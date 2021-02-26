«Локомотив» не проиграет ЦСКА, «Спартак» победит «Рубин». Прогнозы на 20-й тур РПЛ

Противостояние экспертов и болельщиков продолжают экс-нападающий сборных СССР, СНГ и России Александр Мостовой и известный российский шоумен, актер и давний поклонник московского «Спартака» Сергей Белоголовцев

«Тамбов» — «Ротор»

Александр Мостовой — 1:2. Слава богу, что «Тамбов» доиграет чемпионат. «Ротор» вроде бы неплохо смотрелся в первой части турнира, но очки набирал со скрипом. У него будет некоторое преимущество из-за того, что «Тамбов» в не лучшем состоянии.

Сергей Белоголовцев — 1:1. Очень непредсказуемая история. Вообще непонятно, в каком виде сейчас «Тамбов», но «Ротор» тоже не шибко хорош. Давайте представим, что будет ничья.

«Химки» — «Уфа»

Мостовой — 1:1. «Химки» встревожили поражением в кубковом матче и постараются реабилитироваться. Но «Уфа» все-таки тоже борется за выживание. Думаю, скорее всего, будет ничья.

Белоголовцев — 2:0. «Химки» проиграли кубковую встречу. Они и «Уфа» — примерно равнозначные по силе команды. «Химки» будут играть на своем поле, поэтому поставлю на них.

«Зенит» — «Ростов»

Мостовой — 1:1. Еще одни неудачники Кубка, неожиданно вылетевшие из него. Я бы не назвал «Зенит» явным фаворитом матча. Мы увидели, что у команды есть проблемы.

Белоголовцев — 3:1. «Зенит» победит. Особенно после проигрыша «Арсеналу», если, конечно, Сергея Богдановича не уволят к этому матчу, что, в общем, вполне прогнозируемо.

«Локомотив» — ЦСКА

Мостовой — 2:1. Две команды, прошедшие в следующий этап Кубка России. Два, можно сказать, равных соперника. Выиграть может тот, у кого будет больше фарта. Но мы, к сожалению, не знаем, на чьей стороне окажется удача. Возможно, на стороне хозяев поля.

Белоголовцев — 0:0. Наверное, будет ничья. Поставлю на ничью без голов.

«Сочи» — «Арсенал»

Мостовой — 1:0. «Сочи» хорошо проявил себя в игре с «Краснодаром», как и «Арсенал» — в матче с «Зенитом». Первый тур после перерыва, неожиданных результатов будет много, но рискну поставить на победу хозяев.

Белоголовцев — 1:0. «Арсенал» выложился, обыграв «Зенит» в кубковом матче. «Сочи» в статусе хозяев и, наверное, победит.

«Спартак» — «Рубин»

Мостовой — 2:1. Можно сказать, что «Спартак» не по делу уступил «Динамо». Но в «Спартаке» много чего происходит непонятного. Хотя и в «Рубине» тоже. У красно-белых будет некоторое преимущество, так как они играют в Москве, плюс возможно появление Промеса.

Белоголовцев — 2:1. «Спартак» проиграл кубковый матч. Должен реабилитироваться, поэтому обыграет «Рубин».

«Ахмат» — «Динамо»

Мостовой — 1:1. Встречаются две команды, удачно сыгравшие в Кубке. Вообще, удивительный тур, который свел между собой тех, кто показал одинаковые результаты в кубковых встречах. Самый сложный для прогнозов из всех, что я когда-либо видел. Возможно, победитель в матче выявлен не будет.

Белоголовцев — 2:0. Я думаю, что победит «Ахмат». У руля команды сейчас очень хороший тренер — Андрей Талалаев. «Ахмат» забьет два гола, на которые «Динамо» не ответит ни одним.

«Краснодар» — «Урал»

Мостовой — 2:0. Встречаются неудачники последних игр, которые должны постараться реабилитироваться. Если «Краснодар» хочет сократить отставание от лидеров, то ему, конечно, нужно побеждать, поэтому поставлю на него.

Белоголовцев — 3:0. «Краснодар» очень хорош, несмотря на проигрыш загребскому «Динамо». Сейчас это самая играющая и мощная команда.

Сергей Нуждин