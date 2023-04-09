Первая за 8 матчей победа пришла после похода в церковь. «Крылья Советов» обыграли «Сочи»
В 22-м туре РПЛ «Крылья Советов» на выезде обыграли «Сочи» 2:1 — это первая в 2023 году победа команды Игоря Осинькина в чемпионате. А с учетом Кубка России серия без побед составляла аж 8 матчей. Перед туром «Крылья» располагались на 12-м месте — в двух очках от зоны стыков, потому обстановка в команде была тревожной.
Поход в церковь
В пятницу, в православный праздник Благовещения, «Крылья Советов» почти всей командой сходили в церковь в Москве. Случилось это после кубкового поражения от ЦСКА (0:1), когда команда вылетела из турнира из-за автогола Гленна Бейла на второй добавленной минуте.
Спортивный директор клуба Сергей Корниленко рассказал федеральному спортивному каналу, как все прошло: «Сегодня у православных большой праздник, Благовещение Пресвятой Богородицы. В нашей команде много верующих ребят, которые посещают церковные службы. Поэтому в этом нет ничего необычного. Неподалеку от нашего отеля в Москве есть храм, туда и сходили. Это не командное мероприятие, просто собрались и посетили храм после тренировки».
Тренер команды Игорь Осинькин ответил без конкретики: «Это наше внутреннее дело. Личное дело каждого футболиста. Не хотел бы об этом говорить», — сказал он «СЭ».
История Корниленко и Цыпченко
В прошлом году у «Крыльев» была похожая история с походом в церковь: Корниленко ходил в храм вместе с форвардом Дмитрием Цыпченко, который долгое время не мог отметиться результативными действиями.
«После очередной тренировки мы сидели с Димой на базе за кофе и болтали обо всем. Я понимал, что ему нужно сделать какие-то результативные действия — он много играл, но не реализовывал моменты. На тот момент я давно не был в церкви, собирался сходить и предложил Диме пойти со мной. Он согласился. Не считаю, что это какой-то ритуал, просто сходили, поставили свечи, подумали каждый о своем», — рассказал Корниленко «КП-Самара».
После посещения церкви Цыпченко в конце прошлого года оформил победный гол в матче Кубка с «Факелом», а в этом году забил ЦСКА в Кубке, а также «Оренбургу» в РПЛ.
«Крылья Советов» обыграли «Сочи», а Гапонов забил первый гол в РПЛ
В первом тайме матча 22-го тура «Крылья Советов» начали неважно, преимуществом владел скорее «Сочи» — создавал больше моментов, но не мог реализовать.
Но в начале второго тайма самарцам удалось забить после взаимодействия двух центральных защитников. Бейл сделал подачу на дальнюю штангу на Евгеньева, который после борьбы с защитниками «Сочи» смог сохранить мяч в поле и буквально с лицевой линии забросить его во вратарскую. Защитники «Сочи» и вратарь Адамов будто ждали, что мяч уходит за линию, и дали Гапонову свободно пробить после подачи. Это первый гол в РПЛ для 25-летнего защитника.
Не обошлось для «Крыльев» без везения и у своих ворот: спустя 15 минут после гола Нобоа мог сравнять счет — пробил верхом в ближний угол, но угодил в каркас. А у самарцев снова хорошо сработал навес в штрафную — на 72-й минуте Горшков подал в зону 11-метровой отметки, откуда бразилец Фернандо Констанца отправил мяч в сетку головой.
В концовке Нобоа смог отыграть один мяч. Эквадорец отличился в свой день рождения — сегодня хавбеку исполнилось 38 лет.
«Крылья» прервали серию без побед, которая насчитывала 7 матчей (3 ничьи и 4 поражения). Теперь у самарцев 24 очка, они увеличили отрыв от находящегося в зоне стыковых матчей «Нижнего Новгорода» на 5 баллов и подтянулись к «Локомотиву» и «Уралу».
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|21
|16
|3
|2
|55-10
|51
|
2
|Ростов
|21
|13
|5
|3
|38-28
|44
|
3
|Спартак
|22
|12
|6
|4
|48-27
|42
|
4
|ЦСКА
|22
|12
|5
|5
|40-20
|41
|
5
|Ахмат
|22
|11
|3
|8
|33-29
|36
|
6
|Динамо
|22
|10
|6
|6
|39-29
|36
|
7
|Оренбург
|21
|10
|2
|9
|41-41
|32
|
8
|Краснодар
|21
|9
|5
|7
|44-35
|32
|
9
|Сочи
|22
|9
|4
|9
|32-41
|31
|
10
|Урал
|22
|7
|4
|11
|24-35
|25
|
11
|Локомотив
|21
|7
|4
|10
|31-37
|25
|
12
|Кр. Советов
|22
|6
|6
|10
|23-33
|24
|
13
|Пари НН
|21
|5
|4
|12
|23-41
|19
|
14
|Факел
|22
|2
|11
|9
|27-41
|17
|
15
|Химки
|22
|3
|4
|15
|19-50
|13
|
16
|Торпедо
|22
|3
|4
|15
|15-35
|13
|8.04
|14:00
|
Торпедо – Факел
|2 : 0
|8.04
|16:30
|
Ахмат – Урал
|2 : 0
|8.04
|19:30
|
Спартак – Динамо
|3 : 3
|9.04
|14:00
|
Сочи – Кр. Советов
|1 : 2
|9.04
|16:30
|
ЦСКА – Химки
|3 : 0
|9.04
|19:00
|
Краснодар – Пари НН
|- : -
|9.04
|20:00
|
Локомотив – Зенит
|- : -
|10.04
|17:00
|
Оренбург – Ростов
|- : -
|Г
|
|
Квинси Промес
Спартак
|16
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|16
|
|
Владимир Писарский
Крылья Советов
|14
|П
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|9
|
|
Александр Соболев
Спартак
|8
|
|
Максим Глушенков
Крылья Советов, Локомотив
|7
|И
|К
|Ж
|
|
Максим Ненахов
Локомотив
|11
|1
|1
|
|
Илья Кутепов
Торпедо М
|8
|1
|4
|
|
Дмитрий Баринов
Локомотив
|19
|1
|4