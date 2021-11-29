Что ждет «Спартак» в новом году? Клуб может поменять не только тренера, но и руководство

Максим Алланазаров о кадровых решениях, которые могут быть приняты красно-белыми до конца года.

После победы над «Наполи» красно-белые с трудом ушли от поражения в Уфе и остались на 10-м месте — до зоны стыковых матчей пять очков: за 16 туров меньше «Спартака» забили только «Химки», «Нижний Новгород», «Урал», «Уфа» и «Арсенал». В ближайшее время клуб определит план по выходу из кризиса.

Очередной совет директоров «Спартака» должен собраться 14 декабря, чтобы подвести итоги первой половины сезона и определить стратегию развития клуба и команды в будущем году.

Близкие к клубу люди утверждают, что боссы красно-белых могут принять несколько кадровых решений. В частности, ходят слухи, что не гарантировано продление контракта генерального директора клуба Евгения Мележикова и заместителя генерального директора по подготовке футболистов Владимира Кузьмичева.

Пока обоим акционеры доверяют, но все может измениться. Кто конкретно заменит функционеров, на данный момент сказать сложно, но одним из кандидатов на пост Кузьмичева называется Геннадий Голубин — экс-глава селекционного отдела «Динамо» и бывший спортивный директор «Крыльев Советов».

Также на совете директоров будет поднят вопрос относительно дальнейших перспектив главного тренера команды Руя Витории. По моей информации, победа над «Наполи» в Лиге Европы глобально ничего не поменяла. Витория не смог занять с командой место не ниже пятого в чемпионате, а значит, скорее всего, его работа будет признана неудовлетворительной. Главным претендентом на место португальца является итальянский специалист Паоло Ваноли.

По моей информации, Ваноли может прилететь в Москву для подписания контракта с красно-белыми в середине декабря. Ожидается, что Ваноли подпишет со «Спартаком» трехлетний контракт и приступит к работе на январском тренировочном сборе.