«Представьте, что такие «Спартак» и «Динамо» добрались бы до еврокубков. Что бы мы увидели?» Титов — о дерби

Легендарный полузащитник красно-белых и сборной подводит итоги матча.

— Ну что, Егор Ильич, болельщики в восторге от дерби — куча голов, пенальти, лихой детектив с непредсказуемой концовкой. Ты тоже в восторге?

— Представь себе, Львович, не совсем.

— Так огорчен результатом?

— Это само собой. Все-таки надеялся на победу «Спартака», который при ничьей еле ноги унес. Хотя дело даже не в этом — для болельщиков это действительно было зрелище. Да, забитых мячей хватало, и пенальти нервишки потрепали, а вот главного не было — игры, в которой была бы видна мысль, продуманность комбинаций в атаке. Голы рождались не за счет мастерства, а были результатом невероятных ошибок. Что меня лично больше всего и расстроило.

— Но вряд ли это относится к первому забитому мячу Соболева.

— Согласен, здесь все было разыграно как по нотам — выверенный пас Зобнина, идеальный прием в штрафной мяча Хлусевичем, скидка на набегавшего Соболева. Это футбольная классика! Все остальное в этот вечер было фестивалем необъяснимых ошибок. Хотя гол на седьмой минуте должен был добавить «Спартаку» уверенности и собранности.

— Олег Романцев как-то заметил, что быстрый гол — это палка о двух концах. Ведь, поведя в счете, футболисты могут начать думать о том, как бы сохранить преимущество, начнут осторожничать и потеряют игровую нить.

— Такое возможно. Но в данном случае не понимаю, почему «Спартаку» надо было бояться «Динамо», которое до этого не забивало три матча подряд. Что мешало после гола продолжать продавливать соперника и навязывать свою игру? Помню, как в 90-м году «Спартак» буквально разорвал «Динамо» 7:1, продолжая атаковать до последних минут. И для меня, 15-летнего мальчишки, не было большего праздника, чем такая яркая, уверенная игра любимой команды. Она знала, что болельщик ждет от нее голов. Что мешало помнить об этом спартаковцам в минувшем дерби — сказать не берусь. Тем более игра давалась, у Бальде был неплохой шанс увеличить счет при счете 1:0.

Гол Александра Соболева. Дмитрий Коротаев, Фото Известия

— А в итоге забили динамовцы. Чьей вины здесь больше — защитников или Селихова?

— Здесь полностью вина обороны. Сначала никто не помешал Макарову сделать пас Тюкавину, чей рывок за спину проспала оборона. Потом рванул из ворот Селихов, которого пытался подстраховать Денисов, чем невольно помог забивавшему Захаряну. Такую неразбериху обычно называют детским садом или дворовым футболом. И такое творится в обороне клуба, который борется за медали.

— Часто по ходу встречи вспоминал об отсутствовавшем Джикии?

— Георгий, безусловно, классный игрок, с которым защита чувствует себя увереннее. Но, как показал матч с «Оренбургом», и он не всегда способен избавить ее от проколов. Быть может, стоит подумать о возвращении Жиго, который вместе с Джикией был стержнем обороны. А пока она вновь стала самой проблемной линией команды.

— Неудачная игра Селихова — неожиданность?

— Пожалуй. Обычно он выглядит собранным, уверенным. А здесь задергался, засуетился. Допускаю, что ему передалась нервозность в действиях обороны. Ошибаются все. Но даже один вратарский промах может оказаться трагедией. Это был не вечер Селихова. Второй гол — обычная ошибка на выходе, когда поданный с углового мяч влетел в сетку от ноги Соболева. Но самым странным получился гол Макарова. Динамовец отдавал на Тюкавина, который сделал вид, что будет бить, поймав Селихова на противоходе. Мяч без помех закатился в дальний угол.

— За полчаса до финального свистка Абаскаль выпустил Зиньковского, который в Самаре выглядел ярко и полезно. Что это — издержки адаптации или просто «Спартак» не его команда?

— В «Крыльях» парень был на первых ролях, на него работали партнеры. А в «Спартаке» столкнулся с конкуренцией, без которой места в составе не завоюешь. Вспомни, сколько в мои годы в команде было лидеров. Все мы на равных бились за право играть у Романцева. А решал все характер. Значит, у Зиньковского его пока маловато, хотя парень он способный. И еще ему надо пережить давление прессы, которая сейчас никого не щадит. Выстоит — заиграет! Чего ему искренне желаю.

— Думаю, это дерби еще не раз вспомнят, говоря о пенальти в концовке. Был ли фол на Зобнине?

— Эпизод непростой. Но меня убедило в справедливости решения то, что нарушение на Зобнине рефери увидел и на видеоповторе.

— Почему же тогда не дали пенальти, когда в первом тайме Фомин толкался с Соболевым?

— Я работал с Соболевым и хорошо знаю, что Сашка из тех, кто ищет фолы. Для форвардов, которым обычно достается на поле больше остальных, это нормально. Но чаще всего судьи в курсе, кто из них и как зарабатывает свистки. Думаю, что здесь Иванов вспомнил об этом. Плюс его поддержал ВАР.

— Андрей Тихонов назвал Соболева лучшим игроком встречи. Согласны?

— Полностью согласен с Андреем Валерьевичем, с которым никогда не спорю. А возвращаясь к началу нашего разговора, замечу: тревожит меня то, что больше всего мы говорили не о качественной игре, интересных находках в ней, а о провалах и ошибках. Теперь представь, что с таким багажом «Спартак» или «Динамо» добрались бы до еврокубков. И что бы мы увидели? А еще очень грустно, что на таком матче было всего девять тысяч болельщиков, хотя всегда это дерби собирало биток. Печально...