Малком! Без вариантов. Игроки РПЛ выбрали лучшего в чемпионате
Малком продлил успешную серию «Зенита», представители которого занимают первое место пять лет подряд. В сезонах-2018/19 и -2019/20 коллеги выбирали Артема Дзюбу, в сезоне-2020/21 — Сердара Азмуна, а в сезоне-2021/22 — Клаудиньо.
Всего на счету сине-бело-голубых рекордные девять побед в опросе. Помимо уже названных футболистов лучшими игроками чемпионата назывались Андрей Аршавин (2006), Константин Зырянов (2007), Данни (2010) и Халк (2014/15). Семь титулов — в активе у спартаковцев, по пять — у железнодорожников и армейцев, три — у «Краснодара», по одному — у «Динамо» и «Рубина».
344 балла Малкома — шестой результат в истории проведения опроса. Больше набирали только три представителя «Спартака» — Дмитрий Аленичев (1997, 460 баллов), Егор Титов (2000, 400), Виктор Онопко (1993, 380), а также двое из «Локо» — Дмитрий Лоськов (2002, 402) и Алексей Смертин (1999, 377). Предыдущий рекорд «Зенита» — 322 очка — установлен Аршавиным в 2006 году.
Малком занял первые места в голосовании 13 из 16 команд премьер-лиги. Наиболее высоко его оценили в «Зените» (32 очка из 33 возможных), «Факеле» (32) и «Пари НН» (31).
В голосовании в «Спартаке» ожидаемо победил Квинси Промес, которого, кстати, упомянули представители всех клубов. Федор Чалов получил очки от пятнадцати (без как раз красно-белых), Дзюба — от десяти, Эдуард Сперцян и Иван Обляков — от девяти.
Любопытно, что единственным игроком «Зенита», который отдал Малкому два очка, оказался Вячеслав Караваев, отметивший в качестве лучшего Михаила Кержакова. Сам же бразилец по традиции поставил на первое место себя, включив также в тройку Промеса и Клаудиньо.
26-летний нападающий — не единственный в премьер-лиге, кто ценит себя выше всех. Не нашли себе конкурентов армеец Виллиан Роша, краснодарцы Сергей Волков и Джон Кордоба, а также Матео Стаматов из «Оренбурга». Причем только у колумбийского форварда «быков» свой голос не оказался единственным.
Упомянул себя в тройке и прошлогодний победитель опроса Клаудиньо. Правда, на второй строчке — между Малкомом и Промесом. Однако для общего успеха этого оказалось мало. В общем зачете бразилец остался седьмым. По одному очку себе подарили еще один зенитовец Андрей Мостовой и Тимофей Маргасов из «Сочи».
Второе место с отставанием от лидера в 226 баллов занял Промес. Таких больших отрывов по итогам голосования не было с 2003 года, когда Лоськов обогнал партнера по «Локо» Сергея Овчинникова на 255 очков. Для спартаковского голландца это уже третье попадание в топ-3. В сезоне-2015/16 он уступил Федору Смолову и Халку, а в чемпионском для красно-белых розыгрыше-2016/17 — только Смолову.
Лучшим из россиян по итогам опроса стал замкнувший тройку лидеров Чалов. В последний раз первые два места в голосовании доставались легионерам в сезоне-2014/15, когда за бразильцем Халком финишировал обладатель финского паспорта Роман Еременко. Третьим тогда, кстати, тоже стал иностранец — португалец Данни.
Не остались без упоминаний и лауреаты прошлых лет. Помимо уже названного Клаудиньо (24 очка, 7-е место) были отмечены Дзюба (номер один-2018/19 и -2019/20) — 31 балл и Игорь Акинфеев (2012/13) — восемь. А вот трехкратный обладатель награды (2015/16, 2016/17, 2017/18) Смолов на этот раз в списки не попал.
Сразу семи респондентам удалось назвать тройку лидеров в правильном порядке — Малком, Промес, Чалов. Коллективное мнение угадали вратарь «Пари НН» Никита Гойло, ростовчане Николай Комличенко и Александр Сильянов, нападающий «Сочи» Георгий Мелкадзе, хавбек «Урал» Фаниль Сунгатулин, полузащитник «Химок» Жаниу Бикел и защитник ЦСКА Мойзес.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|30
|21
|7
|2
|74-20
|70
|
2
|ЦСКА
|30
|17
|7
|6
|56-27
|58
|
3
|Спартак
|30
|15
|9
|6
|60-38
|54
|
4
|Ростов
|30
|15
|8
|7
|48-44
|53
|
5
|Ахмат
|30
|15
|5
|10
|51-39
|50
|
6
|Краснодар
|30
|13
|9
|8
|62-46
|48
|
7
|Оренбург
|30
|14
|4
|12
|58-55
|46
|
8
|Локомотив
|30
|13
|6
|11
|54-46
|45
|
9
|Динамо
|30
|13
|6
|11
|49-45
|45
|
10
|Сочи
|30
|11
|5
|14
|37-54
|38
|
11
|Урал
|30
|10
|6
|14
|33-45
|36
|
12
|Кр. Советов
|30
|8
|8
|14
|32-45
|32
|
13
|Пари НН
|30
|8
|6
|16
|33-50
|30
|
14
|Факел
|30
|6
|12
|12
|36-48
|30
|
15
|Химки
|30
|4
|6
|20
|25-67
|18
|
16
|Торпедо
|30
|3
|4
|23
|22-61
|13
|3.06
|17:00
|
Зенит – Факел
|1 : 0
|3.06
|17:00
|
Кр. Советов – Спартак
|1 : 0
|3.06
|17:00
|
ЦСКА – Ростов
|4 : 1
|3.06
|17:00
|
Локомотив – Торпедо
|3 : 1
|3.06
|17:00
|
Ахмат – Краснодар
|2 : 2
|3.06
|17:00
|
Оренбург – Динамо
|3 : 0
|3.06
|17:00
|
Пари НН – Химки
|2 : 0
|3.06
|17:00
|
Урал – Сочи
|1 : 0
|Г
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|23
|
|
Квинси Промес
Спартак
|20
|
|
Федор Чалов
ЦСКА
|19
|П
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|12
|
|
Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо
Зенит
|9
|
|
Александр Соболев
Спартак
|9
|И
|К
|Ж
|
|
Максим Ненахов
Локомотив
|20
|1
|4
|
|
Гленн Бейл
Крылья Советов
|28
|1
|4
|
|
Александр Соболев
Спартак
|26
|1
|9