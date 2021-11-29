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Что ждет «Спартак» в новом году? Клуб может поменять не только тренера, но и руководство

Максим Алланазаров
Максим Алланазаров
Заместитель главного редактора
Сегодня, 19:30
Руй Витория. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II Главный тренер «Спартака» Руй Витория. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Руй Витория. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Теги:
Максим Алланазаров о кадровых решениях, которые могут быть приняты красно-белыми до конца года.
Руй Витория. «Мне нравится Витория — позитивный мужик с русским характером, который держит удар». Романцев — о «Спартаке», сборной и Карпине

После победы над «Наполи» красно-белые с трудом ушли от поражения в Уфе и остались на 10-м месте — до зоны стыковых матчей пять очков: за 16 туров меньше «Спартака» забили только «Химки», «Нижний Новгород», «Урал», «Уфа» и «Арсенал». В ближайшее время клуб определит план по выходу из кризиса.

Очередной совет директоров «Спартака» должен собраться 14 декабря, чтобы подвести итоги первой половины сезона и определить стратегию развития клуба и команды в будущем году.

Близкие к клубу люди утверждают, что боссы красно-белых могут принять несколько кадровых решений. В частности, ходят слухи, что не гарантировано продление контракта генерального директора клуба Евгения Мележикова и заместителя генерального директора по подготовке футболистов Владимира Кузьмичева.

Пока обоим акционеры доверяют, но все может измениться. Кто конкретно заменит функционеров, на данный момент сказать сложно, но одним из кандидатов на пост Кузьмичева называется Геннадий Голубин — экс-глава селекционного отдела «Динамо» и бывший спортивный директор «Крыльев Советов».

Также на совете директоров будет поднят вопрос относительно дальнейших перспектив главного тренера команды Руя Витории. По моей информации, победа над «Наполи» в Лиге Европы глобально ничего не поменяла. Витория не смог занять с командой место не ниже пятого в чемпионате, а значит, скорее всего, его работа будет признана неудовлетворительной. Главным претендентом на место португальца является итальянский специалист Паоло Ваноли.

По моей информации, Ваноли может прилететь в Москву для подписания контракта с красно-белыми в середине декабря. Ожидается, что Ваноли подпишет со «Спартаком» трехлетний контракт и приступит к работе на январском тренировочном сборе.

Россия. Тинькофф Премьер-лига. 16-й тур
29 нояб, 17:00. Нефтяник (Уфа)
Уфа
1:1
Спартак
Голы
Никитин, 70 (1:0), Соболев, 90+5 (1:1)
Уфа
Беленов Никитин Ботака-Иобома Журавлев Йокич (Алиев, 81 ) Касинтура (Голубев, 85 ) Фищенко Урунов (Мрзляк, 25 ) Камилов Агаларов (Саплинов, 85 ) Кротов (Плиев, 81 )
Спартак
Селихов Жиго Джикия Айртон Кофрие (Рассказов, 68) Умяров Литвинов Промес Ломовицкий (Мельников, 76) Соболев Ларссон
Предупреждения
Кротов 37, Журавлев 38, Камилов 45, Мрзляк 54, Йокич 67, Алиев 88, Никитин 90  -  Айртон 19, Умяров 49, Рассказов 74
Удаления
Рассказов 86 (вторая ж.к)
Судьи
Кукуян (Сочи) Стипиди (Краснодар) Богданов (Верея)
ВАР
Панин (Дмитров) Воронцов (Ярославль)

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Максим Алланазаров все материалы автора

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  • Vladimir Sobolev

    если Ваноли придет - ему-то дадут полноценные сборы провести? или также, менее чем через полгода спишут? когда в борделе дела идут неважно, нужно девочек менять, а не кровати двигать.

    29.11.2021

  • Alex Star

    Соболя можно оставить пока тоже, всё таки прибавил под конец

    29.11.2021

  • Глупый

    И рассказова забирай

    29.11.2021

  • lvb

    Приветствую. А сколько тренеров реально работало при Старостине,к примеру с 1955 года? Посчитай и поймешь,шо тренеров искать для Петровича было крайне редким занятием. Не считая парочки и.о и на год(1976) Крутикова. Этт Гуляев,Никита,Бесков и ОИР). .Четверо,не то что сейчас,при Папике СМ)).

    29.11.2021

  • Глупый

    все таки Руй слабак,на выход

    29.11.2021

  • Йердна Апам

    Это же МЮ,а Федун((

    29.11.2021

  • inout

    Говорящая голова истеричной бабенки с интеллектом тинейджера.

    29.11.2021

  • я

    Бескова повоспитываешь, как же.

    29.11.2021

  • Семь ветров

    Изначально Руй вызвал стойкую антипатию, его любовь к рассказам о своих достижениях в Бенфике, абсолютное нежелание изучить команду которую собирался принять - элементарно не знал к моменту подписания контрактов даже лидеров, схемы игровой, всё это показывало его незаинтересованность. Руй добился отвратительных результатов, при нем игроки деградировали, очевидно человек добился своего увольнения с выплатой компенсации, но игра в ЛЕ показала парадоксальные вещи, команда выглядит там совершенно иначе и на равных билась с Лестером и если бы не некий Рассказов были бы и победы, обыграл Наполи и совсем не уступил по игре Легии, при том Руй излучает спокойствие и уверенность. Вообщем нет смысла его выгонять сейчас, сезон потерян и никто его не спасет, ну кроме Долматова Олега Васильевича, так пусть доработает португалец, все таки кадровая обстановка в Спаратке аховая, никого не купили, играет молодежь и деградировавшие...

    29.11.2021

  • lvb

    Я вааще крут). А КББ ноне в Казахской ССР, "Кайрат" тренирует). Но мечтает о "последнем большом контракте", знаю из первых рук. ФК СМ вполне подходит, последний крупный заработк.. и на пенсию).

    29.11.2021

  • dinela

    Кого это он воспитывал?Бескова???)))

    29.11.2021

  • я

    Раньше на все хватало одного Старостина. Правда, он постоянно был в команде, рассказывал игрокам байки, подбирал им квартиры и машины, не просто искал тренера для команды. а воспитывал его, проводил через вторую, первую лигу, потом поддерждивал в команде............ Теперь боссы собираются раз в год в декабре порешать. Это и есть та самая хваленая эффективность менеджмента? А в других сферах тоже так?

    29.11.2021

  • shaptech

    Руя, думаю, пока трогать не надо. А руководство гнать в зашей, но этого не будет, ведь даже в опросе под статьей руководства нет, т.е. оно не виновато.

    29.11.2021

  • ABF

    Ну, ты крут! Полный респект! Ещё бы Курбана где-нибудь найти... Он вообще жив?

    29.11.2021

  • glass99

    ты не знаешь разницы терминов "собственник" и "руководство"?

    29.11.2021

  • NRG

    Самый главный вопрос - Федуна там не собираются поменять?

    29.11.2021

  • van der sar

    У меня нет. А у селекционного отдела должны быть. Они за это зарплату получают, а не я. Пусть работают.

    29.11.2021

  • mdgrun

    не надо.

    29.11.2021

  • a_l_p

    ...рыба... с головы..., но голова повинная - не та... орг...ы чемпионата, жур...ы футбольные - посмешище...

    29.11.2021

  • mdgrun

    ты очевидно представляешь клуб "отходы"?

    29.11.2021

  • glass99

    Ожидается, что Ваноли подпишет со «Спартаком» трехлетний контракт ___________________ анекдот дня)

    29.11.2021

  • ABF

    А мне пофиг на Леонидычей, я как-то больше Иванычам доверяю

    29.11.2021

  • Михаил Чичеров

    С Мальмё Дзюба под одеялом не играл.

    29.11.2021

  • lvb

    Приветствую ветерана). Но все решения в ФК СМ принимает Федун,это и есть руководство) А эти оба всего лишь наемники, исполнители). Не путайте белое с кислым)

    29.11.2021

  • Хедин

    Весь мир замер в ожидании о судьбе Фк Пищевик)))

    29.11.2021

  • ABF

    По игре под одеялом...

    29.11.2021

  • lvb

    Приветы. Шо то у меня насчет "буйной плоти Федуна") большие сомнения)).. В его-то возрасте пожалуй с буйностью надо завязывать, ибо нечем)). Тут все просто. Пригласить профи-гендира и спортдира, вполне подходят Васильев и Толстиков, прочистить авгиевы конюшни, то есть менеджмент, шоб "пилить" и сливать грязное белье" было некому). Отправить Мележикова в Казахстан, за КББ. Дать денег на трансферы.. и довериться профессионалам, по примеру Абрамовича. Причем дать КББ ГАРАНТИРОВАННЫЙ контракт на 3 года. Далее..з аткнуться и сидеть на попе ровно, ждать. Если Курбан не подлечит ФК СМ от системных проблем.. то никто в ближайшие гоы и не сможет. Ха,цельная программа по"вставанию с колен" вышла)

    29.11.2021

  • mdgrun

    Почему трёхлетний?!

    29.11.2021

  • ABF

    Литвинов, Глушенков, Маслов, Селихов, Промес, Бакаев... У тебя есть кандидатуры лучше?

    29.11.2021

  • Oleg Li

    Правильно-относительно порядочный Руй не нужен свинарне))).Им нужен трешак с В аналиии

    29.11.2021

  • bvp

    Голубина нагнали из Крыльев, добро пожаловать в Спартак. Цирк конечно. Надо ставить задачу выиграть кубок, и посмотреть, как Руй справится.

    29.11.2021

  • dinela

    )))Как раз это руководство!Ты не путай этих ребят с хозяином и акционерами!

    29.11.2021

  • just__fan

    чем Понсе не угодил?

    29.11.2021

  • Михаил Чичеров

    Что то не тянет наш Зелимхан.

    29.11.2021

  • lvb

    Опять Алланазаров пургует.. Ни Витория, ни Кузьмичев.. руководством ФК СМ НЕ являются. Обычные наемные работники. Но блогеру похоже этого не понять))

    29.11.2021

  • van der sar

    А Зелимхан- ??? Либо новый тренер, а не Мозес, должен обьяснить ему, что делать на поле. Но по большому счёту- ???

    29.11.2021

  • greakov

    А Зелимхан?

    29.11.2021

  • Михаил Чичеров

    У Дзюбы, по игре с Мальмё.

    29.11.2021

  • KS

    После 16 того тура Спартак 10, ЦСКА 8. А не повод ли поменять этот баласт?

    29.11.2021

  • WizardUfa

    А как она сейчас участвует в жизни клуба?

    29.11.2021

  • спас

    А Соболев уроки брал у англичанина Стерлинга надо понимать?

    29.11.2021

  • van der sar

    Джикия, Жиго, Куфрие, Умяров, Зобнин, Мозес- норм для основы. Остальные все- ??? или ????????... Ну, плюс-минус. Так я считаю.

    29.11.2021

  • sava_

    Даёшь больше замен...и сразу все от радости обасру..ся))) но мы то знаем, что КБ будет веселить нас ещё долгие времена, а возможно и вечно)

    29.11.2021

  • Павел Леонидович

    какой чудной ник у автора)))) а по сабжу - может и может... пофиг на свинок)

    29.11.2021

  • sailor1990

    Зачем новому тренеру предлагалть трехлетний контракт? Предложить до конца сезона и условием продления выставить попадание в зону УЕФА. Не получится - пинком под зад. Дешевле, чем неустойки платить за расторжение

    29.11.2021

  • shpasic

    "Что ждёт «Спартак» в новом году? Клуб может поменять не только тренера, но и переставить кровати"

    29.11.2021

  • BestDM

    Если что-то поменяется, будет жаль. Срамтак идет с руем верным курсом)))

    29.11.2021

  • NGE

    *В ближайшее время клуб определит план по выходу из кризиса.* Каждый раз "план выхода из кризиса" сводился к увольнению главного тренера)) Может и собираться не надо? А Федун просто завернет Вано Ли в красивую упаковку и положит любимой Гюльчатай под ёлочку))

    29.11.2021

  • Lars Berger

    Считаю, что Федуну нужно успокоить свою буйствующую плоть ведром холодной воды и отстранить эту женщину от участия в жизни клуба. Можно уважать его большую и сильную любовь к своей женщине, но "Спартак" - это не игрушка для неё.

    29.11.2021

  • МаратХ

    Ничего не надо менять. Пусть кривоногие буратины опять извинятся и хорош. И личные контракты опять улучшить

    29.11.2021

  • 16vic16

    ***Что ждет «Спартак» в новом году?*** - Казенный дом и дальняя дорога.

    29.11.2021

  • som173

    Ваноли могут дать, ибо 100 летие клуба пройдет весной. И не 3 летний, а 2,5 года. Пол года что б сохранить прописку, год на пастройку каманды и третий год паставить задачу- борьба за титул. Реальная, а не как у Руя. Главное пригласить вменяемых гендиров и спортдиров , пакупать игроков под задачу( Хлусевич уже куплен и забил 15 минут назад гол Локо) и не мешать тренеру . Так шта ждем перемен, ибо с Руем енто тупик. Но мож с ево садерем хоть шерсти клок, выйдя в весну в ЕК. Хе-хе!

    29.11.2021

  • van der sar

    Судьба Витории предрешена уже точно... И не сегодня... Но если селекционный отдел будет опять в носу ковыряться, не поможет и Ваноли.

    29.11.2021

  • velikiy knyaz

    Какой смысл переставлять кровати в публичном доме?

    29.11.2021

  • whydoesmyheartfeelsobad

    Трехлетний контракт кто последний отработал?

    29.11.2021

  • Андрей Городецкий

    можно я тренером . хоть на пару месяцев . хуже не будет

    29.11.2021

  • Antonio

    Поменять тренера, руководство, игроков. Может и лигу на ФНЛ сменить?

    29.11.2021