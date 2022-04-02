Снегопад, «варварство» и немного футбола. «Локо» обыграл «Спартак»

Матч, который мог сорваться из-за снегопада, остался за «Локомотивом» : в концовке все решил гол Изидора

Весь предматчевый разогрев свелся к поднятию из архивов снежных матчей. Сперва вспомнили весеннюю встречу тех же «Локомотива» и «Спартака» четырехлетней давности. Тогда, правда, играли в начале марта, а не апреля. Хотя как играли... Промучились весь матч и ничего не забили. Естественно, не забыли и снежное дерби «Спартака» с ЦСКА, которому в этом году стукнет уже 20 лет. Нашлась добрая снежная история и в локомотивской энциклопедии: те же 20 лет назад красно-зеленые одержали ключевую победу в Лиге чемпионов над «Брюгге», празднуя которую Дмитрий Лоськов и Владимир Маминов катались по газону и собирали вокруг себя сугробы.

Тем временем нужно было уже что-то решать с этой игрой. Пока освобождали поле от снега, команды обозначили свои позиции: «Локо» был за проведение матча, «Спартак» — против. Через полчаса рефери Сергей Карасев вышел на поле и объявил представителям команд, что встреча состоится, а стартовый свисток прозвучит на час позже изначально запланированного. Болельщики на трибунах весь этот час играли в снежки и согревались танцами и горячими напитками.

Сомнения в целесообразности проведения матча только усилились, когда игра началась: смотреть такой футбол было сложно даже чисто физически. Вышедший в белом «Спартак» слился с полем, мяч тоже было непросто разглядеть. Спартаковские медиа подкалывали хоккейных болельщиков, которые якобы не видят шайбу, а Зарема Салихова назвала футбол в таких условиях «варварством». «Футбольные власти и те, кто принимают решения, абсолютно не заботятся о здоровье футболистов», — заявила она. Хотя самый травмоопасный момент никак не был связан со снегом. Бека Бека на ровном месте прямой ногой с открытыми шипами влетел в опорную Мартинса. Карасев ограничился желтой карточкой.

Естественно, на второй план отошли все кадровые нюансы: «Локо» без Баринова и Жемалетдинова, «Спартак» без Селихова, Умярова, отбывшего Айртона и оставшегося в запасе Жиго. Игроки старались не падать, сильно били вперед и бесконечно бились-боролись. Судя по первому тайму, «Спартак» приспособился лучше и создавал больше моментов. В итоге красно-белые забили до перерыва: Промес убежал от защитников, обвел Худякова и кое-как закатил мяч в ворота. Карасев послушал наушник и не засчитал гол из-за офсайда. И тут все вспомнили об интересном обстоятельстве: из-за снегопада игра проходила без использования ВАР офсайдных линий. Вряд ли в «Спартаке» оставят это совпадение без внимания.

Снегопад закончился, в перерыве провели генеральную уборку, и на второй тайм команды вышли на вполне зеленое поле. Постепенно действо стало все больше напоминать футбол, и игра приняла ожидаемое и естественное русло: «Локомотив» включил свой фирменный прессинг, «Спартак» старался ловить соперника на высокой линии обороны. Красно-белые снова были близки к голу: вышедший на замену Соболев чудом не внес мяч за ленточку после прострела Хлусевича. И все же концовка осталась за «Локо». Сначала хозяева через прессинг создали момент для Кухты (мимо), а затем все решил Изидор, обводящим ударом положивший мяч в угол. У француза четвертый гол в четырех матчах. Столь яркое пришествие в наш чемпионат смог затмить только Языджи. Кстати, это был первый и единственный удар «Локо» в створ в этой игре.

«Локомотив» впервые этой весной не пропустил, а «Спартак» снова во многом превзошел соперника, но результата не добился. Однако запомнится эта игра, конечно, вовсе не какими-то футбольными аспектами.