваша первая мысль после финального свистка?

— Сразу бросил взгляд на скамейку «Краснодара». Там никто не радовался. Я понял, что «Зенит» опять чемпион.

— Личка сказал, что в раздевалке многие игроки плакали. Вы тоже?

— Да. Обидно второй раз останавливаться в шаге от мечты. В 2022-м упустили Кубок, сейчас — чемпионство. Надеюсь, с третьей попытки все-таки повезет и у «Динамо» наконец-то будет трофей.

Константин Тюкавин
Футбол
РПЛ
ФК Динамо (Москва)
Сергей Шабуров
5
3
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 30 17 6 7 52-27 57
2
 Краснодар 30 16 8 6 45-29 56
3
 Динамо 30 16 8 6 53-39 56
4
 Локомотив 30 14 11 5 52-38 53
5
 Спартак 30 14 8 8 41-32 50
6
 ЦСКА 30 12 12 6 56-40 48
7
 Ростов 30 12 7 11 43-46 43
8
 Рубин 30 11 9 10 31-38 42
9
 Кр. Советов 30 11 8 11 46-44 41
10
 Ахмат 30 10 5 15 33-45 35
11
 Факел 30 7 11 12 22-31 32
12
 Оренбург 30 7 10 13 34-41 31
13
 Пари НН 30 8 6 16 29-51 30
14
 Урал 30 7 9 14 30-46 30
15
 Балтика 30 7 5 18 33-42 26
16
 Сочи 30 5 9 16 37-48 24
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27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
25.05 16:30
Зенит – Ростов
 2 : 1
25.05 16:30
Краснодар – Динамо
 1 : 0
25.05 16:30
Кр. Советов – Пари НН
 1 : 1
25.05 16:30
ЦСКА – Урал
 2 : 0
25.05 16:30
Рубин – Сочи
 1 : 1
25.05 16:30
Балтика – Локомотив
 1 : 3
25.05 16:30
Факел – Ахмат
 2 : 0
25.05 16:30
Оренбург – Спартак
 0 : 0
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Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 21
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 15
Константин Тюкавин

Константин Тюкавин

Динамо

 15
П
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Локомотив

 16
Константин Тюкавин

Константин Тюкавин

Динамо

 9
Маркус Вендел

Маркус Вендел

Зенит

 8
И К Ж
да Силва Виллиан Роша

да Силва Виллиан Роша

ЦСКА

 24 1 9
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 24 1 5
Кирилл Гоцук

Кирилл Гоцук

Пари Нижний Новгород

 25 1 4
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