По характеру и дерзости Глушенков похож на молодого Карпина! Сколько продлится его кураж?

Игорь Рабинер — о топ-событиях выходных в РПЛ.

Пятерочки

Такое впечатление, что популярный магазин розничной продажи стал партнером не только «Ростова» и «Краснодара», а всей РПЛ. Три команды в семи матчах одного тура (восьмой, между «Спартаком» и «Крыльями Советов», пройдет сегодня) забили по пятерочке — «Зенит», ЦСКА и «Локомотив»!

Причем обратим внимание, что ни один из их соперников не относится к числу аутсайдеров лиги — прежде всего по репутации. «Ростов» даже после 0:5 в Санкт-Петербурге — седьмой, «Оренбург» после 1:5 от ЦСКА — шестой, и только «Ахмат», сыгравший до 0:5 от «Локо» два матча вничью, — 14-й. Но мало сомнений, что из подвала таблицы команда из Грозного выберется.

Кстати, именно статус середняков до определенной степени — как бы это парадоксально ни звучало — объясняет столь крупные результаты. Когда команда чувствует себя аутсайдером, она играет против явных фаворитов низким блоком, слишком много о себе не думает и большими силами вперед не бежит. Тогда как «Ростов» Валерия Карпина — команда, всегда действующая с высокой линией обороны и прессингующая. «Оренбург» Давида Деограсии тоже не закрывается, играет смело, а иной раз даже разухабисто. «Ахмат» в версии что Магомеда Адиева, что его предшественника Мирослава Ромащенко — также далеко не «чеченская защепка», по аналогии со знаменитой в свое время «волжской защепкой» из Самары, более полувека назад именовавшейся Куйбышевом.

«Оренбург» и на 3-й Песчаной улице сейчас мог не просто не быть разгромленным, а даже не проиграть, сложись ситуация на поле чуть-чуть иначе. Уже после того, как футболисты Деограсии быстро отреагировали голом на два мяча ЦСКА, «Оренбург» до конца первого тайма создал два железобетонных момента — и на перерыв команды могли уйти не при 3:1, а при 3:2, и тогда расклады к старту второй 45-минутки оказались бы совсем иными.

Но четвертый мяч, ознаменовавший дубль Игоря Дивеева (с учетом двух голов Ньямси из «Локо» это был какой-то снайперский день центральных защитников), сломал «Оренбург», и поди теперь скажи, что Марко Николич — оборонительный тренер, когда его команда забила в трех стартовых турах восемь раз! И наблюдать за тем же Иваном Обляковым, который и раздает, и забивает, — одно удовольствие. И отъезд в Грецию Федора Чалова, и переход в «Химки» Антона Заболотного в краткосрочном режиме на результативности красно-синих в худшую сторону не сказались — Тамерлан Мусаев уверенно подхватил знамя основного центрфорварда.

И вот в чем главный парадокс — три разгромные победы подряд «Зенита» с общей разностью мячей 13-0 (а еще ведь и Суперкубок, и кубковый матч прошли для сине-бело-голубых в том же ключе), казалось бы, должны говорить о начавшемся сезоне в стилистике «Зенит» и все остальные". Но в реальности «Динамо» набрало столько же очков и все свои победы одержало в два мяча, да и отставание ЦСКА на два очка (выездная ничья с «Ростовом») при двух крупных победах тоже не говорит о красно-синих как о клубе с Земли по сравнению с петербургским космосом.

Но один футболист в «Зените» взаправду показывает сейчас футбол совершенно космический.

Максим Глушенков. Фото ФК «Зенит»

Глушенков

Дело даже не в восьми голах в четырех турах, которые забил Максим Глушенков (а если сюда добавить Суперкубок с «Краснодаром» — в десяти). Дело в каком-то сюрреалистическом кураже и легкости, с которыми он все это в новой команде делает. Бьет издали по «девяткам» или даже по центру ворот — но все равно так, чтобы влетело, убегает и обводит вратаря... А потом и комментирует это с веселой, лаконичной дерзостью — «изи катка» (это жаргонизм из компьютерной игры, означающий, что все прошло очень легко), «просто мы сильные»...

И поди ему возрази. Он ведь еще маму с днем рождения надписью на пододетой под футболку майке успевает поздравить, и это действительно смотрится трогательно. Но главное — игра. Просто невозможно вспомнить, чтобы кто-то так начинал в «Зените», как Глушенков. А тут еще и хет-трик словно персонально для Валерия Карпина, который не берет его в сборную якобы из-за отказа Максима выйти на замену в концовке одного из матчей национальной команды.

Хотелось бы увидеть подтверждения, чего стоит этот и персональный, и командный кураж на другом уровне. Международном. Поскольку есть ощущение, что этот «Зенит» мог бы в Лиге чемпионов что-то интересное показать. Впрочем, этого мы не узнаем. Зато в следующем туре будет другая проверка силы нынешней питерской команды и Глушенкова в частности — не по международному гамбургскому счету, но самая серьезная в России — с «Динамо» у «Зенита» по девять очков. Это уже не «Крылья», «Рубин» и «Ростов». В прошлом сезоне команда Марцела Лички выиграла у футболистов Сергея Семака оба матча в первенстве плюс один в Кубке.

И от усилившегося «Зенита», в отличие от «Динамо», такого старта сезона ждали. Тогда как «Динамо», играющее пока с двумя центральными защитниками младше 20 лет (каждый из которых уже успел забить), удивило многих. И в Самаре с «Акроном» выглядело очень уверенно, имея шансы забить три мяча еще до перерыва. Глубина состава у Лички оказалась больше, чем можно было предполагать.

Возвращаясь же к Глушенкову — давно не видел такого индивидуального перформанса футболиста в России. Каким бы ни был текущий уровень лиги, о котором говорят многие, — почему другие так не феерят?

Очень любопытно было услышать, что скажет на пресс-конференции Карпин. Но то, что прозвучало, явно было произнесено через силу, сквозь зубы. Достаточно фразы: «В чем-то он прибавил. Партнеры стали лучше». С этим тоже не поспоришь, но ведь и с прежними партнерами он отдал 16 голевых передач за сезон. А в «Зените» просто перешел на голы.

Знаете, о чем я подумал, послушав флэш-интервью Максима после игры? Он по характеру, дерзости, лаконичности и в то же время четкости каждого тезиса очень похож на... Карпина в бытность игроком!

Валерий был даже жестче. Еще до отъезда в Испанию, году так в 93-м, запросто мог ответить любому журналисту на критику: «Чего ты несешь? Ты ничего не понимаешь в футболе!» Кстати, при всей резкости Глушенкова такого в его исполнении не помню.

Правда, не помню и такого, чтобы Карпин отказывался выходить на замену в концовке матча. Вот у Сергея Кирьякова в игре Евро-96 Германия — Россия это было («сам выходи» Олегу Романцеву, после того как форварда не выпустили в основе против команды его, немецкой, лиги). Зато Валерий, играя в «Спартаке», еще до ла лиги, забивал и «Барселоне» Йохана Кройфа, и «Ливерпулю», и всем, кому только можно. Вот и мог себе позволить подобную риторику. Глушенков же против таких соперников сыграть просто не успел.

Сколько продлится кураж Максима — еще один вопрос. Потому что такой футбол постоянно показывать невозможно.

Алексей Батраков. Фото ФК «Локомотив»

Батраков

Очень рад, что у нас появился талант в лице полузащитника «Локомотива» Алексея Батракова. Кстати, с переходом Глушенкова в «Зенит» его вдохновенная игра может быть взаимосвязана напрямую — свобода действий в «Локо» в прошлом сезоне была именно у Максима, голевые передачи считались его прерогативой, и насколько Алексею удалось бы вообще получить место в составе, не говоря уже об исполнении всех стандартов (тут нельзя забывать и об уходе Антона Миранчука), — большой вопрос.

Батраков и с «Акроном» сыграл отлично, а вчера в Грозном в День железнодорожника так и вовсе исполнил 1+3. В 19 лет большинство и за сезон такой результативности не набирает, не то что за матч. А он, отдав три передачи, еще и забил в подкате!

Мне чрезвычайно нравятся, в частности, стабильность и качество его исполнения стандартных положений, которые привели к двум голам центрального защитника Ньямси — со штрафного и углового. В прошлом сезоне даже при наличии Глушенкова, ассистента-рекордсмена сезона, гигант ни разу не поражал чужие ворота — а теперь дважды за матч. Есть даже личный нюанс симпатий, хоть мы с Алексеем пока и не знакомы, — он, как и моя жена, родом из подмосковного Орехово-Зуева, города старейшего футбольного клуба России.

Более того, Батраков наряду с еще одним молодым железнодорожником Вадимом Раковым, забившим в двух матчах подряд и в Кубке, и в чемпионате страны, показали, как должна правильно работать внутриклубная система, когда лидеров продаешь (правда, желательно делать это за совсем другие деньги, чем «Локо» Глушенкова за катастрофически низкие для его уровня отступные — впрочем, без этого пункта красно-зеленые его бы, скорее всего, и не получили), а на их места безболезненно для команды встает уже готовая молодежь.

Но как же меня коробит от слова «величие», которое употребил, ни много ни мало, официальный Telegram-канал РПЛ!

Друзья, ну пожалуйста, соберитесь. Раньше после таких выступлений в одном-двух матчах сдержанно говорили, зная нестабильность молодых футболистов: «Есть перспектива». А теперь — «величие». Ладно бы какой-то мамкин блогер написал. Но официальный канал лиги?! Для самого тинейджера ничего хорошего в слове «величие» после пары матчей нет и быть не может.

Дмитрий Воробьев. Фото Александр Федоров, «СЭ»

На пользу это может пойти только одному человеку — агенту игрока. В конкретном случае — Вадиму Шпиневу, у которого с «Локомотивом» весьма сложные отношения, и как бы это не навредило прогрессу хавбека. Читали ли вы, например, совершенно дикие, на мой взгляд, слова Шпинева о Дмитрии Воробьеве (авторе, на всякий случай, голов во всех трех первых матчах «Локо» в чемпионате), что на месте этого игрока и сам агент в первых двух турах отличился бы? Дескать, он бил с близкого расстояния в пустые ворота и в этом не было ничего сложного. О рывках через полполя, о том, как бывший игрок «Оренбурга» прямо перед ударом хладнокровно перекладывал мяч с одной ноги на другую, убирая по ходу дела защитника, Шпинев упомянуть не удосужился.

Прекрасно помню, как не раз и не два, пытаясь обсудить с пятым по обороту на момент прошлого сезона НХЛ агентом лучшей хоккейной лиги мира Дэном Мильштейном не его игроков (хоть в положительном, хоть в отрицательном контексте), абсолютно всегда наталкивался на отказ комментировать чужих для него хоккеистов. Притом что спикер он — невероятный, истории рассказывает совершенно роскошные. Но — только о своих! Критика чужих для него — абсолютный моветон, как, в моем понимании, и для других серьезных энхаэловских агентов.

Желаю исключительно удачи Алексею Батракову. А теперь — и мудрости, которой в принципе невозможно требовать от юноши его возраста. Ибо нельзя развращать мальчишку преждевременными восхвалениями!