Комментатор Геннадий Орлов — о крупной победе «Зенита» над «Ростовом» (5:0).

— «Зенит» здорово подготовился к «Ростову». А соперник... Какие-то расслабленные дончане, у них почти ничего не получилось. Питерцы переиграли гостей по всем показателям. Начиная с Суперкубка подопечные Сергея Семака очень мощно выглядят в центре поля. Вендел, Клаудиньо, Барриос превосходят своих оппонентов. Пока никто с ними справиться не может.

Вендел так и вовсе играет просто гениально! Шесть голевых передач в трех турах РПЛ. Мне вообще кажется, что сейчас это его лучший отрезок за весь российский этап карьеры. Откуда черпает мотивацию? Профессионал! Бразилец получает удовольствие от игры.

Глушенков — это отдельный разговор. Шесть голов на старте сезона в чемпионате. Да какие! В великолепной форме находится.

Стоит отметить по этой игре и Педро. Выходит с первых минут, бежит, разбирается с двумя защитниками. Техничный. Когда он только появился, я вам сразу сказал: большой талант. Потом бразилец немного ушел в тень, видимо, потребовалось время на адаптацию. Но сейчас Педро в порядке, хорош. Уже складывается впечатление, что это опытный футболист, который старается не делать ничего лишнего на поле.

Педро. Фото ФК «Зенит»

Вот такого же опыта стоит набраться и Горшкову. Он вышел сразу после перерыва в среднюю линию. И мог отдать две голевые передачи. Шансы были. Но пока Юрий еще не может делать мягкие пасы, выверенные. Ему еще надо потренироваться с бразильцами, понаблюдать за Венделом. При этом радует, что Горшков не боится брать игру на себя, рисковать. Просто нужно немного подправить точность пасов.

Латышонок пока не пропускает. И на выходах хорошо сыграл, и на линии надежен. Единственное — иногда теряется, когда соперник прессингует, неточно выбивает.

Передал ли Глушенков привет Карпину? Вообще странная история. Максим и в прошлом сезоне выделялся на фоне остальных, а сейчас и подавно. Не вызывать его в национальную команду... Считаю, тренер сборной должен быть выше каких-то своих личных амбиций. На первый план выходит спортивный принцип.

Помните, у Черчесова и Дзюбы сначала отношения не складывались? Но они нашли общий язык, и все мы видели, что из этого получилось на ЧМ-2018. Поэтому прежде всего надо думать об интересах национальной команды. Как можно отказываться от такого футболиста, как Глушенков? Будет смешно, если Карпин и теперь продолжит не вызывать футболиста «Зенита» (улыбается). По-моему, Максим всем все в очередной раз доказал. К 35-й минуте сам забил два, да еще и помог отличиться Педро! Ну о чем тут еще говорить... Вы знаете, Глушенков мне сейчас даже напоминает советских футболистов, которые обладали прекрасным ударом из-за пределов штрафной. Он же не боится бить со средней дистанции.

Максим Глушенков. Фото ФК «Зенит»

Кто способен бросить перчатку «Зениту» в этом сезоне? Пока прошло всего три тура. Рано делать глобальные выводы. Считаю, на выходных мы увидим интересный матч «Зенит» — «Динамо». Мне нравится ЦСКА, который набирает ход. Николич — квалифицированный тренер, армейцы играют организованно. А сейчас к ним еще и Файзуллаев присоединился, который однозначно усилит красно-синих.

«Спартак»? Ясно, что в команде подобраны квалифицированные футболисты, которые могут решать задачи. Рано спрашивать со Станковича. Он, в отличие от Николича, ранее не работал в РПЛ. Не так давно возглавил красно-белых. Первый тур провалил, потом собрался. Последовали победы над «Химками», в Кубке — над «Динамо». Команда немало забивает. Повторюсь, у «Спартака» приличный подбор исполнителей. Осталось поставить игру, правильно всех расставить на поле. А так — есть Барко, Бонгонда, начал забивать Угальде.

Тот же Соболев не может играть в тот скоростной футбол, который сейчас пытается показывать команда Станковича. Я смотрел на Комличенко. Мощный, центральный форвард «Ростова». Но он немобильный. Все время стоит в одном месте. А, например, Кассьерра — хитренький, может и во фланг отскочить, и в другом месте открыться.

А Соболев... Кстати, он сейчас вообще где? Его действительно отстранили от тренировок? Хм. Сказал Станковичу после поражения от «Оренбурга», что не был должным образом настроен на матч, так как думал о переходе в «Зенит»? Интересно... А на что он рассчитывал? У Соболева разве уже был подписан контракт с питерцами? Возможно, он сам себя видел в команде Семака? Понятно, что его кто-то лоббировал, продвигал. Но сейчас вы можете представить этого нападающего в составе сине-бело-голубых? Зачем? «Зенит» прекрасен и без него.

Александр Соболев. Фото Александр Федоров, «СЭ»

Если помните, я был одним из тех, кто выступал против возможного перехода Соболева в питерский клуб. Понимал, что это не футболист для «Зенита». А время показывает, что он и «Спартаку» — то не подходит! Проанализируйте просто его поведение. Он себя очень любит в футболе... Поставил себя выше остальных. Ну это очень странная ситуация. «Я хочу в «Зенит»... Одного желания мало. Разве он сильнее Кассьерры, лучшего бомбардира прошлого сезона? Кого он вытеснит из состава? Глушенкова? Педро?

Ну и потом, если у тебя не складывается с «Зенитом», почему ты не продолжишь играть за «Спартак» — команду с традициями, армией болельщиков?! Будь профессионалом. А Соболев просто отстоял на поле в матче с «Оренбургом». Никакой от него пользы не было, потому что он, видите ли, всеми мыслями уже был в другой команде. Несерьезно!

Соболеву почему-то все не нравится... Не знаю, что будет с ним дальше. Наверное, надо садиться и разговаривать со Станковичем, а не выбивать себе особые условия. Просто переоценил себя... Где качества, где мастерство? Вот Глушенков — футболист. Забивает, отдает. Ему и угловые доверяют в новой команде. Почему? Уже есть авторитет, уровень.

Сейчас «Спартак» выиграл два матча подряд. Выиграет еще три, и все про нападающего по фамилии Соболев забудут! Мудрее надо быть, мудрее.