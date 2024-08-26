Батраков и Раков в отличной форме. Молодежь «Локомотива» не затмит даже Заболотный

«Химки» уступили «Локо» в пяти предыдущих матчах.

28 августа «Локомотив» и «Химки» сойдутся в третьем туре группового этапа FONBET Кубка России. Игра на «РЖД Арене» начнется в 19.30 по московскому времени. Прямую трансляцию покажут сайт matchtv.ru и телеканал «Матч! Премьер», эфир стартует в 19.25 мск.

Коэффициенты букмекеров на матч FONBET Кубка России «Локомотив» — «Химки» 28 августа 2024 года

Букмекеры отдали предпочтение железнодорожникам: их успех идет за 1.54, вероятность этого результата — приблизительно 63%. Выигрыш подмосковной команды предложен с котировкой 5.80 (16%), даже на ничью коэффициент существенно меньше — 4.60 (21%).

Последние пять встреч команд во всех турнирах закончились в пользу «Локомотива». Рынок на непоражение «Химок» доступен за 2.57.

Наиболее реальные, по мнению аналитиков, результаты встречи отражают превосходство москвичей:

• 2:0 — за 7.00;

• 1:0, 2:1 и 1:1 — за 7.40.

Тотал больше 2.5 гола можно оформить за 1.61, ТМ 2.5 — за 2.23.

Вероятность увидеть обмен результативными ударами оценена в 1.75, за 2.05 идет рынок «обе забьют — нет».

«Локомотив» — «Химки»: прогноз и анализ матча FONBET Кубка России 28 августа 2024 года

Железнодорожники начали сезон выше ожиданий: победили в семи из восьми игр во всех турнирах и запрыгнули на первое место как в чемпионате, так и в кубковой группе. При этом летом команду покинули несколько важных игроков: Максим Глушенков уехал в «Зенит», Рифат Жемалетдинов, Артем Дзюба и Антон Миранчук ушли свободными агентами. Бывших лидеров заменила молодежь: Алексей Батраков набрал 3+5 во всех турнирах, Вадим Раков — 3+2.

Благодаря перформансам Батракова и Ракова «Локомотив» много забивает: лишь в трех из восьми игр во всех турнирах отличился меньше двух раз, а в среднем заколачивает 1,75 мяча за 90 минут. Перед «Химками» железнодорожники оформили три гола в ворота «Ростова», которому до этого больше двух прилетело только от «Зенита» (5:0).

«Мы выиграли, набираем очки, — проанализировал после «Ростова» главный тренер москвичей Михаил Галактионов. — Ребята крепнут, мы становимся более дисциплинированными. От ребят прет страсть, самоотдача. Им — честь и хвала. Без этого никуда. Я нацеливаю игроков на завоевание трибун. Когда нам аплодируют — все хорошо. Это только начало. Мы понимаем свои плюсы и минусы. Двигаемся поэтапно, готовимся к игре на Кубок. Самое главное — это стилистика игры, которую мы диктуем. Мы скоростная команда. Наши игроки позволяют владеть этим компонентом. Страсть — плюс к нашей огромной ежедневной работе. Работаем над выходами к воротам в атаке. Такие моменты есть. Сегодня мы забили прекрасные голы».

«Химки» в этом сезоне вернулись в РПЛ и пока выглядят не так уверенно — за восемь матчей во всех турнирах обыграли только «Оренбург» (1:0) и «Рубин» (3:2). Однако к предстоящей встрече подопечные Франка Артиги подошли после двух игр без поражений — закончили вничью с «Зенитом» (1:1) и «Ахматом» (3:3). Правда, против грозненцев удалось отыграться уже в компенсированное время — отличился Антон Заболотный. Бывший форвард ЦСКА — главная ударная сила подмосковной команды в этом сезоне: на его счету уже 2+2.

Травмы и дисквалификации перед матчем «Локомотив» — «Химки»

У железнодорожников недоступен основной центральный защитник Лукас Фассон.

У гостей тоже травмирован центральный защитник — Неманья Анджелкович.

«Локомотив» — «Химки»: статистика личных встреч

Москвичи обыграли «Химки» в пяти последних матчах. Всего в противостоянии команд на стороне «Локомотива» серьезное преимущество — 12 побед в 18 матчах при трех поражениях.

Прогноз и ставка на матч «Локомотив» — «Химки»

Хозяева — однозначные фавориты. Железнодорожники выиграли в семи из восьми матчей сезона, уступив только сильному «Динамо» (1:3). «Химки» не выглядят соперником, об которого коллектив Галактионова может споткнуться в текущей форме. К тому же москвичи оказались сильнее оппонента в пяти последних встречах, трижды на этом промежутке победив с разницей минимум в три мяча. Подмосковный коллектив немало пропускает (1,75 гола в среднем за 90 минут), что станет отличным подспорьем для мощного нападения «Локомотива».

Рекомендуемая ставка: Ф1(-1) за 1.88.