Мнение Юрия Никифорова после матча с «Локомотивом».

Есть только один вариант — сажать на лавку. Как Витория сделал с Ларссоном

— Недавно известный агент Тимур Гурцкая в интервью сказал, что спартаковские игроки не верят в своего тренера. Ты это ощущаешь?

— Расцениваю такое заявление как тактический ход профессионала. Любой агент не прочь, чтобы в «Спартаке» работал его тренер, через которого он мог бы поставлять в клуб своих футболистов. Кто знает, может, уже такая работа и ведется. Тем более что все происходящее с командой и вокруг нее этому способствует. Что касается неверия игроков в Руя Виторию, то я не вижу повода для этого. Что, кстати, подтвердили матчи в Неаполе и Лестере.

— Олег Романцев сказал, что Леониду Федуну пора употребить власть в отношении футболистов, позволяющих себе проводить матчи по настроению. Насколько это реально?

— А как это можно сделать? Сейчас даже хозяин клуба, не может применять к игрокам какие-то меры дисциплинарного воздействия. Ведь у каждого из них в контракте значится, что им позволено, а что нет. И нигде не прописано, что они обязаны во всех без исключения матчах бороться все девяносто минут или вкалывать на тренировках. Да, существуют штрафы за опоздание на тренировку, ее прогул или, скажем, лишний вес. Но наказывать рублем за слабую игру не имеет права даже президент. Попробуй оштрафовать Промеса или Понсе — такой шум поднимется! И здесь только один вариант — усадить игрока на лавку, как Витория поступил с Ларссоном. Такие нынче порядки. В советские времена, когда еще не было агентов и контрактов, все решалось проще. Вот тогда и по зарплате могли ударить, и за границу не взять. Правда, тогда и футболисты были другие...

— От того же Гурцкаи приходилось слышать, что одной из бед «Спартака» является отсутствие спортивного директора. Это действительно так сильно влияет на качество игры и результаты?

— Только в какой-то мере, поскольку обстановка внутри клуба так или иначе сказывается на настроении футболистов. Что порождает какую-то неопределенность и у Витории. Ведь его приглашал уволенный с этого поста Дмитрий Попов. Но я бы не стал связывать все нынешние беды «Спартака» с вакансией спортивного директора. Может, это еще один стратегический ход активного агента?

— В ваши времена случались ситуации, схожие по напряжению с той, в которой находится нынешний «Спартак»?

— Таких глубинных проблем, как сейчас, не возникало. Но неприятные текущие моменты случались. Помню, в сезоне-1995 мы в середине мая посыпались: в пяти играх набрали только два очка, проиграв дома «Алании», «Ротору» и «Локомотиву». В итоге оказались на 9-м месте. Мы с Цымбаларем тогда травмированы были и уезжали в Одессу на лечение. И когда вернулись, ситуация уже выравнялась. Иначе и быть не могло. Ведь с нами был мудрый Николай Петрович Старостин, всегда готовый любому прийти на помощь. Под контролем все держал Романцев. Да и ребята были одной семьей. А золото тогда «Алании» досталось. Мы же лишь третьими, после «Локомотива» чемпионат закончили. Что для «Спартака» воспринималось как провал. А сейчас, наверное, считалось бы успехом...

Сейчас команде нужно стиснуть зубы и тупо через «не могу» набирать очки. А игра придет! И хочешь — верь, а хочешь — нет, но у «Спартака» еще есть шансы занять второе место. Очень важная ничья с «Локомотивом». Во-первых, она подтвердила, что у ребят есть характер. Во-вторых, уход на паузу в чемпионате с поражением мог морально надломить команду. А сейчас, после такой схватки, можно перевести дух и хорошо поработать перед зимним перерывом.

В моменте с голом «Локомотив» сыграл по-спартаковски

— Может, «Спартаку» теперь лучше вдесятером матчи проводить?

— Интересная мысль. А если серьезно, то когда команда, проигрывая, смогла собраться, сыграть от ножа и вытащить мертвую игру, значит, у нее есть будущее. Даже без спортивного директора (смеется) .

— А ведь начиналось для «Спартака» все не так оптимистично.

— Ты о травме, полученной на разминке Жиго? Потеря ключевого игрока обороны — удар ниже пояса. Тем более что заменивший его Кутепов давно не играл. К счастью, этого не почувствовалось. И у меня к нему, как у защитника, претензий нет.

— А к кому из спартаковской обороны их можно предъявить в моменте, когда «Локомотив» открывал счет?

— Прежде всего к Айртону, который проспал рывок Керка и Джикии, не успевшего подстраховать бразильца в центральной зоне.

— Чьей заслуги больше в забитом мяче — Камано или Керка?

— Оба сработали по высочайшему классу: Камано выдал идеальный пас, а Керк каким-то невероятным образом прочувствовал ситуацию. У нас такую передачу могли сделать Пятницкий, Карпин или Титов. А выскочить на нее всегда были готовы Юран с Писаревым. Так что здесь «Локомотив» сыграл чисто по-спартаковски!

— Что скажешь о второй желтой карточке Литвинову?

— К сожалению, судья был прав. Литвинов молод, горяч, старался всюду успеть. Вот и обжегся. Не знаю, как бы я повел себя в такой ситуации. Возможно, также бы полез на рожон. Хотя арбитр мог бы наказать и Марадишвили, после того как тот опасно атаковал Зобнина.

Не думаю, что кто-то в раздевалке пел гимн

— За счет чего вдесятером «Спартаку» удалось во втором тайме перевернуть ход встречи?

— Не думаю, что кто-то в раздевалке запел гимн. Возможно, буду банален, если скажу, что команде, находящейся на 9-м месте, просто некуда деваться. А не ожидавший такого мощного давления «Локомотив» стал больше думать об удержании счета. Плюс удачной оказалась замена Игнатова на Умярова, чья активность и желание не уступить завели остальных.

— Насколько логичен был гол Умярова?

— На все сто процентов. Давление «Спартака» в районе чужой штрафной должно было привести к ошибке в обороне. Что и позволило Умярову нанести прицельный удар. Так что все соответствовало ходу событий.

— Согласны с экспертами, признавшими лучшим игроком встречи Соболева?

— Соболев провел неплохой матч, бился, продавливал оборону «Локомотива». Но не сделал главное для форварда — не забил. Если бы в таком ключе провел два тайма Умяров, я бы не раздумывая назвал лучшим его. Все-таки парень спас не только «Спартак», а еще и, возможно, Виторию. Хорош был и Мозес.

— Ничью для «Спартака» можно считать шагом вперед?