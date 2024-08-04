Идеальный матч ЦСКА в атаке: не заметили ухода Чалова и прибили «Оренбург» топ-реализацией
После неоднозначного старта сезона (0:0 в Ростове — почти без моментов) ЦСКА получил очень приличную порцию критики, но моментально пришел в себя. Да, поражение от «Краснодара» в Кубке пока не дает составить полноценное впечатление, но очертания команды Николича, а также ее ключевые действующие лица уже видны.
«Пари НН» получил три гола к 78-й минуте. С «Оренбургом» управились уже к 39-й — и к перерыву фактически сняли все вопросы. Причем отличились те же — и это тоже неслучайно.
Тамерлан Мусаев продолжает убеждать, что его трансфер — топ-попадание селекционной службы. Год назад многие не понимали, зачем ЦСКА берет форварда «Балтики» с двумя голами в премьер-лиге, но теперь картина выглядит иначе. Весной он настрелял 10+5 во всех турнирах, а в двух турах нового сезона уже вонзил два гола — и позволил команде максимально безболезненно попрощаться и с Чаловым, и с Заболотным. Все это — за смешные 300 тысяч евро (по данным Transfermarkt). По соотношению цены и качества — одна из лучших сделок внутри РПЛ.
Иван Обляков тоже в большом порядке. При Федотове он стал одним из самых универсальных игроков обоймы, закрывая все проблемные места. А из-за постоянных травм их было слишком много. Частая смена позиций, конечно, не могла не повлиять на результативность хавбека. Но в этом сезоне Обляков полноценно вернулся в центр поля — и исключительно хорош: в контроле, точности передач, развитии атак и, конечно, в завершении. 2+1 и статус одного из самых полезных игроков в последних матчах (и абсолютно лучшего с «Оренбургом») — идеальная реализация хавбека.
Больше голов только у Дивеева — и пока это главная вспышка чемпионата. Игоря очень не хватало год назад, когда защитник мучился из-за травм. Но как только защитник начал стабильно играть, ЦСКА почувствовал себя гораздо увереннее. Не только в центре обороны, но и в чужой штрафной, где Игорь — король на стандартах и во время подборов. Дубль с «Оренбургом», гол в Нижнем Новгороде — Дивеев уже к третьему туру повторил свой самый результативный сезон. И есть ощущение, что шоу будет продолжаться.
Важно отметить и Данила Кругового — для новичка, последние полгода пылившего в «Зените-2», он даже слишком быстро влился в новую команду. Постоянные подключения к атакам, огромная нагрузка на чужую штрафную обостряющими передачами, минимум брака сзади и два ассиста в трех матчах — еще один топ-трансфер от ЦСКА.
При этом смущает, что у ворот Акинфеева все равно ненадежно: «Оренбург» слишком легко вернулся в игру после 0:2, а до перерыва точно наиграл на второй мяч: попади Прохин в угол, а не в штангу, еще неизвестно, в какую сторону качнулась бы игра.
С другой стороны, с такой реализацией ЦСКА можно вообще не беспокоиться за то, сколько он пропускает. К финальному свистку команда Николича нанесла 14 ударов по воротам, 13 раз попала в створ и забила пять мячей (при 1,67 xG).
Многие были уверены, что при Николиче ЦСКА откатится в сторону прагматичного и осторожного футбола, но пока команда рушит самые смелые ожидания. В том числе — свои.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|3
|3
|0
|0
|13-0
|9
|
2
|Динамо
|3
|3
|0
|0
|8-2
|9
|
3
|ЦСКА
|3
|2
|1
|0
|8-1
|7
|
4
|Химки
|3
|1
|1
|1
|5-6
|4
|
5
|Оренбург
|3
|1
|1
|1
|3-5
|4
|
6
|Ростов
|3
|1
|1
|1
|3-6
|4
|
7
|Локомотив
|2
|1
|0
|1
|4-5
|3
|
8
|Спартак
|2
|1
|0
|1
|3-3
|3
|
9
|Рубин
|3
|1
|0
|2
|6-9
|3
|
10
|Акрон
|3
|1
|0
|2
|4-5
|3
|
11
|Краснодар
|2
|0
|2
|0
|1-1
|2
|
12
|Ахмат
|2
|0
|2
|0
|1-1
|2
|
13
|Динамо Мх
|2
|0
|2
|0
|1-1
|2
|
14
|Факел
|2
|0
|0
|2
|1-5
|0
|
15
|Пари НН
|2
|0
|0
|2
|2-7
|0
|
16
|Кр. Советов
|2
|0
|0
|2
|1-7
|0
|3.08
|15:00
|
Акрон – Динамо
|0 : 2
|3.08
|17:30
|
Зенит – Ростов
|5 : 0
|3.08
|20:00
|
Рубин – Химки
|2 : 3
|4.08
|15:30
|
ЦСКА – Оренбург
|5 : 1
|4.08
|17:30
|
Факел – Краснодар
|- : -
|4.08
|20:30
|
Ахмат – Локомотив
|- : -
|4.08
|20:30
|
Динамо Мх – Пари НН
|- : -
|5.08
|20:00
|
Спартак – Кр. Советов
|- : -
|Г
|
|
Максим Глушенков
Зенит
|6
|
|
Игорь Дивеев
ЦСКА
|3
|
|
Педро
Зенит
|3
|П
|
|
Маркус Вендел
Зенит
|6
|
|
Бителло
Динамо
|4
|
|
Виктор Гимарайнс Артур
Зенит
|2
|И
|К
|Ж
|
|
Евгений Марков
Факел
|2
|1
|0
|
|
Даниил Фомин
Динамо
|2
|1
|0
|
|
Сергей Брызгалов
Факел
|1
|0
|0