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12 ноября, 12:30

Соболев хорош, но должен забивать еще больше. Форвард «Спартака» готов выйти на новый уровень

Марк Бессонов
Корреспондент отдела футбола
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Александр Соболев.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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В чем причина прогресса Александра.

Александр Соболев — один из самых обсуждаемых игроков сезона, который примагничивает к себе внимание. Было бы странно, если бы нападающий «Спартака» вдруг оказался за пределами новостных лент, но он регулярно заставляет говорить о себе. Причем если раньше к дискуссиям о талантах Соболева примешивались разговоры о симуляциях, то сейчас эта тема как будто отходит в сторону. Нет, спартаковец не завязал с нырками, о чем сам прямо и говорит, но в первую очередь хочется обсуждать чисто футбольные вещи.

Приход Гильермо Абаскаля вдохнул в Александра новую жизнь. Прошлый сезон для игрока, как и для всего «Спартака», вышел неоднозначным. С одной стороны, у Соболева четыре гола в пяти матчах Лиги Европы с не последними командами (дубли в ворота «Наполи» и «Лестера»). С другой, всего девять мячей в чемпионате — так себе статистика для основного нападающего топ-клуба по российским меркам (пусть во второй половине сезона регулярно играл и Шамар Николсон).

Сейчас Соболев хорош. Пока на его счету семь голов и столько же ассистов в 15 матчах РПЛ и еще два мяча в Кубке России. До лучшего снайпера чемпионата Промеса еще шесть голов, так что о бомбардирских подвигах Александра говорить как минимум преждевременно. Хотя в этом сезоне он стал первым спартаковцем за 67 лет, забившим в семи играх кряду. А еще вошел в топ-10 результативных игроков в истории красно-белых в РПЛ. Что примечательно, для этого ему понадобился всего 71 матч. Отличные цифры даже в сравнении с легендами.

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Но при Абаскале Соболева ценят даже не за голы. Александр шикарно освоил роль в системе испанца и теперь блистает как ассистент и человек, отвечающий за движение. Показателен его результативный пас в игре с «Торпедо» — сам отобрал в центре поля, сам выполнил проникающую передачу на ход.

Соболев стал действовать на поле интересно и зрело. Его голевые — лучшая тому иллюстрация. Например, благодаря умению Александра вовремя скинуть мяч и заметить подключение партнера раскрылись атакующие данные Зобнина.

А в этом моменте большинство форвардов пробило бы самостоятельно — Соболев отдал на партнера.

«Мне не так важны голы, сейчас уже немного повзрослел. Главное, чтобы мы забирали три очка», — говорит сам нападающий.

При этом Соболев так же использует свои сильные стороны — классную для игрока его габаритов дистанционную скорость, умение бороться на «втором этаже», открывания с обоих флангов. Кажется, Александр прибавляет на глазах. После одного из матчей Наиля Умярова спросили, кто лучше — Холанн или Соболев, тот ответил, что последний. Однако сам нападающий от этого справедливо отмахивается:

В чем причина яркой игры Соболева в этом сезоне? Наверняка большую роль сыграли персональные тренировки и работа над собой. Но про нюансы тут говорить сложно без погружения во внутреннюю кухню команды. А вот что более заметно, так это детали, которые настроил Абаскаль. «Спартак» играет по схеме 4-3-1-2, в которой Промес и Соболев номинально занимают позицию на острие, но имеют широкую свободу для перемещений. К слову, с шикарной формой Квинси связывают и прогресс его партнера по атаке. Но тут скорее каждый из них помогает совершенствоваться другому.

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«Не буду сравнивать с другими форвардами, но если Соболев продолжит играть так же, он станет лучшим российским нападающим, — говорит Промес. — Мне комфортно играть с ним, он отвлекает на себя многих защитников. Мне кажется, у нас отличная связка».

Схема Абаскаля подразумевает большую свободу для пары форвардов — они могут уходить ближе к центру поля и принимать участие в розыгрыше, а штрафную в это время заполняет кто-то из восьмерок, чаще всего — Зобнин. Соболев и сам говорит, что находится в постоянном контакте с тренером, который проводит множество индивидуальных бесед с глубоким тактическим погружением. Александр, кажется, кайфует от своей роли и отмечает, что забил «Локомотиву» с правого фланга, а ЦСКА — с левого.

«Соболев сейчас является сильнейшим российским нападающим, выступающим в РПЛ. Его главный козырь — нацеленность на ворота [...] Думаю, не последнюю роль в успехах Соболева играет его характер. Он очень уверенный в себе человек, иногда даже по-спортивному наглый. Такое поведение помогает ему на поле. В спорте высокая самооценка вообще зачастую играет определяющую роль», — отмечает еще одну возможную деталь успеха Александра Анатолий Бышовец.

Совсем скоро спартаковский нападающий должен выйти на поле в матче против «Локомотива». Сейчас «железнодорожники» на дне, но дерби есть дерби. Соболев не забивает уже в трех матчах подряд. И пусть он говорит о том, что результаты команды важнее всего, но регулярно отличаться — обязанность форварда, который претендует на звание лучшего в России. И тут Александру ни в коем случае нельзя останавливаться.

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Основные источники исследования

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Ювентус
Лацио

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24%

1.85

П1

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Локомотив 1
Спартак 2
Матч завершен

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1.88

ТБ 2.5

28%

1.75

ИТБ2 (1.5)

21%

1.79
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Футбол
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ФК Спартак (Москва)
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52
87
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