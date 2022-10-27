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Йоканович рассказал об амбициях «Динамо» на текущий сезон

Алина Савинова
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Главный тренер «Динамо» Славиша Йоканович в интервью колумнисту «СЭ» Илье Казакову рассказал об амбициях московского клуба на сезон-2022/23.

«В прошлом сезоне «Динамо» играло в финале Кубка России. В этом сезоне мы должны быть не хуже. Амбиции не поменялись, но мы продолжаем расти, идти вперед. Нам нужно показать свое лицо, свой отличительный почерк. Сейчас мне сложно что-то обещать, но одно могу пообещать точно: мы будем ежедневно работать над тем, чтобы каждый раз становиться лучше. Также мы должны улучшить игру нашей команды в обороне и процент владения мячом. Сейчас не стоит забегать вперед и говорить о конкретных местах. Давайте дождемся мая и уже потом, исходя из работы, которую мы проделаем, можно будет сказать что-то конкретное», — сказал Йоканович в эфире программы «Футбол России».

54-летний сербский специалист возглавил «Динамо» в июне 2022 года. Его контракт с клубом рассчитан на сезон-2022/23 с опциями автоматической пролонгации на сезоны-2023/24 и 2024/25 соответственно в случае достижения определенных результатов.

На данный момент его команда с 23 очками занимает 7-е место в РПЛ и возглавляет свою группу в Кубке России, имея в активе 7 очков.

ФК Динамо (Москва)
Славиша Йоканович
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И В Н П +/- О
1
 Зенит 14 11 3 0 43-5 36
2
 Спартак 14 9 2 3 36-16 29
3
 ЦСКА 14 7 5 2 28-15 26
4
 Ростов 14 7 5 2 25-20 26
5
 Краснодар 14 7 3 4 27-20 24
6
 Ахмат 14 7 2 5 22-21 23
7
 Динамо 14 6 5 3 24-17 23
8
 Сочи 14 6 2 6 22-29 20
9
 Оренбург 14 6 1 7 24-33 19
10
 Урал 14 5 1 8 15-24 16
11
 Кр. Советов 14 3 5 6 15-21 14
12
 Н. Новгород 14 3 4 7 17-25 13
13
 Факел 14 1 9 4 17-24 12
14
 Локомотив 14 3 3 8 17-29 12
15
 Химки 14 2 3 9 13-28 9
16
 Торпедо 14 1 3 10 7-25 6
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Оренбург – Факел
 - : -
29.10 14:00
Динамо – Химки
 - : -
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Ахмат – Ростов
 - : -
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Локомотив – ЦСКА
 - : -
30.10 14:00
Кр. Советов – Н. Новгород
 - : -
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Сочи – Урал
 - : -
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