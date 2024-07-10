В «Локомотиве» большие изменения. Но вытаскивать матчи в концовках команда не разучилась

Красно-зеленые ушли от поражения в товарищеском матче с «Партизаном».

Товарищеский матч

«Локомотив» — «Партизан» — 1:1 (0:1)

Голы: Салданья, 30 (0:1). Степанович, 90+3 — в свои ворота (1:1).

«Локомотив»: Митрюшкин, Ненахов (Ведерников, 87), Ньямси (Тимофеев, 64), Сильянов (Самошников, 46), Фассон (Морозов, 46), Баринов (Радиковский, 69), Тикнизян (Салтыков, 64), Пиняев (Сарвели, 46), Раков (Годяев, 69), Батраков (Погостнов, 64), Воробьев (Сулейманов, 46).

«Партизан»: А.Йованович, Филипович (Де Медина, 46), Антич (Юрчевич, 63), Муякич (Ковачевич, 63), Маркович, Захид (Степанович, 46), Арриага (Овусу, 46), Трифунович (Зубайру, 63), Ен Чжун Ко (Николич, 63), Калулу, Салданья (Д.Йованович, 74).

Предупреждение: Маркович, 84.

Судьи: Кукуляк (Калуга). Князев (Курск), Каруненко (Воронеж).

10 июля. Москва. Стадион «РЖД Арена».

Лето для «Локомотива» — время больших перемен. Можно даже сказать, что идет смена эпох. Клуб попрощался с Гильерме, Жемалетдиновым, Миранчуком, Дзюбой, в «Зенит» был продан Глушенков — все это ведущие игроки, определявшие лицо клуба в последние годы. От старого костяка остался, по сути, только Баринов. Да и тот открыто говорит, что его мало что держит: если поступит предложение, которое устроит клуб и его самого, он уедет. Сейчас прорабатывается вариант с «Алавесом».

Происходящее в «Локо» лучше всего характеризуют два высказывания. Первое принадлежит капитану Баринову. «Тяжело, когда мы отпускаем настолько сильных футболистов, так еще и в российские клубы, — говорил он Sport24. — Для меня это непонятно. Сейчас в плане состава мы, к сожалению, движемся в обратном направлении от чемпионства. У «Локомотива» совсем не чемпионский состав».

Второе — главному тренеру Галактионову. «Команду нужно строить фактически заново, — говорил он «Матч ТВ». — Нам нужно формироваться, потому что большая группа игроков нас покинула. Кто-то отказался продлевать контракт, с кем-то не продлили. Но уход Антона и Максима стал для тренерского штаба большой неожиданностью».

Михаил Галактионов. Фото Александр Федоров, «СЭ»

Амбиции, мягко говоря, очень умеренные. Прошлогоднее четвертое место при таких вводных стало бы грандиозным результатом.

Ну а пока «Локомотив» перестраивается и готовится к новому сезону. Матч с «Партизаном» стал четвертым спаррингом для красно-зеленых этим летом. Этой встречей сербы завершали свое московское турне, в рамках которого они уже сыграли с «Динамо» и ЦСКА. «Партизан» возвращался домой этим же вечером, поэтому игру пришлось ставить на раннее время. Глядя на атмосферу их воскресной встречи с ЦСКА, собравшей 25 тысяч на Песчанке, можно только сожалеть — часов в восемь в Черкизове точно собралось бы существенно больше зрителей.

Что касается самого матча, то он получился заурядным — классический рабочий спарринг в разгар межсезонья. «Локомотив» в атаке пока выглядит сыро. Игра раньше во многом была завязана на Глушенкове, который максимально продуктивно пользовался предоставленной ему свободой. Его результативность задвигала на второй план проблему центрфорварда и многие другие. Теперь Галактионову нужно выстраивать все по-новому. В первом тайме опасность исходила в основном с левого фланга, где работала связка Тикнизян — Пиняев. Лучший момент «Локо» был создан после фирменного прохода Пиняева и скидки Воробьева, но набежавший Сильянов не попал в створ. Сербы же свой момент реализовали: нападающий Матеус, настоящий двойник легенды «Ливерпуля» Роберто Фирмино, в штрафной раскрутил Фассона и пробил в дальний угол.

По ходу второго тайма состав «Локо» обновился практически полностью. Активностью выделялся Самошников, неплохо смотрелась многочисленная молодежь. В концовке хозяева прибавили и на свой гол наиграли, причем забит он был уже на последних компенсированных секундах. Салтыков от лицевой мощно прострелил в сторону ворот, и вратарь с защитником, не разобравшись, соорудили автогол. Важный момент для 19-летнего новичка красно-зеленых, и он своему успеху искренне порадовался.

«Локомотив» серьезно меняется, но свою самую характерную черту прошлого сезона команда пока не утратила — умение вытаскивать даже самые безнадежные матчи.