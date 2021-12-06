Безбородов и Чистяков установили рекорды чемпионата

Главными героями двух проходивших параллельно воскресных матчей чемпионата России стали арбитры, вписавшие свои имена в историю турнира благодаря раннему применению санкций.

Петербуржец Владислав Безбородов, для которого встреча «Динамо» и «Уфы» стала 254-й в роли главного судьи, уже на шестой минуте показал красную карточку Вячеславу Кротову. Форвард гостей совершил фол еще на второй минуте и претендовал на повторение антирекорда, который делят вратари Алексей Ботвиньев и Антон Амельченко, но продолжительная проверка отправила воспитанника «Спартака» на восьмую строчку. Любопытно, что три из четырех самых ранних красных карточки показали представители судейской династии Лапочкиных: сын на второй минуте выгнал с поля грозненца Амельченко, а отец на третьей — с разницей в пять лет — махачкалинца Будунова и ростовчанина Гутьерреса.

Самые ранние удаления в чемпионатах России:

Дата Судья Игрок Команда Матч Минута 08.08.2009 Альмир Каюмов Алексей Ботвиньев Кубань Сатурн (д) — 0:2 2' 04.08.2012 Сергей Лапочкин-мл. Антон Амельченко Ахмат Алания (г) — 0:5 2' 18.06.2000 Сергей Лапочкин-ст. Будун Будунов Анжи Динамо (г) — 1:2 3' 13.03.2005 Сергей Лапочкин-ст. Карлос Гутьеррес Ростов Торпедо (г) — 1:3 3' 06.08.1997 Андрей Бутенко Геннадий Нижегородов Локомотив НН Ростсельмаш (г) — 1:3 4' 29.05.1999 Николай Левников Александр Жидков Сатурн Шинник (д) — 0:0 5' 26.05.2013 Алексей Николаев Акош Дакоста Алания Спартак (г) — 0:2 5' 05.12.2021 Владислав Безбородов Вячеслав Кротов Уфа Динамо (г) — 0:1 6'

Зато фол «последней надежды» в исполнении Эгаша Касинтуры Безбородов определил с ходу, без использования повторов, и отправил ангольца в раздевалку на 36-й минуте. «Уфа» стала первой командой, которая осталась вдевятером так рано. Предыдущий рекорд принадлежал другому судье из Санкт-Петербурга — Николаю Иванову, удалившему в 2003 году армейцев Дейвидаса Шембераса и Элвера Рахимича к 38-й минуте. Правда, нужно отметить, что ЦСКА в тот день, как «Торпедо-ЗИЛ» годом ранее, доигрывал первый тайм против десятерых соперников. Шемберас получил красную за драку с Николасом Павловичем, а автозаводец Александр Куртиян — за стычку с Сергеем Семаком.

Случаи, когда команда оставалась вдевятером к 60-й минуте матча чемпионата России:

Дата Судья Команда Матч Удаления 06.12.2021 Владислав Безбородов Уфа Динамо (г) — 0:2 Кротов, 6'. Касинтура, 36' 31.08.2003 Николай Иванов ЦСКА Сатурн (д) — 1:1 Шемберас, 25'. Рахимич, 38' 09.03.2002 Юрий Баскаков Торпедо-ЗИЛ ЦСКА (г) — 0:4 Куртиян, 24'. Мусатов, 41' 09.03.2020 Владислав Безбородов ЦСКА Ростов (г) — 2:3 Ахметов, 21'. Карпов, 51' 20.11.2011 Игорь Федотов Томь Ростов (г) — 1:3 Строев, 15'. Никитинский, 53' 16.10.2010 Евгений Турбин Амкар Зенит (г) — 0:2 Белоруков, 43'. Федорив, 55 26.08.2013 Игорь Низовцев Ростов Локомотив (г) — 0:5 Агаларов, 53'. Лоло, 59'

Общими усилиями арбитры в 17-м туре показали шесть красных карточек, повторив третий результат в истории чемпионатов России. Больше удалений было только в сезонах 2000 и 2019/20 годов — по семь. А вот четыре прямых красных (кроме уфимцев «отметились» спартаковец Соболев и краснодарец Крыховяк) ранее показывалось только дважды — в день знаменитого раменского побоища в 2004-м и в третьем туре сезона-2012/13, когда только к одному из пяти удалений привели два предупреждения. Рекорд — пять прямых удалений — был установлен в 2013 году. Компанию четырем подравшимся игрокам «Алании» и «Динамо» составил Роман Широков, отпраздновавший гол в ворота «Волги» несколькими оскорбительными жестами в адрес фанатов своей команды.

Туры чемпионата России с максимальным количеством удалений:

Сезон Тур Игроки Удаления (прямые) 2000 19-й Шишкин (Факел), Снытко, Призетко (оба — Черноморец), Робсон, Хизанейшвили (оба — Спартак), Боков, Варламов (оба — ЦСКА) 7 (2) 2019/20 21-й Бауэр (Арсенал), Кварацхелия (Зенит), Зиньковский (Кр.Советов), Кверквелия (Локомотив), Ахметов, Карпов (оба — ЦСКА), Зобнин (Спартак) 7 (3) 1999 3-й Яхимович (Динамо), Казаков (Торпедо), Джанашия (Локомотив), Терещенко (Уралан), Агаев (Алания), Боровской (Ростсельмаш) 6 (3) 2002 23-й Семшов (Торпедо), Тарловский (Алания), Точилин, Харлачев (оба — Динамо), Шемберас (ЦСКА), Кебе (Спартак) 6 (1) 2004 21-й Базаев, Бастия (оба — Сатурн), В.Березуцкий, Жирков (оба — ЦСКА), Кирицэ, Гартиг (оба — Зенит) 6 (4) 2006 3-й Акинфеев (ЦСКА), Р.Аджинджал (Луч-Энергия), Домингес (Рубин), Гогуа (Спартак Нч), Евсеев (Локомотив), Набабкин (Москва) 6 (2) 2011/12 31-й Буссуфа (Анжи), Буйволов, Григалава (оба — Волга), Джудович (Спартак Нч), Никитинский, Строев (оба — Томь) 6 (2) 2012/13 29-й Данилу Неку, Чантурия (оба — Алания), Джуджак, Кокорин (оба — Динамо), Каряка (Волга), Широков (Зенит) 6 (5) 2016/17 13-й Засеев, Шелия (оба — Уфа), Нету (Зенит), Огуде (Амкар), Куасси (Краснодар), Малых (Оренбург) 6 (3) 2018/19 3-й Набабкин (ЦСКА), Белоруков, А.Понсе (оба — Анжи), Берхамов (Арсенал), Рамирес (Краснодар), Кузяев (Зенит) 6 (2) 2019/20 23-й Подберезкин (Рубин), Карпов (ЦСКА), Тетрашвили (Тамбов), Жемалетдинов (Локомотив), Малых, Мишкич (оба — Оренбург) 6 (3) 2020/21 2-й К.Кангва, Э.Кангва (оба — Арсенал), Ненахов (Ахмат), Меркулов (Рубин), Емельянов (Урал), Ракицкий (Зенит) 6 (0) 2020/21 20-й Кухарчук (Химки), Осипенко (Ростов), Зобнин (Спартак), Абильдгор (Рубин), Тимофеев (Ахмат), Смольников (Краснодар) 6 (1) 2021/22 17-й Соболев (Спартак), Едвай (Локомотив), Идову (Химки), Касинтура, Кротов (оба — Уфа), Крыховяк (Краснодар) 6 (4)

В параллельном московском матче азовский судья Артем Чистяков отметил возвращение в премьер-лигу после долгой паузы пенальти, назначенным на 12-й секунде. Вероятно, никто в истории турнира не фолил в своей штрафной быстрее казанца Георгия Зотова. Во всяком случае в последние 18 лет столь ранних нарушений не случалось, а узнать время нарушений в матчах, проходивших в середине 1990-х в Камышине или Новороссийске, нам, к сожалению, не под силу. Николай Калинский своим шансом воспользовался и попал в компанию Геннадия Гришина, Вели Касумова, Альберта Догузова, Ансара Аюпова, Даниэла Панку и Бибраса Натхо — игроков, реализовавших 11-метровый на второй минуте.

Самые ранние пенальти в чемпионатах России: