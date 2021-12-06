Безбородов и Чистяков установили рекорды чемпионата
Петербуржец Владислав Безбородов, для которого встреча «Динамо» и «Уфы» стала 254-й в роли главного судьи, уже на шестой минуте показал красную карточку Вячеславу Кротову. Форвард гостей совершил фол еще на второй минуте и претендовал на повторение антирекорда, который делят вратари Алексей Ботвиньев и Антон Амельченко, но продолжительная проверка отправила воспитанника «Спартака» на восьмую строчку. Любопытно, что три из четырех самых ранних красных карточки показали представители судейской династии Лапочкиных: сын на второй минуте выгнал с поля грозненца Амельченко, а отец на третьей — с разницей в пять лет — махачкалинца Будунова и ростовчанина Гутьерреса.
Самые ранние удаления в чемпионатах России:
|
Дата
|
Судья
|
Игрок
|
Команда
|
Матч
|
Минута
|
08.08.2009
|
Альмир Каюмов
|
Алексей Ботвиньев
|
Кубань
|
Сатурн (д) — 0:2
|
2'
|
04.08.2012
|
Сергей Лапочкин-мл.
|
Антон Амельченко
|
Ахмат
|
Алания (г) — 0:5
|
2'
|
18.06.2000
|
Сергей Лапочкин-ст.
|
Будун Будунов
|
Анжи
|
Динамо (г) — 1:2
|
3'
|
13.03.2005
|
Сергей Лапочкин-ст.
|
Карлос Гутьеррес
|
Ростов
|
Торпедо (г) — 1:3
|
3'
|
06.08.1997
|
Андрей Бутенко
|
Геннадий Нижегородов
|
Локомотив НН
|
Ростсельмаш (г) — 1:3
|
4'
|
29.05.1999
|
Николай Левников
|
Александр Жидков
|
Сатурн
|
Шинник (д) — 0:0
|
5'
|
26.05.2013
|
Алексей Николаев
|
Акош Дакоста
|
Алания
|
Спартак (г) — 0:2
|
5'
|
05.12.2021
|
Владислав Безбородов
|
Вячеслав Кротов
|
Уфа
|
Динамо (г) — 0:1
|
6'
Зато фол «последней надежды» в исполнении Эгаша Касинтуры Безбородов определил с ходу, без использования повторов, и отправил ангольца в раздевалку на 36-й минуте. «Уфа» стала первой командой, которая осталась вдевятером так рано. Предыдущий рекорд принадлежал другому судье из Санкт-Петербурга — Николаю Иванову, удалившему в 2003 году армейцев Дейвидаса Шембераса и Элвера Рахимича к 38-й минуте. Правда, нужно отметить, что ЦСКА в тот день, как «Торпедо-ЗИЛ» годом ранее, доигрывал первый тайм против десятерых соперников. Шемберас получил красную за драку с Николасом Павловичем, а автозаводец Александр Куртиян — за стычку с Сергеем Семаком.
Случаи, когда команда оставалась вдевятером к 60-й минуте матча чемпионата России:
|
Дата
|
Судья
|
Команда
|
Матч
|
Удаления
|
06.12.2021
|
Владислав Безбородов
|
Уфа
|
Динамо (г) — 0:2
|
Кротов, 6'. Касинтура, 36'
|
31.08.2003
|
Николай Иванов
|
ЦСКА
|
Сатурн (д) — 1:1
|
Шемберас, 25'. Рахимич, 38'
|
09.03.2002
|
Юрий Баскаков
|
Торпедо-ЗИЛ
|
ЦСКА (г) — 0:4
|
Куртиян, 24'. Мусатов, 41'
|
09.03.2020
|
Владислав Безбородов
|
ЦСКА
|
Ростов (г) — 2:3
|
Ахметов, 21'. Карпов, 51'
|
20.11.2011
|
Игорь Федотов
|
Томь
|
Ростов (г) — 1:3
|
Строев, 15'. Никитинский, 53'
|
16.10.2010
|
Евгений Турбин
|
Амкар
|
Зенит (г) — 0:2
|
Белоруков, 43'. Федорив, 55
|
26.08.2013
|
Игорь Низовцев
|
Ростов
|
Локомотив (г) — 0:5
|
Агаларов, 53'. Лоло, 59'
Общими усилиями арбитры в 17-м туре показали шесть красных карточек, повторив третий результат в истории чемпионатов России. Больше удалений было только в сезонах 2000 и 2019/20 годов — по семь. А вот четыре прямых красных (кроме уфимцев «отметились» спартаковец Соболев и краснодарец Крыховяк) ранее показывалось только дважды — в день знаменитого раменского побоища в 2004-м и в третьем туре сезона-2012/13, когда только к одному из пяти удалений привели два предупреждения. Рекорд — пять прямых удалений — был установлен в 2013 году. Компанию четырем подравшимся игрокам «Алании» и «Динамо» составил Роман Широков, отпраздновавший гол в ворота «Волги» несколькими оскорбительными жестами в адрес фанатов своей команды.
Туры чемпионата России с максимальным количеством удалений:
|
Сезон
|
Тур
|
Игроки
|
Удаления (прямые)
|
2000
|
19-й
|
Шишкин (Факел), Снытко, Призетко (оба — Черноморец), Робсон, Хизанейшвили (оба — Спартак), Боков, Варламов (оба — ЦСКА)
|
7 (2)
|
2019/20
|
21-й
|
Бауэр (Арсенал), Кварацхелия (Зенит), Зиньковский (Кр.Советов), Кверквелия (Локомотив), Ахметов, Карпов (оба — ЦСКА), Зобнин (Спартак)
|
7 (3)
|
1999
|
3-й
|
Яхимович (Динамо), Казаков (Торпедо), Джанашия (Локомотив), Терещенко (Уралан), Агаев (Алания), Боровской (Ростсельмаш)
|
6 (3)
|
2002
|
23-й
|
Семшов (Торпедо), Тарловский (Алания), Точилин, Харлачев (оба — Динамо), Шемберас (ЦСКА), Кебе (Спартак)
|
6 (1)
|
2004
|
21-й
|
Базаев, Бастия (оба — Сатурн), В.Березуцкий, Жирков (оба — ЦСКА), Кирицэ, Гартиг (оба — Зенит)
|
6 (4)
|
2006
|
3-й
|
Акинфеев (ЦСКА), Р.Аджинджал (Луч-Энергия), Домингес (Рубин), Гогуа (Спартак Нч), Евсеев (Локомотив), Набабкин (Москва)
|
6 (2)
|
2011/12
|
31-й
|
Буссуфа (Анжи), Буйволов, Григалава (оба — Волга), Джудович (Спартак Нч), Никитинский, Строев (оба — Томь)
|
6 (2)
|
2012/13
|
29-й
|
Данилу Неку, Чантурия (оба — Алания), Джуджак, Кокорин (оба — Динамо), Каряка (Волга), Широков (Зенит)
|
6 (5)
|
2016/17
|
13-й
|
Засеев, Шелия (оба — Уфа), Нету (Зенит), Огуде (Амкар), Куасси (Краснодар), Малых (Оренбург)
|
6 (3)
|
2018/19
|
3-й
|
Набабкин (ЦСКА), Белоруков, А.Понсе (оба — Анжи), Берхамов (Арсенал), Рамирес (Краснодар), Кузяев (Зенит)
|
6 (2)
|
2019/20
|
23-й
|
Подберезкин (Рубин), Карпов (ЦСКА), Тетрашвили (Тамбов), Жемалетдинов (Локомотив), Малых, Мишкич (оба — Оренбург)
|
6 (3)
|
2020/21
|
2-й
|
К.Кангва, Э.Кангва (оба — Арсенал), Ненахов (Ахмат), Меркулов (Рубин), Емельянов (Урал), Ракицкий (Зенит)
|
6 (0)
|
2020/21
|
20-й
|
Кухарчук (Химки), Осипенко (Ростов), Зобнин (Спартак), Абильдгор (Рубин), Тимофеев (Ахмат), Смольников (Краснодар)
|
6 (1)
|
2021/22
|
17-й
|
Соболев (Спартак), Едвай (Локомотив), Идову (Химки), Касинтура, Кротов (оба — Уфа), Крыховяк (Краснодар)
|
6 (4)
В параллельном московском матче азовский судья Артем Чистяков отметил возвращение в премьер-лигу после долгой паузы пенальти, назначенным на 12-й секунде. Вероятно, никто в истории турнира не фолил в своей штрафной быстрее казанца Георгия Зотова. Во всяком случае в последние 18 лет столь ранних нарушений не случалось, а узнать время нарушений в матчах, проходивших в середине 1990-х в Камышине или Новороссийске, нам, к сожалению, не под силу. Николай Калинский своим шансом воспользовался и попал в компанию Геннадия Гришина, Вели Касумова, Альберта Догузова, Ансара Аюпова, Даниэла Панку и Бибраса Натхо — игроков, реализовавших 11-метровый на второй минуте.
Самые ранние пенальти в чемпионатах России:
|
Дата
|
Игрок
|
Команда
|
Матч
|
Минута
|
Исход
|
01.08.1992
|
Геннадий Гришин
|
Торпедо
|
Зенит (д) — 1:2
|
2'
|
Гол
|
11.08.1992
|
Вели Касумов
|
Динамо
|
Алания (д) — 3:1
|
2'
|
Гол
|
11.09.1993
|
Игорь Добровольский
|
Динамо
|
Торпедо (д) — 3:2
|
2'
|
Вратарь
|
09.08.1995
|
Сергей Наталушко
|
Текстильщик
|
Жемчужина (д) — 2:1
|
2'
|
Штанга
|
30.07.1997
|
Альберт Догузов
|
Черноморец
|
Шинник (д) — 1:0
|
2'
|
Гол
|
13.09.2003
|
Ансар Аюпов
|
Черноморец
|
Торпедо-Металлург (д) — 1:2
|
2'
|
Гол
|
16.10.2005
|
Джамбулад Базаев
|
Алания
|
Динамо (д) — 2:4
|
2'
|
Вратарь
|
05.10.2008
|
Анатолий Тимощук
|
Зенит
|
Луч-Энергия (д) — 8:1
|
2'
|
Вратарь
|
10.05.2009
|
Даниэл Панку
|
Терек
|
Амкар (д) — 2:2
|
2'
|
Гол
|
09.08.2015
|
Бибрас Натхо
|
ЦСКА
|
Амкар (д) — 2:0
|
2'
|
Гол
|
05.12.2021
|
Николай Калинский
|
Нижний Новгород
|
Рубин (д) — 2:1
|
2'
|
Гол
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