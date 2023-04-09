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Сегодня, 19:00

Первая за 8 матчей победа пришла после похода в церковь. «Крылья Советов» обыграли «Сочи»

Владислав Зимагулов
Корреспондент отдела футбола
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Фото ФК «Крылья Советов»
Помог дебютный гол Гапонова в РПЛ.
Россия. Премьер-лига. 22-й тур
09 апр, 14:00. Фишт (Сочи)
Сочи
1:2
Крылья Советов

В 22-м туре РПЛ «Крылья Советов» на выезде обыграли «Сочи» 2:1 — это первая в 2023 году победа команды Игоря Осинькина в чемпионате. А с учетом Кубка России серия без побед составляла аж 8 матчей. Перед туром «Крылья» располагались на 12-м месте — в двух очках от зоны стыков, потому обстановка в команде была тревожной.

Поход в церковь

В пятницу, в православный праздник Благовещения, «Крылья Советов» почти всей командой сходили в церковь в Москве. Случилось это после кубкового поражения от ЦСКА (0:1), когда команда вылетела из турнира из-за автогола Гленна Бейла на второй добавленной минуте.

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Спортивный директор клуба Сергей Корниленко рассказал федеральному спортивному каналу, как все прошло: «Сегодня у православных большой праздник, Благовещение Пресвятой Богородицы. В нашей команде много верующих ребят, которые посещают церковные службы. Поэтому в этом нет ничего необычного. Неподалеку от нашего отеля в Москве есть храм, туда и сходили. Это не командное мероприятие, просто собрались и посетили храм после тренировки».

Тренер команды Игорь Осинькин ответил без конкретики: «Это наше внутреннее дело. Личное дело каждого футболиста. Не хотел бы об этом говорить», — сказал он «СЭ».

История Корниленко и Цыпченко

В прошлом году у «Крыльев» была похожая история с походом в церковь: Корниленко ходил в храм вместе с форвардом Дмитрием Цыпченко, который долгое время не мог отметиться результативными действиями.

«После очередной тренировки мы сидели с Димой на базе за кофе и болтали обо всем. Я понимал, что ему нужно сделать какие-то результативные действия — он много играл, но не реализовывал моменты. На тот момент я давно не был в церкви, собирался сходить и предложил Диме пойти со мной. Он согласился. Не считаю, что это какой-то ритуал, просто сходили, поставили свечи, подумали каждый о своем», — рассказал Корниленко «КП-Самара».

После посещения церкви Цыпченко в конце прошлого года оформил победный гол в матче Кубка с «Факелом», а в этом году забил ЦСКА в Кубке, а также «Оренбургу» в РПЛ.

Дмитрий Цыпченко.
Дарья Исаева, Фото «СЭ»

«Крылья Советов» обыграли «Сочи», а Гапонов забил первый гол в РПЛ

В первом тайме матча 22-го тура «Крылья Советов» начали неважно, преимуществом владел скорее «Сочи» — создавал больше моментов, но не мог реализовать.

Но в начале второго тайма самарцам удалось забить после взаимодействия двух центральных защитников. Бейл сделал подачу на дальнюю штангу на Евгеньева, который после борьбы с защитниками «Сочи» смог сохранить мяч в поле и буквально с лицевой линии забросить его во вратарскую. Защитники «Сочи» и вратарь Адамов будто ждали, что мяч уходит за линию, и дали Гапонову свободно пробить после подачи. Это первый гол в РПЛ для 25-летнего защитника.

Не обошлось для «Крыльев» без везения и у своих ворот: спустя 15 минут после гола Нобоа мог сравнять счет — пробил верхом в ближний угол, но угодил в каркас. А у самарцев снова хорошо сработал навес в штрафную — на 72-й минуте Горшков подал в зону 11-метровой отметки, откуда бразилец Фернандо Констанца отправил мяч в сетку головой.

В концовке Нобоа смог отыграть один мяч. Эквадорец отличился в свой день рождения — сегодня хавбеку исполнилось 38 лет.

«Крылья» прервали серию без побед, которая насчитывала 7 матчей (3 ничьи и 4 поражения). Теперь у самарцев 24 очка, они увеличили отрыв от находящегося в зоне стыковых матчей «Нижнего Новгорода» на 5 баллов и подтянулись к «Локомотиву» и «Уралу».

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ФК Крылья Советов (Самара)
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 Ростов 21 13 5 3 38-28 44
3
 Спартак 22 12 6 4 48-27 42
4
 ЦСКА 22 12 5 5 40-20 41
5
 Ахмат 22 11 3 8 33-29 36
6
 Динамо 22 10 6 6 39-29 36
7
 Оренбург 21 10 2 9 41-41 32
8
 Краснодар 21 9 5 7 44-35 32
9
 Сочи 22 9 4 9 32-41 31
10
 Урал 22 7 4 11 24-35 25
11
 Локомотив 21 7 4 10 31-37 25
12
 Кр. Советов 22 6 6 10 23-33 24
13
 Пари НН 21 5 4 12 23-41 19
14
 Факел 22 2 11 9 27-41 17
15
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