Экс-форвард сборной России и «Зенита». А сейчас болельщик «Спартака» Александр Панов — о победе над «Уралом» (1:0)

Почему Ларссон не бил правой?!

— Скажите честно, вам понравилась игра «Спартака»? — первый вопрос Панову.

— В матче с «Уралом» на первый план выходил результат. Прежде всего хочу поблагодарить команду за победу. Она была крайне важна в плане психологии. Надо было обязательно поправить турнирное положение после неудачного старта. Надеюсь, теперь ребята раскрепостятся. При этом вопросы по игре, конечно, остаются.

— Какие именно?

— Вспомните хотя бы концовку встречи, когда игрок «Урала» едва не сравнял счет. К счастью для нас — обошлось.

— При этом и «Спартак» мог победить крупнее.

— Точно! Имея такие голевые моменты и их не реализовывать... Это, не скрою, удручает. Ларссон обязан был хотя бы один раз поразить ворота гостей и снять все вопросы. Так что очевидны проблемы в нападении. Понсе же здорово дважды выводил шведа на ударные позиции.

— Как же он не забил во втором тайме?

— Если бы я знал... Почему он не доверился в том эпизоде своей правой ноге? Просто загадка! Видно же было, что удобнее исполнить именно правой. Странно, конечно. Ведь тот неиспользованный шанс мог в итоге аукнуться красно-белым на последней минуте. Нельзя так транжирить моменты! Голы нам даются с превеликим трудом.

Соболеву дали понять: всегда играй на максимуме!

— Поняли, почему Соболев остался в запасе?

— Значит, к нему есть определенные вопросы у Руя Витории. Кроме того, Понсе сейчас выглядит ярко и заслуженно выходит с первых минут. Александру надо задуматься, собраться и перестроить свою игру. Да, его сегодня выпустили на несколько минут, но и за это время нужно постараться быть максимально полезным. Одним словом, надо прибавлять.

— К форварду возникли вопросы и у фанатов, которые вывесили сегодня баннер: «Соболев Саша бросил играть, ведь стали в «телеге» его восхвалять».

— Спартаковские фанаты одновременно лояльны и жестоки. Игрокам надо быть настороже. Просто так никто никого критиковать не будет. Это, кстати, именно критика, а не оскорбления. И она довольно конструктивная. Просто Соболеву дали понять, что находясь в «Спартаке», он должен всегда играть на максимуме, на пределе своих возможностей!

— Некоторые опасаются, что подписав новый контракт, Соболев теперь расслабится.

— Тут тоже есть определенные нюансы, да. С другой стороны, игроку всегда нужна определенность с его будущим. На мой взгляд, продлевать соглашения надо еще до старта сезона. Посмотрим, как Александр отреагирует на подписание нового контракта. Только его голы покажут, как он все это воспринял. Сейчас сложно загадывать.

Фланги не работают. Где прострелы от Бакаева и Ломовицкого?

— Помимо низкой реализации, что еще не нравится в игре красно-белых?

— С настроем все вроде бы нормально. Просто неудачи на старте сезона немного зажали парней. Надеюсь, сегодняшняя победа что-то поменяет в их психологии. Давит еще и то, что это юбилейный год, большие ожидания от болельщиков. Если говорить конкретно по игре, то мы все-таки долго переходим из обороны в атаку. Да и фланги перестали работать. Айртон «подсел», не имея конкуренции.

— На старте сезона бразилец совсем не похож на себя.

— Да. Вроде бы и проделывает немаленький объем работы, но вот пользы от него все меньше и меньше. Не скрою, это напрягает. Я что-то не вижу эффективных подключений в атаку ни у Айртона, ни у Рассказова. Где прострелы, где нагнетание? В итоге в созидании вся нагрузка ложится на центральных полузащитников и индивидуальное мастерство Понсе и Ларссона.

— То есть Ломовицкий и Бакаев вас тоже не убедили?

— Так за них должны говорить результативные передачи, прострелы. Пока в этом плане к ним есть вопросы. Ни тот ни другой не может похвастаться большим количеством обостряющих пасов. И что мы получаем? Два фланга не работают в атаке. Это уже минус четыре игрока... Зобнин и Крал заточены больше на разрушение и на то, чтобы начинать атаки через фланги. А вот от того же Бакаева требуется выполнять за 90 минут минимум по 5-7 классных прострелов. Сегодня «Спартак» забил лишь со стандарта. Джикия — молодец, поборолся и вывел на удар Зобнина.

— Зобнина признали лучшим игроком матча с «Уралом». Однако фанатам не понравилось, что он, Айртон и Рассказов ушли сразу в раздевалку после поражения от «Нижнего Новгорода».

— Знаете, болельщики имеют право на свое мнение. Мы же ходим, поддерживаем свою команду, стараемся в это непростое время попасть на стадион. Поэтому фанаты заслуживают к себе определенного уважения. И в данном случае их критика в адрес того же Ромы оправданная. Как бы ни было обидно тебе проигрывать, все равно надо адекватно реагировать на слова болельщиков. Зачем сразу куда-то уходить? Мы должны быть едины — и в горе, и в радости! Если тебя критикуют — значит, есть за что! Тем более Зобнин — один из лидеров команды. От него многое зависит и на поле, и в раздевалке, и в общении с болельщиками. Сегодня он молодец, заслуженно стал лучшим игроком матча.

В грязном белье «Спартака» копается вся страна. Федуну пора определиться

— Как тогда относитесь к мнению части фанатов, что время Леонида Федуна в «Спартаке» подошло к концу и ему надо продать клуб?

— Конечно, есть вопросы к руководству «Спартака». Я почему-то не слышал ни одного скандала на старте сезона у конкурентов. А тут — увольнения, переписки, посты какие-то в социальных сетях. «Спартак» — солидный клуб, а тут такие склоки! Просто мрак! Ну кому это понравится? Отсюда и такая реакция болельщиков. Все думали, что «Спартак» после второго места при Тедеско в год своего юбилея будет штурмовать новую вершину. А тут началось... Мне вся эта переписка Попова и Заремы неинтересна. Я прихожу смотреть футбол, получать эмоции. А вся эта кутерьма нервирует тренера, команду, болельщиков. Теперь еще и ветераны начали письма писать.

— Вы этого не понимаете?

— Ну а к чему это приведет? В сборной России тоже в свое время письма писали... И что получилось? Сплошной негатив. Выходит, что в грязном белье копается вся страна. У «Спартака» огромная армия болельщиков. Разве она заслужила это «шоу»?! Гадость! А войдите в положение Руя Витории. Каково работать, когда уже в начале сезона с таким скандалом уходит спортивный директор? В итоге болельщики «Спартака» начали кричать нелицеприятные вещи в адрес жены владельца. Ну где это видано?! Представляете, до чего уже довели фанатов? Федуну надо определиться. Куда мы стремимся: в светлое будущее или в темное прошлое?

— Так возможно ли светлое будущее с Федуном?

— Я не могу назвать Федуна вредителем. Он же вкладывает в клуб деньги, покупает игроков, приглашает тренеров. Построил стадион. С одной стороны, он старается, создает условия. Продлили Соболева, решили вопрос с Джикией. Клуб работает, так? Другое дело, что возникают и негативные моменты...

— Вы про Зарему?

— При всем уважении к супруге Федуна, считаю, ей следует быть максимально корректной в своих высказываниях. А так ее резкие посты вызывают раздражение. Зачем подливать масло в огонь?

Если у тебя есть спортивный директор, доверься ему, подбери сильного специалиста. Попов же уже был в клубе, ушел. Сейчас ситуация повторилась. Зачем наступать на те же грабли? Считаю, Федуну нужно более внимательно подходить к кадровой политике, четко обозначать полномочия своих менеджеров. И не допускать, чтобы было несколько центров принятия решений. Посты в телеграме надо пресекать! Иначе какой реакции ждали Федун и его супруга? Все закономерно... Хотели создать негативную атмосферу? Пожалуйста, получите. Это же все на радость нашим конкурентам! Пусть руководители клуба уже разберутся, чего они хотят и кто за что отвечает. А команда сегодня в целом молодец. Взяла важнейшие три очка. В юбилейный год надо убрать скандалы в сторону и ставить перед собой самые высокие цели.