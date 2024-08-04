Футбол
Премьер-лига (РПЛ)
Статьи
Таблица Календарь Статистика Новости Таблица переходов
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 22:45

Батраков — новая звезда РПЛ! Обновленный «Локомотив» хорошеет на глазах

«Локомотив» разгромил «Ахмат» на выезде
Андрей Кузичев
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Сергей Пиняев и Дмитрий Воробьев.
Фото ФК «Локомотив»
«Локо» уже восемь лет не уступает «Ахмату» в Грозном и выиграл там четвертый раз подряд.
Россия. Премьер-лига. 3-й тур
04 авг, 20:30. Ахмат Арена (Грозный)
Ахмат
0:5
Локомотив

В Грозном многие наши топ-клубы стабильно теряют очки. «Локомотив» в этом плане — неприятное для «Ахмата» исключение. В последний раз команда из Чеченской Республики побеждала железнодорожников на своем стадионе в марте 2016 года — благодаря характеру и голевому дублю Рыбуса (2:1). С тех пор красно-зеленые неизменно набирали очки на «Ахмат Арене» на протяжении восьми матчей (+5=3) и выиграли три матча подряд.

Прошлый раз — после быстрого удаления Тодоровича, получившего красную карточку уже на 19-й минуте. Сейчас решение арбитров тоже быстро дало «Локо» перевес, а повод — опрометчивый подкат Богосаваца, который завершился попаданием по ноге Самошникова. ВАР пригласил Артема Чистякова к монитору, и тот довольно быстро указал на точку, а Воробьев развел вратаря и мяч по разным углам. Сделал все столь же уверенно, как Миранчук четыре месяца назад.

Магомед Адиев (&laquo;Ахмат&raquo;) и&nbsp;Михаил Галактионов (&laquo;Локомотив&raquo;). «Локомотив» разгромил «Ахмат». Онлайн-трансляция матча РПЛ

Хорошо, в этот раз обошлось без удаления, что оставляло «Ахмату» шансы все же реализовать замысел Магомеда Адиева со ставкой на легкую пару форвардов в лице Бериши и Садулаева. По всей видимости, расчет делался на маневренность и быстроту, которые могли вскрыть все еще далекую от идеала оборону гостей. Словно в подтверждение этого Садулаев легко прошел неловко упавшего на газон Лукаса Фассона и едва не попал в дальний угол. Зато другой центральный защитник «Локо» Ньямси сделал все, чтобы у москвичей появилась солидная фора. Француз удвоил перевес гостей, замкнув подачу Батракова со штрафного.

Такое развитие событий на какое-то время выбило «Ахмат» из колеи. Если бы не Шелия, счет вырос бы до крупного гораздо раньше, чем это случилось, но вратарь выручил после атак Батракова и Пиняева. Но даже когда хозяева взяли себя в руки, особых шансов у них не было. «Локо» при счете 2:0 просто не имело смысла рисковать, поэтому свободных зон грозненцам не оставляли. При этом железнодорожники не откатывались назад, а просто играли разумно и дисциплинированно. Благо у них в запасе еще имелось эффективное оружие в виде стандартов. И после результативного углового можно зафиксировать рождение убийственной для соперника связки Батракова и Ньямси.

Возможно, это пока еще преждевременные выводы, но на данный момент есть ощущение, что мы недооценивали «Локомотив» и работу Михаила Галактионова. Между тем главный тренер красно-зеленых на удивление уверенно справляется с потерей лидеров — Миранчука и Глушенкова. А шесть пропущенных мячей в двух первых турах — издержки перестройки и поиска оптимальных сочетаний. Так, схема с тремя центральными защитниками образца первого тура оказалась нерабочей, хотя раскрыла интересную атакующую связку Пиняева с идеально вписавшимся в состав Воробьевым.

Впрочем, экс-форвард «Оренбурга» одинаково хорош в любых сочетаниях — что с Пиняевым, что с Батраковым, который в Грозном играл второго нападающего. Оформивший ассистенсткий хет-трик и лично довершивший разгром 19-летний полузащитник может стать одним из открытий нынешнего сезона. Батраков одинаково полезен как в передней линии, так и в центре поля. Развитие атак, их завершение, стандарты — арсенал уроженца Орехово-Зуево широк. Кроме того, во втором матче подряд забил еще один 19-летний игрок — Раков. У «Локо» новые герои. И это еще не проявил себя видевшийся изначально самым заметным новичком, но пока мало играющий Салтыков!

Ну а баланс, которого не хватало в играх с «Акроном» и «Динамо», — дело наживное. Вот и в воскресенье уязвимые места в защите обнаруживались, как в эпизодах с остановленными Лантратовым сольным проходом Садулаева и ударом Кардосо головой. Но факт остается фактом — даже с поправкой на кубковую версию состава «Ростова» в середине недели — «Локо» второй раз подряд сыграл на ноль. А насколько все это стабильно, можно будет проверить в игре с очень системным и агрессивным соперником в лице махачкалинского «Динамо».

Футбол
РПЛ
ФК Ахмат
ФК Локомотив (Москва)
1
7
Читайте также
«Локомотив» разгромил «Ахмат» на выезде
Фанаты креативно поддержали Андрееву и Шнайдер в финале Олимпиады
Очевидцы сообщили о взрывах в Луганске
Тюкавина прорвало, у Лички проснулся инстинкт убийцы, его команда оказывает давление на «Зенит»
Трехкратная олимпийская чемпионка Фрейзер-Прайс снялась с Игр в Париже
Что изменится в жизни россиян с 1 августа
Популярное видео
РПЛ: видео голов 3-го тура 3 августа
«Динамо» (Махачкала) — «Крылья Советов»: Кубок России, видеообзор матча
«Краснодар» — ЦСКА: Кубок России, видеообзор матча
«Ахмат» — «Пари НН»: Кубок России, видеообзор матча
«Спартак» — «Динамо»: Кубок России, видеообзор матча
«Химки» — «Оренбург»: Кубок России, видеообзор матча
«Зенит» — «Факел»: Кубок России, видеообзор матча
«Рубин» — «Акрон»: Кубок России, видеообзор матча
«Локомотив» — «Ростов»: Кубок России, видеообзор матча
РПЛ: видео голов 2-го тура 28 июля
РПЛ: видео голов 2-го тура 27 июля
РПЛ: видео голов 2-го тура 26 июля
РПЛ: видео голов 1-го тура 22 июля
РПЛ: видео голов 1-го тура 21 июля
РПЛ: видео голов 1-го тура 20 июля
Аргентина — Колумбия: видеообзор матча, Кубок Америки, финал
Канада — Уругвай: видеообзор матча, Кубок Америки, матч за 3-е место
Уругвай — Колумбия: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/2 финала
Аргентина — Канада: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/2 финала
Уругвай — Бразилия: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Колумбия — Панама: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Венесуэла — Канада: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Аргентина — Эквадор: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Бразилия — Колумбия: видеообзор матча, Кубок Америки
Коста-Рика — Парагвай: видеообзор матча, Кубок Америки
США — Уругвай: видеообзор матча, Кубок Америки
Материалы сюжета: РПЛ, 3-й тур: «Зенит» — «Ростов» и другие матчи
Газизов назвал ужасным судейство в матче против «Пари НН»: «Такой судья не имеет права работать в РПЛ»
«Динамо» Махачкала — «Пари НН»: судья допустил две ключевые ошибки
«Спартак» — «Крылья Советов». Онлайн-трансляция матча РПЛ
Батраков стал самым молодым автором четырех результативных действий за матч в РПЛ
РПЛ, 3-й тур: ЦСКА разгромил «Оренбург», «Факел» и «Краснодар» сыграли вничью и другие матчи
«Пари НН» обыграл махачкалинское «Динамо» и одержал первую победу в сезоне
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

И где атакующий футбол «Краснодара»? При Ивиче все было гораздо лучше
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 3 3 0 0 13-0 9
2
 Динамо 3 3 0 0 8-2 9
3
 ЦСКА 3 2 1 0 8-1 7
4
 Локомотив 3 2 0 1 9-5 6
5
 Химки 3 1 1 1 5-6 4
6
 Оренбург 3 1 1 1 3-5 4
7
 Ростов 3 1 1 1 3-6 4
8
 Рубин 3 1 0 2 6-9 3
9
 Спартак 2 1 0 1 3-3 3
10
 Акрон 3 1 0 2 4-5 3
11
 Краснодар 3 0 3 0 1-1 3
12
 Пари НН 3 1 0 2 3-7 3
13
 Динамо Мх 3 0 2 1 1-2 2
14
 Ахмат 3 0 2 1 1-6 2
15
 Факел 3 0 1 2 1-5 1
16
 Кр. Советов 2 0 0 2 1-7 0
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
3.08 15:00
Акрон – Динамо
 0 : 2
3.08 17:30
Зенит – Ростов
 5 : 0
3.08 20:00
Рубин – Химки
 2 : 3
4.08 15:30
ЦСКА – Оренбург
 5 : 1
4.08 17:30
Факел – Краснодар
 0 : 0
4.08 20:30
Ахмат – Локомотив
 0 : 5
4.08 20:30
Динамо Мх – Пари НН
 0 : 1
5.08 20:00
Спартак – Кр. Советов
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Зенит

 6
Игорь Дивеев

Игорь Дивеев

ЦСКА

 3
Педро

Педро

Зенит

 3
П
Маркус Вендел

Маркус Вендел

Зенит

 6
Бителло

Бителло

Динамо

 4
Алексей Батраков

Алексей Батраков

Локомотив

 3
И К Ж
Евгений Марков

Евгений Марков

Факел

 2 1 0
Даниил Фомин

Даниил Фомин

Динамо

 2 1 0
Сергей Брызгалов

Сергей Брызгалов

Факел

 1 0 0
Вся статистика
Новости
RSS RSS
Все новости