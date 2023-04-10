«Спартак», учись. «Ростов» показал, как надо бороться за медали
Южане отыгрались в безнадежном матче.
Еще играя кубковый матч в Краснодаре, Валерий Карпин точно держал в голове выезд в Оренбург. И причины для этого были. Этому же «Краснодару», с которым «Ростов» столкнулся в Пути регионов, «Оренбург» вколотил пять мячей в ноябре. А в середине марта команда Лички обыграла на своем поле «Спартак» (2:0).
Опасения Карпина
«Оренбург» вообще шикарен дома — перед встречей с «Ростовом» у них было восемь побед в десяти матчах на «Газовике», подавляющую часть голов в сезоне команда также оформила на своем стадионе. Добавить к этим фактам еще «историю болезни» («Ростов» никогда не побеждал «Оренбург» на их поле), кадровые проблемы южан (не могли сыграть Глебов, Уткин и Полоз) и непривычный для большинства команд искусственный газон — и можно посчитать, что у Карпина действительно был повод для тревоги.
Валерий Георгиевич отреагировал по учебнику — выпустил в старте пять защитников. Вместо привычной для желто-синих схемы 4-3-3 сыграл во что-то, похожее на 5-4-1. На поле одновременно появились Чернов, Осипенко, Сильянов, Прохин и Лангович. Капитаном вместо дисквалифицированного Глебова назначили Байрамяна. Состав «Оренбурга» остался практически без изменений — не принял участия в матче только Иван Башич.
Ярость хозяев
В первые минуты показалось, будто план Карпина работает — ростовчане несколько раз опасно подошли к воротам «Оренбурга» и даже были близки к голу. Но эта иллюзия быстро рассеялась — вскоре хозяева перехватили инициативу и начали безжалостно разрывать оборону гостей.
Результат пришел быстро — уже на 14-й минуте нападающий хозяев Мансилья оформил шедевральный гол, отправив мяч прямо в «девятку» после того, как защитник «Ростова» Сильянов секундой ранее вынес его из ворот.
Но еще больше был рад автор второго гола. Владимир Обухов добил отскочивший из рук Песьякова мяч и эмоционально отпраздновал. Еще бы — с «Ростовом» у Владимира связаны не лучшие воспоминания. Форвард играл за команду Карпина в сезоне-2020/21, и не только не отметился результативными действиями, но и в конце сезона получил бан от ФИФА на полгода из-за допинга в 2013 году.
Но и на 2:0 хозяева не успокоились, буквально извозив ростовчан по газону. Схема 5-4-1, очевидно, не работала, но сменить ее пришлось по грустной причине — неприятную травму получил Евгений Чернов, самостоятельно покинуть поле он не смог. Вместо него вышел Щетинин, «Ростов» перестроился на 4-3-3. Но атаки (и ошибки гостей) не прекратились, показалось, будто шансов у команды Карпина нет.
Переворот во втором тайме
Тем удивительнее, что из раздевалки «Ростов» вышел другим — конечно, «Оренбург» не прекратил осаду, но она стала менее эффективной. А южане тем временем начали подходить к воротам и явно не планировали сдаваться — настолько, что без сомнений летели в подкаты и в целом были очень эмоциональны.
Характерен эпизод из середины второго тайма — вышедший на замену Голенков имел отличный шанс для голевой передачи на Комличенко, но вместо этого ударил и не забил. Уже через секунду Николай буквально набросился на Егора и даже толкнул его — форварды едва не устроили драку. Оттаскивать Голенкова пришлось партнерам.
Но, похоже, втык от старшего одноклубника пошел на пользу — 23-летний футболист через несколько минут забил первый мяч в РПЛ и дал «Ростову» шанс на спасение. А на 89-й минуте Максим Осипенко получил передачу от Комарова и забил почти такой же гол, как и Мансилья, — с той же точки и в тот же угол. Только не прямым, а обводящим ударом.
За оставшееся время было еще много огня — команды взорвались, рефери несколько раз свистел и даже показал Валерию Карпину желтую карточку за финт с мячом — посчитал, что тренер ростовчан затягивает время. Но в итоге вся энергия футболистов ни к чему не привела — матч так и остался ничейным.
Таким образом, «Ростов» хоть и не улучшил свою позицию по отношению к преследующему его «Спартаку», но сохранил ее — во что мало кто верил перед выездом к «Оренбургу». Команда Карпина все больше и больше походит на реального претендента на медали — характер для этого у нее точно есть. И 45 очков в активе.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|22
|17
|3
|2
|57-11
|54
|
2
|Ростов
|22
|13
|6
|3
|40-30
|45
|
3
|Спартак
|22
|12
|6
|4
|48-27
|42
|
4
|ЦСКА
|22
|12
|5
|5
|40-20
|41
|
5
|Ахмат
|22
|11
|3
|8
|33-29
|36
|
6
|Динамо
|22
|10
|6
|6
|39-29
|36
|
7
|Краснодар
|22
|10
|5
|7
|47-36
|35
|
8
|Оренбург
|22
|10
|3
|9
|43-43
|33
|
9
|Сочи
|22
|9
|4
|9
|32-41
|31
|
10
|Урал
|22
|7
|4
|11
|24-35
|25
|
11
|Локомотив
|22
|7
|4
|11
|32-39
|25
|
12
|Кр. Советов
|22
|6
|6
|10
|23-33
|24
|
13
|Пари НН
|22
|5
|4
|13
|24-44
|19
|
14
|Факел
|22
|2
|11
|9
|27-41
|17
|
15
|Химки
|22
|3
|4
|15
|19-50
|13
|
16
|Торпедо
|22
|3
|4
|15
|15-35
|13
|8.04
|14:00
|
Торпедо – Факел
|2 : 0
|8.04
|16:30
|
Ахмат – Урал
|2 : 0
|8.04
|19:30
|
Спартак – Динамо
|3 : 3
|9.04
|14:00
|
Сочи – Кр. Советов
|1 : 2
|9.04
|16:30
|
ЦСКА – Химки
|3 : 0
|9.04
|19:00
|
Краснодар – Пари НН
|3 : 1
|9.04
|20:00
|
Локомотив – Зенит
|1 : 2
|10.04
|17:00
|
Оренбург – Ростов
|2 : 2
|Г
|
|
Квинси Промес
Спартак
|16
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|16
|
|
Владимир Писарский
Крылья Советов
|14
|П
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|9
|
|
Александр Соболев
Спартак
|8
|
|
Максим Глушенков
Крылья Советов, Локомотив
|7
|И
|К
|Ж
|
|
Максим Ненахов
Локомотив
|12
|1
|2
|
|
Илья Кутепов
Торпедо М
|8
|1
|4
|
|
Дмитрий Баринов
Локомотив
|20
|1
|4