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Сегодня, 16:30

Батраков и Раков в отличной форме. Молодежь «Локомотива» не затмит даже Заболотный

Прогноз и ставка на матч FONBET Кубка России «Локомотив» — «Химки» 28 августа 2024 года
Артемий Кутейников
Корреспондент отдела ставок
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Игроки «Локомотива».
Фото Телеграм-канал «Локомотива», Telegram
«Химки» уступили «Локо» в пяти предыдущих матчах.

28 августа «Локомотив» и «Химки» сойдутся в третьем туре группового этапа FONBET Кубка России. Игра на «РЖД Арене» начнется в 19.30 по московскому времени. Прямую трансляцию покажут сайт matchtv.ru и телеканал «Матч! Премьер», эфир стартует в 19.25 мск.

FONBET Кубок России. Путь РПЛ. Группа B
28 авг, 19:30. РЖД Арена (Москва)
Локомотив
Химки

Коэффициенты букмекеров на матч FONBET Кубка России «Локомотив» — «Химки» 28 августа 2024 года

Букмекеры отдали предпочтение железнодорожникам: их успех идет за 1.54, вероятность этого результата — приблизительно 63%. Выигрыш подмосковной команды предложен с котировкой 5.80 (16%), даже на ничью коэффициент существенно меньше — 4.60 (21%).

Последние пять встреч команд во всех турнирах закончились в пользу «Локомотива». Рынок на непоражение «Химок» доступен за 2.57.

Наиболее реальные, по мнению аналитиков, результаты встречи отражают превосходство москвичей:

• 2:0 — за 7.00;

• 1:0, 2:1 и 1:1 — за 7.40.

Тотал больше 2.5 гола можно оформить за 1.61, ТМ 2.5 — за 2.23.

Вероятность увидеть обмен результативными ударами оценена в 1.75, за 2.05 идет рынок «обе забьют — нет».

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«Локомотив» — «Химки»: прогноз и анализ матча FONBET Кубка России 28 августа 2024 года

Железнодорожники начали сезон выше ожиданий: победили в семи из восьми игр во всех турнирах и запрыгнули на первое место как в чемпионате, так и в кубковой группе. При этом летом команду покинули несколько важных игроков: Максим Глушенков уехал в «Зенит», Рифат Жемалетдинов, Артем Дзюба и Антон Миранчук ушли свободными агентами. Бывших лидеров заменила молодежь: Алексей Батраков набрал 3+5 во всех турнирах, Вадим Раков — 3+2.

Благодаря перформансам Батракова и Ракова «Локомотив» много забивает: лишь в трех из восьми игр во всех турнирах отличился меньше двух раз, а в среднем заколачивает 1,75 мяча за 90 минут. Перед «Химками» железнодорожники оформили три гола в ворота «Ростова», которому до этого больше двух прилетело только от «Зенита» (5:0).

«Мы выиграли, набираем очки, — проанализировал после «Ростова» главный тренер москвичей Михаил Галактионов. — Ребята крепнут, мы становимся более дисциплинированными. От ребят прет страсть, самоотдача. Им — честь и хвала. Без этого никуда. Я нацеливаю игроков на завоевание трибун. Когда нам аплодируют — все хорошо. Это только начало. Мы понимаем свои плюсы и минусы. Двигаемся поэтапно, готовимся к игре на Кубок. Самое главное — это стилистика игры, которую мы диктуем. Мы скоростная команда. Наши игроки позволяют владеть этим компонентом. Страсть — плюс к нашей огромной ежедневной работе. Работаем над выходами к воротам в атаке. Такие моменты есть. Сегодня мы забили прекрасные голы».

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«Химки» в этом сезоне вернулись в РПЛ и пока выглядят не так уверенно — за восемь матчей во всех турнирах обыграли только «Оренбург» (1:0) и «Рубин» (3:2). Однако к предстоящей встрече подопечные Франка Артиги подошли после двух игр без поражений — закончили вничью с «Зенитом» (1:1) и «Ахматом» (3:3). Правда, против грозненцев удалось отыграться уже в компенсированное время — отличился Антон Заболотный. Бывший форвард ЦСКА — главная ударная сила подмосковной команды в этом сезоне: на его счету уже 2+2.

Травмы и дисквалификации перед матчем «Локомотив» — «Химки»

У железнодорожников недоступен основной центральный защитник Лукас Фассон.

У гостей тоже травмирован центральный защитник — Неманья Анджелкович.

«Локомотив» — «Химки»: статистика личных встреч

Москвичи обыграли «Химки» в пяти последних матчах. Всего в противостоянии команд на стороне «Локомотива» серьезное преимущество — 12 побед в 18 матчах при трех поражениях.

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Прогноз и ставка на матч «Локомотив» — «Химки»

Хозяева — однозначные фавориты. Железнодорожники выиграли в семи из восьми матчей сезона, уступив только сильному «Динамо» (1:3). «Химки» не выглядят соперником, об которого коллектив Галактионова может споткнуться в текущей форме. К тому же москвичи оказались сильнее оппонента в пяти последних встречах, трижды на этом промежутке победив с разницей минимум в три мяча. Подмосковный коллектив немало пропускает (1,75 гола в среднем за 90 минут), что станет отличным подспорьем для мощного нападения «Локомотива».

Рекомендуемая ставка: Ф1(-1) за 1.88.

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Тюкавин понимает проблемы «Динамо» в атаке. Против «Крыльев» получится вязкая игра
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Локомотив 6 5 0 1 15-7 15
2
 Зенит 6 4 2 0 15-1 14
3
 Краснодар 6 3 3 0 6-3 12
4
 Динамо 6 4 0 2 9-4 12
5
 Спартак 6 3 2 1 9-3 11
6
 ЦСКА 6 3 1 2 13-4 10
7
 Рубин 6 3 1 2 11-11 10
8
 Ростов 6 2 2 2 9-12 8
9
 Кр. Советов 6 2 0 4 6-12 6
10
 Пари НН 6 2 0 4 6-12 6
11
 Химки 6 1 3 2 9-11 6
12
 Оренбург 6 1 2 3 7-11 5
13
 Динамо Мх 6 1 2 3 2-6 5
14
 Акрон 6 1 1 4 7-13 4
15
 Факел 6 1 1 4 2-10 4
16
 Ахмат 6 0 4 2 4-10 4
Результаты / календарь
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25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31.08 15:00
Химки – ЦСКА
 - : -
31.08 17:30
Пари НН – Зенит
 - : -
31.08 19:45
Спартак – Рубин
 - : -
31.08 20:00
Ахмат – Акрон
 - : -
1.09 15:00
Оренбург – Динамо
 - : -
1.09 17:30
Кр. Советов – Динамо Мх
 - : -
1.09 19:45
Локомотив – Краснодар
 - : -
1.09 20:00
Ростов – Факел
 - : -
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ЖК
Г
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Зенит

 7
Мирлинд Даку

Мирлинд Даку

Рубин

 5
Игорь Дивеев

Игорь Дивеев

ЦСКА

 4
П
Маркус Вендел

Маркус Вендел

Зенит

 6
Алексей Батраков

Алексей Батраков

Локомотив

 5
Бителло

Бителло

Динамо

 4
И К Ж
Муталип Алибеков

Муталип Алибеков

Динамо Мх

 5 1 0
Даниил Фомин

Даниил Фомин

Динамо

 4 1 1
Бутта Магомедов

Бутта Магомедов

Химки

 6 1 1
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