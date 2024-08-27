«Не перехвалите Батракова! Пиняева тоже называли звездой». Как долго продлится лидерство «Локомотива»?

Экс-президент «Локомотива» Николай Наумов — о выходе команды на первое место после шести туров РПЛ.

— Лукавить не стану, не ожидал, что молодежь так быстро включится в игру, что Галактионов наладит связи между футболистами, — говорит Наумов. — Ведь они играют так, будто вместе находятся в одной команде много-много лет. Это похвально. Мне нравится, как сейчас выглядит «Локо». Матч с «Ростовом» показал, что команда прибавляет, продолжает прогрессировать. Игра с каждым разом получается более цельной, каждый знает свой маневр.

— Но надолго ли хватит «Локо»?

— Конечно, беспокоит короткая скамейка. К сожалению, она не позволит «Локомотиву» долго лидировать. Я даже сомневаюсь, что железнодорожники займут в итоге второе место. С такой обоймой непросто выдержать напряжение на всей длинной дистанции чемпионата. А молодым свойственны перепады. Вот если клуб сохранит костяк, состав, то в следующем сезоне уже можно будет замахиваться на самые высокие места. На второе или даже на титул.

— Греет душу, что в старте выходят 10 россиян?

— А это говорит о работе школы клуба и грамотной селекции. В целом «Локо» всегда славился своими воспитанниками. Вы же видели расширенный список сборной России. Девять представителей железнодорожников! А из «Зенита» позвали пятерых.

— Батраков уже звезда РПЛ?

— Давайте обойдемся без дифирамбов. Молодой парень. Сейчас он выглядит здорово, очень многое умеет. Обучен, работоспособен. Но теперь на первый план выходит характер. Сможет ли он выдержать давление, пройти эти медные трубы? Не зазвездится ли от постоянных комплиментов? Если сумеет, станет большим футболистом.

— Кого он вам напоминает?

— Некоторые параллели можно провести с Лоськовым. Но мне кажется, Дмитрий раньше стал делать разницу, переворачивать ход игры. Пока у Батракова этого нет, но он добавит.

— Бывший директор академии «Локомотива» Владимир Кузьмичев заметил: «Если Батраков продолжит так же играть, в конце сезона болельщики забудут об обидном уходе Глушенкова».

— Вполне возможно. Ну а что? Бесконечно его вспоминать? Ушел и ушел. Здорово, что быстро нашлась замена. Так и должно быть, так и должен развиваться клуб. Незаменимых нет. «Локо» не всегда может удерживать своих ключевых игроков. Значит, надо изыскивать внутренние резервы. Помимо Батракова появился еще и Раков, который выглядит довольно неплохо.

— В то же время Пиняев, похоже, ушел в тень.

— Вот вам наглядный пример! Я же вас призываю не перехвалить Батракова. Помните, что писали про Пиняева? Звездой называли! Сергей ярко начал в юном возрасте, подавал большие надежды. Но сейчас немного остановился в развитии, не все получается. И ему надо понимать, что на его позиции серьезная конкуренция. Самошников, Тикнизян, тот же Раков. Если сможет собраться, заставить себя прибавить, то, наверное, вновь окажется в составе. Главное — не потеряться, не раскисать.

— Ожидали, что Воробьев так быстро впишется в игру команды?

— Воробьев неплохо выглядел в «Оренбурге», но порой проваливал матчи. Так что у меня не было уверенности в том, что он с ходу заиграет в «Локо». Но пока Дмитрий весьма стабилен. Видимо, понял: уровень ответственности здесь гораздо выше, чем в предыдущем клубе. Выглядит мобильным, агрессивным, нацелен на ворота. Признаюсь, видел в нем игрока ротации. Пока он приятно удивляет.

Дмитрий Воробьев (№10). Фото Александр Федоров, «СЭ»

— Значит, «Локо» был прав, решив не продлевать контракт с Дзюбой?

— Полностью поддерживаю этот шаг клуба. Я еще в прошлом сезоне говорил, что Артем уже не тот. Ему давали шансы, он старался, но был не готов... Габаритный форвард обычно быстро теряет форму, а потом с трудом возвращает кондиции. Дзюба так и не вернулся на свой уровень. Просто надо было по-хорошему с ним расстаться. Артем все-таки принес команде пользу.

— А нужен ли «Локомотиву» Джикия?

— Думаю, он бы пригодился. Опытный, тактически очень грамотный защитник. Все-таки к молодому Морозову есть вопросы — многовато ошибается. Ну как можно было пропустить первый гол от «Ростова»? Роналдо получил мяч по центру, продвинулся и ударил. Так что Джикия усилил бы команду. Но, видимо, не сложилось. Надо играть теми, кто есть. Обидно, что Фассон выбыл из строя. Он уже набрал неплохую форму и получил травму.

— Антон Миранчук летом отказался продлевать контракт с «Локо» и никак не может найти себе новый клуб.

— Думаю, все стороны ошиблись в этом вопросе. Клуб, игрок и его агент. Надо было договориться. Футболиста такого уровня, как Миранчук, найти на рынке непросто. Вернее, можно, но он стоит больших денег. Экономнее было поднять ему зарплату. Все допустили просчет. Не надо было диктовать свои условия. Это касается и агента Антона. Знаю Вадима Шпинева. Он всегда поступал разумно, а в этой ситуации ошибся. Если у тебя нет нового клуба, нет верного варианта, тогда лучше остаться в «Локо». А вот так — взять уйти, хлопнуть дверью, но остаться у разбитого корыта — неправильно. Какой теперь выход? Попробовать договориться с «Локо»?

— Попроситься назад?

— Ну а почему нет? Вовремя исправить ошибку — это тоже большое искусство. А это точно была ошибка. Ну придется пойти на небольшое понижение зарплаты. Не страшно. Это лучше, чем вообще сидеть без команды.