Снегопад, «варварство» и немного футбола. «Локо» обыграл «Спартак»
Весь предматчевый разогрев свелся к поднятию из архивов снежных матчей. Сперва вспомнили весеннюю встречу тех же «Локомотива» и «Спартака» четырехлетней давности. Тогда, правда, играли в начале марта, а не апреля. Хотя как играли... Промучились весь матч и ничего не забили. Естественно, не забыли и снежное дерби «Спартака» с ЦСКА, которому в этом году стукнет уже 20 лет. Нашлась добрая снежная история и в локомотивской энциклопедии: те же 20 лет назад красно-зеленые одержали ключевую победу в Лиге чемпионов над «Брюгге», празднуя которую Дмитрий Лоськов и Владимир Маминов катались по газону и собирали вокруг себя сугробы.
Тем временем нужно было уже что-то решать с этой игрой. Пока освобождали поле от снега, команды обозначили свои позиции: «Локо» был за проведение матча, «Спартак» — против. Через полчаса рефери Сергей Карасев вышел на поле и объявил представителям команд, что встреча состоится, а стартовый свисток прозвучит на час позже изначально запланированного. Болельщики на трибунах весь этот час играли в снежки и согревались танцами и горячими напитками.
Сомнения в целесообразности проведения матча только усилились, когда игра началась: смотреть такой футбол было сложно даже чисто физически. Вышедший в белом «Спартак» слился с полем, мяч тоже было непросто разглядеть. Спартаковские медиа подкалывали хоккейных болельщиков, которые якобы не видят шайбу, а Зарема Салихова назвала футбол в таких условиях «варварством». «Футбольные власти и те, кто принимают решения, абсолютно не заботятся о здоровье футболистов», — заявила она. Хотя самый травмоопасный момент никак не был связан со снегом. Бека Бека на ровном месте прямой ногой с открытыми шипами влетел в опорную Мартинса. Карасев ограничился желтой карточкой.
Естественно, на второй план отошли все кадровые нюансы: «Локо» без Баринова и Жемалетдинова, «Спартак» без Селихова, Умярова, отбывшего Айртона и оставшегося в запасе Жиго. Игроки старались не падать, сильно били вперед и бесконечно бились-боролись. Судя по первому тайму, «Спартак» приспособился лучше и создавал больше моментов. В итоге красно-белые забили до перерыва: Промес убежал от защитников, обвел Худякова и кое-как закатил мяч в ворота. Карасев послушал наушник и не засчитал гол из-за офсайда. И тут все вспомнили об интересном обстоятельстве: из-за снегопада игра проходила без использования ВАР офсайдных линий. Вряд ли в «Спартаке» оставят это совпадение без внимания.
Снегопад закончился, в перерыве провели генеральную уборку, и на второй тайм команды вышли на вполне зеленое поле. Постепенно действо стало все больше напоминать футбол, и игра приняла ожидаемое и естественное русло: «Локомотив» включил свой фирменный прессинг, «Спартак» старался ловить соперника на высокой линии обороны. Красно-белые снова были близки к голу: вышедший на замену Соболев чудом не внес мяч за ленточку после прострела Хлусевича. И все же концовка осталась за «Локо». Сначала хозяева через прессинг создали момент для Кухты (мимо), а затем все решил Изидор, обводящим ударом положивший мяч в угол. У француза четвертый гол в четырех матчах. Столь яркое пришествие в наш чемпионат смог затмить только Языджи. Кстати, это был первый и единственный удар «Локо» в створ в этой игре.
«Локомотив» впервые этой весной не пропустил, а «Спартак» снова во многом превзошел соперника, но результата не добился. Однако запомнится эта игра, конечно, вовсе не какими-то футбольными аспектами.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|22
|14
|6
|2
|53-23
|48
|
2
|Динамо
|22
|13
|4
|5
|41-24
|43
|
3
|ЦСКА
|22
|13
|3
|6
|32-18
|42
|
4
|Сочи
|22
|12
|2
|8
|35-24
|38
|
5
|Локомотив
|22
|10
|7
|5
|32-25
|37
|
6
|Краснодар
|21
|10
|6
|5
|34-21
|36
|
7
|Ахмат
|23
|10
|2
|11
|29-30
|32
|
8
|Кр. Советов
|22
|9
|5
|8
|29-25
|32
|
9
|Спартак
|23
|7
|6
|10
|24-32
|27
|
10
|Н. Новгород
|23
|7
|6
|10
|22-33
|27
|
11
|Рубин
|23
|7
|4
|12
|31-42
|25
|
12
|Ростов
|22
|5
|7
|10
|34-40
|22
|
13
|Арсенал
|23
|5
|6
|12
|24-46
|21
|
14
|Уфа
|23
|4
|9
|10
|21-32
|21
|
15
|Химки
|23
|4
|9
|10
|22-39
|21
|
16
|Урал
|22
|4
|8
|10
|13-22
|20
|1.04
|19:00
|
Рубин – Химки
|2 : 3
|2.04
|14:00
|
Арсенал – Ахмат
|0 : 0
|2.04
|14:00
|
Кр. Советов – Уфа
|1 : 2
|2.04
|16:30
|
Ростов – Н. Новгород
|1 : 2
|2.04
|19:30
|
Локомотив – Спартак
|1 : 0
|3.04
|14:00
|
Краснодар – Динамо
|- : -
|3.04
|16:30
|
ЦСКА – Урал
|- : -
|3.04
|19:00
|
Сочи – Зенит
|- : -
|Г
|
|
Гамид Агаларов
Уфа
|15
|
|
Федор Смолов
Динамо
|10
|
|
Дмитрий Полоз
Ростов
|10
|П
|
|
Далер Кузяев
Зенит
|6
|
|
Рифат Жемалетдинов
Локомотив
|6
|
|
Реми Кабелла
Краснодар
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Максимилиано Кофрие
Спартак
|13
|1
|4
|
|
Горан Чаушич
Арсенал Т
|20
|1
|3
|
|
Гжегож Крыховяк
Краснодар
|15
|1
|0