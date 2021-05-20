«Краснодар» ждет перезагрузка. Этот сезон получился тупиковым

Корреспондент «СЭ» подводит итоги сезона для «быков».

Год антирекордов

Сезон «Краснодара» — такой же неоднозначный, как автор последнего гола «быков» в этом чемпионате Кайо. Футболист-загадка, которого приобретали на позицию опорного хавбека, где он оказался несостоятелен, и который потом превратился в основного центрального защитника. Со своими козырями, которые отмечали сразу несколько специалистов, включая покинувшего клуб Олега Фоменко, но с удивительным умением совершать дикие ошибки, превратившие бразильца в мем. Кстати, забил Кайо в «Ростове», отыграв концовку в средней линии, и от таких вещей понимания, что случилось с черно-зелеными в завершившемся сезоне, больше не становится.

Математически «быки» повторили свой худший результат, финишировав на десятом месте, как и в чемпионате-2012/13, еще во времена Славолюба Муслина, и это была совсем другая эпоха. Тогда «Краснодар» только осваивался в высшем футбольном обществе. Теперь — рухнул во вторую половину таблицы после двух бронзовых сезонов и капитально просел по всем показателям.

График выступлений «Краснодара». Фото «СЭ»

Если вынести за скобки переходный полуторалетний турнир-2011/12, у южан худшие показатели по набранным очкам (41), поражениям (13) и пропущенным мячам (45). А 12 побед — повторение самого скромного сезонного результата. Правда, четыре года назад с таким же количеством выигрышей «Краснодар» финишировал четвертым, компенсировав недобор 13-ю ничьими. Норму удалось выполнить только по забитым мячам (52), которых на три больше, чем в прошлом сезоне. Но какой в этом толк, если прежде разность была «плюс 19», а сейчас — всего лишь «плюс 7»?

Так что итог совершенно логичен. Только по итогам самого первого тура «быки» забрались на первое место, да после третьего игрового дня были четвертыми. Все остальное время команда провела за пределами еврокубковой зоны и не поднималась выше седьмой строчки. Последний раз это случилось перед зимней паузой в 19-м туре.

Инъекция оптимизма

17 декабря «Краснодар» обыграл «Уфу» и ушел на каникулы, получив инъекцию оптимизма. Это сейчас можно рассуждать, как все сложилось бы, если бы Сергей Галицкий решил поменять главного тренера именно зимой. Однако объективных предпосылок к увольнению Мурада Мусаева не было. Тревожные звонки в виде серий проигрышей и определенной стагнации в игре присутствовали, но это точно был не звон набата.

Тренерский штаб «быков» столкнулся с теми же вызовами, что и остальные участники еврокубков. Отсутствие нормальной предсезонной подготовки, травмы ведущих игроков, вспышки коронавируса. Тем не менее даже с такими вводными Мусаев решил ключевые задачи, преодолев проблемный для российских клубов отборочный раунд Лиги чемпионов, и достойно дебютировал в групповом раунде главного еврокубка. «Краснодар» стал единственным представителем РПЛ в весенней части провального для страны евросезона.

А декабрь в исполнении команды получился едва ли не идеальным. Ключевая лигочемпионская победа над «Ренном», вошедшая в историю клуба ничья на «Стэмфорд Бридж» с будущим финалистом ЛЧ «Челси» и три победы в национальном первенстве, включая 5:0 над «Локомотивом». С уровнем поддержки, который был у Мусаева со стороны Галицкого, никаких сомнений в перспективах тренера быть не могло.

Изнурительная гонка осталась позади, а как подводить команду к плей-офф Лиги Европы, тренерский штаб уже демонстрировал два года назад, когда «Краснодар» оказался идеально готов к играм с «Байером» и в противостоянии с «Валенсией» находился в шаге от четвертьфинала Лиги Европы. Но весной все сломалось. И в Европе, и в РПЛ.

Сломалось все, включая характер

Даже сам Мусаев в интервью Sports.ru произнес фразу: «Три-четыре месяца назад все работало — этой весной перестало». Сама по себе она не дает понимания причин случившегося. И тут даже интереснее звучит цитата из интервью Олега Фоменко «СЭ»: «Когда ты на тренировке видишь, что игрок недобегает, но ничего ему не говоришь... Я к Мураду ходил, говорил: «Мы должны четко давать им понимать: если пришли — давайте работать по полной!»

Это тонкий, но важный момент, отчасти объясняющий весеннюю катастрофу. Хотя там имелись привходящие факторы вроде затянувшегося лечения Сафонова или ситуации, когда перед матчем со «Спартаком» вне игры остались все шесть фланговых защитников, включая арендованного у «Монпелье», но травмировавшегося в первой же игре Ойонго. Было смещение акцентов в тренировках в сторону повышения их интенсивности, что воспринималось игроками по-разному.

Однако именно умения работать через не могу и характера команде и не хватало. Результаты уровня 1:6 и 1:5 — катастрофа. Проблемы проявились еще в противостоянии с загребским «Динамо», про которое в том же интервью Sports.ru Мусаев заметил: «Ключевые моменты — единоборства, добегания, закрытие зон и дисциплина. Мы долбили это на протяжении двух месяцев, но именно в этих компонентах и проиграли».

Кажется, это и был тот самый момент, когда теряется контроль над командой. Мусаев это чувствовал, после 1:6 от «Спартака» впервые подняв вопрос о своей отставке. Тогда до нее не дошло, но лавина уже набирала ход. 2:3 от «Динамо», а потом унижение в домашней игре с «Ахматом» (0:5) стали последней каплей, и главный тренер ушел вскоре после знаменитой фразы гендиректора Владимира Хашига: «Мусаев не будет уволен, даже если проиграет все оставшиеся до конца чемпионата игры».

Закрытый клуб

По сути, это была позиция Галицкого, который при разговоре об уходе Мусаева резонно заметил, что ответственность несет не только тренер. Есть футболисты, и есть клуб, который отвечает за комплектование состава. Все верно, и лично мне видится, что проблемы «Краснодара» — комплексные. Прошлогодняя бронза и лигочемпионский прорыв их лишь замаскировали, но команда не прибавляла в игре, воспитанники, включая Сулейманова и Уткина, перестали прогрессировать, а трансферных ошибок было слишком много.

Опять же Мусаев говорил, что значительная часть новичков, появившихся по окончании сезона-2018/19, не вписывалась в стиль команды. Кроме того, непонятна не только история о Кайо-защитнике, но и аренда Спаича, который, по сути, стал жертвой нового лимита, но при этом объективно выглядит лучшим в своем амплуа. Камболов, Марков — сделки отчасти вынужденные и оттого совершенно неподготовленные. Да и Скопинцев не закрепился в «Краснодаре» как раз стилистически, но при этом он по-настоящему хорош в «Динамо».

Лучшие игроки «Краснодара». Фото «СЭ»

Таких историй масса, и, по сути, за два года «быки» попали в «десятку» считанное число раз. Олссон, Берг, отчасти Кабелла, вернувшийся Смольников да Мануэл Фернандеш, который здорово помог на решающем отрезке предыдущего сезона. Этого крайне мало, и определенной перезагрузки требует весь проект. А один тренерский талант Виктора Гончаренко кардинально ситуацию не исправит, хотя после победы в Ростове уже меняющий лицо и стиль команды тренер отметил важный момент: «Дух команды был виден. Это то, что нам надо в следующем сезоне».

Однако Гончаренко нужно и качественное усиление, тогда как есть фактор получившего тяжелую травму Вандерсона Масиэла, и неясно, в каком состоянии после лечения вернется продливший контракт еще на три года Рамирес. А это уже две легионерские вакансии. И, кажется, непопадание в еврокубки в нынешней ситуации — благо для клуба. Это плюс для тренерского штаба, который может перестраивать команду в нормальном недельном цикле. И это шанс для «Краснодара» для переоценки ситуации на всех направлениях. Последнее даже важнее, потому что высокий уровень Гончаренко и его мотивация после ухода из ЦСКА понятны. А как принимаются другие решения, сложно оценить в силу закрытости «быков», которых, как заметил Хашиг после 1:6 в Тушине, мнения столичных журналистов и аналитиков не слишком беспокоят. Даже травмы футболистов — тайна за семью печатями, что порождает конспирологические теории. Остается наблюдать. С надеждой, что прежний «Краснодар», ставший одним из центров силы российского футбола, вернется на соответствующий его амбициям и возможностям уровень.