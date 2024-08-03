«В чем прибавил Глушенков? Как минимум партнеры стали лучше». Карпин и Семак — после 5:0 в Питере
Семак: Клаудиньо много для себя ошибался
— Хорошая игра получилась, что касается и обороны, и атаки. В позиционной защите мы действовали достаточно надежно, за исключением стандартных ситуаций, где у «Ростова» было преимущество в лице высокорослых игроков. В остальном — забили хорошие мячи, использовали пространство, которое у нас было. Моментов было достаточно. Болельщиков и ребят поздравляю с победой.
— Не боитесь, что с такой результативностью за Глушенковым в скором времени придут европейские клубы?
— А чего нам бояться? Надо работать, а там уже посмотрим. За любым могут прийти. Если у игрока есть мотивация перейти [в другую команду] и предложение устроит клуб, мы же не будем держать. Будем только рады, если игроки будут уходить от нас в сильные клубы, проявлять себя там.
— Почему Клаудиньо поменяли в перерыве?
— Есть и игровые причины, и медицинские показания. Потихонечку его держим в тонусе, чтобы он получал игровую практику. Был вариант, при котором он мог вообще не сыграть сегодня, поэтому мы дали ему 45 минут. По игровым показателям он достаточно много для себя ошибался в простых передачах. Нужно потихонечку набирать лучшую форму. Но даже в нынешнем состоянии этот игрок для нас важен и полезен.
Карпин: очень много позитива
— Можно сказать, что «Ростов» сегодня проиграл, потому что не справился с Глушенковым?
— Мы не справились не только с Глушенковым. Мы не справились с «Зенитом». Ему же кто-то отдавал передачи.
—Как оцените его последний гол?
— Было свободное пространство, ушел в середину, пробил по центру ворот. Будем говорить откровенно — вратарь запустил.
— Вы говорили, что Максиму надо прибавить во всем. Прибавил?
— Во всем — не знаю, в чем-то — да. Как минимум партнеры стали лучше.
— Теперь такие хорошие игроки, которых вы видели, будут в распоряжении сборной. Тот же Глушенков и Латышонок.
— Они вдвоем будут играть? А что тогда? Так они и были.
— Было ли что-то позитивное в игре «Ростова»?
— Очень много позитива. Мне все нравилось в игре: выход из обороны, удержание мяча. Все, что касается игры до последних 25 метров от штрафной.
— Что изменилось с предыдущего матча в Санкт-Петербурге?
— Я бы отделил результат от конкретно этого матча. Не вижу, чтобы была какая-то большая разница в игре. В результате — да. «Зенит» не прощает ошибок, у их футболистов достаточно мастерства, чтобы использовать любую оплошность. В последней игре того сезона мы не допускали таких ошибок, а в этой они случились.
— Какой из российских команд под силу в этом сезоне обыграть «Зенит»?
—Еще есть вопросы?
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|3
|3
|0
|0
|13-0
|9
|
2
|Динамо
|3
|3
|0
|0
|8-2
|9
|
3
|ЦСКА
|2
|1
|1
|0
|3-0
|4
|
4
|Ростов
|3
|1
|1
|1
|3-6
|4
|
5
|Оренбург
|2
|1
|1
|0
|2-0
|4
|
6
|Химки
|3
|1
|1
|1
|5-6
|4
|
7
|Локомотив
|2
|1
|0
|1
|4-5
|3
|
8
|Спартак
|2
|1
|0
|1
|3-3
|3
|
9
|Рубин
|3
|1
|0
|2
|6-9
|3
|
10
|Акрон
|3
|1
|0
|2
|4-5
|3
|
11
|Краснодар
|2
|0
|2
|0
|1-1
|2
|
12
|Ахмат
|2
|0
|2
|0
|1-1
|2
|
13
|Динамо Мх
|2
|0
|2
|0
|1-1
|2
|
14
|Факел
|2
|0
|0
|2
|1-5
|0
|
15
|Пари НН
|2
|0
|0
|2
|2-7
|0
|
16
|Кр. Советов
|2
|0
|0
|2
|1-7
|0
|3.08
|15:00
|
Акрон – Динамо
|0 : 2
|3.08
|17:30
|
Зенит – Ростов
|5 : 0
|3.08
|20:00
|
Рубин – Химки
|2 : 3
|4.08
|15:30
|
ЦСКА – Оренбург
|- : -
|4.08
|17:30
|
Факел – Краснодар
|- : -
|4.08
|20:30
|
Ахмат – Локомотив
|- : -
|4.08
|20:30
|
Динамо Мх – Пари НН
|- : -
|5.08
|20:00
|
Спартак – Кр. Советов
|- : -
|Г
|
|
Максим Глушенков
Зенит
|6
|
|
Педро
Зенит
|3
|
|
Матео Кассьерра
Зенит
|3
|П
|
|
Маркус Вендел
Зенит
|6
|
|
Бителло
Динамо
|4
|
|
Виктор Гимарайнс Артур
Зенит
|2
|И
|К
|Ж
|
|
Евгений Марков
Факел
|2
|1
|0
|
|
Даниил Фомин
Динамо
|2
|1
|0
|
|
Сергей Брызгалов
Факел
|1
|0
|0