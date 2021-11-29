Что ждет «Спартак» в новом году? Клуб может поменять не только тренера, но и руководство
После победы над «Наполи» красно-белые с трудом ушли от поражения в Уфе и остались на 10-м месте — до зоны стыковых матчей пять очков: за 16 туров меньше «Спартака» забили только «Химки», «Нижний Новгород», «Урал», «Уфа» и «Арсенал». В ближайшее время клуб определит план по выходу из кризиса.
Очередной совет директоров «Спартака» должен собраться 14 декабря, чтобы подвести итоги первой половины сезона и определить стратегию развития клуба и команды в будущем году.
Близкие к клубу люди утверждают, что боссы красно-белых могут принять несколько кадровых решений. В частности, ходят слухи, что не гарантировано продление контракта генерального директора клуба Евгения Мележикова и заместителя генерального директора по подготовке футболистов Владимира Кузьмичева.
Пока обоим акционеры доверяют, но все может измениться. Кто конкретно заменит функционеров, на данный момент сказать сложно, но одним из кандидатов на пост Кузьмичева называется Геннадий Голубин — экс-глава селекционного отдела «Динамо» и бывший спортивный директор «Крыльев Советов».
Также на совете директоров будет поднят вопрос относительно дальнейших перспектив главного тренера команды Руя Витории. По моей информации, победа над «Наполи» в Лиге Европы глобально ничего не поменяла. Витория не смог занять с командой место не ниже пятого в чемпионате, а значит, скорее всего, его работа будет признана неудовлетворительной. Главным претендентом на место португальца является итальянский специалист Паоло Ваноли.
По моей информации, Ваноли может прилететь в Москву для подписания контракта с красно-белыми в середине декабря. Ожидается, что Ваноли подпишет со «Спартаком» трехлетний контракт и приступит к работе на январском тренировочном сборе.
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Vladimir Sobolev
если Ваноли придет - ему-то дадут полноценные сборы провести? или также, менее чем через полгода спишут? когда в борделе дела идут неважно, нужно девочек менять, а не кровати двигать.
29.11.2021
Alex Star
Соболя можно оставить пока тоже, всё таки прибавил под конец
29.11.2021
Глупый
И рассказова забирай
29.11.2021
lvb
Приветствую. А сколько тренеров реально работало при Старостине,к примеру с 1955 года? Посчитай и поймешь,шо тренеров искать для Петровича было крайне редким занятием. Не считая парочки и.о и на год(1976) Крутикова. Этт Гуляев,Никита,Бесков и ОИР). .Четверо,не то что сейчас,при Папике СМ)).
29.11.2021
Глупый
все таки Руй слабак,на выход
29.11.2021
Йердна Апам
Это же МЮ,а Федун((
29.11.2021
inout
Говорящая голова истеричной бабенки с интеллектом тинейджера.
29.11.2021
я
Бескова повоспитываешь, как же.
29.11.2021
Семь ветров
Изначально Руй вызвал стойкую антипатию, его любовь к рассказам о своих достижениях в Бенфике, абсолютное нежелание изучить команду которую собирался принять - элементарно не знал к моменту подписания контрактов даже лидеров, схемы игровой, всё это показывало его незаинтересованность. Руй добился отвратительных результатов, при нем игроки деградировали, очевидно человек добился своего увольнения с выплатой компенсации, но игра в ЛЕ показала парадоксальные вещи, команда выглядит там совершенно иначе и на равных билась с Лестером и если бы не некий Рассказов были бы и победы, обыграл Наполи и совсем не уступил по игре Легии, при том Руй излучает спокойствие и уверенность. Вообщем нет смысла его выгонять сейчас, сезон потерян и никто его не спасет, ну кроме Долматова Олега Васильевича, так пусть доработает португалец, все таки кадровая обстановка в Спаратке аховая, никого не купили, играет молодежь и деградировавшие...
29.11.2021
lvb
Я вааще крут). А КББ ноне в Казахской ССР, "Кайрат" тренирует). Но мечтает о "последнем большом контракте", знаю из первых рук. ФК СМ вполне подходит, последний крупный заработк.. и на пенсию).
29.11.2021
dinela
Кого это он воспитывал?Бескова???)))
29.11.2021
я
Раньше на все хватало одного Старостина. Правда, он постоянно был в команде, рассказывал игрокам байки, подбирал им квартиры и машины, не просто искал тренера для команды. а воспитывал его, проводил через вторую, первую лигу, потом поддерждивал в команде............ Теперь боссы собираются раз в год в декабре порешать. Это и есть та самая хваленая эффективность менеджмента? А в других сферах тоже так?
29.11.2021
shaptech
Руя, думаю, пока трогать не надо. А руководство гнать в зашей, но этого не будет, ведь даже в опросе под статьей руководства нет, т.е. оно не виновато.
29.11.2021
ABF
Ну, ты крут! Полный респект! Ещё бы Курбана где-нибудь найти... Он вообще жив?
29.11.2021
glass99
ты не знаешь разницы терминов "собственник" и "руководство"?
29.11.2021
NRG
Самый главный вопрос - Федуна там не собираются поменять?
29.11.2021
van der sar
У меня нет. А у селекционного отдела должны быть. Они за это зарплату получают, а не я. Пусть работают.
29.11.2021
mdgrun
не надо.
29.11.2021
a_l_p
...рыба... с головы..., но голова повинная - не та... орг...ы чемпионата, жур...ы футбольные - посмешище...
29.11.2021
mdgrun
ты очевидно представляешь клуб "отходы"?
29.11.2021
glass99
Ожидается, что Ваноли подпишет со «Спартаком» трехлетний контракт ___________________ анекдот дня)
29.11.2021
ABF
А мне пофиг на Леонидычей, я как-то больше Иванычам доверяю
29.11.2021
Михаил Чичеров
С Мальмё Дзюба под одеялом не играл.
29.11.2021
lvb
Приветствую ветерана). Но все решения в ФК СМ принимает Федун,это и есть руководство) А эти оба всего лишь наемники, исполнители). Не путайте белое с кислым)
29.11.2021
Хедин
Весь мир замер в ожидании о судьбе Фк Пищевик)))
29.11.2021
ABF
По игре под одеялом...
29.11.2021
lvb
Приветы. Шо то у меня насчет "буйной плоти Федуна") большие сомнения)).. В его-то возрасте пожалуй с буйностью надо завязывать, ибо нечем)). Тут все просто. Пригласить профи-гендира и спортдира, вполне подходят Васильев и Толстиков, прочистить авгиевы конюшни, то есть менеджмент, шоб "пилить" и сливать грязное белье" было некому). Отправить Мележикова в Казахстан, за КББ. Дать денег на трансферы.. и довериться профессионалам, по примеру Абрамовича. Причем дать КББ ГАРАНТИРОВАННЫЙ контракт на 3 года. Далее..з аткнуться и сидеть на попе ровно, ждать. Если Курбан не подлечит ФК СМ от системных проблем.. то никто в ближайшие гоы и не сможет. Ха,цельная программа по"вставанию с колен" вышла)
29.11.2021
mdgrun
Почему трёхлетний?!
29.11.2021
ABF
Литвинов, Глушенков, Маслов, Селихов, Промес, Бакаев... У тебя есть кандидатуры лучше?
29.11.2021
Oleg Li
Правильно-относительно порядочный Руй не нужен свинарне))).Им нужен трешак с В аналиии
29.11.2021
bvp
Голубина нагнали из Крыльев, добро пожаловать в Спартак. Цирк конечно. Надо ставить задачу выиграть кубок, и посмотреть, как Руй справится.
29.11.2021
dinela
)))Как раз это руководство!Ты не путай этих ребят с хозяином и акционерами!
29.11.2021
just__fan
чем Понсе не угодил?
29.11.2021
Михаил Чичеров
Что то не тянет наш Зелимхан.
29.11.2021
lvb
Опять Алланазаров пургует.. Ни Витория, ни Кузьмичев.. руководством ФК СМ НЕ являются. Обычные наемные работники. Но блогеру похоже этого не понять))
29.11.2021
van der sar
А Зелимхан- ??? Либо новый тренер, а не Мозес, должен обьяснить ему, что делать на поле. Но по большому счёту- ???
29.11.2021
greakov
А Зелимхан?
29.11.2021
Михаил Чичеров
У Дзюбы, по игре с Мальмё.
29.11.2021
KS
После 16 того тура Спартак 10, ЦСКА 8. А не повод ли поменять этот баласт?
29.11.2021
WizardUfa
А как она сейчас участвует в жизни клуба?
29.11.2021
спас
А Соболев уроки брал у англичанина Стерлинга надо понимать?
29.11.2021
van der sar
Джикия, Жиго, Куфрие, Умяров, Зобнин, Мозес- норм для основы. Остальные все- ??? или ????????... Ну, плюс-минус. Так я считаю.
29.11.2021
sava_
Даёшь больше замен...и сразу все от радости обасру..ся))) но мы то знаем, что КБ будет веселить нас ещё долгие времена, а возможно и вечно)
29.11.2021
Павел Леонидович
какой чудной ник у автора)))) а по сабжу - может и может... пофиг на свинок)
29.11.2021
sailor1990
Зачем новому тренеру предлагалть трехлетний контракт? Предложить до конца сезона и условием продления выставить попадание в зону УЕФА. Не получится - пинком под зад. Дешевле, чем неустойки платить за расторжение
29.11.2021
shpasic
"Что ждёт «Спартак» в новом году? Клуб может поменять не только тренера, но и переставить кровати"
29.11.2021
BestDM
Если что-то поменяется, будет жаль. Срамтак идет с руем верным курсом)))
29.11.2021
NGE
*В ближайшее время клуб определит план по выходу из кризиса.* Каждый раз "план выхода из кризиса" сводился к увольнению главного тренера)) Может и собираться не надо? А Федун просто завернет Вано Ли в красивую упаковку и положит любимой Гюльчатай под ёлочку))
29.11.2021
Lars Berger
Считаю, что Федуну нужно успокоить свою буйствующую плоть ведром холодной воды и отстранить эту женщину от участия в жизни клуба. Можно уважать его большую и сильную любовь к своей женщине, но "Спартак" - это не игрушка для неё.
29.11.2021
МаратХ
Ничего не надо менять. Пусть кривоногие буратины опять извинятся и хорош. И личные контракты опять улучшить
29.11.2021
16vic16
***Что ждет «Спартак» в новом году?*** - Казенный дом и дальняя дорога.
29.11.2021
som173
Ваноли могут дать, ибо 100 летие клуба пройдет весной. И не 3 летний, а 2,5 года. Пол года что б сохранить прописку, год на пастройку каманды и третий год паставить задачу- борьба за титул. Реальная, а не как у Руя. Главное пригласить вменяемых гендиров и спортдиров , пакупать игроков под задачу( Хлусевич уже куплен и забил 15 минут назад гол Локо) и не мешать тренеру . Так шта ждем перемен, ибо с Руем енто тупик. Но мож с ево садерем хоть шерсти клок, выйдя в весну в ЕК. Хе-хе!
29.11.2021
van der sar
Судьба Витории предрешена уже точно... И не сегодня... Но если селекционный отдел будет опять в носу ковыряться, не поможет и Ваноли.
29.11.2021
velikiy knyaz
Какой смысл переставлять кровати в публичном доме?
29.11.2021
whydoesmyheartfeelsobad
Трехлетний контракт кто последний отработал?
29.11.2021
Андрей Городецкий
можно я тренером . хоть на пару месяцев . хуже не будет
29.11.2021
Antonio
Поменять тренера, руководство, игроков. Может и лигу на ФНЛ сменить?
29.11.2021