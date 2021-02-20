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«Зениту» нужно искать замену Дзюбе». Орлов — о провале питерцев в Кубке России

Виталий Айрапетов
Виталий Айрапетов
Корреспондент
Сегодня, 21:00
Орлов — о провале питерцев в Кубке России.
Орлов — о провале питерцев в Кубке России.
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Известный телекомментатор Геннадий Орлов — о поражении «Зенита» от «Арсенала» (1:2) в Кубке России.
 
20&nbsp;февраля. Санкт-Петербург. &laquo;Зенит&raquo;&nbsp;&mdash; &laquo;Арсенал&raquo;&nbsp;&mdash; 1:2. Горан Чаушич и&nbsp;Вендел (справа).«Зенит» вылетел из Кубка. Как это произошло?

— Причина поражения команды Семака? Выпало пять игроков. Барриос, Дуглас Сантос, Азмун, Малком и Дриусси. А сегодня именно они определяют лицо команды. Не Дзюба. Надо искать ему замену, новые варианты. Пока он не готов. Возможно, стоило сразу с первых минут выпустить впереди молодежь. Схема с пятью полузащитниками и одним Дзюбой не сработала. Конечно, сказались ошибки обороны питерцев. Не слишком удачно сыграл и Лунев.

Ну и надо отдать должное Парфенову. Настоящий кубковый боец! Очень грамотно гости сыграли тактически.

А «Зениту» нужно крепко подумать, как разнообразить атакующие действия.

Надо эффективнее играть на флангах. Вендел не впечатлил. Он хорош, когда на поле Дуглас и Барриос. А когда тех нет, Вендел, Ерохин, Кузяев, Оздоев должны становиться лидерами на поле. Мы этого не видели. Вроде бы, опытные ребята, а разницу не делают...

В общем, питерцам необходима «десятка» и еще один форвард. Мне сложно сказать, когда Дзюба наберет форму. Ищите замену. Когда-то Артем был хорош, а сегодня Григалава у него выиграл весь «второй этаж»! Дело в том, что пять футболистов, о которых я сказал выше, так сразу не поправятся к «Ростову». Преимущество в четыре очка над ЦСКА может и улетучиться. Так что питерцам предстоит предпринять решительные действия. Нет фланговых атак...

 
20&nbsp;февраля. Санкт-Петербург. &laquo;Зенит&raquo;&nbsp;&mdash; &laquo;Арсенал&raquo;&nbsp;&mdash; 1:2.Судьи в Питере неприятно удивили. У Васильева три серьезные ошибки в кубковом матче

Дзюба практически не смещался, не уходил во фланг, не «дергал» защитников, не уводил их за собой. Это же проблема! Все атаки через центр, и все как-то без идей. Довольно читаемо.

Судейство? Рука Ловрена по новым правилам — пенальти. Иначе был бы голевой момент. В эпизоде с голом Кузяева арбитр, считаю, тоже принял верное решение. Нигматуллин мяч там не зафиксировал. Так что все нормально. Но здесь последнее слово за ВАР. Надо судьям доверять. А то можно все опошлить. Васильев, на мой взгляд, отработал нормально.

Сейчас завершился первый тайм дерби «Динамо» — «Спартак». Теперь спартаковские болельщики возмущаются: мол, надуманный пенальти. Но Мозес же делает движение рукой! Мяч же не упал ему на предплечье... Нет, было движение. Значит, это фол. Пенальти.

Кубок России: сетка турнира, групповой раунд и плей-офф, расписание матчей, результаты и трансляции игр

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