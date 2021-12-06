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Безбородов и Чистяков установили рекорды чемпионата

Кирилл Бурдаков
Кирилл Бурдаков
Корреспондент
Сегодня, 08:30
Владислав Безбородов. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Владислав Безбородов. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Главными героями двух проходивших параллельно воскресных матчей чемпионата России стали арбитры, вписавшие свои имена в историю турнира благодаря раннему применению санкций.

Петербуржец Владислав Безбородов, для которого встреча «Динамо» и «Уфы» стала 254-й в роли главного судьи, уже на шестой минуте показал красную карточку Вячеславу Кротову. Форвард гостей совершил фол еще на второй минуте и претендовал на повторение антирекорда, который делят вратари Алексей Ботвиньев и Антон Амельченко, но продолжительная проверка отправила воспитанника «Спартака» на восьмую строчку. Любопытно, что три из четырех самых ранних красных карточки показали представители судейской династии Лапочкиных: сын на второй минуте выгнал с поля грозненца Амельченко, а отец на третьей — с разницей в пять лет — махачкалинца Будунова и ростовчанина Гутьерреса.

Самые ранние удаления в чемпионатах России:

Дата

Судья

Игрок

Команда

Матч

Минута

08.08.2009

Альмир Каюмов

Алексей Ботвиньев

Кубань

Сатурн (д) — 0:2

2'

04.08.2012

Сергей Лапочкин-мл.

Антон Амельченко

Ахмат

Алания (г) — 0:5

2'

18.06.2000

Сергей Лапочкин-ст.

Будун Будунов

Анжи

Динамо (г) — 1:2

3'

13.03.2005

Сергей Лапочкин-ст.

Карлос Гутьеррес

Ростов

Торпедо (г) — 1:3

3'

06.08.1997

Андрей Бутенко

Геннадий Нижегородов

Локомотив НН

Ростсельмаш (г) — 1:3

4'

29.05.1999

Николай Левников

Александр Жидков

Сатурн

Шинник (д) — 0:0

5'

26.05.2013

Алексей Николаев

Акош Дакоста

Алания

Спартак (г) — 0:2

5'

05.12.2021

Владислав Безбородов

Вячеслав Кротов

Уфа

Динамо (г) — 0:1

6'

Зато фол «последней надежды» в исполнении Эгаша Касинтуры Безбородов определил с ходу, без использования повторов, и отправил ангольца в раздевалку на 36-й минуте. «Уфа» стала первой командой, которая осталась вдевятером так рано. Предыдущий рекорд принадлежал другому судье из Санкт-Петербурга Николаю Иванову, удалившему в 2003 году армейцев Дейвидаса Шембераса и Элвера Рахимича к 38-й минуте. Правда, нужно отметить, что ЦСКА в тот день, как «Торпедо-ЗИЛ» годом ранее, доигрывал первый тайм против десятерых соперников. Шемберас получил красную за драку с Николасом Павловичем, а автозаводец Александр Куртиян — за стычку с Сергеем Семаком.

Случаи, когда команда оставалась вдевятером к 60-й минуте матча чемпионата России:

Дата

Судья

Команда

Матч

Удаления

06.12.2021

Владислав Безбородов

Уфа

Динамо (г) — 0:2

Кротов, 6'. Касинтура, 36'

31.08.2003

Николай Иванов

ЦСКА

Сатурн (д) — 1:1

Шемберас, 25'. Рахимич, 38'

09.03.2002

Юрий Баскаков

Торпедо-ЗИЛ

ЦСКА (г) — 0:4

Куртиян, 24'. Мусатов, 41'

09.03.2020

Владислав Безбородов

ЦСКА

Ростов (г) — 2:3

Ахметов, 21'. Карпов, 51'

20.11.2011

Игорь Федотов

Томь

Ростов (г) — 1:3

Строев, 15'. Никитинский, 53'

16.10.2010

Евгений Турбин

Амкар

Зенит (г) — 0:2

Белоруков, 43'. Федорив, 55

26.08.2013

Игорь Низовцев

Ростов

Локомотив (г) — 0:5

Агаларов, 53'. Лоло, 59'

Общими усилиями арбитры в 17-м туре показали шесть красных карточек, повторив третий результат в истории чемпионатов России. Больше удалений было только в сезонах 2000 и 2019/20 годов — по семь. А вот четыре прямых красных (кроме уфимцев «отметились» спартаковец Соболев и краснодарец Крыховяк) ранее показывалось только дважды — в день знаменитого раменского побоища в 2004-м и в третьем туре сезона-2012/13, когда только к одному из пяти удалений привели два предупреждения. Рекорд — пять прямых удалений — был установлен в 2013 году. Компанию четырем подравшимся игрокам «Алании» и «Динамо» составил Роман Широков, отпраздновавший гол в ворота «Волги» несколькими оскорбительными жестами в адрес фанатов своей команды.

Туры чемпионата России с максимальным количеством удалений:

Сезон

Тур

Игроки

Удаления (прямые)

2000

19-й

Шишкин (Факел), Снытко, Призетко (оба — Черноморец), Робсон, Хизанейшвили (оба — Спартак), Боков, Варламов (оба — ЦСКА)

7 (2)

2019/20

21-й

Бауэр (Арсенал), Кварацхелия (Зенит), Зиньковский (Кр.Советов), Кверквелия (Локомотив), Ахметов, Карпов (оба — ЦСКА), Зобнин (Спартак)

7 (3)

1999

3-й

Яхимович (Динамо), Казаков (Торпедо), Джанашия (Локомотив), Терещенко (Уралан), Агаев (Алания), Боровской (Ростсельмаш)

6 (3)

2002

23-й

Семшов (Торпедо), Тарловский (Алания), Точилин, Харлачев (оба — Динамо), Шемберас (ЦСКА), Кебе (Спартак)

6 (1)

2004

21-й

Базаев, Бастия (оба — Сатурн), В.Березуцкий, Жирков (оба — ЦСКА), Кирицэ, Гартиг (оба — Зенит)

6 (4)

2006

3-й

Акинфеев (ЦСКА), Р.Аджинджал (Луч-Энергия), Домингес (Рубин), Гогуа (Спартак Нч), Евсеев (Локомотив), Набабкин (Москва)

6 (2)

2011/12

31-й

Буссуфа (Анжи), Буйволов, Григалава (оба — Волга), Джудович (Спартак Нч), Никитинский, Строев (оба — Томь)

6 (2)

2012/13

29-й

Данилу Неку, Чантурия (оба — Алания), Джуджак, Кокорин (оба — Динамо), Каряка (Волга), Широков (Зенит)

6 (5)

2016/17

13-й

Засеев, Шелия (оба — Уфа), Нету (Зенит), Огуде (Амкар), Куасси (Краснодар), Малых (Оренбург)

6 (3)

2018/19

3-й

Набабкин (ЦСКА), Белоруков, А.Понсе (оба — Анжи), Берхамов (Арсенал), Рамирес (Краснодар), Кузяев (Зенит)

6 (2)

2019/20

23-й

Подберезкин (Рубин), Карпов (ЦСКА), Тетрашвили (Тамбов), Жемалетдинов (Локомотив), Малых, Мишкич (оба — Оренбург)

6 (3)

2020/21

2-й

К.Кангва, Э.Кангва (оба — Арсенал), Ненахов (Ахмат), Меркулов (Рубин), Емельянов (Урал), Ракицкий (Зенит)

6 (0)

2020/21

20-й

Кухарчук (Химки), Осипенко (Ростов), Зобнин (Спартак), Абильдгор (Рубин), Тимофеев (Ахмат), Смольников (Краснодар)

6 (1)

2021/22

17-й

Соболев (Спартак), Едвай (Локомотив), Идову (Химки), Касинтура, Кротов (оба — Уфа), Крыховяк (Краснодар)

6 (4)

В параллельном московском матче азовский судья Артем Чистяков отметил возвращение в премьер-лигу после долгой паузы пенальти, назначенным на 12-й секунде. Вероятно, никто в истории турнира не фолил в своей штрафной быстрее казанца Георгия Зотова. Во всяком случае в последние 18 лет столь ранних нарушений не случалось, а узнать время нарушений в матчах, проходивших в середине 1990-х в Камышине или Новороссийске, нам, к сожалению, не под силу. Николай Калинский своим шансом воспользовался и попал в компанию Геннадия Гришина, Вели Касумова, Альберта Догузова, Ансара Аюпова, Даниэла Панку и Бибраса Натхо — игроков, реализовавших 11-метровый на второй минуте.

Самые ранние пенальти в чемпионатах России:

Дата

Игрок

Команда

Матч

Минута

Исход

01.08.1992

Геннадий Гришин

Торпедо

Зенит (д) — 1:2

2'

Гол

11.08.1992

Вели Касумов

Динамо

Алания (д) — 3:1

2'

Гол

11.09.1993

Игорь Добровольский

Динамо

Торпедо (д) — 3:2

2'

Вратарь

09.08.1995

Сергей Наталушко

Текстильщик

Жемчужина (д) — 2:1

2'

Штанга

30.07.1997

Альберт Догузов

Черноморец

Шинник (д) — 1:0

2'

Гол

13.09.2003

Ансар Аюпов

Черноморец

Торпедо-Металлург (д) — 1:2

2'

Гол

16.10.2005

Джамбулад Базаев

Алания

Динамо (д) — 2:4

2'

Вратарь

05.10.2008

Анатолий Тимощук

Зенит

Луч-Энергия (д) — 8:1

2'

Вратарь

10.05.2009

Даниэл Панку

Терек

Амкар (д) — 2:2

2'

Гол

09.08.2015

Бибрас Натхо

ЦСКА

Амкар (д) — 2:0

2'

Гол

05.12.2021

Николай Калинский

Нижний Новгород

Рубин (д) — 2:1

2'

Гол

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Кирилл Бурдаков все материалы автора

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