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В чем прибавить «Спартаку», чтобы стать реальным претендентом на титул? 10 наблюдений из матча с «Зенитом»

«Спартак» сыграл вничью с «Зенитом» в матче 6-го тура РПЛ
Максим Никитин
Корреспондент
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Футболисты Тео Бонгонда, Данил Пруцев и Эсекиэль Барко в матче «Зенит» — «Спартак».
Тео Бонгонда, Данил Пруцев и Эсекиэль Барко в матче «Зенит» — «Спартак».
Фото ФК «Спартак»
Максим Никитин препарирует тактические и ментальные решения Станковича.
Россия. Премьер-лига. 6-й тур
24 авг, 17:30. Газпром Арена (Санкт-Петербург)
Зенит
0:0
Спартак

1. «Спартак» в матче с «Зенитом» показал 54% владения мячом. Это, по данным RuStat, второй показатель для соперника действующего чемпиона с начала прошлого сезона РПЛ. Первый — тоже на счету «Спартака», но тогда это была команда Гильермо Абаскаля. В том матче красно-белые пытались доминировать над ослабленной бандой Сергея Семака, но ничего не вышло. Вендел почти не тренировался — и все равно оформил дубль. А испанский тренер осознал, что его план полностью провалился.

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2. Перед новой битвой в Санкт-Петербурге «Зенит», как казалось, опять готовил ловушку — очевидно, что информация о «травмах» Педро, Вендела и Глушенкова должна была расслабить «Спартак» и настроить на тактическое легкомыслие. Но Станковича это вообще не смутило, а красно-белые полностью забрали первый тайм. «Зенит» только дважды пробил в сторону ворот Максименко (без попаданий в створ) и допустил пять ударов по своим (два — в створ). «Спартак» вышел в привычных 4-3-3 и играл в знакомом всем стиле. Хозяева, кстати, повторили схему оппонента, но тренерский штаб Семака с тактикой и составом явно не угадал.

Срджан Бабич, Матео Кассьерра и&nbsp;Руслан Литвинов. «Спартак» давно не был так хорош в Питере. Станкович прошел проверку топ-соперником

3. Существенная потеря «Зенита» — Вячеслав Караваев. О нем не так много говорят, потому что летом в Санкт-Петербург переехал Волков из «Краснодара» (тоже правый защитник), но тот полностью провалил матч (и вообще пока выглядит слабо). Об этом свидетельствует его замена уже в перерыве и слова Семака: «Сергею пока тяжело проводить игры такого уровня». Именно поэтому перед матчем я объяснял, что игра в три центральных защитника даже с Волковым в роли латераля — спасение для «Зенита». Но Семак решил иначе. В итоге Барко, Медина и Рябчук на троих разрывали зону Волкова и Мостового. И происходило это в первую очередь из-за неудачных действий защитника «Зенита». Кстати, по ходу первого тайма Барриос эпизодически начал подсаживаться третьим центральным защитником — слева от Нино, но это выглядело не тактической задумкой, а ситуативными решениями футболиста.

Деян Станкович и Руслан Литвинов после матча «Зенит» — «Спартак»
Деян Станкович и Руслан Литвинов после матча «Зенит» — «Спартак».
Фото ФК «Спартак»

4. «Спартак» задушил «Зенит» прессингом. И это главное достижение Станковича, потому что предыдущий тренер, который пытался сделать то же самое, получил в Санкт-Петербурге пять мячей. Я сейчас о Валерии Карпине. Его «Ростов» владел мячом 52% игрового времени (на 2 процента меньше, чем «Спартак»), пытался доминировать и пропускал огромное количество контратак. «Спартак» избежал этого за счет дисциплинированного возврата всех игроков в оборону. Причем самое важное, что даже отрезанные передачей/дриблингом футболисты все равно добегали за своими оппонентами. Здесь, конечно, отличная работа тренеров по физической подготовке. Темп красно-белые держали весь матч. Плюс ко всему первая линия прессинга (4-5 человека) двигалась синхронно. И даже уникальные качества Сантоса, Нино и Барриоса не позволяли «Зениту» спокойно выходить из обороны. А в центре верховые мячи забирались через вдохновенную игру Мартинса/Зобнина и Умярова. Они задавили Вендела и Клаудиньо. При активной поддержке Денисова, Рябчука и центральных защитников (Литвинова и Бабича), которые провели великолепный матч.

Штрафной у&nbsp;ворот &laquo;Зенита&raquo; в&nbsp;матче против &laquo;Спартака&raquo;. «Спартак» был лучше «Зенита». Почему не удалось реализовать преимущество

5. К слову, Кристофер Мартинс, схвативший мяч руками, действительно мог получить еще и вторую желтую. Но, видимо, арбитр обратил внимание, что люксембуржец искренне считал, что на нем нарушены правила и эпизод закончен. Станкович сработал заменой молниеносно: убрал Мартинса за несколько минут до перерыва. Потому что понимал, что любое нарушение игрока повлечет за собой вторую желтую карточку. Быстрые решения — вообще яркое качество Деяна. Этим он отличается от большинства тренеров.

6. На второй тайм Семак вышел с тремя номинальными центральными защитниками: Алип заменил Волкова и занял место левого центрального защитника, а Страхиня закрыл правый фланг обороны. На этот же край переместился Педро (вместо замененного Мостового). Видимо, для усиления атакующего потенциала фланга, что получилось: первые 20 минут второго тайма бразилец уничтожал Хлусевича, заменившего травмированного Рябчука. В центре материализовался Александр Ерохин, который как раз и вышел вместо Мостового, а налево ушел Клаудиньо. И «Зенит», упростив игру, стал выглядеть лучше. Ерохин сразу нанес два удара в сторону ворот Максименко (и добавил мощи в центре), но самым опасным стал выстрел Клаудиньо из пределов штрафной. Кипер «Спартака» спокойно справился, хотя если бы удар пошел чуть в сторону — гол бы точно случился.

Футболисты Эсекиэль Барко и Педро в матче «Зенит» — «Спартак»
Эсекиэль Барко и Педро в матче «Зенит» — «Спартак».
Фото ФК «Спартак»

7. Отдельно по Барко. Аргентинец вообще не тушевался: по-прежнему брал игру на себя (3 удачные обводки и 4 паса под удар партнерам), а еще стал участником главного момента «Спартака» в матче: Угальде сбросил мяч на Маркиньоса головой, тот обыграл Барриоса и блестящей передачей вывел Барко на удар. Эсекьель обработал не очень простой мяч, убрал на замахе защитника и пробивал из центра штрафной. Но Барриос, вернувшийся каким-то магическим способом, удар заблокировал. Потрясающий момент со всех сторон. Но главный вывод: уровень Барко позволяет ему создавать моменты в матчах любой сложности.

8. Не очень понятно решение Станковича не выпускать Виллиана Жозе. «Спартаку» после удаления Эраковича (кстати, из-за двух фолов на Медине) можно было сыграть активнее в атаке и, соответственно, использовать верховые подачи. Но этого не случилось, потому что Виллиан Жозе на поле не появился. Да, Угальде очень хорош в игре головой (для своего роста), но бразилец мог добавить радикальной мощи в атаке.

Деян Станкович. Широкая кость Станковича. Деян поднял свои акции в глазах игроков и болельщиков «Спартака»

9. «Спартак» после удаления, конечно, должен был забирать игру. Про момент Барко я уже говорил, а были и другие интересные подходы. Но дело тут даже не в этом. Спартаковские вингеры дают очень мало остроты в атаке и конкретики в реализации: ни Бонгонда, ни Медина в чемпионате еще не забивали. То же самое касается и Зиньковского с Маркиньосом. Против «Зенита» фронт опасности «Спартака» в основном концентрировался в центре поля. И это очень обедняло потенциал команды. Есть ощущение, что без сильного флангового нападающего «Спартаку» будет сложно решать неочевидные матчи и собирать максимум возможных очков. А без этого побеждать в чемпионате сложновато.

10. «Зенит», конечно, в этом чемпионате почувствует давление «Спартака». Потому что Станкович, который стал тем самым лидером коллектива, способен вести команду к нужному результату даже через негативные моменты вроде поражения от «Оренбурга». Но для завершения картины нужен вингер, который по стилистике и результативности будет похож на Промеса. Тогда шансы «Спартака» на борьбу за чемпионство станут гораздо более реальными.

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«Спартак» — второй фаворит РПЛ после «Зенита». На чемпионство красно-белых можно поставить с коэффициентом 10.0, на сине-бело-голубых — за значительно меньшие 1.52. Третьим претендентом считается «Локомотив (11.0), четвертым — московское «Динамо» (12.0), пятым — ЦСКА (13.0).

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Деян Станкович
Футбол
РПЛ
ФК Зенит
ФК Спартак (Москва)
6
9
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Локомотив 6 5 0 1 15-7 15
2
 Зенит 6 4 2 0 15-1 14
3
 Краснодар 6 3 3 0 6-3 12
4
 Динамо 6 4 0 2 9-4 12
5
 Спартак 6 3 2 1 9-3 11
6
 ЦСКА 6 3 1 2 13-4 10
7
 Рубин 6 3 1 2 11-11 10
8
 Ростов 6 2 2 2 9-12 8
9
 Кр. Советов 6 2 0 4 6-12 6
10
 Пари НН 6 2 0 4 6-12 6
11
 Химки 6 1 3 2 9-11 6
12
 Оренбург 6 1 2 3 7-11 5
13
 Динамо Мх 6 1 2 3 2-6 5
14
 Акрон 6 1 1 4 7-13 4
15
 Факел 6 1 1 4 2-10 4
16
 Ахмат 6 0 4 2 4-10 4
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30 тур
31.08 15:00
Химки – ЦСКА
 - : -
31.08 17:30
Пари НН – Зенит
 - : -
31.08 19:45
Спартак – Рубин
 - : -
31.08 20:00
Ахмат – Акрон
 - : -
1.09 15:00
Оренбург – Динамо
 - : -
1.09 17:30
Кр. Советов – Динамо Мх
 - : -
1.09 19:45
Локомотив – Краснодар
 - : -
1.09 20:00
Ростов – Факел
 - : -
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Г
Максим Глушенков

Максим Глушенков

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Мирлинд Даку

Мирлинд Даку

Рубин

 5
Игорь Дивеев

Игорь Дивеев

ЦСКА

 4
П
Маркус Вендел

Маркус Вендел

Зенит

 6
Алексей Батраков

Алексей Батраков

Локомотив

 5
Бителло

Бителло

Динамо

 4
И К Ж
Муталип Алибеков

Муталип Алибеков

Динамо Мх

 5 1 0
Даниил Фомин

Даниил Фомин

Динамо

 4 1 1
Бутта Магомедов

Бутта Магомедов

Химки

 6 1 1
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