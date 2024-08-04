Батраков — новая звезда РПЛ! Обновленный «Локомотив» хорошеет на глазах
В Грозном многие наши топ-клубы стабильно теряют очки. «Локомотив» в этом плане — неприятное для «Ахмата» исключение. В последний раз команда из Чеченской Республики побеждала железнодорожников на своем стадионе в марте 2016 года — благодаря характеру и голевому дублю Рыбуса (2:1). С тех пор красно-зеленые неизменно набирали очки на «Ахмат Арене» на протяжении восьми матчей (+5=3) и выиграли три матча подряд.
Прошлый раз — после быстрого удаления Тодоровича, получившего красную карточку уже на 19-й минуте. Сейчас решение арбитров тоже быстро дало «Локо» перевес, а повод — опрометчивый подкат Богосаваца, который завершился попаданием по ноге Самошникова. ВАР пригласил Артема Чистякова к монитору, и тот довольно быстро указал на точку, а Воробьев развел вратаря и мяч по разным углам. Сделал все столь же уверенно, как Миранчук четыре месяца назад.
Хорошо, в этот раз обошлось без удаления, что оставляло «Ахмату» шансы все же реализовать замысел Магомеда Адиева со ставкой на легкую пару форвардов в лице Бериши и Садулаева. По всей видимости, расчет делался на маневренность и быстроту, которые могли вскрыть все еще далекую от идеала оборону гостей. Словно в подтверждение этого Садулаев легко прошел неловко упавшего на газон Лукаса Фассона и едва не попал в дальний угол. Зато другой центральный защитник «Локо» Ньямси сделал все, чтобы у москвичей появилась солидная фора. Француз удвоил перевес гостей, замкнув подачу Батракова со штрафного.
Такое развитие событий на какое-то время выбило «Ахмат» из колеи. Если бы не Шелия, счет вырос бы до крупного гораздо раньше, чем это случилось, но вратарь выручил после атак Батракова и Пиняева. Но даже когда хозяева взяли себя в руки, особых шансов у них не было. «Локо» при счете 2:0 просто не имело смысла рисковать, поэтому свободных зон грозненцам не оставляли. При этом железнодорожники не откатывались назад, а просто играли разумно и дисциплинированно. Благо у них в запасе еще имелось эффективное оружие в виде стандартов. И после результативного углового можно зафиксировать рождение убийственной для соперника связки Батракова и Ньямси.
Возможно, это пока еще преждевременные выводы, но на данный момент есть ощущение, что мы недооценивали «Локомотив» и работу Михаила Галактионова. Между тем главный тренер красно-зеленых на удивление уверенно справляется с потерей лидеров — Миранчука и Глушенкова. А шесть пропущенных мячей в двух первых турах — издержки перестройки и поиска оптимальных сочетаний. Так, схема с тремя центральными защитниками образца первого тура оказалась нерабочей, хотя раскрыла интересную атакующую связку Пиняева с идеально вписавшимся в состав Воробьевым.
Впрочем, экс-форвард «Оренбурга» одинаково хорош в любых сочетаниях — что с Пиняевым, что с Батраковым, который в Грозном играл второго нападающего. Оформивший ассистенсткий хет-трик и лично довершивший разгром 19-летний полузащитник может стать одним из открытий нынешнего сезона. Батраков одинаково полезен как в передней линии, так и в центре поля. Развитие атак, их завершение, стандарты — арсенал уроженца Орехово-Зуево широк. Кроме того, во втором матче подряд забил еще один 19-летний игрок — Раков. У «Локо» новые герои. И это еще не проявил себя видевшийся изначально самым заметным новичком, но пока мало играющий Салтыков!
Ну а баланс, которого не хватало в играх с «Акроном» и «Динамо», — дело наживное. Вот и в воскресенье уязвимые места в защите обнаруживались, как в эпизодах с остановленными Лантратовым сольным проходом Садулаева и ударом Кардосо головой. Но факт остается фактом — даже с поправкой на кубковую версию состава «Ростова» в середине недели — «Локо» второй раз подряд сыграл на ноль. А насколько все это стабильно, можно будет проверить в игре с очень системным и агрессивным соперником в лице махачкалинского «Динамо».
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|3
|3
|0
|0
|13-0
|9
|
2
|Динамо
|3
|3
|0
|0
|8-2
|9
|
3
|ЦСКА
|3
|2
|1
|0
|8-1
|7
|
4
|Локомотив
|3
|2
|0
|1
|9-5
|6
|
5
|Химки
|3
|1
|1
|1
|5-6
|4
|
6
|Оренбург
|3
|1
|1
|1
|3-5
|4
|
7
|Ростов
|3
|1
|1
|1
|3-6
|4
|
8
|Рубин
|3
|1
|0
|2
|6-9
|3
|
9
|Спартак
|2
|1
|0
|1
|3-3
|3
|
10
|Акрон
|3
|1
|0
|2
|4-5
|3
|
11
|Краснодар
|3
|0
|3
|0
|1-1
|3
|
12
|Пари НН
|3
|1
|0
|2
|3-7
|3
|
13
|Динамо Мх
|3
|0
|2
|1
|1-2
|2
|
14
|Ахмат
|3
|0
|2
|1
|1-6
|2
|
15
|Факел
|3
|0
|1
|2
|1-5
|1
|
16
|Кр. Советов
|2
|0
|0
|2
|1-7
|0
|3.08
|15:00
|
Акрон – Динамо
|0 : 2
|3.08
|17:30
|
Зенит – Ростов
|5 : 0
|3.08
|20:00
|
Рубин – Химки
|2 : 3
|4.08
|15:30
|
ЦСКА – Оренбург
|5 : 1
|4.08
|17:30
|
Факел – Краснодар
|0 : 0
|4.08
|20:30
|
Ахмат – Локомотив
|0 : 5
|4.08
|20:30
|
Динамо Мх – Пари НН
|0 : 1
|5.08
|20:00
|
Спартак – Кр. Советов
|- : -
|Г
|
|
Максим Глушенков
Зенит
|6
|
|
Игорь Дивеев
ЦСКА
|3
|
|
Педро
Зенит
|3
|П
|
|
Маркус Вендел
Зенит
|6
|
|
Бителло
Динамо
|4
|
|
Алексей Батраков
Локомотив
|3
|И
|К
|Ж
|
|
Евгений Марков
Факел
|2
|1
|0
|
|
Даниил Фомин
Динамо
|2
|1
|0
|
|
Сергей Брызгалов
Факел
|1
|0
|0