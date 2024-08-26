Батраков и Раков в отличной форме. Молодежь «Локомотива» не затмит даже Заболотный
28 августа «Локомотив» и «Химки» сойдутся в третьем туре группового этапа FONBET Кубка России. Игра на «РЖД Арене» начнется в 19.30 по московскому времени. Прямую трансляцию покажут сайт matchtv.ru и телеканал «Матч! Премьер», эфир стартует в 19.25 мск.
Коэффициенты букмекеров на матч FONBET Кубка России «Локомотив» — «Химки» 28 августа 2024 года
Букмекеры отдали предпочтение железнодорожникам: их успех идет за 1.54, вероятность этого результата — приблизительно 63%. Выигрыш подмосковной команды предложен с котировкой 5.80 (16%), даже на ничью коэффициент существенно меньше — 4.60 (21%).
Последние пять встреч команд во всех турнирах закончились в пользу «Локомотива». Рынок на непоражение «Химок» доступен за 2.57.
Наиболее реальные, по мнению аналитиков, результаты встречи отражают превосходство москвичей:
• 2:0 — за 7.00;
• 1:0, 2:1 и 1:1 — за 7.40.
Тотал больше 2.5 гола можно оформить за 1.61, ТМ 2.5 — за 2.23.
Вероятность увидеть обмен результативными ударами оценена в 1.75, за 2.05 идет рынок «обе забьют — нет».
«Локомотив» — «Химки»: прогноз и анализ матча FONBET Кубка России 28 августа 2024 года
Железнодорожники начали сезон выше ожиданий: победили в семи из восьми игр во всех турнирах и запрыгнули на первое место как в чемпионате, так и в кубковой группе. При этом летом команду покинули несколько важных игроков: Максим Глушенков уехал в «Зенит», Рифат Жемалетдинов, Артем Дзюба и Антон Миранчук ушли свободными агентами. Бывших лидеров заменила молодежь: Алексей Батраков набрал 3+5 во всех турнирах, Вадим Раков — 3+2.
Благодаря перформансам Батракова и Ракова «Локомотив» много забивает: лишь в трех из восьми игр во всех турнирах отличился меньше двух раз, а в среднем заколачивает 1,75 мяча за 90 минут. Перед «Химками» железнодорожники оформили три гола в ворота «Ростова», которому до этого больше двух прилетело только от «Зенита» (5:0).
«Мы выиграли, набираем очки, — проанализировал после «Ростова» главный тренер москвичей Михаил Галактионов. — Ребята крепнут, мы становимся более дисциплинированными. От ребят прет страсть, самоотдача. Им — честь и хвала. Без этого никуда. Я нацеливаю игроков на завоевание трибун. Когда нам аплодируют — все хорошо. Это только начало. Мы понимаем свои плюсы и минусы. Двигаемся поэтапно, готовимся к игре на Кубок. Самое главное — это стилистика игры, которую мы диктуем. Мы скоростная команда. Наши игроки позволяют владеть этим компонентом. Страсть — плюс к нашей огромной ежедневной работе. Работаем над выходами к воротам в атаке. Такие моменты есть. Сегодня мы забили прекрасные голы».
«Химки» в этом сезоне вернулись в РПЛ и пока выглядят не так уверенно — за восемь матчей во всех турнирах обыграли только «Оренбург» (1:0) и «Рубин» (3:2). Однако к предстоящей встрече подопечные Франка Артиги подошли после двух игр без поражений — закончили вничью с «Зенитом» (1:1) и «Ахматом» (3:3). Правда, против грозненцев удалось отыграться уже в компенсированное время — отличился Антон Заболотный. Бывший форвард ЦСКА — главная ударная сила подмосковной команды в этом сезоне: на его счету уже 2+2.
Травмы и дисквалификации перед матчем «Локомотив» — «Химки»
У железнодорожников недоступен основной центральный защитник Лукас Фассон.
У гостей тоже травмирован центральный защитник — Неманья Анджелкович.
«Локомотив» — «Химки»: статистика личных встреч
Москвичи обыграли «Химки» в пяти последних матчах. Всего в противостоянии команд на стороне «Локомотива» серьезное преимущество — 12 побед в 18 матчах при трех поражениях.
Прогноз и ставка на матч «Локомотив» — «Химки»
Хозяева — однозначные фавориты. Железнодорожники выиграли в семи из восьми матчей сезона, уступив только сильному «Динамо» (1:3). «Химки» не выглядят соперником, об которого коллектив Галактионова может споткнуться в текущей форме. К тому же москвичи оказались сильнее оппонента в пяти последних встречах, трижды на этом промежутке победив с разницей минимум в три мяча. Подмосковный коллектив немало пропускает (1,75 гола в среднем за 90 минут), что станет отличным подспорьем для мощного нападения «Локомотива».
Рекомендуемая ставка: Ф1(-1) за 1.88.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Локомотив
|6
|5
|0
|1
|15-7
|15
|
2
|Зенит
|6
|4
|2
|0
|15-1
|14
|
3
|Краснодар
|6
|3
|3
|0
|6-3
|12
|
4
|Динамо
|6
|4
|0
|2
|9-4
|12
|
5
|Спартак
|6
|3
|2
|1
|9-3
|11
|
6
|ЦСКА
|6
|3
|1
|2
|13-4
|10
|
7
|Рубин
|6
|3
|1
|2
|11-11
|10
|
8
|Ростов
|6
|2
|2
|2
|9-12
|8
|
9
|Кр. Советов
|6
|2
|0
|4
|6-12
|6
|
10
|Пари НН
|6
|2
|0
|4
|6-12
|6
|
11
|Химки
|6
|1
|3
|2
|9-11
|6
|
12
|Оренбург
|6
|1
|2
|3
|7-11
|5
|
13
|Динамо Мх
|6
|1
|2
|3
|2-6
|5
|
14
|Акрон
|6
|1
|1
|4
|7-13
|4
|
15
|Факел
|6
|1
|1
|4
|2-10
|4
|
16
|Ахмат
|6
|0
|4
|2
|4-10
|4
|31.08
|15:00
|
Химки – ЦСКА
|- : -
|31.08
|17:30
|
Пари НН – Зенит
|- : -
|31.08
|19:45
|
Спартак – Рубин
|- : -
|31.08
|20:00
|
Ахмат – Акрон
|- : -
|1.09
|15:00
|
Оренбург – Динамо
|- : -
|1.09
|17:30
|
Кр. Советов – Динамо Мх
|- : -
|1.09
|19:45
|
Локомотив – Краснодар
|- : -
|1.09
|20:00
|
Ростов – Факел
|- : -
|Г
|
|
Максим Глушенков
Зенит
|7
|
|
Мирлинд Даку
Рубин
|5
|
|
Игорь Дивеев
ЦСКА
|4
|П
|
|
Маркус Вендел
Зенит
|6
|
|
Алексей Батраков
Локомотив
|5
|
|
Бителло
Динамо
|4
|И
|К
|Ж
|
|
Муталип Алибеков
Динамо Мх
|5
|1
|0
|
|
Даниил Фомин
Динамо
|4
|1
|1
|
|
Бутта Магомедов
Химки
|6
|1
|1