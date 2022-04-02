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Снегопад, «варварство» и немного футбола. «Локо» обыграл «Спартак»

«Локомотив» обыграл «Спартак» благодаря голу Изидора в матче Российской премьер-лиги
Олег Кошелев
Редактор видеоотдела
Читать «СЭ» в
Алексис Бека Бека и Максим Петров поздравляют Вильсона Изидора с голом в ворота «Спартака».
Фото Александр Федоров, «СЭ»
Матч, который мог сорваться из-за снегопада, остался за «Локомотивом»: в концовке все решил гол Изидора.

Весь предматчевый разогрев свелся к поднятию из архивов снежных матчей. Сперва вспомнили весеннюю встречу тех же «Локомотива» и «Спартака» четырехлетней давности. Тогда, правда, играли в начале марта, а не апреля. Хотя как играли... Промучились весь матч и ничего не забили. Естественно, не забыли и снежное дерби «Спартака» с ЦСКА, которому в этом году стукнет уже 20 лет. Нашлась добрая снежная история и в локомотивской энциклопедии: те же 20 лет назад красно-зеленые одержали ключевую победу в Лиге чемпионов над «Брюгге», празднуя которую Дмитрий Лоськов и Владимир Маминов катались по газону и собирали вокруг себя сугробы.

Россия. Тинькофф Премьер-лига. 23-й тур
02 апр, 19:30. РЖД Арена (Москва)
Локомотив
1:0
Спартак
Голы
Изидор, 85 (1:0)
Локомотив
Худяков Живоглядов Едвай Мампасси Марадишвили Бека Бека Тикнизян (Рыбус, 74) Бабкин (Петров, 61) Керк Кухта (Рыбчинский, 90+2) Изидор
Спартак
Максименко Кофрие Джикия (Жиго, 54) Литвинов Мозес Бакаев (Соболев, 65) Мартинс Хлусевич Зобнин Николсон (Игнатов, 79) Промес
Предупреждения
Бека Бека 24’, Бабкин 58’, Марадишвили 80’, Изидор 90+1’  -  Кофрие 48’
Судьи
Карасев (Москва) Демешко (Химки) Гаврилин (Владимир)
ВАР
Шадыханов (Москва) Лунев (Новосибирск)

Тем временем нужно было уже что-то решать с этой игрой. Пока освобождали поле от снега, команды обозначили свои позиции: «Локо» был за проведение матча, «Спартак» — против. Через полчаса рефери Сергей Карасев вышел на поле и объявил представителям команд, что встреча состоится, а стартовый свисток прозвучит на час позже изначально запланированного. Болельщики на трибунах весь этот час играли в снежки и согревались танцами и горячими напитками.

Сомнения в целесообразности проведения матча только усилились, когда игра началась: смотреть такой футбол было сложно даже чисто физически. Вышедший в белом «Спартак» слился с полем, мяч тоже было непросто разглядеть. Спартаковские медиа подкалывали хоккейных болельщиков, которые якобы не видят шайбу, а Зарема Салихова назвала футбол в таких условиях «варварством». «Футбольные власти и те, кто принимают решения, абсолютно не заботятся о здоровье футболистов», — заявила она. Хотя самый травмоопасный момент никак не был связан со снегом. Бека Бека на ровном месте прямой ногой с открытыми шипами влетел в опорную Мартинса. Карасев ограничился желтой карточкой.

Естественно, на второй план отошли все кадровые нюансы: «Локо» без Баринова и Жемалетдинова, «Спартак» без Селихова, Умярова, отбывшего Айртона и оставшегося в запасе Жиго. Игроки старались не падать, сильно били вперед и бесконечно бились-боролись. Судя по первому тайму, «Спартак» приспособился лучше и создавал больше моментов. В итоге красно-белые забили до перерыва: Промес убежал от защитников, обвел Худякова и кое-как закатил мяч в ворота. Карасев послушал наушник и не засчитал гол из-за офсайда. И тут все вспомнили об интересном обстоятельстве: из-за снегопада игра проходила без использования ВАР офсайдных линий. Вряд ли в «Спартаке» оставят это совпадение без внимания.

Снежные сугробы на&nbsp;стадионе &laquo;Локомотива&raquo; перед дерби со &laquo;Спартаком&raquo;.

Снегопад закончился, в перерыве провели генеральную уборку, и на второй тайм команды вышли на вполне зеленое поле. Постепенно действо стало все больше напоминать футбол, и игра приняла ожидаемое и естественное русло: «Локомотив» включил свой фирменный прессинг, «Спартак» старался ловить соперника на высокой линии обороны. Красно-белые снова были близки к голу: вышедший на замену Соболев чудом не внес мяч за ленточку после прострела Хлусевича. И все же концовка осталась за «Локо». Сначала хозяева через прессинг создали момент для Кухты (мимо), а затем все решил Изидор, обводящим ударом положивший мяч в угол. У француза четвертый гол в четырех матчах. Столь яркое пришествие в наш чемпионат смог затмить только Языджи. Кстати, это был первый и единственный удар «Локо» в створ в этой игре.

«Локомотив» впервые этой весной не пропустил, а «Спартак» снова во многом превзошел соперника, но результата не добился. Однако запомнится эта игра, конечно, вовсе не какими-то футбольными аспектами.

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

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Краснодар
Динамо

П2

21%

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Ф2 (0)

17%

1.53
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1.79

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15%

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⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Локомотив 1
Спартак 0
Матч завершен

Обе забьют - да

25%

1.75

1X

18%

1.70

ИТБ2 (1.0)

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1.45
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ФК Локомотив (Москва)
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Вильсон Изидор
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