Малком! Без вариантов. Игроки РПЛ выбрали лучшего в чемпионате

По результатам опроса футболистов клубов премьер-лиги, который ежегодно проводит «СЭ», лучшим игроком прошедшего чемпионата признан бразильский легионер «Зенита», выигравший гонку бомбардиров турнира с 23 голами.

Малком продлил успешную серию «Зенита», представители которого занимают первое место пять лет подряд. В сезонах-2018/19 и -2019/20 коллеги выбирали Артема Дзюбу, в сезоне-2020/21 — Сердара Азмуна, а в сезоне-2021/22 — Клаудиньо.

Всего на счету сине-бело-голубых рекордные девять побед в опросе. Помимо уже названных футболистов лучшими игроками чемпионата назывались Андрей Аршавин (2006), Константин Зырянов (2007), Данни (2010) и Халк (2014/15). Семь титулов — в активе у спартаковцев, по пять — у железнодорожников и армейцев, три — у «Краснодара», по одному — у «Динамо» и «Рубина».

344 балла Малкома — шестой результат в истории проведения опроса. Больше набирали только три представителя «Спартака» — Дмитрий Аленичев (1997, 460 баллов), Егор Титов (2000, 400), Виктор Онопко (1993, 380), а также двое из «Локо» — Дмитрий Лоськов (2002, 402) и Алексей Смертин (1999, 377). Предыдущий рекорд «Зенита» — 322 очка — установлен Аршавиным в 2006 году.

Малком занял первые места в голосовании 13 из 16 команд премьер-лиги. Наиболее высоко его оценили в «Зените» (32 очка из 33 возможных), «Факеле» (32) и «Пари НН» (31).

В голосовании в «Спартаке» ожидаемо победил Квинси Промес, которого, кстати, упомянули представители всех клубов. Федор Чалов получил очки от пятнадцати (без как раз красно-белых), Дзюба — от десяти, Эдуард Сперцян и Иван Обляков — от девяти.

Любопытно, что единственным игроком «Зенита», который отдал Малкому два очка, оказался Вячеслав Караваев, отметивший в качестве лучшего Михаила Кержакова. Сам же бразилец по традиции поставил на первое место себя, включив также в тройку Промеса и Клаудиньо.

26-летний нападающий — не единственный в премьер-лиге, кто ценит себя выше всех. Не нашли себе конкурентов армеец Виллиан Роша, краснодарцы Сергей Волков и Джон Кордоба, а также Матео Стаматов из «Оренбурга». Причем только у колумбийского форварда «быков» свой голос не оказался единственным.

Упомянул себя в тройке и прошлогодний победитель опроса Клаудиньо. Правда, на второй строчке — между Малкомом и Промесом. Однако для общего успеха этого оказалось мало. В общем зачете бразилец остался седьмым. По одному очку себе подарили еще один зенитовец Андрей Мостовой и Тимофей Маргасов из «Сочи».

Второе место с отставанием от лидера в 226 баллов занял Промес. Таких больших отрывов по итогам голосования не было с 2003 года, когда Лоськов обогнал партнера по «Локо» Сергея Овчинникова на 255 очков. Для спартаковского голландца это уже третье попадание в топ-3. В сезоне-2015/16 он уступил Федору Смолову и Халку, а в чемпионском для красно-белых розыгрыше-2016/17 — только Смолову.

Лучшим из россиян по итогам опроса стал замкнувший тройку лидеров Чалов. В последний раз первые два места в голосовании доставались легионерам в сезоне-2014/15, когда за бразильцем Халком финишировал обладатель финского паспорта Роман Еременко. Третьим тогда, кстати, тоже стал иностранец — португалец Данни.

Не остались без упоминаний и лауреаты прошлых лет. Помимо уже названного Клаудиньо (24 очка, 7-е место) были отмечены Дзюба (номер один-2018/19 и -2019/20) — 31 балл и Игорь Акинфеев (2012/13) — восемь. А вот трехкратный обладатель награды (2015/16, 2016/17, 2017/18) Смолов на этот раз в списки не попал.

Сразу семи респондентам удалось назвать тройку лидеров в правильном порядке — Малком, Промес, Чалов. Коллективное мнение угадали вратарь «Пари НН» Никита Гойло, ростовчане Николай Комличенко и Александр Сильянов, нападающий «Сочи» Георгий Мелкадзе, хавбек «Урал» Фаниль Сунгатулин, полузащитник «Химок» Жаниу Бикел и защитник ЦСКА Мойзес.