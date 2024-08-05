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В «Спартаке» с ним про дриблингу мог сравниться только Цымбаларь. Валерию Кечинову — 50

Бывшему футболисту «Спартака» Кечинову исполнилось 50 лет
Игорь Рабинер
Обозреватель
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Валерий Кечинов (справа) в матче против «Ротора».
Фото Дмитрий Солнцев, архив «СЭ»
Игорь Рабинер — об одном из ярчайших игроков российского поколения.

Бог ты мой, Валере Кечинову — полтинник! Вот в такие моменты и понимаешь, как время летит. Я же его всегда как молодого воспринимал. И лицо у него детское осталось, и улыбка, даже когда он уже за ветеранов играл. А вот на тебе — пятьдесят.

Кеша, как его называли в «Спартаке», — один из моих любимых футболистов. И моя неизбывная боль. Потому что из-за проклятых травм этот технарь и умница очень сильно недоиграл и не сделал в футболе еще намного больше, чем совершил. Хотя сделал тоже очень многое.

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Когда говорят о «Спартаке» второй половины 90-х, то чаще всего делают акцент на потрясающей четверке полузащитников Цымбаларь — Тихонов — Титов — Аленичев, но без Кечинова картина той красно-белой игры точно была бы неполной. Из упомянутой четверки по дриблингу с Валерой мог сравниться только Илюша, и то скорее ранних времен. Умение стабильно и не каким-то одним читаемым финтом, а по-разному обыгрывать один в один давало той команде Романцева и Ярцева важнейшую опцию, позволявшую вскрывать пространство. И обыгрывал он для команды, а не для себя.

Фото Александр Федоров, «СЭ»

Кечинов был одним из самых талантливых футболистов на моей памяти. И хотя чемпионств в его карьере хватает, и золотой гол «Ротору» в Волгограде-97 в последнем туре на его счету есть, и ван дер Сара в четвертьфинале Кубка УЕФА с «Аяксом» он перед голом на пятую точку сажал, и выходом на замену в Тронхейме матч легендарной ЛЧ-95 переворачивал (какие два гола забил при 2:2, как отправил защитника «Русенборга» в «буфет» перед победным!), я все равно уверен, что дано Валере было гораздо больше.

И это тот случай, когда вины человека в том, что потенциал минимум на треть остался нераскрытым, нет никакой. Здоровье. Судьба. У него и началась-то карьера с тяжелейшей травмы в товарищеском матче с киевским «Динамо», кажется, в 93-м. Когда Валере еще и 19 не исполнилось.

Подумал тут, что обстоятельства ухода Кечинова из «Спартака» в 2000 году — один из тех моментов, когда неудобно за великого тренера Романцева. Это ведь был тот самый период, когда Олег Иванович без раздумий «резал мясо».

Когда весной 2001-го Кечинов отлично играл за «Сатурн» и пошли слухи о его приглашении в сборную, на базе национальной команды в Бору Романцев давал пресс-конференцию перед вылетом в Белград на отборочный матч ЧМ-2002 Югославия — Россия. Кто-то аккуратно (с тем Олегом Ивановичем по-другому было нельзя) спросил, каковы перспективы приглашения в сборную экс-спартаковцев — Тихонова, Кечинова и Бушманова. Романцев ответил неожиданно резко: никаких перспектив, отыгранные игроки.

Валерий Кечинов играет за ветеранов «Спартака».
Фото Федор Успенский, «СЭ»

Из-за двух однокоренных слов журналисты, и я в том числе, поменяли «игроков» на «футболистов», и в печати вышло — «отыгранные футболисты». А болельщики потом это преобразовали и вовсе в «отработанный материал», чего Романцев не говорил. Но посыл, к сожалению, был именно такой.

Незадолго до того, 28 апреля 2001-го, «Сатурн» неожиданно разгромил «Спартак» — 3:0, и по тем временам это был из ряда вон выходящий результат. Два мяча в том матче, включая первый, победный (причем после классической спартаковской «стенки»), забил как раз Валера. А после третьего не отказал себе в удовольствии, празднуя гол, пробежать мимо скамейки соперника. Кстати, он тогда делал дубли два матча подряд.

Валерий Кечинов. Помните гол-шедевр Кечинова в ворота сборной Германии? Кто в РПЛ может исполнить так же?

Самое интересное, что на пресс-конференции после того матча в Раменском Романцев на тему Кечинова и сборной сказал, что двери ни для кого не закрыты и если он будет продолжать так играть, то получит приглашение. А через месяц — «отыгранные игроки».

Жаль. И это не делает Романцева менее гениальным тренером. Это — жизнь, в которой не бывает идеальных людей и поступков. Уверен, что Валера Олега Ивановича за то выражение давно простил и помнит в первую очередь хорошее.

А человек Кечинов замечательный — добрый, приятный, позитивный. Будь здоров, Валера! Чтобы счастье, которое ты дарил болельщикам «Спартака», всегда к тебе возвращалось!

Валерий Кечинов
Олег Романцев
ФК Спартак (Москва)
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