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Малком! Без вариантов. Игроки РПЛ выбрали лучшего в чемпионате

Малком стал лучшим игроком РПЛ по опросу футболистов лиги
Кирилл Бурдаков
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Футболист «Зенита» Малком
Малком.
Фото Вячеслав Евдокимов, ФК «Зенит»
По результатам опроса футболистов клубов премьер-лиги, который ежегодно проводит «СЭ», лучшим игроком прошедшего чемпионата признан бразильский легионер «Зенита», выигравший гонку бомбардиров турнира с 23 голами.

Малком продлил успешную серию «Зенита», представители которого занимают первое место пять лет подряд. В сезонах-2018/19 и -2019/20 коллеги выбирали Артема Дзюбу, в сезоне-2020/21 — Сердара Азмуна, а в сезоне-2021/22 — Клаудиньо.

Всего на счету сине-бело-голубых рекордные девять побед в опросе. Помимо уже названных футболистов лучшими игроками чемпионата назывались Андрей Аршавин (2006), Константин Зырянов (2007), Данни (2010) и Халк (2014/15). Семь титулов — в активе у спартаковцев, по пять — у железнодорожников и армейцев, три — у «Краснодара», по одному — у «Динамо» и «Рубина».

344 балла Малкома — шестой результат в истории проведения опроса. Больше набирали только три представителя «Спартака» — Дмитрий Аленичев (1997, 460 баллов), Егор Титов (2000, 400), Виктор Онопко (1993, 380), а также двое из «Локо» — Дмитрий Лоськов (2002, 402) и Алексей Смертин (1999, 377). Предыдущий рекорд «Зенита» — 322 очка — установлен Аршавиным в 2006 году.

Лучшие игроки РПЛ-2022/23

Малком занял первые места в голосовании 13 из 16 команд премьер-лиги. Наиболее высоко его оценили в «Зените» (32 очка из 33 возможных), «Факеле» (32) и «Пари НН» (31).

В голосовании в «Спартаке» ожидаемо победил Квинси Промес, которого, кстати, упомянули представители всех клубов. Федор Чалов получил очки от пятнадцати (без как раз красно-белых), Дзюба — от десяти, Эдуард Сперцян и Иван Обляков — от девяти.

Любопытно, что единственным игроком «Зенита», который отдал Малкому два очка, оказался Вячеслав Караваев, отметивший в качестве лучшего Михаила Кержакова. Сам же бразилец по традиции поставил на первое место себя, включив также в тройку Промеса и Клаудиньо.

Малком. «Россия — сине-бело-голубая!» Малком: интервью лучшего футболиста РПЛ

26-летний нападающий — не единственный в премьер-лиге, кто ценит себя выше всех. Не нашли себе конкурентов армеец Виллиан Роша, краснодарцы Сергей Волков и Джон Кордоба, а также Матео Стаматов из «Оренбурга». Причем только у колумбийского форварда «быков» свой голос не оказался единственным.

Упомянул себя в тройке и прошлогодний победитель опроса Клаудиньо. Правда, на второй строчке — между Малкомом и Промесом. Однако для общего успеха этого оказалось мало. В общем зачете бразилец остался седьмым. По одному очку себе подарили еще один зенитовец Андрей Мостовой и Тимофей Маргасов из «Сочи».

Второе место с отставанием от лидера в 226 баллов занял Промес. Таких больших отрывов по итогам голосования не было с 2003 года, когда Лоськов обогнал партнера по «Локо» Сергея Овчинникова на 255 очков. Для спартаковского голландца это уже третье попадание в топ-3. В сезоне-2015/16 он уступил Федору Смолову и Халку, а в чемпионском для красно-белых розыгрыше-2016/17 — только Смолову.

Лучшим из россиян по итогам опроса стал замкнувший тройку лидеров Чалов. В последний раз первые два места в голосовании доставались легионерам в сезоне-2014/15, когда за бразильцем Халком финишировал обладатель финского паспорта Роман Еременко. Третьим тогда, кстати, тоже стал иностранец — португалец Данни.

Не остались без упоминаний и лауреаты прошлых лет. Помимо уже названного Клаудиньо (24 очка, 7-е место) были отмечены Дзюба (номер один-2018/19 и -2019/20) — 31 балл и Игорь Акинфеев (2012/13) — восемь. А вот трехкратный обладатель награды (2015/16, 2016/17, 2017/18) Смолов на этот раз в списки не попал.

Сразу семи респондентам удалось назвать тройку лидеров в правильном порядке — Малком, Промес, Чалов. Коллективное мнение угадали вратарь «Пари НН» Никита Гойло, ростовчане Николай Комличенко и Александр Сильянов, нападающий «Сочи» Георгий Мелкадзе, хавбек «Урал» Фаниль Сунгатулин, полузащитник «Химок» Жаниу Бикел и защитник ЦСКА Мойзес.

Лучшие игроки РПЛ-2022/23
Тройки лучших футболистов чемпионата
Квинси Промес
Малком Филипе (Малком)
Федор Чалов
РПЛ
ФК Зенит
ФК Спартак (Москва)
ФК ЦСКА (Москва)
1
0
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«Спартак» — «Факел»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Локомотив»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
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Положение команд
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Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 30 21 7 2 74-20 70
2
 ЦСКА 30 17 7 6 56-27 58
3
 Спартак 30 15 9 6 60-38 54
4
 Ростов 30 15 8 7 48-44 53
5
 Ахмат 30 15 5 10 51-39 50
6
 Краснодар 30 13 9 8 62-46 48
7
 Оренбург 30 14 4 12 58-55 46
8
 Локомотив 30 13 6 11 54-46 45
9
 Динамо 30 13 6 11 49-45 45
10
 Сочи 30 11 5 14 37-54 38
11
 Урал 30 10 6 14 33-45 36
12
 Кр. Советов 30 8 8 14 32-45 32
13
 Пари НН 30 8 6 16 33-50 30
14
 Факел 30 6 12 12 36-48 30
15
 Химки 30 4 6 20 25-67 18
16
 Торпедо 30 3 4 23 22-61 13
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3.06 17:00
Зенит – Факел
 1 : 0
3.06 17:00
Кр. Советов – Спартак
 1 : 0
3.06 17:00
ЦСКА – Ростов
 4 : 1
3.06 17:00
Локомотив – Торпедо
 3 : 1
3.06 17:00
Ахмат – Краснодар
 2 : 2
3.06 17:00
Оренбург – Динамо
 3 : 0
3.06 17:00
Пари НН – Химки
 2 : 0
3.06 17:00
Урал – Сочи
 1 : 0
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Ассистенты
ЖК
Г
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 23
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 20
Федор Чалов

Федор Чалов

ЦСКА

 19
П
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 12
Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо

Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо

Зенит

 9
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 9
И К Ж
Максим Ненахов

Максим Ненахов

Локомотив

 20 1 4
Гленн Бейл

Гленн Бейл

Крылья Советов

 28 1 4
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 26 1 9
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