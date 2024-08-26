В чем прибавить «Спартаку», чтобы стать реальным претендентом на титул? 10 наблюдений из матча с «Зенитом»

Максим Никитин препарирует тактические и ментальные решения Станковича.

1. «Спартак» в матче с «Зенитом» показал 54% владения мячом. Это, по данным RuStat, второй показатель для соперника действующего чемпиона с начала прошлого сезона РПЛ. Первый — тоже на счету «Спартака», но тогда это была команда Гильермо Абаскаля. В том матче красно-белые пытались доминировать над ослабленной бандой Сергея Семака, но ничего не вышло. Вендел почти не тренировался — и все равно оформил дубль. А испанский тренер осознал, что его план полностью провалился.

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2. Перед новой битвой в Санкт-Петербурге «Зенит», как казалось, опять готовил ловушку — очевидно, что информация о «травмах» Педро, Вендела и Глушенкова должна была расслабить «Спартак» и настроить на тактическое легкомыслие. Но Станковича это вообще не смутило, а красно-белые полностью забрали первый тайм. «Зенит» только дважды пробил в сторону ворот Максименко (без попаданий в створ) и допустил пять ударов по своим (два — в створ). «Спартак» вышел в привычных 4-3-3 и играл в знакомом всем стиле. Хозяева, кстати, повторили схему оппонента, но тренерский штаб Семака с тактикой и составом явно не угадал.

3. Существенная потеря «Зенита» — Вячеслав Караваев. О нем не так много говорят, потому что летом в Санкт-Петербург переехал Волков из «Краснодара» (тоже правый защитник), но тот полностью провалил матч (и вообще пока выглядит слабо). Об этом свидетельствует его замена уже в перерыве и слова Семака: «Сергею пока тяжело проводить игры такого уровня». Именно поэтому перед матчем я объяснял, что игра в три центральных защитника даже с Волковым в роли латераля — спасение для «Зенита». Но Семак решил иначе. В итоге Барко, Медина и Рябчук на троих разрывали зону Волкова и Мостового. И происходило это в первую очередь из-за неудачных действий защитника «Зенита». Кстати, по ходу первого тайма Барриос эпизодически начал подсаживаться третьим центральным защитником — слева от Нино, но это выглядело не тактической задумкой, а ситуативными решениями футболиста.

Деян Станкович и Руслан Литвинов после матча «Зенит» — «Спартак». Фото ФК «Спартак»

4. «Спартак» задушил «Зенит» прессингом. И это главное достижение Станковича, потому что предыдущий тренер, который пытался сделать то же самое, получил в Санкт-Петербурге пять мячей. Я сейчас о Валерии Карпине. Его «Ростов» владел мячом 52% игрового времени (на 2 процента меньше, чем «Спартак»), пытался доминировать и пропускал огромное количество контратак. «Спартак» избежал этого за счет дисциплинированного возврата всех игроков в оборону. Причем самое важное, что даже отрезанные передачей/дриблингом футболисты все равно добегали за своими оппонентами. Здесь, конечно, отличная работа тренеров по физической подготовке. Темп красно-белые держали весь матч. Плюс ко всему первая линия прессинга (4-5 человека) двигалась синхронно. И даже уникальные качества Сантоса, Нино и Барриоса не позволяли «Зениту» спокойно выходить из обороны. А в центре верховые мячи забирались через вдохновенную игру Мартинса/Зобнина и Умярова. Они задавили Вендела и Клаудиньо. При активной поддержке Денисова, Рябчука и центральных защитников (Литвинова и Бабича), которые провели великолепный матч.

5. К слову, Кристофер Мартинс, схвативший мяч руками, действительно мог получить еще и вторую желтую. Но, видимо, арбитр обратил внимание, что люксембуржец искренне считал, что на нем нарушены правила и эпизод закончен. Станкович сработал заменой молниеносно: убрал Мартинса за несколько минут до перерыва. Потому что понимал, что любое нарушение игрока повлечет за собой вторую желтую карточку. Быстрые решения — вообще яркое качество Деяна. Этим он отличается от большинства тренеров.

6. На второй тайм Семак вышел с тремя номинальными центральными защитниками: Алип заменил Волкова и занял место левого центрального защитника, а Страхиня закрыл правый фланг обороны. На этот же край переместился Педро (вместо замененного Мостового). Видимо, для усиления атакующего потенциала фланга, что получилось: первые 20 минут второго тайма бразилец уничтожал Хлусевича, заменившего травмированного Рябчука. В центре материализовался Александр Ерохин, который как раз и вышел вместо Мостового, а налево ушел Клаудиньо. И «Зенит», упростив игру, стал выглядеть лучше. Ерохин сразу нанес два удара в сторону ворот Максименко (и добавил мощи в центре), но самым опасным стал выстрел Клаудиньо из пределов штрафной. Кипер «Спартака» спокойно справился, хотя если бы удар пошел чуть в сторону — гол бы точно случился.

Эсекиэль Барко и Педро в матче «Зенит» — «Спартак». Фото ФК «Спартак»

7. Отдельно по Барко. Аргентинец вообще не тушевался: по-прежнему брал игру на себя (3 удачные обводки и 4 паса под удар партнерам), а еще стал участником главного момента «Спартака» в матче: Угальде сбросил мяч на Маркиньоса головой, тот обыграл Барриоса и блестящей передачей вывел Барко на удар. Эсекьель обработал не очень простой мяч, убрал на замахе защитника и пробивал из центра штрафной. Но Барриос, вернувшийся каким-то магическим способом, удар заблокировал. Потрясающий момент со всех сторон. Но главный вывод: уровень Барко позволяет ему создавать моменты в матчах любой сложности.

8. Не очень понятно решение Станковича не выпускать Виллиана Жозе. «Спартаку» после удаления Эраковича (кстати, из-за двух фолов на Медине) можно было сыграть активнее в атаке и, соответственно, использовать верховые подачи. Но этого не случилось, потому что Виллиан Жозе на поле не появился. Да, Угальде очень хорош в игре головой (для своего роста), но бразилец мог добавить радикальной мощи в атаке.

9. «Спартак» после удаления, конечно, должен был забирать игру. Про момент Барко я уже говорил, а были и другие интересные подходы. Но дело тут даже не в этом. Спартаковские вингеры дают очень мало остроты в атаке и конкретики в реализации: ни Бонгонда, ни Медина в чемпионате еще не забивали. То же самое касается и Зиньковского с Маркиньосом. Против «Зенита» фронт опасности «Спартака» в основном концентрировался в центре поля. И это очень обедняло потенциал команды. Есть ощущение, что без сильного флангового нападающего «Спартаку» будет сложно решать неочевидные матчи и собирать максимум возможных очков. А без этого побеждать в чемпионате сложновато.

10. «Зенит», конечно, в этом чемпионате почувствует давление «Спартака». Потому что Станкович, который стал тем самым лидером коллектива, способен вести команду к нужному результату даже через негативные моменты вроде поражения от «Оренбурга». Но для завершения картины нужен вингер, который по стилистике и результативности будет похож на Промеса. Тогда шансы «Спартака» на борьбу за чемпионство станут гораздо более реальными.

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«Спартак» — второй фаворит РПЛ после «Зенита». На чемпионство красно-белых можно поставить с коэффициентом 10.0, на сине-бело-голубых — за значительно меньшие 1.52. Третьим претендентом считается «Локомотив (11.0), четвертым — московское «Динамо» (12.0), пятым — ЦСКА (13.0).