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«Сочи» — новый топ-клуб России. Теперь он без шансов разгромил ЦСКА

Гоша Чернов
Гоша Чернов
Корреспондент
Сегодня, 21:45
6 ноября. Сочи. «Сочи» — ЦСКА — 4:1. Артур Юсупов. Фото РПЛ
6 ноября. Сочи. «Сочи» — ЦСКА — 4:1. Артур Юсупов. Фото РПЛ
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Команда Владимира Федотова обеспечила победу всего за треть тайма.

Тинькофф Чемпионат России. Премьер-лига. 14-й тур
«Сочи» — ЦСКА (Москва) — 4:1 (3:0)
Голы: Юсупов, 4 (1:0). Кассьерра, 14 (2:0). Кассьерра, 16 (3:0). Зайнутдинов, 57 (3:1). Юрганов, 87 (4:1).
«Сочи»: Н.Заболотный, Терехов, Маргасов, Цаллагов, Заика (Маммана, 90+4), Юрганов, Родригау, Юсупов (Барсов, 82), Бурмистров (Попов, 90+4), Нобоа (Ангбан, 79), Кассьерра.
ЦСКА: Акинфеев, Набабкин, Щенников (Дзагоев, 46), Марио Фернандес, Дивеев, Обляков (Ахметов, 46), Зайнутдинов, Бийол, А.Заболотный, Чалов (Мухин, 46), Эджуке (Кучаев, 71).
Предупреждение: Заика, 3.
Судьи: Иванов (Ростов-на-Дону). Миневич (Смоленск), Назаров (Невинномысск).
ВАР: Мешков (Дмитров). Воронцов (Ярославль).
6 ноября. Сочи. Стадион «Фишт».

Везение закончилось

Сентябрь и октябрь подарили болельщикам ЦСКА иллюзию того, что смутные времена позади. После 12 туров красно-синие делили второе-третье места с «Динамо» и отставали от «Зенита» всего на три очка — отличный промежуточный результат для команды с невнятной летней селекцией и необъяснимыми тренерскими перестановками.

Это оказалось иллюзией. Армейцы лишь фрагментами показывают игру команды уровня Лиги чемпионов и во многом благодаря везению выдали приличную осень. Визуальные впечатления подкрепляет и продвинутая статистика — по ожидаемым голам (xG) ЦСКА уступил и «Краснодару», и «Спартаку», и «Крыльям Советов», хотя набрал в этих встречах 7 очков. Причем сами армейцы создают примерно столько же, сколько и забивают, а вот их соперники (до игры с «Сочи») недобрали очень много — почти шесть голов. Такой разрыв между реальностью и математикой был крупнейшим в лиге до этой субботы.

Уничтожение за тайм

Фарт ЦСКА испарился в Казани, где армейцы пропустили единственный гол в концовке. В Сочи крушение продолжилось — уже к 16-й минуте команда Березуцкого пропустила три мяча, а к перерыву могла получить еще столько же. Команда Владимира Федотова в очередной раз восхитила агрессивной игрой и невероятно интенсивным прессингом, который и привел к блиц-разгрому. Да, в первом голе поскользнулся Обляков, а во втором Дивеев промазал по мячу, но в обоих случаях на армейцах сказалось давление со стороны сочинцев. Если бы ситуации не были стрессовыми, то никто и не ошибся бы.

Вряд ли это совпадение, но весной мы видели аналогичную игру москвичей в Сочи. Тогда хозяева тоже измотали ЦСКА в первом тайме, только забили лишь один (Акинфеев отразил несколько тяжелых ударов, а Заика не попал с метра по пустым воротам). В итоге «Сочи» обыграл команду Ивицы Олича со счетом 2:1, но по содержанию матч был безусловно разгромным.

Смена тактики ЦСКА

В этой встрече «Сочи» тоже доминировал весь первый тайм, причем Матео Касьерра оформил дубль и отдал голевой пас на Юсупова. А вот Антон Заболотный, которого фактически и заменил в основе «Сочи» колумбиец, до перерыва был совсем не заметен. В целом, обновленная схема 4-4-2 с Марио Фернандесом в роли правого хавбека пока работает со скрипом — как и в Казани, ЦСКА с трудом развивал атаки, а Чалов с Заболотным даже иногда мешали друг другу. Понятно, что Березуцкий все еще ищет идеальное сочетание для футболистов, но в таком варианте плюсов пока не видно.

А вот в перерыве штабу армейцев пришла отличная идея. Вышли сразу три игрока (Мухин, Дзагоев и Ахметов), а расстановка из 4-4-2 трансформировалась в атакующие 5-3-2 — Эджуке стал вторым форвардом, а Мухин единственным опорником. И такая встряска произвела мощный эффект — ЦСКА забегал и начал создавать моменты.

Второе место «Сочи»

«Сочи» в стартовые минуты второго тайма явно не понимал, что делать. Правда, и игрокам ЦСКА понадобилось время на адаптацию, но главное, что красно-синие достаточно быстро забили, пусть и со «стандарта».

В какой-то момент «Сочи» пошатнулся, и более классная и удачливая команда могла бы в этот отрезок забить второй мяч, а затем и сравнять счет. Но осада ворот Заболотного закончилась для ЦСКА ничем — только выпущенным паром и израсходованными силами. А уже к середине второго тайма «Сочи» подстроился под новую модель игры гостей и выстоял. На 87-й минуте хозяева еще и забили четвертый гол после подачи со штрафного — снова ассистировал Касьерра, а ногу подставил Юрганов.

4:1 — крупный счет. Но он по игре. И вообще матч очень показательный — всплесками ЦСКА неплохо выглядит в этом сезоне, но целостности нет совсем. «Сочи», наоборот, уже давно сформировавшаяся тренерская команда, которая может проваливаться эпизодами из-за не самого высокого уровня исполнителей.

И, конечно, на сегодня южане сильнее армейцев, что и подтверждает турнирная таблица.

«Сочи» продолжает восхождение, и это уже не удивляет. А ЦСКА рухнул на пятое место, в очередной раз уступив клубу из лидирующей четверки.

Сочи — ЦСКА

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Методология

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  • keepscore.ru
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Спартак
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Ф1 (0)

24%

1.67

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20%

1.80

X2

15%

1.66
⚽ Футбол. Англия. АПЛ
Манчестер Юнайтед 0
Манчестер Сити 2
Матч завершен

Обе забьют - да

27%

1.61

П2

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1.71

ИТБ1 (1.0)

16%

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Динамо 1
Краснодар 0
Матч завершен

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22%

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Гоша Чернов все материалы автора

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Материалы сюжета: РПЛ 2021/22, 14-й тур: расписание и результаты матчей, «Спартак» — «Локомотив», «Сочи» — ЦСКА, «Динамо» — «Краснодар» и другие игры, новости и обзоры