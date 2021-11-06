В РПЛ появилась новая звезда. Кто такой Кассьерра, сделавший «2+2» ЦСКА

Считался дико талантливым, переходил в «Аякс» за большие деньги, у него уже семь голов за «Сочи».

Первый тайм матча «Сочи» — ЦСКА сложился для армейцев крайне неудачно. Команда Алексея Березуцкого пропустила три мяча, и в каждом из них поучаствовал форвард хозяев Матео Кассьерра.

Сочинцы открыли счет на 4-й минуте — Яка Бийол и Иван Обляков на пару привезли гол в свои ворота. Никита Бурмистров подхватил мяч и покатил его на Кассьерру. Колумбиец прострелил на дальнюю штангу, где Артур Юсупов оказался без присмотра.

Через десять минут Кассьерра забил сам. Вновь не обошлось без ошибки игрока армейцев: Игорь Дивеев хотел подработать мяч, но совершил потерю, которой воспользовался Матео.

Практически сразу Кассьерра оформил дубль. Кирилл Заика прошел по своему правому флангу и нашел передачей колумбийца в штрафной ЦСКА.

Кассьерра появился в РПЛ два месяца назад, но успел стать одним из главных открытий первой части сезона. Возможно, даже новой звездой чемпионата страны. Однако колумбиец практически не известен широкой публике.

Трансфер Матео обошелся «Сочи» в достаточно скромную сумму — 1,2 миллиона евро. Хотя летом 2016-го «Аякс» отдал за Кассьерру 5,5 миллиона евро: тогда он считался дико талантливым, успешно играл за родной «Депортиво Кали» и был на карандаше у многих топ-клубов Европы. По крайней мере, так говорил сам Матео.

Юный колумбиец начал бодро и забил в дебютном матче за основу. Однако главный тренер «Аякса» Петер Бош не торопился, вводя Кассьерру в состав постепенно. Матео же рвался в первую команду, но не смог на равных конкурировать с более классными игроками: Каспером Дольбергом, Бертраном Траоре и Хакимом Зиешем. Среди друзей Матео по «Аяксу» — Андре Онана, Давид Нерес, Маттейс де Лигт и Френки де Йонг.

Дважды Кассьерра уходил в аренду — в «Гронинген» и аргентинский «Расинг». Ни в одной из команд колумбиец не прижился и в 2019 году окончательно покинул «Аякс», на правах свободного агента перейдя в «Белененсеш».

Там будущий форвард «Сочи» поиграл вместе со Станиславом Крицюком, который сейчас выступает за «Зенит». «Конечно, я помню Крицюка, — говорил Матео. — Большой, опытный, надежный вратарь. Мы провели с ним хороший сезон».

В прошлом году Кассьерра забил 11 мячей в 36 матчах за «Белененсеш». Сейчас на его счету уже семь забитых мячей и три голевые передачи в РПЛ. По системе «гол+пас» больше набрали только Гамид Агаларов (12), Артем Дзюба (11) и Сердар Азмун (11). При этом все они провели как минимум 11 встреч в чемпионате России, а Матео — всего восемь матчей.

Кассьерре 24 года, и наверняка он способен еще прибавить. Будет интересно понаблюдать за тем, как Матео проведет остаток сезона в «Сочи».