«Мы готовились к борьбе за золото, а не выживание. Сделаем все, чтобы исправиться». Магкеев — о крушении «Локомотива»

Яркое интервью защитника: крик Семина, голый зад Керка и неожиданный поступок Рангника.

«Локомотив» выдал худший первый круг в истории: обновил антирекорд по числу поражений и пропущенным голам, одержал лишь три победы и рискует уйти на зимний перерыв в зоне борьбы за выживание. Железнодорожники уже 14-е, а впереди — выезд к набравшему ход «Уралу» (пять побед в семи последних матчах РПЛ) и домашнее дерби со «Спартаком».

Перед вылетом в Екатеринбург корреспондент «СЭ» встретился с воспитанником «Локо» Станиславом Магкеевым, который к 23 годам стал одним из ключевых игроков. Из интервью защитника вы узнаете, почему он верил в стратегию Ральфа Рангника, как в Сеть попало скандальное видео после матча с ЦСКА и в чем Магкеев не согласен с капитаном Дмитрием Бариновым.

«Баринов не маленький мальчик. На его месте я бы не давал такое интервью»

— «Локомотив» закончил первый круг на 14-м месте. Перед сезоном ты мог представить, что к зиме вы окажетесь в зоне стыков?

— По предсезонным сборам ничто не предвещало такого результата. Мы провели пару игр и выглядели очень свежо: были победы, все чувствовали уверенность в своих силах. Но потом что-то пошло не так, все покатилось комом — и теперь мы 14-е...

— Летом игроки «Локо» заявляли, что вы поборетесь с «Зенитом» за чемпионство.

— Руководство и тренерский штаб говорили то же самое, настраивали нас на такой сценарий, придавали уверенность. Все в команде реально были заряжены на борьбу с «Зенитом», а не за выживание — мы же представляем «Локомотив»...

— Сейчас у тебя есть уверенность, что вы точно не вылетите?

— Скажу так: все в команде пытаются исправить ситуацию. Обещаю, мы сделаем все, чтобы вернуть клуб на прежние позиции. Туда, где его привыкли видеть болельщики.

— Баринов говорил: ощущение, что некоторым игрокам до фонаря на происходящее.

— Это его мнение. Возможно, он говорил на эмоциях... Но на его месте я бы оставил такие мысли для разговора внутри коллектива. Мы обсуждали это с Барой, но подробности не раскрою. Они останутся между нами.

Станислав Магкеев и Дмитрий Баринов. Фото Александр Федоров, «СЭ» Фото Александр Федоров, «СЭ»

— То есть ты бы такое интервью не дал.

— Дима не маленький мальчик. Он капитан «Локомотива», который несет ответственность за свои слова и должен отдавать отчет в том, что, как и где говорит. Не сомневаюсь, он все прекрасно понимает. Что касается меня, то — да, я бы поступил по-другому.

— После ухода немецкого штаба некоторых легионеров убрали в запас — по слухам, на это повлиял российский костяк.

— Со мной по поводу состава никто не советовался. Но у нас есть капитан и заместители капитана — скорее всего, они обсуждали этот вопрос с тренерами.

— Что изменили Федоров, Пашинин и Лоськов?

— С ними мы в первую очередь стали играть на результат. Больше действуем от обороны. Основная идея — не пропустить и использовать шансы в контратаках.

— С ЦСКА почти сработало: по игре «Локомотив» прибавил в качестве.

— В тренерском штабе сказали то же самое. Нас поблагодарили за игру, но... За похвалу это не воспринимаю, потому что прекрасно осознаю, на каком месте мы находимся. Мне, как, уверен, и всем остальным, хочется поскорее набрать очки и выбраться из этой зоны.

— Расскажи, как ты провел вечер после матча.

— Ты же про то самое видео?

— Конечно.

— Ситуация такая. После игры я был зол из-за поражения. Проигрывать очень неприятно. Где-то через три часа мы собрались на ужин — приехали друзья, мы пожарили мясо. По неосторожности это видео оказалось в Сети. Не считаю, что совершил что-то криминальное. Если мои близкие помогают мне быстрее отойти от плохого результата и лучше подготовиться к следующей игре, то что в этом такого? Я прекрасно понимаю, в какой ситуации команда и почему все так реагируют. Но если мы всем составом уйдем в трехнедельный траур, это не поможет.

Станислав Магкеев и Иван Обляков. Александр Федоров, Фото «СЭ»

— Болельщики тебе за это предъявляли? И была ли реакция в клубе?

— Насчет болельщиков не знаю — я для себя давно взял за правило не открывать личные сообщения и никак не реагировать [на хейт]. Что касается клуба, то я готов к разговору, если потребуется. Но не думаю, что эта ситуация вызовет какой-то резонанс.

— В какой момент перестал читать, что пишут болельщики?

— Два года назад у меня была неудачная серия: до конца круга оставалось две-три игры, которые я провел просто ужасно. Копался в себе — не понимал, в чем проблема. Следил за сном, питанием, восстановлением. Но осознавал — что-то не так: вроде бегу, но как будто стою на месте, силы быстро заканчиваются... В этот период прочитал много «лестных» отзывов о себе. После этого решил, что хватит. А потом на сборах выяснилось, что у меня, оказывается, случился рецидив травмы [четырехглавой мышцы бедра], и это привело к тому, что мышцы на одной ноге стали на 30 процентов слабее, чем на другой. Отсюда все проблемы. Но наслушался я о себе прилично.

— Копался ли ты в себе в этом сезоне? Объективно он слабый не только для «Локомотива», но и персонально для тебя.

— Полностью согласен и не снимаю с себя ответственности. Наоборот, разбираю каждый момент! Например, с «Краснодаром» я проиграл единоборство Кордобе. Это хотя бы футбольная ошибка, если можно так сказать. Потому что были и непростительные детские ляпы: с «Нижним» не попал по мячу, и они сравняли. А с «Факелом» понадеялся на вратаря... Я делаю выводы и пытаюсь исправиться, чтобы таких ошибок было как можно меньше. Прекрасно осознаю, что некоторые из них стоили нам положительного результата.

— При этом тебя постоянно выпускают на разных позициях: то в опорной зоне, то в центре обороны, причем как в схеме с двумя, так и с тремя защитниками. Это мешает?

— Меня учили играть на обеих позициях, поэтому разницы нет. К тому же если выхожу в центре поля, то играю полузащитника оборонительного плана, действую на своих сильных сторонах. Куда тренер поставит, там и выйду. В этом точно нет проблемы.

— Еще одно мнение: ты не до конца набрал форму после травмы крестообразной связки.

— Тоже не соглашусь. Перед началом сезона мы сдавали тесты, которые показали: я прибавил и в скорости, и в силе. Так что в плане физического оснащения все точно в порядке. За это я не переживаю.

Александр Федоров, Фото «СЭ»

«Хотел бы видеть в «Локо» Гвардиолу, но мои желания в клубе не обсуждают»

— Ассистент Циннбауэра Фадлу Давидс сказал после увольнения: если бы их штаб остался, «Локомотив» бы поднялся и финишировал высоко.

— Мы этого никогда не узнаем. Но допускаю, что, если бы им дали какое-то время, мы бы действительно прибавили.

— Когда их убрали, болельщики выдохнули. Какая реакция была у тебя?

— Нейтральная. Как и в случае с предыдущим тренером: если есть результат, тебя оставляют, если результата нет — увольняют и назначают кого-то другого. Решение-то принимает совет директоров, а не футболисты.

— За месяц до этого убрали Комппера, хотя де-юре он считался помощником. Вы сами не путались, кто из них главный тренер, а кто ассистент? Ходили слухи, что даже они из-за этого конфликтовали.

— Официально главным был Циннбауэр, фактически — Комппер. Когда нанимали Йозефа, то этот момент, думаю, проговаривался. Что касается недопониманий, то мы ничего такого не замечали. Об отстранении Марвина узнали во время тренировки. На следующий день после поражения от «Ахмата» занимались в тренажерном зале — прямо оттуда всех вызвали в комнату для теорий и объявили, что теперь главный — Циннбауэр.

— Прямо сейчас «Локомотив» с временным штабом. Представим: тебя вызывают к руководству и спрашивают — кого бы ты хотел видеть?

— Я бы хотел видеть Гвардиолу, но мои желания в клубе не обсуждают. Если серьезно, то в этом вопросе слишком много нюансов: нужно составить шорт-лист из кандидатов, понять их требования, провести переговоры.

— Судя по всему, вместо Гвардиолы будет Галактионов. Что об этом думают в команде?

— Поверь, об этом мы вообще не думаем. Сейчас единственная мысль у всех: как быстрее набрать очки.

Джирано Керк. Александр Федоров, Фото «СЭ»

«И тут Керк снимает шорты и показывает голый зад!»

— В основу «Локомотива» тебя подключил Семин. Во время матчей от него часто прилетало?

— О да! Юрий Палыч скептически относится к молодым игрокам: чтобы заслужить его доверие, нужно серьезно и долго удерживать уровень. А когда вокруг тебя такие звезды, как Чорлука, Хеведес, Крыховяк и при этом что-то идет не так — ты первый, кто попадет под раздачу.

— Обычно доставалось фланговым защитникам, которые играют рядом со скамейкой.

— От Семина доставалось даже запасным! Хотя ошибался тот, кто был на поле, ха-ха! До сих пор перед глазами картина: идет навес на дальнюю штангу, из-под Рыбуса забивают... После этого Семин поворачивается к скамейке и кричит на Живоглядова с Идову: «Ну что-о-о вы, защи-и-и-тники! Как так мо-о-жно!» А они друг на друга переглядываются и не знают, что ответить.

— Поддерживаешь связь с кем-то из семинского «Локомотива»?

— Время от времени переписываюсь с Хеведесом, Чорлукой, Эдером, Владом Игнатьевым.

— Чорлука после увольнения Плутника и Цорна пришел в комментарии в соцсетях, написав: «Опоздали на полгода».

— Я видел, да. Чарли рассказывал, что до сих пор смотрит каждую игру «Локомотива», поэтому в курсе всего, что происходит в клубе.

— Как дела у Хеведеса?

— Он по-прежнему в футболе — работает экспертом на немецком телевидении. Говорит, ему все нравится.

— Ты изначально верил в немецкую стратегию — с космическими целями про плей-офф Лиги чемпионов и продажу игроков в Европу?

— Конечно, верил. А как еще? Когда приходит такой человек, как Ральф Рангник, ты волей-неволей будешь его слушать. Но мы оказались там, где находимся сейчас... В России эта стратегия не сработала. Так бывает.

— Как Рангник позиционировал себя в «Локомотиве»?

— Он появился на летних сборах, еще при Николиче. И, честно говоря, был практически незаметен. У нас точно не сложилось впечатления, что он всем управлял. Потом я выбыл из-за травмы, а вместо Марко назначили немецкий штаб — думаю, в этот момент Ральф был гораздо ближе к команде. Что меня поразило: когда я улетел на операцию в Германию, Рангник навестил меня в больнице, сказал слова поддержки. Я был очень удивлен и по-человечески ему благодарен.

— Томаса Цорна критиковали за неоднозначные трансферы. Выдели удачные!

— Изидор хорошо начал и много забивал. Сейчас с результативностью проблемы, но у него есть качества, чтобы их решить: высокая скорость, удар с двух ног. Еще выделю Керка — он очень сильный, быстрый, за счет центра тяжести хорошо «стоит на ногах». И, на мой взгляд, может играть гораздо лучше. Кстати, с Керком есть смешная история.

— Так...

— Недавно играли двухсторонку. По правилам команда, которая проигрывает, встает на «жопу»: выстраивается в ряд, и по ним бьют мячом. Все ударили, уже уходят с поля — и тут Керк снимает шорты и показывает всем голый зад: «На-а!» Все настолько не ожидали, что чуть не умерли от смеха!

— Многие возмущались подписанием Ивана Игнатьева: игрок не нужен «Рубину» в первой лиге, но нужен клубу РПЛ.

— Судя по тому, что я вижу на тренировках и за пределами поля, Ваня ведет себя как суперпрофессионал. Думаю, он прекрасно понимает, что это его последний шанс реанимировать карьеру. Видно, что он выкладывается на сто процентов.

— Многие говорят: по составу «Локомотив» идет не на своем месте. А какое — свое?

— Мое мнение: этот клуб при любом составе обязан бороться за высокие позиции. Кто бы ни был в команде, он должен соответствовать уровню и статусу. В нашем случае высокое место — это топ-3.

Александр Федоров, Фото «СЭ»

«Ко мне был интерес из «Марселя» и двух итальянских команд»

— У тебя контракт до 2024 года. Не задумывался о том, чтобы стать легендой «Локомотива» и провести здесь всю карьеру?

— Таких мыслей не было. Но это мой родной клуб, и, как бы ни сложилась карьера, я всегда буду безумно благодарен «Локомотиву». Я приехал сюда в 15 лет, стал личностью и футболистом. Этот клуб — часть моей жизни.

— В Европу никогда не тянуло?

— Тянуло. Мне кажется, это нормальное желание — играть с самыми сильными соперниками в лучших лигах. Знаю, что мной интересовался «Марсель», а также два клуба из Италии. Но до конкретики, как понимаю, не доходило — мешали травмы...

По стилю мне нравятся чемпионаты Англии, Италии и Германии. Но если не сложится с Европой, убиваться с горя не буду. Я стал футболистом в России и получил здесь возможность зарабатывать на жизнь футболом. Будет возможность уехать — обязательно ее рассмотрю. Не будет — я себя прекрасно чувствую в «Локомотиве».

— Миранчук рассказал что-то новое про Италию? Когда вы последний раз созванивались?

— Леха постоянно на связи с братом — когда они болтают, я парой фраз с ним тоже перекидываюсь. В «Аталанте» рассказывал, что у Гасперини сумасшедшие тренировки: акцент на «физику» практически каждый день. Леха признавался, что в плане физической готовности серия А гораздо сильнее, чем РПЛ.

— В большинстве случаев разговоры о трансфере в Европу заканчиваются переходом в «Зенит». У тебя ведь было предложение из Питера, когда ты только начинал играть в основе «Локо»?

— Возможно.

— Значит, было?

— Возможно!

— Через две недели РПЛ уйдет на зимнюю паузу. Куда полетишь в отпуск?

— Я о нем даже не думал! У нас впереди четыре матча — и каждый очень желательно выиграть. Планы на отдых еще не строил, честно.

— Но во Владикавказ-то точно слетаешь.

— Каждые полгода прилетаю, да.

— Рекордный вес, который привозил оттуда в Москву?

— О, за весом я всегда слежу. Пока прецедентов не было! Главное, придерживаться правила: пять-семь дней кушаешь пироги, а дальше — только салатики, вода. И никаких проблем с весом.