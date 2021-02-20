Известный телекомментатор Геннадий Орлов — о поражении «Зенита» от «Арсенала» (1:2) в Кубке России.

— Причина поражения команды Семака? Выпало пять игроков. Барриос, Дуглас Сантос, Азмун, Малком и Дриусси. А сегодня именно они определяют лицо команды. Не Дзюба. Надо искать ему замену, новые варианты. Пока он не готов. Возможно, стоило сразу с первых минут выпустить впереди молодежь. Схема с пятью полузащитниками и одним Дзюбой не сработала. Конечно, сказались ошибки обороны питерцев. Не слишком удачно сыграл и Лунев.

Ну и надо отдать должное Парфенову. Настоящий кубковый боец! Очень грамотно гости сыграли тактически.

А «Зениту» нужно крепко подумать, как разнообразить атакующие действия.

Надо эффективнее играть на флангах. Вендел не впечатлил. Он хорош, когда на поле Дуглас и Барриос. А когда тех нет, Вендел, Ерохин, Кузяев, Оздоев должны становиться лидерами на поле. Мы этого не видели. Вроде бы, опытные ребята, а разницу не делают...

В общем, питерцам необходима «десятка» и еще один форвард. Мне сложно сказать, когда Дзюба наберет форму. Ищите замену. Когда-то Артем был хорош, а сегодня Григалава у него выиграл весь «второй этаж»! Дело в том, что пять футболистов, о которых я сказал выше, так сразу не поправятся к «Ростову». Преимущество в четыре очка над ЦСКА может и улетучиться. Так что питерцам предстоит предпринять решительные действия. Нет фланговых атак...

Дзюба практически не смещался, не уходил во фланг, не «дергал» защитников, не уводил их за собой. Это же проблема! Все атаки через центр, и все как-то без идей. Довольно читаемо.

Судейство? Рука Ловрена по новым правилам — пенальти. Иначе был бы голевой момент. В эпизоде с голом Кузяева арбитр, считаю, тоже принял верное решение. Нигматуллин мяч там не зафиксировал. Так что все нормально. Но здесь последнее слово за ВАР. Надо судьям доверять. А то можно все опошлить. Васильев, на мой взгляд, отработал нормально.

Сейчас завершился первый тайм дерби «Динамо» — «Спартак». Теперь спартаковские болельщики возмущаются: мол, надуманный пенальти. Но Мозес же делает движение рукой! Мяч же не упал ему на предплечье... Нет, было движение. Значит, это фол. Пенальти.